Первый национальный парк Египта, охраняется ЮНЕСКО: здесь вы увидите густые мангровые заросли, естественные геологические разломы, Солёное озеро, побережье Суэцкого залива и Ворота Аллаха — памятник, воздвигнутый в честь окончания вражды с Израилем.
По приезде вас будет ждать вкусный и сытный обед: блюда национальной кухни, мясо и рыба, приготовленные на углях, прохладительные напитки, свежие овощи и фрукты. По желанию вы займётесь снорклингом (погружение с берега): с маской и ластами полюбутесь красочными кораллами и рыбками. Ближе к вечеру бедуин разведёт костёр, приготовит ужин и ваши палатки ко сну. Рано утром подадут завтрак; отдохнув после еды и совершив финальные заплывы, мы отправимся обратно в Шарм.