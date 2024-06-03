Уникальный опыт – экскурсии в Шарм-Эль-Шейхе

Найдено 7 экскурсий в категории «Уникальный опыт» в Шарм-Эль-Шейхе, цены от €45, скидки до 9%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Рассвет в Синайской пустыне + сафари на квадроциклах (всё включено)
🛻 На квадроциклах
🐫 На верблюдах
Индивидуальная
3 часа
29 отзывов
Популярное предложение
Рассвет в пустыне + сафари на квадроциклах: незабываемое приключение
Почувствуйте дух приключений, исследуя Синайскую пустыню на квадроциклах и встречая первые лучи солнца в экзотической обстановке
Начало: В вашем отеле
Завтра в 03:30
10 июня в 03:30
100 за всё до 4 чел.
VIP-сафари на багги - к Синайским горам
🚗 На машине
🐫 На верблюдах
🛞 Багги
Индивидуальная
2.5 часа
2 отзыва
VIP-сафари на багги - к Синайским горам
Насладитесь индивидуальным VIP-сафари на багги в Шарм-Эль-Шейхе. Путешествие к Синайским горам, катание на верблюдах и знакомство с культурой бедуинов ждут вас
Начало: У вашего отеля
Завтра в 05:00
10 июня в 05:00
100 за всё до 2 чел.
Рассвет на горе Моисея
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
скидка
9%
Мини-группа
13 часов
4 отзыва
Рассвет на горе Моисея: Групповая экскурсия в Шарм-Эль-Шейхе
Начните своё путешествие с восхождения на гору Моисея. Встречайте рассвет, посетите монастырь Святой Екатерины и узнайте историю этих святых мест
Начало: у вашего отеля
Расписание: в понедельник, вторник, среду, пятницу и воскресенье в 19:30
Завтра в 19:30
10 июня в 19:30
8577 за человека
Морской круиз на батискафе из Шарм-эль-Шейха
Круиз
3 часа
9 отзывов
Погружение на батискафе Sea Scope: изучение подводного мира Красного моря
Приглашаем на незабываемое путешествие под воду, где вы встретитесь лицом к лицу с удивительным миром морских глубин
Начало: В вашем отеле
Расписание: ежедневно в 09:30, 11:00 и 14:30
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
45 за человека
Дайвинг на одном из лучших пляжей Шарм-эль-Шейха
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Дайвинг на одном из лучших пляжей Шарм-эль-Шейха
Научиться дышать под водой и узнать, что скрывают глубины Красного моря
Начало: У вашего отеля
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
от 65 за всё до 4 чел.
Синайский лабиринт. Путь Моисея
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
Синайский лабиринт. Путь Моисея
Посетить долину паломников, увидеть оазис и побывать в месте, где Бог разговаривал с Моисеем
Начало: в отеле или аэропорту города
10 июня в 05:30
12 июня в 05:30
380 за всё до 4 чел.
К горе Синай и в монастырь Святой Екатерины
🚌 На автобусе
Индивидуальная
13 часов
К горе Синай и в монастырь Святой Екатерины
Пройти по следам Моисея и посетить одну из древнейших монашеских обителей мира
Завтра в 20:00
10 июня в 20:00
260 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юрий
    3 июня 2024
    Рассвет в Синайской пустыне + сафари на квадроциклах (всё включено)
    Поездка по территории национального парка-резервации бедуинов, пустынные дороги раскатанные, барханов не не ждите. В целом хорошая экскурсия и четкая организация. Но
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    заранее просите четко проговорить технику безопасности и правила езды, нам ее дали очень сжато и поверхностно, получилось что в пути мы сталкивались с большим количеством запретов, о которых не знали. Заранее и несколько раз проговорите какой стиль езды вы хотите, как быстро, если хотите ехать не в одну линию, а иногда по всей ширине дороге и т. д. Не стесняйтесь лишний раз напомнить гиду о ваших договоренностях и предпочтениях. Возьмите мелкие деньги на чаевые бедуинам, которые будут катать вас на верблюдах.

    Поездка по территории национального парка-резервации бедуинов, пустынные дороги раскатанные, барханов не не ждитеПоездка по территории национального парка-резервации бедуинов, пустынные дороги раскатанные, барханов не не ждите
  • N
    Nastya
    28 мая 2024
    Дайвинг на одном из лучших пляжей Шарм-эль-Шейха
    Это было наше первое погружение-море впечатлений,несомненно запомнится на долгие годы. Все было идеально. Нас сопровождал очень приветливый и отзывчивый Лоай. Инструктор -самый лучший❤️ Спасибо всем причастным! Мы в восторге!
  • Ю
    Юлия
    23 мая 2024
    Морской круиз на батискафе из Шарм-эль-Шейха
    Благодарим Махмуда за классную экскурсию на батискафе к подводным красотам Шарма! Комфортно и продуманно всё - индивидуальный трансфер, недолгое ожидание
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    в порту и сопровождение на всех этапах поездки. Море эмоций, красивые рыбки и рифы - спасение для тех, кто не может заняться снорклингом и дайвингом!!! Еще раз благодарю!!!

