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было точно по времени, без задержек и опозданий (стоит отметить, что начало экскурсии было в 19.30, что очень удобно, потому что жара к этому времени спадает и ходить по улицам становится комфортно). Во-вторых, маршрут очень грамотно продуман: всегда приезжали к нужному времени, чтобы успеть всё посмотреть либо до закрытия, либо к началу (например, шоу фонтанов). В-третьих, кроме стандартного маршрута: мечети, церковь, старый город, Fares, Soho, по просьбе завезли также в отличную фруктовую лавку и лавку со свежим соком из сахарного тростника. Также очень понравилась организация всех перемещений: после очередной остановки (+-35°С) перемещение к другой происходит в комфортабельном микроавтобусе с работающим кондиционером. Отдельно хотелось бы отметить гида Ахмеда, который очень интересно и подробно рассказывал об истории, причинах, жизни и тд. Отвечал с удовольствием на все вопросы, подарил небольшие сувениры. И все это было на прекрасном языке, интеллигентно и внимательно. Остались очень довольны!