Каир — город, знакомый всем по учебникам истории.
Приглашаю вас увидеть Нил, пирамиды Гизы и Большого Сфинкса своими глазами! Кроме того, вы оцените храмы трех религий, покатаетесь на лодке и осмотрите экспонаты Египетского национального музея. А я расскажу о прошлом и настоящем любимой страны.
Описание экскурсии
Самое-самое в Каире
Вы увидите главные достопримечательности города и знаменитые пирамиды. В программе экскурсии:
- Большой Египетский музей — мы посетим один из крупнейших музеев мира с богатейшей коллекцией древнеегипетских артефактов. Среди них: саркофаги, мумии фараонов, украшения и предметы быта.
- Прогулка по Нилу — вы прокатитесь на катере по Нилу и полюбуетесь видами Каира с воды. Продолжительность прогулки составит 30-45 минут.
- Пирамиды и Сфинкс — визитные карточки Египта. Вы осмотрите древние усыпальницы фараонов и Большого Сфинкса, самую большую в мире монолитную скульптуру. Я расскажу, как они создавались и как им удалось дойти до наших дней.
Организационные детали
- В цену включены трансфер и услуги русскоговорящего гида
- Дорога в одну сторону занимает 6-7 часов
- Предоставляем детские кресла
- Экскурсия не подойдёт людям с ограниченной подвижностью и семьям с младенцами
Обязательные условия для посещения
- С собой нужно взять паспорт для проверки на пропускных пунктах по пути
- В паспорте должен быт проставлен квадратный штамп оплаченной визы. Если у вас его нет, заедем в аэропорт, чтобы проставить
- Виза только для Синая (Sinai only) не подойдёт для поездки
Дополнительные расходы
- Египетский музей — $35 за чел.
- Пирамиды Гизы и сфинкс — $20 за чел.
- Обед в ресторане (шведский стол) — $15 за чел.
- Прогулка по Нилу на лодке — $12 за чел.
- Виза (если у вас она не проставлена)
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Мария
1 окт 2025
У нас был потрясающий гид Мустафа и эта экскурсия полностью оправдывает ожидания и даже выше 💜
Единственный нюанс был в трансфере, так как водитель, который нас вёз, был не самым заботливым, и наш комфорт был у него не на первом месте.
Очень надеюсь, что организатор прислушается к оставленному ему замечанию.
В
Виктория
23 сен 2025
Очень понравился гид Валид! В совершенстве владеет русским языком, интересно рассказывает, знает много исторических моментов. Маршрут был интересный, подсказали крутые локации для фото. И прогулка по Нилу,и пирамиды,и музей оставили много незабываемых впечатлений ♥️
