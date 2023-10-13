Погулять по старому городу и узнать настоящий вкус Египта
Попробуем выйти за рамки отельного питания: зайти в аутентичные кафе и рестораны, популярные среди жителей, и заказать не самое привычное? На нашей гастро-прогулке не будет типичных блюд, предлагаемых туристам. Вы побываете в местах, которые предпочитают посещать египтяне. И оцените традиционные кушанья, которыми угощают лишь самых дорогих гостей!
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Вы посетите аутентичный арабский ресторан El Masrien и попробуете национальную кухню в простом, но очень вкусном исполнении. Вам предложат жареного голубя, печень на гриле, кофты (египетские говяжьи колбаски), таджин и молохеи (так называют египетский шпинат), баба гануш, макши (голубцы по-египетски), традиционные салаты и закуски.
Отдохнув в ресторане, мы отправимся посмотреть на самую большую в городе мечеть Эль-Сахаба. После зайдём в кафе и попробуем кальян, который курят местные. И напоследок насладимся арабским кофе в самой известной кофейне старого города.
Организационные детали
- Экскурсию проведу я или один из гидов нашей команды
- В стоимость входят трансфер из отеля, еда и безалкогольные напитки, кальян и кофе в арабской кофейне
- На каждого путешественника в ресторанном заказе будет горячее блюдо, закуски, гарнир, сладости (можно забрать с собой), напиток (вода или газировка), кофе. Всё меню обсуждается: можно убрать/добавить то или иное блюдо.
- Экскурсия проводится на комфортабельном легковом автомобиле. Для большего количества людей возможна поездка на микроавтобусе с кондиционером (доплата по запросу).
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в вашем отеле
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валид — ваша команда гидов в Шарм-Эль-Шейхе
Провели экскурсии для 1019 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Валид, я профессиональный лицензированный гид-египтолог, директор туристической компании, живу и работаю в Шарм-эль-Шейхе уже более 20 лет. Пишите, мы с командой гидов сделаем ваш отдых незабываемым!
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