    Благодарим Махмуда за классную экскурсию на батискафе к подводным красотам Шарма! Комфортно и продуманно всё -Благодарим Махмуда за классную экскурсию на батискафе к подводным красотам Шарма! Комфортно и продуманно всё -Благодарим Махмуда за классную экскурсию на батискафе к подводным красотам Шарма! Комфортно и продуманно всё -Благодарим Махмуда за классную экскурсию на батискафе к подводным красотам Шарма! Комфортно и продуманно всё -Благодарим Махмуда за классную экскурсию на батискафе к подводным красотам Шарма! Комфортно и продуманно всё -
  • А
    Александра
    16 мая 2024
    Морской круиз на батискафе из Шарм-эль-Шейха
    Отличная экскурсия. Замечательный гид, всё подсказал, где лучше сесть, где подождать. Хорошо провели время!
  • А
    Алексей
    15 мая 2024
    Рассвет в Синайской пустыне + сафари на квадроциклах (всё включено)
    Отличная экскурсия! Индивидуальный трансфер, на квадриках ехали маленькой группой (инструктор, гид и нас двое) в своем темпе, никого не ждали,
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    ни за кем не гнались) несколько остановок в живописных местах, на место с которого открывается прекрасный вид на рассвет приехали как раз вовремя. Махмуд, большое спасибо за яркие впечатления, классные фотки и интересный рассказ!

    Отличная экскурсия! Индивидуальный трансфер, на квадриках ехали маленькой группой (инструктор, гид и нас двое) в своемОтличная экскурсия! Индивидуальный трансфер, на квадриках ехали маленькой группой (инструктор, гид и нас двое) в своемОтличная экскурсия! Индивидуальный трансфер, на квадриках ехали маленькой группой (инструктор, гид и нас двое) в своем
  • А
    Анна
    13 мая 2024
    Рассвет в Синайской пустыне + сафари на квадроциклах (всё включено)
    Это наша вторая поездка с Махмудом. Все было прекрасно организовано. Восход увидели, на квадриках прокатились, бедуинов посетили. Все прекрасно, кроме гор мусора вокруг жилья бедуинов.
    Это наша вторая поездка с Махмудом. Все было прекрасно организовано. Восход увидели, на квадриках прокатились, бедуиновЭто наша вторая поездка с Махмудом. Все было прекрасно организовано. Восход увидели, на квадриках прокатились, бедуиновЭто наша вторая поездка с Махмудом. Все было прекрасно организовано. Восход увидели, на квадриках прокатились, бедуиновЭто наша вторая поездка с Махмудом. Все было прекрасно организовано. Восход увидели, на квадриках прокатились, бедуинов
  • М
    Марианна
    6 мая 2024
    Рассвет на горе Моисея
    Гора Синай - обязательно к посещению. Это и история, и культура, и вызов самому себе. Подъем непростой - ночь, ветер,
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    холод. Но оно того стоит. Организация экскурсии замечательная. Георгий заботится о туристах, как отец родной:) проводник Камаль, который вел нас на вершину - спокойный, вежливый, во всем помогает. По части исторической рекомендую заранее почитать самостоятельно, потому что в ночи информация о библейских временах воспринимается непросто. Также рекомендую идти на гору именно в мини-группе. Это важный момент. Это удобно, группа не растягивается по склону, не надо никого ждать, группа физически хорошо подготовлена. Нам с группой ОЧЕНЬ повезло, мы и шутили, и друг друга подбадривали. Маша, Мария, Инна - вы самые лучшие! Георгий, Камаль - спасибо!

