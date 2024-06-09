Атмосфера моды в Каире на индивидуальном шопинге.
Посетите лучший торговый центр с мировыми и местными брендами, где я, ваш гид, учту все ваши пожелания и бюджет, проведу комплексную подготовку к нашей поездке и помогу вам выбрать торговый центр и магазины исходя из ваших потребностей и стиля жизни.
Вместе мы сможем исследовать мир шопинга и насладиться его разнообразием в сердце египетской столицы.
Посетите лучший торговый центр с мировыми и местными брендами, где я, ваш гид, учту все ваши пожелания и бюджет, проведу комплексную подготовку к нашей поездке и помогу вам выбрать торговый центр и магазины исходя из ваших потребностей и стиля жизни.
Вместе мы сможем исследовать мир шопинга и насладиться его разнообразием в сердце египетской столицы.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Что вас ожидает:
- Торгово-развлекательные центры Каира
- Магазин IKEA по запросу
Описание экскурсии
Каир — столица моды и трендов
Ощутите атмосферу самого успешного и приятного похода по магазинам в индивидуальном формате. На этой экскурсии вы сможете посетить лучший торговый центр, где найдете все магазины, которые только можно себе представить. Я, ваш гид, учту все ваши пожелания и бюджет, проведу комплексную подготовку к нашей поездке и помогу вам выбрать торговый центр и магазины исходя из ваших потребностей и стиля жизни. Мы отправимся в огромный ТЦ, где представлены всеми известные мировые бренды, такие как Debenhams, Zara, Guess, Massimo Dutti, H&M, Victoria's Secret, Tommy Hilfiger, а также местные бренды. А для любителей IKEA мы также можем посетить ТЦ с этим всемирно известным брендом. Важная информация:• Маршрут посещения того или иного торгового центра выстраивается только исходя из ваших предпочтений.
Перед поездкой мы обязательно обсудим и обозначим ваши потребности и пожелания.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Торгово-развлекательные центры Каира
- Магазин IKEA по запросу
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Отель размещения
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 18 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Важная информация
- Перед поездкой обязательно мы проводим коммуникацию с путешественниками
- Обозначаем их потребности и желания
- Маршрут посещения того или иного Торгового центра выстраивается только исходя из предпочтений
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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