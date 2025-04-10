Район Шаркс-Бэй – экскурсии в Шарм-Эль-Шейхе

Найдено 3 экскурсии в категории «Район Шаркс-Бэй» в Шарм-Эль-Шейхе, цены от $16. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Тур по вечернему Шарм-Эль-Шейху в мини-группе
На автобусе
4 часа
305 отзывов
Мини-группа
до 1 чел.
Тур по вечернему Шарм-Эль-Шейху в мини-группе
Начало: От отеля
18 апр в 15:30
19 апр в 15:30
$16 за человека
Обзорная экскурсия по Шарм-эль-Шейху
2.5 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 1 чел.
Обзорная экскурсия по Шарм-эль-Шейху
Начало: Ваши отель
Завтра в 16:30
18 апр в 16:30
$75 за экскурсию
Шопинг в Шарм-эль-Шейхе + дегустация восточных сладостей
3 часа
Индивидуальная
до 1 чел.
Шопинг в Шарм-эль-Шейхе + дегустация восточных сладостей
Начало: У вашего отеля
20 апр в 20:30
21 апр в 20:00
$80 за экскурсию

Последние отзывы на экскурсии

  • L
    Leonik
    10 апреля 2025
    Тур по вечернему Шарм-Эль-Шейху в мини-группе
    Добрый день! Спасибо большое за прекрасную экскурсиию по вечернему Шармальшейху и особенно экскурсоводу Богдади
  • Т
    Тамара
    9 апреля 2025
    Тур по вечернему Шарм-Эль-Шейху в мини-группе
    Спасибо гиду Мухамеду, интересная и позновательная экскурсия. Район Сохо с музыкальным фантоном великолепен
  • В
    Вероника
    17 августа 2024
    Обзорная экскурсия по Шарм-эль-Шейху
    В Шарм-Эль-Шейх приехали впервые и решили взять для ознакомления индивидуальную обзорную экскурсию. После её посещения смогли выделить множество достоинств. Во-первых, всё
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    было точно по времени, без задержек и опозданий (стоит отметить, что начало экскурсии было в 19.30, что очень удобно, потому что жара к этому времени спадает и ходить по улицам становится комфортно). Во-вторых, маршрут очень грамотно продуман: всегда приезжали к нужному времени, чтобы успеть всё посмотреть либо до закрытия, либо к началу (например, шоу фонтанов). В-третьих, кроме стандартного маршрута: мечети, церковь, старый город, Fares, Soho, по просьбе завезли также в отличную фруктовую лавку и лавку со свежим соком из сахарного тростника. Также очень понравилась организация всех перемещений: после очередной остановки (+-35°С) перемещение к другой происходит в комфортабельном микроавтобусе с работающим кондиционером. Отдельно хотелось бы отметить гида Ахмеда, который очень интересно и подробно рассказывал об истории, причинах, жизни и тд. Отвечал с удовольствием на все вопросы, подарил небольшие сувениры. И все это было на прекрасном языке, интеллигентно и внимательно. Остались очень довольны!

Ответы на вопросы от путешественников по Шарм-Эль-Шейху в категории «Район Шаркс-Бэй»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Шарм-Эль-Шейхе
В апреле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Тур по вечернему Шарм-Эль-Шейху в мини-группе
  2. Обзорная экскурсия по Шарм-эль-Шейху
  3. Шопинг в Шарм-эль-Шейхе + дегустация восточных сладостей
Какие места ещё посмотреть в Шарм-Эль-Шейхе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в апреле:
  1. Рас-Мохаммед
  2. Самое главное
  3. Пирамиды Гизы
  4. Синай
  5. Гора Моисея
  6. Цветной каньон
  7. Белый остров
  8. Остров Тиран
  9. Старый город
  10. Петра
Сколько стоит экскурсия по Шарм-Эль-Шейху в апреле 2025
Сейчас в Шарм-Эль-Шейхе в категории "Район Шаркс-Бэй" можно забронировать 3 экскурсии от 16 до 80. Туристы уже оставили гидам 306 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.77 из 5
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