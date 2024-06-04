1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3.5 часа
Индивидуальная вечерняя экскурсия по Шарм-Эль-Шейху: от собора до Сохо
Погрузитесь в вечернюю атмосферу Шарм-Эль-Шейха: от величественных смотровых площадок до живописных уголков Старого города и модного Сохо
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
€60 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1 час
Индивидуальная экскурсия: парасейлинг в Шарм-эль-Шейхе с видами на Синайские горы
Испытайте адреналин и наслаждайтесь видами Красного моря и Синайских гор с высоты птичьего полета на парасейлинге в Шарм-эль-Шейхе
Начало: У шлагбаума вашего отеля
Сегодня в 12:00
Завтра в 11:00
от €40 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Знакомство с Шарм-эль-Шейхом: по морю и по суше
Смиксовать впечатления от удивительного подводного мира и манящего восточного колорита
Начало: У вашего отеля
26 июня в 14:30
28 июня в 14:30
€79 за всё до 3 чел.
Фотопрогулка
3.5 часа
Фотосессия в лучших локациях Шарм-эль-Шейха
Сделать эффектные снимки на пляже, в заповеднике, бедуинской деревне или другом колоритном месте
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 19:00
Завтра в 08:00
€260 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
6 часов
По Шарм-эль-Шейху: вдоль и поперёк
Детальное знакомство с городом - в утреннее или вечернее время
Начало: В вашем отеле
11 июня в 08:00
15 июня в 08:00
€90 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММилена4 июня 2024Доброго дня Всем, кто читает данный отзыв! 24.05.24 г. мы с мужем побывали на индивидуальной экскурсии по Шарм-Эль-Шейху с Валидом.
- ЮЮлия19 мая 2024Все очень понравилось, все доступно понятно. Проезд комфортный. Все наши пожелания были учтены, на все вопросы получили ответы) Спасибо большое!
- ДДенис11 мая 2024Ездили на обзорную экскурсию по Шарму с Валидом. Очень понравилась организация и экскурсовод, все четко по времени, где нам было
- ККорнелия3 мая 2024Спасибо гиду Али за прекрасную индивидуальную экскурсию по Шарм-эль-Шейху. Али отличный, знающий и внимательный гид, готовый ответить на любой вопрос,
- ООльга13 марта 2024Али все подробно рассказал, хороший экскурсовод,путешествие на лодке понравилось красивый подводный мир. Площадь Соло вечерняя очаровательно вся светится огнями. Рекомендуем посетить эту экскурсию.
- ЛЛидия18 февраля 2024Все было отлично! В Египет приехали на 4 дня и за это время хотелось успеть все посмотреть в Шарме. Али
- ДДмитрий12 сентября 2023Всё прошло хорошо, экскурсия понравилась. Виды открываются прекрасные, море красивое. Единственный минус - полёт довольно короткий по времени, но осмотреться вполне успели. В целом попробовать однозначно стоит.
- ННадежда22 июля 2023Извиняюсь за поздний отзыв…. Но как говорится лучше позже,чем никогда… Благодарю всю команду организаторов!!!! Я жила в отеле Grand Plaza Resort, от отеля
Ответы на вопросы от путешественников по Шарм-Эль-Шейху в категории «Залив Наама Бэй»
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