  • E
    Elvira
    4 мая 2024
    Рассвет на горе Моисея
    Встретить рассвет на горе Моисея -это испытание самого себя. Как гласит легенда, каждый преодолевший это путь искупит свои грехи. Пройдя
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    это путь, теперь понимаешь почему. Восхождение на гору прошло ночью. С подножья и до самого пика горы нас сопровождали два бедуина. Один в начале группы, другой замыкал, все были под присмотром. Путь на вершину горы не лёгкий, ночью под свет фонаря не особо понимаешь сложность маршрута, а на рассвете поверить сложно, что преодолел этот путь. На протяжении всего маршрута, есть места где можно отдохнуть и попить горячего чая. На вершине горы очень холодно, но увидеть восход солнца 🌞 в таком месте силы, оно того стоит👍 Экскурсия отлично организована. Огромная благодарность гиду Георгию за внимание и заботу 🤗. Была организована комфортабельная доставка. Георгий довольно информационно и подробно рассказал обо всем маршруте и объектах, и не только, но и в целом о Египте. Спасибо за замечательную экскурсию 😊 Рекомендую каждому, кто решился испытать свои возможности 😉

    Встретить рассвет на горе Моисея -это испытание самого себя. Как гласит легенда, каждый преодолевший это путьВстретить рассвет на горе Моисея -это испытание самого себя. Как гласит легенда, каждый преодолевший это путьВстретить рассвет на горе Моисея -это испытание самого себя. Как гласит легенда, каждый преодолевший это путьВстретить рассвет на горе Моисея -это испытание самого себя. Как гласит легенда, каждый преодолевший это путьВстретить рассвет на горе Моисея -это испытание самого себя. Как гласит легенда, каждый преодолевший это путьВстретить рассвет на горе Моисея -это испытание самого себя. Как гласит легенда, каждый преодолевший это путьВстретить рассвет на горе Моисея -это испытание самого себя. Как гласит легенда, каждый преодолевший это путьВстретить рассвет на горе Моисея -это испытание самого себя. Как гласит легенда, каждый преодолевший это путьВстретить рассвет на горе Моисея -это испытание самого себя. Как гласит легенда, каждый преодолевший это путьВстретить рассвет на горе Моисея -это испытание самого себя. Как гласит легенда, каждый преодолевший это путь
  • А
    Алексей
    24 апреля 2024
    Рассвет на горе Моисея
    Я был в той же группе, что и Елена, Она очень хорошо всё описала и нет смысла повторяться. Могу добавить
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    к ее словам, что количество людей в группе, в этой поездке, имеет ключевую роль. Потому что чем больше группа, тем больше шансов, что в ней окажутся люди, которые справляться не будут. Всё что угодно может повлиять на них: отсутствие выносливости, лишний вес, больные ноги, головокружение, сердце, мочевой пузырь… Наша группа шла последней, а поднялись мы одними из первых и заняли самые выгодные места для фото). Одеваться нужно очень тепло. Слова, что там холоднее чем внизу не говорят ни о чем. 2° вкупе с порывистым ветром будут очень ощутимы. Руки замёрзли так, что перестали согреваться. Из-за подъема по ступеням, в карманах их держать не получится. А вот спускаться можно не торрпясь, будет теплее и монастырь открывается только в 9:00. Минут за 15 до открытия, гид расскажет историю монастыря, а потом его посещение. Время на него ограничено из-за того, что все группы должны выехать одновременно в составе охраняемого каравана, как это принято в Египте. Недооценить этот древний монастырь человеку хоть малость верующему невозможно. Неопалимая Купина, колодец Моисея, великие святые подвижники, жившие в нем. Будь это в Москве, боюсь представить очередь туда))) В общем, это была прекрасная поездка, которую я рекомендую всем, но только надо быть готовым к трудностям и взвесить свои возможности.

    Я был в той же группе, что и Елена, Она очень хорошо всё описала и нетЯ был в той же группе, что и Елена, Она очень хорошо всё описала и нетЯ был в той же группе, что и Елена, Она очень хорошо всё описала и нетЯ был в той же группе, что и Елена, Она очень хорошо всё описала и нетЯ был в той же группе, что и Елена, Она очень хорошо всё описала и нетЯ был в той же группе, что и Елена, Она очень хорошо всё описала и нетЯ был в той же группе, что и Елена, Она очень хорошо всё описала и нетЯ был в той же группе, что и Елена, Она очень хорошо всё описала и нет
  • Е
    Евгения
    8 апреля 2024
    Морской круиз на батискафе из Шарм-эль-Шейха
    Поездку бронировали заранее через сайт, для группы 1 взр+2 детей восьми лет. Вся переписка в ватсап, зарнее обсудили время подачи трансфера
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    и рекомендации к поездке. Для нас сделалаи индивидуальный трансфер, очень комфортный сервис. Четкие рекомендации гида где, когда и как лучше расположиться на верхней палубе и на время экскурсии. Прекрасная обзорность, дети в восторге от увиденного: барракуда, скаты, мурена, носороги и другие обитатели.

Ответы на вопросы от путешественников по Шарм-Эль-Шейху в категории «Уникальный опыт»

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