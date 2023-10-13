Попробуем выйти за рамки отельного питания: зайти в аутентичные кафе и рестораны, популярные среди жителей, и заказать не самое привычное? На нашей гастро-прогулке не будет типичных блюд, предлагаемых туристам. Вы побываете в местах, которые предпочитают посещать египтяне. И оцените традиционные кушанья, которыми угощают лишь самых дорогих гостей!

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Описание

Что вас ожидает

Вы посетите аутентичный арабский ресторан El Masrien и попробуете национальную кухню в простом, но очень вкусном исполнении. Вам предложат жареного голубя, печень на гриле, кофты (египетские говяжьи колбаски), таджин и молохеи (так называют египетский шпинат), баба гануш, макши (голубцы по-египетски), традиционные салаты и закуски.

Отдохнув в ресторане, мы отправимся посмотреть на самую большую в городе мечеть Эль-Сахаба. После зайдём в кафе и попробуем кальян, который курят местные. И напоследок насладимся арабским кофе в самой известной кофейне старого города.

Организационные детали