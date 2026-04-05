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время экскурсии мы посетили ключевые места Шарм-эль-Шейха и посмотрели на то, за что его так любят туристы. Перемещались мы на комфортном автомобиле Махмуда, который он использует только на экскурсии. В салоне очень чисто, есть прохладительные напитки 👌.

В ходе экскурсии сначала мы посетили мечеть Аль-Мустафа. Далее была остановка около Коптской Христианской церкви. Мы прошли внутрь и Махмуд рассказал нам о художниках, которые расписывали фрески на стенах и куполах церкви. Это невероятно красиво. На закате Махмуд привез нас на секретную смотровую площадку с прекрасным видом на город и Красное море. Далее мы остановились в любимом месте отдыха жителей Шарм Эль Шейха, где расположен памятник голубям. Затем мы заехали в район Old Market, посмотрели мечеть Аль Сахаба и Махмуд угостил нас свежевыжатым соком из сахарного тростника. Следующая остановка знаменитое кафе Farsha. Очень сказочное место. Ну и вишенкой на торте стало посещение развлекательного пространства Соха или же «вечного нового года», места, где можно погулять, пошопиться, посмотреть на поющий фонтан и в целом приятно провести время. Это конечно же не все.

Советую посетить эту экскурсию, чтобы поближе познакомиться с историей города, его главными достопримечательностями и красотами!