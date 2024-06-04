Залив Наама Бэй – экскурсии в Шарм-Эль-Шейхе

Найдено 5 экскурсий в категории «Залив Наама Бэй» в Шарм-Эль-Шейхе, цены от €40. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Вечерняя экскурсия по Шарм-эль-Шейху
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
28 отзывов
Индивидуальная вечерняя экскурсия по Шарм-Эль-Шейху: от собора до Сохо
Погрузитесь в вечернюю атмосферу Шарм-Эль-Шейха: от величественных смотровых площадок до живописных уголков Старого города и модного Сохо
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
60 за всё до 4 чел.
Парасейлинг в Шарм-эль-Шейхе
🚗 На машине
Индивидуальная
1 час
6 отзывов
Индивидуальная экскурсия: парасейлинг в Шарм-эль-Шейхе с видами на Синайские горы
Испытайте адреналин и наслаждайтесь видами Красного моря и Синайских гор с высоты птичьего полета на парасейлинге в Шарм-эль-Шейхе
Начало: У шлагбаума вашего отеля
Сегодня в 12:00
Завтра в 11:00
от 40 за всё до 8 чел.
Знакомство с Шарм-эль-Шейхом: по морю и по суше
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
4 отзыва
Знакомство с Шарм-эль-Шейхом: по морю и по суше
Смиксовать впечатления от удивительного подводного мира и манящего восточного колорита
Начало: У вашего отеля
26 июня в 14:30
28 июня в 14:30
79 за всё до 3 чел.
Фотосессия в лучших локациях Шарм-эль-Шейха
🚗 На машине
Фотопрогулка
3.5 часа
Фотосессия в лучших локациях Шарм-эль-Шейха
Сделать эффектные снимки на пляже, в заповеднике, бедуинской деревне или другом колоритном месте
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 19:00
Завтра в 08:00
260 за всё до 3 чел.
По Шарм-эль-Шейху: вдоль и поперёк
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
По Шарм-эль-Шейху: вдоль и поперёк
Детальное знакомство с городом - в утреннее или вечернее время
Начало: В вашем отеле
11 июня в 08:00
15 июня в 08:00
90 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Милена
    4 июня 2024
    Вечерняя экскурсия по Шарм-эль-Шейху
    Доброго дня Всем, кто читает данный отзыв! 24.05.24 г. мы с мужем побывали на индивидуальной экскурсии по Шарм-Эль-Шейху с Валидом.
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    Валид замечательно организовал для нас поездку, перед заказом ответил на все наши вопросы, был очень внимателен. Мы проехались по знаменитым местам города на удобном автомобиле, посмотрели внутри Мечети, побывали так же в местах, куда не попадает большинство туристов, Валид рассказал очень много интересных фактов об этом городе, рассказал о Вере в Египте, о исторических событиях, а так же рассказал не мало интересных впечатляющих историй о быте и правилах! Нам очень понравилось, и мы очень благодарны Валиду за проведанное с нами время и полученные впечатления, Вы замечательный человек и профессионал, будем рады встрече снова! А Вам, путешественники, сердечная рекомендация выбрать в качестве проводника по Шарм-эль-Шейху или на другую экскурсию, Валида 🫶🏻

    Доброго дня Всем, кто читает данный отзыв! 24.05.24 г. мы с мужем побывали на индивидуальной экскурсииДоброго дня Всем, кто читает данный отзыв! 24.05.24 г. мы с мужем побывали на индивидуальной экскурсииДоброго дня Всем, кто читает данный отзыв! 24.05.24 г. мы с мужем побывали на индивидуальной экскурсииДоброго дня Всем, кто читает данный отзыв! 24.05.24 г. мы с мужем побывали на индивидуальной экскурсииДоброго дня Всем, кто читает данный отзыв! 24.05.24 г. мы с мужем побывали на индивидуальной экскурсииДоброго дня Всем, кто читает данный отзыв! 24.05.24 г. мы с мужем побывали на индивидуальной экскурсииДоброго дня Всем, кто читает данный отзыв! 24.05.24 г. мы с мужем побывали на индивидуальной экскурсииДоброго дня Всем, кто читает данный отзыв! 24.05.24 г. мы с мужем побывали на индивидуальной экскурсииДоброго дня Всем, кто читает данный отзыв! 24.05.24 г. мы с мужем побывали на индивидуальной экскурсииДоброго дня Всем, кто читает данный отзыв! 24.05.24 г. мы с мужем побывали на индивидуальной экскурсии
  • Ю
    Юлия
    19 мая 2024
    Вечерняя экскурсия по Шарм-эль-Шейху
    Все очень понравилось, все доступно понятно. Проезд комфортный. Все наши пожелания были учтены, на все вопросы получили ответы) Спасибо большое!
    Все очень понравилось, все доступно понятно. Проезд комфортный. Все наши пожелания были учтены, на все вопросы получили ответы) Спасибо большое!
  • Д
    Денис
    11 мая 2024
    Вечерняя экскурсия по Шарм-эль-Шейху
    Ездили на обзорную экскурсию по Шарму с Валидом. Очень понравилась организация и экскурсовод, все четко по времени, где нам было
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    нужно - задерживались, чтобы сделать фотографии и просто поподробнее узнать о локации. Валид хорошо знает историю и быт Египта, рассказал много интересных фактов. Очень рекомендую!

