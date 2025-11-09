Приглашаем вас на увлекательную шопинг-экскурсию в ТЦ Genena City, где вы познакомитесь с египетскими производителями, посетите бутики мировых брендов Nike и Adidas, а также продегустируете сладости в легендарной кондитерской Tseppas, работающей с 1912 года.
Во время экскурсии вы узнаете интересные факты об истории и культуре Шарм-эль-Шейха, египетском хлопке и целебных свойствах местного чая.
Во время экскурсии вы узнаете интересные факты об истории и культуре Шарм-эль-Шейха, египетском хлопке и целебных свойствах местного чая.
Описание экскурсииПриглашаем вас на увлекательную шопинг-экскурсию по лучшим бутикам локальных и мировых брендов в сопровождении профессионального гида! Что вас ожидает:Ваше путешествие начнётся от дверей вашего отеля, где вас встретит наш гид, и вместе вы отправитесь в один из самых популярных торговых центров Шарм-эль-Шейха — Genena City. По дороге мы обсудим ваши предпочтения и желания, чтобы посещение магазинов было максимально комфортным и полезным. В ТЦ вас ждёт знакомство с египетскими производителями, посещение магазина одного из лучших местных брендов, а также известных мировых бутиков Nike и Adidas. Особенное удовольствие доставит визит в знаменитую кондитерскую Tseppas, которая радует гостей своими национальными сладостями с 1912 года. Вам представится возможность продегустировать лучшие лакомства — дегустация уже включена в стоимость экскурсии! Дополнительная опция: По вашему желанию мы можем организовать посещение небольшого египетского музея, где вы сможете окунуться в историю и культуру этого удивительного региона. Во время экскурсии вы узнаете:• Как маленькая рыбацкая деревня превратилась в элитный курорт мирового уровня;
- На какие районы делится Шарм-эль-Шейх и какие особенности отличают каждый из них;
- Почему египетский хлопок считается одним из лучших в мире и как его изготавливают;
- Какой египетский чай обладает целебными свойствами и стоит ли его приобрести;
• Какие сувениры и товары обязательно стоит привезти домой в память о поездке. Важная информация:
- В стоимость входит: трансфер, сопровождение на шопинге и оплата счёта в кондитерской (чай/кофе, десерт, мороженое).
- Предусмотрены дополнительные расходы (при желании: шопинг, приобретение кондитерских изделий в кафе вне предполагаемого счёта, древнеегипетский музей в ТЦ — $15/чел.).
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер
- Сопровождение на шопинге
- Оплата счёта в кондитерской (чай/кофе, десерт, мороженое)
Что не входит в цену
- Шопинг (при желании)
- Приобретение кондитерских изделий в кафе вне предполагаемого счёта
- Древнеегипетский музей в ТЦ - $15/чел
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- В стоимость входит: трансфер, сопровождение на шопинге и оплата счёта в кондитерской (чай/кофе, десерт, мороженое)
- Предусмотрены дополнительные расходы (при желании: шопинг, приобретение кондитерских изделий в кафе вне предполагаемого счёта, древнеегипетский музей в ТЦ - $15/чел.)
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Шарм-эш-Шейха
Похожие экскурсии из Шарм-эш-Шейха
Индивидуальная
до 6 чел.
Знакомьтесь, Шарм-эль-Шейх: индивидуальная экскурсия
Уникальная экскурсия по Шарм-Эль-Шейху: посетите мечети, церковь, восточный рынок и винтажное кафе. Узнайте о местных традициях и культурных особенностях
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 19:30
Завтра в 09:30
$109 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Исторический музей и Старый город
Откройте для себя душу Египта в Шарм-эль-Шейх: от древних мумий до современной архитектуры, вас ждет настоящее приключение
Сегодня в 18:30
Завтра в 10:30
$120 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Вечерняя прогулка по Шарм-Эль-Шейху: культура и развлечения
Откройте волшебство вечернего Шарм-Эль-Шейха: исторические места, шопинг и яркая ночная жизнь
Начало: У вашего отеля
11 ноя в 18:00
12 ноя в 18:00
$130 за всё до 4 чел.