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Йяд смог влюбить в себя и в Египет всю нашу семью! Я совместила две экскурсии от Валида в одну - арабский ужин и обзорная экскурсия по Шарм-эль-Шейху, забронировала ее на второй день нашего отдыха, это оказалось именно то, что надо! Во-первых, мы узнали много исторических фактов (конечно, это не про древнюю историю речь, но тоже очень интересно!); во-вторых, мы увидели все районы Шарма и отметили для себя места, куда съездить погулять по вечерам; в-третьих, провели великолепный вечер с потрясающим гидом, местным жителем! Йяд очень эрудированный молодой человек, отлично говорящий на русском языке, с хорошим чувством юмора и покоряющим смехом) Помимо основной информации он так же рассказывал истории из жизни, что делало наше общение неформальным и очень легким. Арабская кухня вне всяких похвал, вкусно! Хотели попробовать голубя и не зря… да, есть там особо нечего, как перепелка, но это вкусно! И прочее мясо вкуснее, чем в нашем отеле 5*) Нам всё очень понравилось! Даже сын, подросток пубертатного периода был увлечен! Вечер удался! Спасибо! Ждём теперь с нетерпением индивидуальную экскурсию в Каир на пирамиды от Валида!