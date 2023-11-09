Вечерняя прогулка по Шарм-эль-Шейху

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Жизнь в Шарм-эль-Шейхе начинает бурлить после захода солнца. Именно в это время вы можете ощутить настоящий вайб города.

Прогулка по вечернему Шарму познакомит вас с разнообразием религий и уникальным сочетанием традиционного Востока и современности. А знакомые достопримечательности, украшенные подсветкой, покажутся необычными и завораживающими.
Вечерняя прогулка по Шарм-эль-Шейху
Вечерняя прогулка по Шарм-эль-Шейху
Вечерняя прогулка по Шарм-эль-Шейху
Вечерняя прогулка по Шарм-эль-Шейху
Вечерняя прогулка по Шарм-эль-Шейху
Вечерняя прогулка по Шарм-эль-Шейху
Вечерняя прогулка по Шарм-эль-Шейху
Ближайшие даты:
9
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Что вас ожидает:

  • Мечеть Эль Мустафа
  • Коптская церковь Сама Ин
  • Олд маркет в Старом городе
  • Кафе «Фарша» на рифе Рас Ум Сид
  • Пляж Эль Фанар
  • Площадь Сохо
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При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Вечером в Шарм-эль-Шейхе начинается настоящая жизнь. Этот город оживает после захода солнца, и вы можете почувствовать уникальную атмосферу места. Прогулка по вечерним улицам Шарма позволит вам погрузиться в разнообразие религий и увидеть, как традиционный восток гармонично переплетается с элементами современности. Известные достопримечательности, освещенные яркой иллюминацией, приобретают вечернюю магию и могут завораживать своей красотой. Что вас ждет:• Мечеть Эль Мустафа потрясёт вас своей грандиозностью. До постройки мечети Эль Сахаба именно Эль Мустафа была самой большой мечетью города. К сожалению, зайти внутрь не получится, но вы сможете сделать отличные фото снаружи — Эль Мустафа по вечерам волшебно подсвечивается. А ещё узнаете больше об исламе в целом и о его особенностях в Египте.
  • Коптская церковь Сама Ин. У неё много различий с привычными вам православными храмами — как в архитектуре, так и в богослужении. Вы сможете зайти внутрь и даже увидеть службу, а заодно познакомитесь с нюансами христианской религии в Египте.
  • Олд маркет в Старом городе. Огромный, самый старый и самый дешёвый рынок в Шарме. Именно сюда стоит идти за колоритом настоящего восточного базара. И обязательно — азартно торговаться с продавцами, чтобы проникнуться этим видом искусства.
  • На концертной площадке в центре Олд маркета можно посмотреть на восточные танцы или яркое шоу заклинателей змей. А также полюбоваться новой мечетью Эль Сахаба — самой большой и нарядной в городе. Затем мы отправимся в красивое место, откуда полюбуемся панорамой Шарм-эль-Шейха и увидим, как солнце спускается за горизонт.
  • Кафе «Фарша» на рифе Рас Ум Сид. Кафе построено на скале, и отсюда с любой точки открывается потрясающий вид на залив. «Фарша» — арабское слово, которое означает оконную раму или дверной проём. Внутри вы попадёте в атмосферу Древнего Египта и сможете покурить кальян.
  • Пляж Эль Фанар. Здесь красиво и на рассвете, и с заходом солнца, и глубокой ночью. Плеск моря о камни, отражение луны, свет маяка — волшебство и романтика.
  • Площадь Сохо. Пожалуй, самое европеизированное место в восточном городе со множеством симпатичных локаций для красивых кадров — интересных скульптур, фонтанов с цветомузыкой, яркой подсветки. Магазины предлагают ненавязчивый сервис, что редкость в Шарме, однако и цены в них повыше, чем в Старом городе. Важная информация:• Профессиональный гид прекрасно владеет русским языком.
  • В стоимость входит трансфер из вашего отеля и обратно.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер на кофортабельном автомобиле из вашего отеля и обратно
  • Услуги профессионального гида(прекрасно владеющего русским языком)
  • Соки, вода, чай
Что не входит
  • Дополнительные расходы — только на личные нужды
Место начала и завершения?
в отеле
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
  • Пожалуйста
  • Сообщите название вашего отеля
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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