К звёздам Египта: день и ночь в кемпинге в заповеднике Рас-Мохаммед

Полюбоваться коралловыми рифами и пейзажами, отдохнуть от суеты и с комфортом переночевать в пустыне

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Вас ждёт без преувеличения уникальное путешествие! Оно подойдёт для романтического отдыха или станет приключением для всей семьи.

В первой части вы исследуете природный заповедник Рас-Мохаммед с мангровыми рощами и лучшими местами для снорклинга.

А затем проведёте вечер и ночь в уютном чистом кемпинге: слушая шум моря, отдохнёте у костра, вкусно поедите и насладитесь звёздами.
К звёздам Египта: день и ночь в кемпинге в заповеднике Рас-Мохаммед
К звёздам Египта: день и ночь в кемпинге в заповеднике Рас-Мохаммед
К звёздам Египта: день и ночь в кемпинге в заповеднике Рас-Мохаммед
К звёздам Египта: день и ночь в кемпинге в заповеднике Рас-Мохаммед
К звёздам Египта: день и ночь в кемпинге в заповеднике Рас-Мохаммед
К звёздам Египта: день и ночь в кемпинге в заповеднике Рас-Мохаммед
К звёздам Египта: день и ночь в кемпинге в заповеднике Рас-Мохаммед
К звёздам Египта: день и ночь в кемпинге в заповеднике Рас-Мохаммед
К звёздам Египта: день и ночь в кемпинге в заповеднике Рас-Мохаммед
К звёздам Египта: день и ночь в кемпинге в заповеднике Рас-Мохаммед
К звёздам Египта: день и ночь в кемпинге в заповеднике Рас-Мохаммед
К звёздам Египта: день и ночь в кемпинге в заповеднике Рас-Мохаммед
К звёздам Египта: день и ночь в кемпинге в заповеднике Рас-Мохаммед
К звёздам Египта: день и ночь в кемпинге в заповеднике Рас-Мохаммед
К звёздам Египта: день и ночь в кемпинге в заповеднике Рас-Мохаммед
Ближайшие даты:
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Описание

Зачем ехать в этот тур

  • Чтобы оторваться от городской суеты, получить невероятный опыт ночёвки в пустыне на берегу моря и подумать о вечном
  • Чтобы полюбоваться подводным миром Красного моря и рельефами юга Синайского полуострова
  • Чтобы поближе познакомиться с настоящим Египтом: с его природой, историей, традициями и жизнью в пустыне

Что вас ожидает

Часть первая: чудеса заповедника Рас-Мохаммед

Первый национальный парк Египта, охраняется ЮНЕСКО: здесь вы увидите густые мангровые заросли, естественные геологические разломы, Солёное озеро, побережье Суэцкого залива и Ворота Аллаха — памятник, воздвигнутый в честь окончания вражды с Израилем.

Часть вторая: половина дня, ночь и утро в кемпинге

По приезде вас будет ждать вкусный и сытный обед: блюда национальной кухни, мясо и рыба, приготовленные на углях, прохладительные напитки, свежие овощи и фрукты. По желанию вы займётесь снорклингом (погружение с берега): с маской и ластами полюбутесь красочными кораллами и рыбками. Ближе к вечеру бедуин разведёт костёр, приготовит ужин и ваши палатки ко сну. Рано утром подадут завтрак; отдохнув после еды и совершив финальные заплывы, мы отправимся обратно в Шарм.

Про кемпинг

  • Стоит в красивейшей бухте Марса Брейка, отделяющей заповедник Рас-Мохаммед от Синайского полуострова. Лагерь закрыт от ветров, а пляж песчаный, с пологим заходом в море.
  • По всей длине бухты растёт молодой яркий коралловый риф. В эту спокойную бухту любит заплывать крупная рыба — во время снорклинга можно увидеть наполеонов, скатов и барракуд, а также морских черепах.
  • Кемпинг обслуживает бедуин, который заботится о комфорте гостей, чистоте и наличии воды.
  • Внутри каждой палатки удобное спальное место, чистые спальные комплекты. Отдельно на улице стоят оборудованные душ и туалет.
  • Для вас приготовят вкусную еду. На обед салаты, курица, мясо, рыба, рис, макароны. На ужин шашлык из курицы/говядины, рис, макароны, салаты и тхина (традиционная кунжутная паста). На завтрак яйца, сыры, салат, хлеб, кофе/чай.
  • Кемпинг охраняется египетской армией, после 18:00 никого не впускают.

Организационные детали

  • Ночёвка в кемпинге, транспортные услуги, питание, а также пледы, свечи и другие мелочи для вашего комфорта включены в стоимость. Дополнительно оплачиваются только напитки.
  • Мы заберём вас из отеля на комфортабельном минивэне (выезд около 08:00) и после тура привезём обратно. Расстояние от Шарма до заповедника Рас-Мохаммед около 15 км.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 13 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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На весь день
Рас-Мохаммед
Природа и пейзажи
Популярные места
Бедуины
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