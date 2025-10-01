М Мария

У нас был потрясающий гид Мустафа и эта экскурсия полностью оправдывает ожидания и даже выше 💜

Единственный нюанс был в трансфере, так как водитель, который нас вёз, был не самым заботливым, и наш комфорт был у него не на первом месте.

Очень надеюсь, что организатор прислушается к оставленному ему замечанию.