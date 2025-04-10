Мини-группа
до 1 чел.
Тур по вечернему Шарм-Эль-Шейху в мини-группе
Начало: От отеля
18 апр в 15:30
19 апр в 15:30
$16 за человека
Индивидуальная
до 1 чел.
Обзорная экскурсия по Шарм-эль-Шейху
Начало: Ваши отель
Завтра в 16:30
18 апр в 16:30
$75 за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Шопинг в Шарм-эль-Шейхе + дегустация восточных сладостей
Начало: У вашего отеля
20 апр в 20:30
21 апр в 20:00
$80 за экскурсию
Последние отзывы на экскурсии
- LLeonik10 апреля 2025Добрый день! Спасибо большое за прекрасную экскурсиию по вечернему Шармальшейху и особенно экскурсоводу Богдади
- ТТамара9 апреля 2025Спасибо гиду Мухамеду, интересная и позновательная экскурсия. Район Сохо с музыкальным фантоном великолепен
- ВВероника17 августа 2024В Шарм-Эль-Шейх приехали впервые и решили взять для ознакомления индивидуальную обзорную экскурсию. После её посещения смогли выделить множество достоинств. Во-первых, всё
Ответы на вопросы от путешественников по Шарм-Эль-Шейху в категории «Район Шаркс-Бэй»
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Сколько стоит экскурсия по Шарм-Эль-Шейху в апреле 2025
Сейчас в Шарм-Эль-Шейхе в категории "Район Шаркс-Бэй" можно забронировать 3 экскурсии от 16 до 80. Туристы уже оставили гидам 306 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.77 из 5
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