Вас ждёт без преувеличения уникальное путешествие! Оно подойдёт для романтического отдыха или станет приключением для всей семьи. В первой части вы исследуете природный национальный парк Рас-Мохаммед с мангровыми рощами и лучшими местами для снорклинга. А затем проведёте вечер и ночь в уютном чистом кемпинге: слушая шум моря, отдохнёте у костра, вкусно поедите и насладитесь звёздами.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Зачем ехать

Чтобы оторваться от городской суеты, получить невероятный опыт ночёвки в пустыне на берегу моря и подумать о вечном

Чтобы полюбоваться подводным миром Красного моря и рельефами юга Синайского полуострова

Чтобы поближе познакомиться с настоящим Египтом: с его природой, историей, традициями и жизнью в пустыне

Что вас ожидает

Часть первая: чудеса Рас-Мохаммеда

Первый национальный парк Египта, охраняется ЮНЕСКО: здесь вы увидите густые мангровые заросли, естественные геологические разломы, Солёное озеро, побережье Суэцкого залива и Ворота Аллаха — памятник, воздвигнутый в честь окончания вражды с Израилем.

Часть вторая: половина дня, ночь и утро в кемпинге

По приезде вас будет ждать вкусный и сытный обед: блюда национальной кухни, мясо и рыба, приготовленные на углях, прохладительные напитки, свежие овощи и фрукты. По желанию вы займётесь снорклингом (погружение с берега): с маской и ластами полюбутесь красочными кораллами и рыбками. Ближе к вечеру бедуин разведёт костёр, приготовит ужин и ваши палатки ко сну. Рано утром подадут завтрак; отдохнув после еды и совершив финальные заплывы, мы отправимся обратно в Шарм.

Про кемпинг

Стоит в красивейшей бухте Марса Брейка, отделяющей нацпарк Рас-Мохаммед от Синайского полуострова. Лагерь закрыт от ветров, а пляж песчаный, с пологим заходом в море

По всей длине бухты растёт молодой яркий коралловый риф. В эту спокойную бухту любит заплывать крупная рыба — во время снорклинга можно увидеть наполеонов, скатов и барракуд, а также морских черепах

Кемпинг обслуживает бедуин, который заботится о комфорте гостей, чистоте и наличии воды

Внутри каждой палатки удобное спальное место, чистые спальные комплекты. Отдельно на улице стоят оборудованные душ и туалет

Для вас приготовят вкусную еду. На обед салаты, курица, мясо, рыба, рис, макароны. На ужин шашлык из курицы/говядины, рис, макароны, салаты и тхина (традиционная кунжутная паста). На завтрак яйца, сыры, салат, хлеб, кофе/чай

Кемпинг охраняется египетской армией, после 18:00 никого не впускают

Организационные детали