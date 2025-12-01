Мои заказы

Дегустации на экскурсиях в Шарм-эш-Шейхе – попробуйте новое на вкус

Найдено 3 экскурсии в категории «Дегустационные туры» в Шарм-эш-Шейхе, цены от $130. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Большая экскурсия на полдня: сафари на квадроциклах + заповедник Рас-Мохаммед
На машине
На квадроциклах
На верблюдах
На микроавтобусе
6.5 часов
4 отзыва
Водная прогулка
Большая экскурсия на полдня: сафари на квадроциклах + заповедник Рас-Мохаммед
Прокатиться по дюнам, побывать в гостях у бедуинов и искупаться в коралловой бухте
Начало: У ворот вашего отеля
«Вас ждёт увлекательное сафари на квадроциклах по пустыне, катание на верблюдах, дегустация чая кочевников, знакомство с обитателями подводного мира»
12 дек в 07:00
13 дек в 07:00
$215 за всё до 3 чел.
Шопинг в Шарм-эль-Шейхе + дегустация восточных сладостей
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальный шопинг-тур в Шарм-эль-Шейхе
Индивидуальная экскурсия в Шарм-эль-Шейхе: шопинг в крупнейшем ТЦ, оригинальные бренды и дегустация восточных сладостей в знаменитой кондитерской
Начало: У вашего отеля
«Дегустация уже включена в стоимость»
Сегодня в 19:30
Завтра в 19:30
$130 за всё до 4 чел.
Шопинг в Шарм-эль-Шейхе + дегустация восточных сладостей
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Шопинг в Шарм-эль-Шейхе + дегустация восточных сладостей
Начало: У вашего отеля
«Вам представится возможность продегустировать лучшие лакомства — дегустация уже включена в стоимость экскурсии»
$130 за всё до 4 чел.

Сколько стоит экскурсия по Шарм-эш-Шейху в декабре 2025
Сейчас в Шарм-эш-Шейхе в категории "Дегустационные туры" можно забронировать 3 экскурсии от 130 до 215. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.78 из 5
