Шопинг в Шарм-Эль-Шейхе

Найдено 5 экскурсий в категории «Шопинг» в Шарм-Эль-Шейхе, цены от €35, скидки до 14%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Шопинг на Старом рынке Шарм-эль-Шейха
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
28 отзывов
Эксклюзивный шопинг на Старом рынке Шарм-эль-Шейха с личным гидом
Погрузитесь в атмосферу восточной сказки на Старом рынке Шарм-эль-Шейха. Откройте для себя уникальные товары и сувениры в сопровождении опытного гида
«Старый рынок: охота за сокровищами»
Сегодня в 12:30
Завтра в 12:30
35 за всё до 3 чел.
Шарм-эль-Шейх: Исторический музей и Старый город с египтологом
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
12 отзывов
Шарм-эль-Шейх: Путешествие в прошлое - Исторический музей и Старый город
Откройте для себя душу Египта в Шарм-эль-Шейх: от древних мумий до современной архитектуры, вас ждет настоящее приключение
«Вы погуляете по яркому восточному базару, где можно найти оригинальные сувениры и пряности на любой вкус»
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
60 за всё до 3 чел.
Топ Шарм-эль-Шейха: коптский храм, мечети и восточный базар
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
5 отзывов
Топ Шарм-Эль-Шейха: культурное погружение и эксклюзивные места
Откройте для себя уникальные религиозные памятники и атмосферу восточного базара в индивидуальной экскурсии
Начало: Ваш отель
«Шопинг (по желанию) оплачиваются дополнительно»
Сегодня в 18:30
Завтра в 18:30
65 за всё до 4 чел.
Рай для шопоголиков - шопинг в Каире
Индивидуальная
18 часов
Рай для шопоголиков - шопинг в Каире
Начало: Отель размещения
«Атмосфера моды в Каире на индивидуальном шопинге»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$360 за всё до 8 чел.
Шопинг в Шарм-эль-Шейхе + дегустация восточных сладостей
скидка
14%
Индивидуальная
3 часа
Шопинг в Шарм-эль-Шейхе + дегустация восточных сладостей
Посетить бутики локальных и мировых брендов в сопровождении специалиста
Начало: У вашего отеля
«В стоимость входит: трансфер, сопровождение на шопинге и оплата счёта в кондитерской (чай/кофе, десерт, мороженое)»
Сегодня в 20:00
Завтра в 20:00
5043 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталия
    29 мая 2024
    Шопинг на Старом рынке Шарм-эль-Шейха
    Поездка в старый город прошла замечательно. Валид(наш гид) был очень внимателен при встрече, подарил небольшой сувенир, по дороге рассказал о
    читать дальше

    истории города. В самом городе помогал с выбором покупок, Дополнительно предложил посмотреть мечеть. Приятным бонусом было угощение напитком из сахарного тростника и вкусным кофе. Очень советую воспользоваться услугами этого гида, время пролетело весело, легко и незаметно. Подходит экскурсия для любого возраста.

  • Е
    Елизавета
    27 мая 2024
    Шопинг на Старом рынке Шарм-эль-Шейха
    Спасибо, все прошло хорошо)
  • Ю
    Юлия
    27 апреля 2024
    Топ Шарм-эль-Шейха: коптский храм, мечети и восточный базар
    Все понравилось
  • Т
    Татьяна
    17 апреля 2024
    Шопинг на Старом рынке Шарм-эль-Шейха
    Спасибо за потрясающую экскурсию! Валид встретил нас около отеля, сразу же подарил подарки, это очень приятно. Всю дорогу до рынка
    читать дальше

    рассказывал историю и интересные факты о Египте, Синайском полуострове. Море интересной информации! На рынке угощал вкуснейшим кофе, а дочку - тростниковым напитком. Погуляли вместе по рынку. А потом мы попросили его показать нам ещё православную церковь и площадь Сохо. Валид любезно согласился. Рекомендуем всем этого гида! Эрудированный, весёлый и отличный рассказчик!

    Спасибо за потрясающую экскурсию! Валид встретил нас около отеля, сразу же подарил подарки, это очень приятноСпасибо за потрясающую экскурсию! Валид встретил нас около отеля, сразу же подарил подарки, это очень приятно
  • O
    Olga
    5 апреля 2024
    Шарм-эль-Шейх: Исторический музей и Старый город с египтологом
    Благодарим нашего гида Богдади за содержательную экскурсию. Мы были с двумя детьми 12 и 5 лет. Очень интересно было послушать про историю и современность Египта.
  • Л
    Лариса
    6 марта 2024
    Шарм-эль-Шейх: Исторический музей и Старый город с египтологом
    Чудесное утро в музее и в старом городе. Мы надеялись узнать много интересного об истории Египта, и наш веселый и дружелюбный
    читать дальше

    гид Багдади полностью оправдал наши ожидания. Экскурсия была составлена так, что мы и обогатились знаниями, и не устали от слишком подробной или специальной информации. Час в музее, благодаря Багдади, пролетел как несколько минут. Он сделал для нас прекрасные фотографии, рассказав про каждый экспонат на снимке. Он прекрасно владеет русским языком и материалом. Ну, и какой же визит обойдется без посещения рынка? Мы купили фрукты, и, по его совету, еще и лечебные травы и чай. Он также угостил нас кофе и чаем, что было высоко оценено в этот жаркий день. Кроме очень маленьких детей, экскурсия подойдет всем.

