Вас ждёт без преувеличения уникальное путешествие! Оно подойдёт для романтического отдыха или станет приключением для всей семьи.
В первой части вы исследуете природный национальный парк Рас-Мохаммед с мангровыми рощами и лучшими местами для снорклинга.
А затем проведёте вечер и ночь в уютном чистом кемпинге: слушая шум моря, отдохнёте у костра, вкусно поедите и насладитесь звёздами.
В первой части вы исследуете природный национальный парк Рас-Мохаммед с мангровыми рощами и лучшими местами для снорклинга.
А затем проведёте вечер и ночь в уютном чистом кемпинге: слушая шум моря, отдохнёте у костра, вкусно поедите и насладитесь звёздами.
Описание экскурсии
Зачем ехать
- Чтобы оторваться от городской суеты, получить невероятный опыт ночёвки в пустыне на берегу моря и подумать о вечном
- Чтобы полюбоваться подводным миром Красного моря и рельефами юга Синайского полуострова
- Чтобы поближе познакомиться с настоящим Египтом: с его природой, историей, традициями и жизнью в пустыне
Что вас ожидает
Часть первая: чудеса Рас-Мохаммеда
Первый национальный парк Египта, охраняется ЮНЕСКО: здесь вы увидите густые мангровые заросли, естественные геологические разломы, Солёное озеро, побережье Суэцкого залива и Ворота Аллаха — памятник, воздвигнутый в честь окончания вражды с Израилем.
Часть вторая: половина дня, ночь и утро в кемпинге
По приезде вас будет ждать вкусный и сытный обед: блюда национальной кухни, мясо и рыба, приготовленные на углях, прохладительные напитки, свежие овощи и фрукты. По желанию вы займётесь снорклингом (погружение с берега): с маской и ластами полюбутесь красочными кораллами и рыбками. Ближе к вечеру бедуин разведёт костёр, приготовит ужин и ваши палатки ко сну. Рано утром подадут завтрак; отдохнув после еды и совершив финальные заплывы, мы отправимся обратно в Шарм.
Про кемпинг
- Стоит в красивейшей бухте Марса Брейка, отделяющей нацпарк Рас-Мохаммед от Синайского полуострова. Лагерь закрыт от ветров, а пляж песчаный, с пологим заходом в море
- По всей длине бухты растёт молодой яркий коралловый риф. В эту спокойную бухту любит заплывать крупная рыба — во время снорклинга можно увидеть наполеонов, скатов и барракуд, а также морских черепах
- Кемпинг обслуживает бедуин, который заботится о комфорте гостей, чистоте и наличии воды
- Внутри каждой палатки удобное спальное место, чистые спальные комплекты. Отдельно на улице стоят оборудованные душ и туалет
- Для вас приготовят вкусную еду. На обед салаты, курица, мясо, рыба, рис, макароны. На ужин шашлык из курицы/говядины, рис, макароны, салаты и тхина (традиционная кунжутная паста). На завтрак яйца, сыры, салат, хлеб, кофе/чай
- Кемпинг охраняется египетской армией, после 18:00 никого не впускают
Организационные детали
- Ночёвка в кемпинге, транспортные услуги, питание, а также пледы, свечи и другие мелочи для вашего комфорта включены в стоимость. Дополнительно оплачиваются только напитки
- Мы заберём вас из отеля на комфортабельном минивэне (выезд около 08:00) и после тура привезём обратно. Расстояние от Шарма до Рас-Мохаммеда около 15 км
- Оплатить экскурсию возможно переводом в рублях (₽) на карту Сбербанка или Тинькофф банка
- С вами будет гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валид — ваша команда гидов в Шарм-эш-Шейхе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 5332 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Валид, я профессиональный лицензированный гид-египтолог, директор туристической компании, живу и работаю в Шарм-эль-Шейхе уже более 20 лет. Пишите, мы с командой гидов сделаем ваш отдых незабываемым!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Наконец добралась написать отзыв. Надо было раньше. Отдыхали в феврале, сыну было 13, хотелось встретить как-то по особенному. В итоге нас забрали с утра из отеля, заехали за гидриками (море
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