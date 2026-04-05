Вечером в Шарм-эль-Шейхе начинается настоящая жизнь. Этот город оживает после захода солнца, и вы можете почувствовать уникальную атмосферу места.
Прогулка по вечерним улицам Шарма позволит вам погрузиться в разнообразие религий и увидеть, как традиционный восток гармонично переплетается с элементами современности.
Известные достопримечательности, освещенные яркой иллюминацией, приобретают вечернюю магию и могут завораживать своей красотой.
Прогулка по вечерним улицам Шарма позволит вам погрузиться в разнообразие религий и увидеть, как традиционный восток гармонично переплетается с элементами современности.
Известные достопримечательности, освещенные яркой иллюминацией, приобретают вечернюю магию и могут завораживать своей красотой.
Описание экскурсииЧто вас ждет:• Мечеть Эль Мустафа потрясёт вас своей грандиозностью. До постройки мечети Эль Сахаба именно Эль Мустафа была самой большой мечетью города. К сожалению, зайти внутрь не получится, но вы сможете сделать отличные фото снаружи — Эль Мустафа по вечерам волшебно подсвечивается. А ещё узнаете больше об исламе в целом и о его особенностях в Египте.
- Коптская церковь Сама Ин. У неё много различий с привычными вам православными храмами — как в архитектуре, так и в богослужении. Вы сможете зайти внутрь и даже увидеть службу, а заодно познакомитесь с нюансами христианской религии в Египте.
- Олд маркет в Старом городе. Огромный, самый старый и самый дешёвый рынок в Шарме. Именно сюда стоит идти за колоритом настоящего восточного базара. И обязательно — азартно торговаться с продавцами, чтобы проникнуться этим видом искусства.
- На концертной площадке в центре Олд маркета можно посмотреть на восточные танцы или яркое шоу заклинателей змей. А также полюбоваться новой мечетью Эль Сахаба — самой большой и нарядной в городе. Затем мы отправимся в красивое место, откуда полюбуемся панорамой Шарм-эль-Шейха и увидим, как солнце спускается за горизонт.
- Кафе «Фарша» на рифе Рас Ум Сид. Кафе построено на скале, и отсюда с любой точки открывается потрясающий вид на залив. «Фарша» — арабское слово, которое означает оконную раму или дверной проём. Внутри вы попадёте в атмосферу Древнего Египта и сможете покурить кальян.
- Пляж Эль Фанар. Здесь красиво и на рассвете, и с заходом солнца, и глубокой ночью. Плеск моря о камни, отражение луны, свет маяка — волшебство и романтика.
- Площадь Сохо. Пожалуй, самое европеизированное место в восточном городе со множеством симпатичных локаций для красивых кадров — интересных скульптур, фонтанов с цветомузыкой, яркой подсветки. Магазины предлагают ненавязчивый сервис, что редкость в Шарме, однако и цены в них повыше, чем в Старом городе. Важная информация:• Профессиональный гид прекрасно владеет русским языком.
- В стоимость входит трансфер из вашего отеля и обратно. Обратите внимание! Для группы до 4 человек будет предоставлен седан, для группы 5+ человек микроавтобус.
Ежедневно в 17:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Мечеть Эль Мустафа
- Коптская церковь Сама Ин
- Олд маркет в Старом городе
- Кафе «Фарша» на рифе Рас Ум Сид
- Пляж Эль Фанар
- Площадь Сохо
Что включено
- Трансфер на кофортабельном автомобиле из вашего отеля и обратно
- Услуги профессионального гида (прекрасно владеющего русским языком)
- Соки, вода, чай
Что не входит в цену
- Дополнительные расходы - только на личные нужды
- Возможно добавить ужин (море продукты) в самом вкусном рыбном ресторане Fares за 15$ за человека
Место начала и завершения?
В отеле
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 17:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 47 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Очень понравилась экскурсия с гидом Татьяной! Интересно, увлекательно и познавательно. Обязательно рекомендую
Вам был полезен этот отзыв?
Ж
Прекрасный гид. Всё вовремя, вежливо на отличном уровне. Подпортил впечатление ресторан, не вкусно, рекомендую просить другое место. Гид прекрасно говорит по русски, с удовольствием рассказывает про город и страну.
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Спасибо большое Махмуду за очень насыщенную экскурсию, много интересной эксклюзивной информации и прекрасное владение русским языком!
Мы с семьей впервые поехали в Египет и были потрясены невероятной красотой этого города. За
Мы с семьей впервые поехали в Египет и были потрясены невероятной красотой этого города. За
Вам был полезен этот отзыв?
А
В Шарм-эль-Шейхе были впервые, хотелось познакомиться с достопримечательностями города. Выбрали индивидуальную вечернюю прогулку по городу с Махмудом и не пожалели. Понравилось, что экскурсия проходила именно в формате неспешной прогулки, не
Вам был полезен этот отзыв?
Т
На экскурсии нас было четверо.
Наш гид Махмуд показал нам самые яркие и красивые места Шарм-эль-Шейх: мечеть Аль-Мустафа, коптская церковь, мечеть Ас-Сахаба и старый город, площадь Мира, площадь Sohо. Ещё мы
Наш гид Махмуд показал нам самые яркие и красивые места Шарм-эль-Шейх: мечеть Аль-Мустафа, коптская церковь, мечеть Ас-Сахаба и старый город, площадь Мира, площадь Sohо. Ещё мы
Вам был полезен этот отзыв?
E
Заказала индивидуальную экскурсию по вечернему Шарму-Эль-Шейху с профессиональным гидом Махмудом. Экскурсия очень впечатлила, положительные эмоции просто захлестывали. Махмуд действительно профессионал в своем деле, очень много интересного рассказал о местном народе,
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Шарм-эш-Шейха
Похожие экскурсии на «Индивидуальная Вечерняя прогулка по Шарм-эль-Шейху»
Мини-группа
до 10 чел.
Вечерний Шарм-эль-Шейх - в мини-группе
Побывать в лучших местах города в самом комфортном формате без толпы туристов
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 16:00 и 16:15
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
$13 за человека
Групповая
до 14 чел.
Влюбиться в Шарм-эль-Шейх
Шарм-эль-Шейх - это не только пляжи, но и вечерние огни, старинные улочки и современные рестораны. Узнайте больше с русскоязычным гидом
Начало: У вашего отеля
Расписание: в будние дни в 16:30, в субботу и воскресенье в 16:00
Сегодня в 16:30
Завтра в 16:30
$14 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Вечерняя прогулка по Шарм-эль-Шейху
Откройте вечерний Шарм-Эль-Шейх: мечети, рынки и кафе с видом на залив. Незабываемые впечатления и фото
Начало: Мы заберём вас из вашего отеля. Либо у ресепшена л...
Сегодня в 18:30
Завтра в 18:30
от $124 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Шарм-эль-Шейх: Исторический музей и Старый город с египтологом
Откройте для себя душу Египта в Шарм-эль-Шейх: от древних мумий до современной архитектуры, вас ждет настоящее приключение
Сегодня в 12:30
Завтра в 10:30
от $120 за всё до 6 чел.
-20%
$99.20 за экскурсию