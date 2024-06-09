Каир — столица моды и трендов

Ощутите атмосферу самого успешного и приятного похода по магазинам в индивидуальном формате. На этой экскурсии вы сможете посетить лучший торговый центр, где найдете все магазины, которые только можно себе представить. Я, ваш гид, учту все ваши пожелания и бюджет, проведу комплексную подготовку к нашей поездке и помогу вам выбрать торговый центр и магазины исходя из ваших потребностей и стиля жизни. Мы отправимся в огромный ТЦ, где представлены всеми известные мировые бренды, такие как Debenhams, Zara, Guess, Massimo Dutti, H&M, Victoria's Secret, Tommy Hilfiger, а также местные бренды. А для любителей IKEA мы также можем посетить ТЦ с этим всемирно известным брендом. Важная информация:• Маршрут посещения того или иного торгового центра выстраивается только исходя из ваших предпочтений.

Перед поездкой мы обязательно обсудим и обозначим ваши потребности и пожелания.