    Чудесное утро в музее и в старом городеЧудесное утро в музее и в старом городеЧудесное утро в музее и в старом городеЧудесное утро в музее и в старом городеЧудесное утро в музее и в старом городеЧудесное утро в музее и в старом городеЧудесное утро в музее и в старом городе
  • А
    Александр
    21 февраля 2024
    Топ Шарм-эль-Шейха: коптский храм, мечети и восточный базар
    Анастасия - чудесный организатор, помогла нам с изучением Шарма, подсказала кучу нюансов, а так же помогла организовать несколько "заказных" мероприятий. Лоай - отличный, харизматичный проводник. Буду советовать Анастасию друзьям и обращусь вновь если снова вернусь в Шарм на отдых.
    Анастасия - чудесный организатор, помогла нам с изучением Шарма, подсказала кучу нюансов, а так же помоглаАнастасия - чудесный организатор, помогла нам с изучением Шарма, подсказала кучу нюансов, а так же помоглаАнастасия - чудесный организатор, помогла нам с изучением Шарма, подсказала кучу нюансов, а так же помогла
  • Е
    Елена
    16 февраля 2024
    Шарм-эль-Шейх: Исторический музей и Старый город с египтологом
    Посетили экскурсию всей семьей с детьми 11 и 14 лет, хочется отметить безукоризненную организацию и проведение мероприятия. Нас сопровождал гид
    читать дальше

    Багдан - 2 часа в музее прошли как одна минута, большая редкость экскурсовод который смог так увлечь всех, включая детей, его рассказ был информативен и увлекателен. Огромная благодарность, эта экскурсия оставила самое яркое впечатление за все время отдыха, не только провели время на море, но и почувствовали что приобщились к истории Египта. Также благодарим за неожиданные подарки - платки арафатки для всей семьи. Рекомендуем всем обязательно посетить эту экскурсию:)))

    Посетили экскурсию всей семьей с детьми 11 и 14 лет, хочется отметить безукоризненную организацию и проведениеПосетили экскурсию всей семьей с детьми 11 и 14 лет, хочется отметить безукоризненную организацию и проведениеПосетили экскурсию всей семьей с детьми 11 и 14 лет, хочется отметить безукоризненную организацию и проведениеПосетили экскурсию всей семьей с детьми 11 и 14 лет, хочется отметить безукоризненную организацию и проведение
  • В
    Владимир
    28 ноября 2023
    Топ Шарм-эль-Шейха: коптский храм, мечети и восточный базар
    Экскурсию проводил Лоай: отвез и показал два мечети, коптский храм. Мечети красивые, храм очень необычный, советую всем посмотреть его. Лоай
    читать дальше

    владеет русским языком на среднем уровне, интересных рассказов про город не было. Я был на экскурсии с детьми, которые устали вечером и поэтому на базар уже не поехали. Лоай показал отличную кофейню для местных, недалеко от мечети Аль-Сахаба.

    Экскурсию проводил Лоай: отвез и показал два мечети, коптский храм. Мечети красивые, храм очень необычный, советую

Ответы на вопросы от путешественников по Шарм-Эль-Шейху в категории «Шопинг»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Шарм-Эль-Шейхе
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. Шопинг на Старом рынке Шарм-эль-Шейха
  2. Шарм-эль-Шейх: Исторический музей и Старый город с египтологом
  3. Топ Шарм-эль-Шейха: коптский храм, мечети и восточный базар
  4. Рай для шопоголиков - шопинг в Каире
  5. Шопинг в Шарм-эль-Шейхе + дегустация восточных сладостей
Какие места ещё посмотреть в Шарм-Эль-Шейхе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Рас-Мохаммед
  2. Самое главное
  3. Пирамиды Гизы
  4. Синай
  5. Гора Моисея
  6. Остров Тиран
  7. Цветной каньон
  8. Белый остров
  9. Старый город
  10. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Шарм-Эль-Шейху в июне 2024
Сейчас в Шарм-Эль-Шейхе в категории "Шопинг" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 35 до 360 со скидкой до 14%. Туристы уже оставили гидам 45 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
Купите самую интересную из 5 экскурсий в Шарм-Эль-Шейхе на 2024 год по теме «Шопинг», 45 ⭐ отзывов, цены от €35. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам