Это идеальная возможность посетить Каир и Пирамиды, пройтись по магазинам мировых брендов не утомляя себя длительной поездкой на автобусе! Самый удобный способ съездить в Каир из Шарма. 500 км пути до Каира вы преодолеете на самолете всего за 1 час.
Ближайшие даты:
Время начала: 05:00
Описание экскурсииЧто вас ожидает:Мы берем на себя организацию вашего путешествия в колоритную египетскую столицу: перелеты, трансферы, покупку входных билетов, обед, ужин. В Каире вас встретит наш русскоговорящий гид-египтолог и покажет все главные чудеса огромного города контрастов. В Национальном Каирском музее Вам расскажут о древней цивилизации. В ста залах представлено множество уникальных артефактов, манускриптов и предметов быта, а также золотые саркофаги, сокровища из гробниц фараонов и другие древности, обнаруженные археологами. По желанию можем отправиться на водную прогулку по Нилу на лодке (за доплату), а потом — на обед в ресторане со шведским столом. Древние пирамиды и каменный сфинкс После обеда мы отправимся туда, где время остановилось. В долине Гиза уже 40 веков стоят уникальные Египетские Пирамиды. Они потрясли еще древних греков, которые называли Пирамиды одним из Семи Чудес Света. Здесь же перед вами предстанет еще одна знаменитая достопримечательность Египта — легендарный Большой сфинкс. В завершение экскурсии вы побываете в Музее папируса, где вам расскажут и покажут, как изготавливали эти свитки в древние времена, или на Фабрике ароматов и масел, где производят духи по старинным технологиям. Шопинг. На этом историческая часть нашей поездки заканчивается. Теперь нас ждет ужин, а далее едем в самый крупный торговый центр Каира Festival City Moll. Тут вы сможете пройтись по многим брендовым магазинам: ZARA, Calvin Klein, Converse, Gap, Adidas, Lacoste, Polo Ralph Lauren, Massimo Dutti, IKEA. Также много других магазинов женской и мужской одежды, обуви, аксессуаров и ювелирных изделий. После приятного шоппинга, наш гид доставит вас в аэропорт Каира, откуда вы вылетите в Шарм-эль-Шейх, а затем автобусом Вас доставляют в ваш отель. Ориентировочное время возвращения – 00:00 Важная информация:• Паспорта оригинал ОБЯЗАТЕЛЬНО!:
- Расчеты в торговом центре производятся только в Египетских фунтах.
- Возьмите с собой головной убор, деньги, средства личной гигиены, питьевую воду, сухой паёк, удобную обувь, тёплую одежду зимой.
- Пожалуйста, предварительно в отеле закажите сухой паёк и заберите его с собой на экскурсию, чтобы позавтракать.
- Для посещения туалета нужны мелкие деньги.
- Деньги для: покупки напитков на обеде и ужине (они не включены в стоимость), прогулки на лодке по Нилу, для приобретения сувениров и личных расходов.
- Трансфер в аэропорт, будет ожидать Вас, в назначенное при бронировании время — у главного въезда в отель (у шлагбаума). Встречающий гид, должен назвать номер Вашей комнаты • В программу могут быть внесены незначительные изменения (поменяется очередность объектов, немного сдвинется время) • Для участия в этой экскурсии нужна египетская виза-наклейка, которую вы можете купить в аэропорту Шарм-эль-Шейха по прилете. Если по прилете Вы не купили визу, мы можем Вам в этом помочь (за доплату 5 $) итого стоимость 30$ с паспорта.
- Для бронирования этой экскурсии нужно внести предоплату напрямую организатору как минимум за 3 дня до ее проведения.
- Экскурсии в Каире проводит русскоговорящий гид-египтолог из нашей команды.
Ежедневно в 5 утра
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Каирский Национальный музей
- Великие Пирамиды Гизы
- Сфинкс
Что включено
- Прямой авиаперелет Шарм-эль-Шейх - Каир - Шарм-эль-Шейх
- Транспортное обслуживание и услуги гида-египтолога
- Входные билеты в Каирский музей и на плато Пирамид
- Обед (шведский стол)
- Ужин (шведский стол)
Что не входит в цену
- Прогулка по Нилу на лодке (по желанию)
- Входные билеты внутрь Пирамиды Хеопса (по желанию)
- Напитки во время обеда и ужина
- Покупки в ТЦ
Место начала и завершения?
У Вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 5 утра
Экскурсия длится около 18 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 72 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
- Важная информация:
- Паспорта оригинал ОБЯЗАТЕЛЬНО
- Расчеты в торговом центре производятся только в Египетских фунтах
- Возьмите с собой головной убор, деньги, средства личной гигиены, питьевую воду, сухой паёк, удобную обувь, тёплую одежду зимой
- Пожалуйста, предварительно в отеле закажите сухой паёк и заберите его с собой на экскурсию, чтобы позавтракать
- Для посещения туалета нужны мелкие деньги
- Деньги для: покупки напитков на обеде и ужине (они не включены в стоимость), прогулки на лодке по Нилу, для приобретения сувениров и личных расходов
- Трансфер в аэропорт, будет ожидать Вас, в назначенное при бронировании время - у главного въезда в отель (у шлагбаума). Встречающий гид, должен назвать номер Вашей комнаты
- В программу могут быть внесены незначительные изменения (поменяется очередность объектов, немного сдвинется время)
- Для участия в этой экскурсии нужна египетская виза-наклейка, которую вы можете купить в аэропорту Шарм-эль-Шейха по прилете. Если по прилете Вы не купили визу, мы можем Вам в этом помочь (за доплату 5 $) итого стоимость 30$ с паспорта
- Для бронирования этой экскурсии нужно внести предоплату напрямую организатору как минимум за 3 дня до ее проведения
- Экскурсии в Каире проводит русскоговорящий гид-египтолог из нашей команды
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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