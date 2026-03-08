Попробуем выйти за рамки отельного питания: зайти в аутентичные кафе и рестораны, популярные среди жителей, и заказать не самое привычное? На нашей гастро-прогулке не будет типичных блюд, предлагаемых туристам. Вы побываете в местах, которые предпочитают посещать египтяне. И оцените традиционные кушанья, которыми угощают лишь самых дорогих гостей!
Описание экскурсии
Вы посетите аутентичный арабский ресторан El Masrien и попробуете национальную кухню в простом, но очень вкусном исполнении. Вам предложат жареного голубя, печень на гриле, кофты (египетские говяжьи колбаски), таджин и молохеи (так называют египетский шпинат), баба гануш, макши (голубцы по-египетски), традиционные салаты и закуски.
Отдохнув в ресторане, мы отправимся посмотреть на самую большую в городе мечеть Эль-Сахаба. И напоследок насладимся арабским кофе в самой известной кофейне старого города.
Организационные детали
- Экскурсию проведу я или один из гидов нашей команды
- В стоимость входят трансфер из отеля, еда и безалкогольные напитки и кофе в арабской кофейне
- На каждого путешественника в ресторанном заказе будет горячее блюдо, закуски, гарнир, сладости (можно забрать с собой), напиток (вода или газировка), кофе. Всё меню обсуждается: можно убрать/добавить то или иное блюдо
- Экскурсия проводится на комфортабельном легковом автомобиле. Для большего количества людей возможна поездка на микроавтобусе с кондиционером (доплата по запросу)
- Оплатить экскурсию возможно переводом в рублях (₽) на карту Сбербанка или Тинькофф банка
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В вашем отеле
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валид — ваша команда гидов в Шарм-эш-Шейхе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 5359 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Валид, я профессиональный лицензированный гид-египтолог, директор туристической компании, живу и работаю в Шарм-эль-Шейхе уже более 20 лет. Пишите, мы с командой гидов сделаем ваш отдых незабываемым!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 8 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Э
Гастрономическое путешествие, арабская кухня, очень понравился формат мероприятия, до ужина гид Мухамед провел экскурсию по вечернему Шарм эль шейх, арабский ужин был очень вкусным. Особая благодарность гиду Мухамеду за великолепный вечер!!!
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Еще один прекрасный вечер с Валидом.
У нас было больше, чем гастрономическое путешествие. Валид предложил изменить время экскурсии таким образом, чтобы мы увидели вечернюю площадь Сохо, а это надо видеть! Прилагаю
У нас было больше, чем гастрономическое путешествие. Валид предложил изменить время экскурсии таким образом, чтобы мы увидели вечернюю площадь Сохо, а это надо видеть! Прилагаю
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Я в восторге и очень рекомендую эту экскурсию для знакомства с Шарм-эль-Шейхом и погружения в культуру, почувствовать вкус и аромат арабского мира! Всё организовано отлично! Валид всегда на связи! Гид
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Е
Чудесная экскурсия!!! Большое количество интересных моментов. Внимательное отношение Валида ко всем мелочам. Очень благодарны за удобный маршрут (особенности экскурсантов). Замечательный ужин!!! Простота заведения, в котором проходил ужин, НО при этом вкуснейшее мясо 👌(на фото блюдо состоящее: шашлык, кеюаб, курица, фаршированные голуби, фаршированные кабачки и баклажаны). А изюминкой всего мероприятия - кофе!!! Это поистине лучший напиток. Огромная благодарность Валиду!!!!!
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Очень благодарны Валиду за прекрасно проведённый вечер:душевно,профессионально,познавательно и легко… Был день рождения сестры,поэтому гастрономический тур в сочетании с обзорной экскурсией по ШАРМ ЭЛЬ ШЕЙХУ НАМ ЗАШЕЛ НА УРА. Все на высшем уровне:
Еда была великолепна, кофе выше всяких похвал,еще и собой прикупили зерен.
Сама являюсь профессиональным гидом,поэтому поверьте,лучшего гида в Шарме вряд ли найдёте,очень рекомендую экскурсии с Валидом!!!
Еда была великолепна, кофе выше всяких похвал,еще и собой прикупили зерен.
Сама являюсь профессиональным гидом,поэтому поверьте,лучшего гида в Шарме вряд ли найдёте,очень рекомендую экскурсии с Валидом!!!
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Спасибо организатору за интересную, продуманную и вкусную экскурсию. Отдельно благодарю нашего гида Ияда. Экскурсия была гастрономическая, кстати, порадовало меню и ресторан, но Ияд так много и интересно рассказал об истории города, бедуинов, помог купить приправы и масла. Ооочень интересный собеседник, открытый, приятный в общении. И, конечно, профессионал с большой буквы. А маленькие подарки по завершению экскурсии приятно порадовали.
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