  • К
    Корнелия
    3 мая 2024
    Знакомство с Шарм-эль-Шейхом: по морю и по суше
    Спасибо гиду Али за прекрасную индивидуальную экскурсию по Шарм-эль-Шейху. Али отличный, знающий и внимательный гид, готовый ответить на любой вопрос,
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    подождать в ущерб своему времени и что немаловажно, прекрасно (а главное понятно) говорящий по русски. Экскурсия очень комфортная и познавательная. Мы остались очень довольны! Рекомендуем!

  • О
    Ольга
    13 марта 2024
    Знакомство с Шарм-эль-Шейхом: по морю и по суше
    Али все подробно рассказал, хороший экскурсовод,путешествие на лодке понравилось красивый подводный мир. Площадь Соло вечерняя очаровательно вся светится огнями. Рекомендуем посетить эту экскурсию.
  • Л
    Лидия
    18 февраля 2024
    Знакомство с Шарм-эль-Шейхом: по морю и по суше
    Все было отлично! В Египет приехали на 4 дня и за это время хотелось успеть все посмотреть в Шарме. Али
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    замечательный рассказчик и приятный человек. Много нового узнали, отвечал на все вопросы. Локаций много, что вечером мы даже просились домой)) Это очень круто! Всем рекомендую эту экскурсию!

  • Д
    Дмитрий
    12 сентября 2023
    Парасейлинг в Шарм-эль-Шейхе
    Всё прошло хорошо, экскурсия понравилась. Виды открываются прекрасные, море красивое. Единственный минус - полёт довольно короткий по времени, но осмотреться вполне успели. В целом попробовать однозначно стоит.
  • Н
    Надежда
    22 июля 2023
    Парасейлинг в Шарм-эль-Шейхе
    Извиняюсь за поздний отзыв…. Но как говорится лучше позже,чем никогда… Благодарю всю команду организаторов!!!! Я жила в отеле Grand Plaza Resort, от отеля
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    меня забрал водитель на машине (пока мы ехали в центр Шарма в район Наама Бей,он рассказал мне много интересного про этот прекрасный город, очень было интересно) На месте посадили на катер и повезли к другому, с которого к стати и катали с парашютом…. Парасейлинг в Шарм-эль-Шейхе восхитителен!!!! Я кайфанула по полной! На катере вам предложат фото и видео съёмку!!! Не задумываясь берите! Это потрясающе!!! С уважением во всем Коротун Надежда) Tripster моя любовь ❤️❤️❤️

Ответы на вопросы от путешественников по Шарм-Эль-Шейху в категории «Залив Наама Бэй»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Шарм-Эль-Шейхе
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  1. Вечерняя экскурсия по Шарм-эль-Шейху
  2. Парасейлинг в Шарм-эль-Шейхе
  3. Знакомство с Шарм-эль-Шейхом: по морю и по суше
  4. Фотосессия в лучших локациях Шарм-эль-Шейха
  5. По Шарм-эль-Шейху: вдоль и поперёк
Какие места ещё посмотреть в Шарм-Эль-Шейхе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Рас-Мохаммед
  2. Самое главное
  3. Пирамиды Гизы
  4. Синай
  5. Гора Моисея
  6. Остров Тиран
  7. Цветной каньон
  8. Белый остров
  9. Старый город
  10. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Шарм-Эль-Шейху в июне 2024
Сейчас в Шарм-Эль-Шейхе в категории "Залив Наама Бэй" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 40 до 260. Туристы уже оставили гидам 38 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
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