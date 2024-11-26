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Это идеальная возможность посетить Каир и Пирамиды, пройтись по магазинам мировых брендов не утомляя себя длительной поездкой на автобусе! Самый удобный способ съездить в Каир из Шарма. 500 км пути до Каира вы преодолеете на самолете всего за 1 час.