Коптская церковь Сама Ин. У неё много различий с привычными вам православными храмами — как в архитектуре, так и в богослужении. Вы сможете зайти внутрь и даже увидеть службу, а заодно познакомитесь с нюансами христианской религии в Египте.

Олд маркет в Старом городе. Огромный, самый старый и самый дешёвый рынок в Шарме. Именно сюда стоит идти за колоритом настоящего восточного базара. И обязательно — азартно торговаться с продавцами, чтобы проникнуться этим видом искусства.

На концертной площадке в центре Олд маркета можно посмотреть на восточные танцы или яркое шоу заклинателей змей. А также полюбоваться новой мечетью Эль Сахаба — самой большой и нарядной в городе. Затем мы отправимся в красивое место, откуда полюбуемся панорамой Шарм-эль-Шейха и увидим, как солнце спускается за горизонт.

Кафе «Фарша» на рифе Рас Ум Сид. Кафе построено на скале, и отсюда с любой точки открывается потрясающий вид на залив. «Фарша» — арабское слово, которое означает оконную раму или дверной проём. Внутри вы попадёте в атмосферу Древнего Египта и сможете покурить кальян.

Пляж Эль Фанар. Здесь красиво и на рассвете, и с заходом солнца, и глубокой ночью. Плеск моря о камни, отражение луны, свет маяка — волшебство и романтика.

Площадь Сохо. Пожалуй, самое европеизированное место в восточном городе со множеством симпатичных локаций для красивых кадров — интересных скульптур, фонтанов с цветомузыкой, яркой подсветки. Магазины предлагают ненавязчивый сервис, что редкость в Шарме, однако и цены в них повыше, чем в Старом городе. Важная информация:• Профессиональный гид прекрасно владеет русским языком.

В стоимость входит трансфер из вашего отеля и обратно.

Вечером в Шарм-эль-Шейхе начинается настоящая жизнь. Этот город оживает после захода солнца, и вы можете почувствовать уникальную атмосферу места. Прогулка по вечерним улицам Шарма позволит вам погрузиться в разнообразие религий и увидеть, как традиционный восток гармонично переплетается с элементами современности. Известные достопримечательности, освещенные яркой иллюминацией, приобретают вечернюю магию и могут завораживать своей красотой. Что вас ждет:• Мечеть Эль Мустафа потрясёт вас своей грандиозностью. До постройки мечети Эль Сахаба именно Эль Мустафа была самой большой мечетью города. К сожалению, зайти внутрь не получится, но вы сможете сделать отличные фото снаружи — Эль Мустафа по вечерам волшебно подсвечивается. А ещё узнаете больше об исламе в целом и о его особенностях в Египте.