Жизнь в Шарм-эль-Шейхе начинает бурлить после захода солнца. Именно в это время вы можете ощутить настоящий вайб города.
Прогулка по вечернему Шарму познакомит вас с разнообразием религий и уникальным сочетанием традиционного Востока и современности. А знакомые достопримечательности, украшенные подсветкой, покажутся необычными и завораживающими.
Прогулка по вечернему Шарму познакомит вас с разнообразием религий и уникальным сочетанием традиционного Востока и современности. А знакомые достопримечательности, украшенные подсветкой, покажутся необычными и завораживающими.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Мечеть Эль Мустафа
- Коптская церковь Сама Ин
- Олд маркет в Старом городе
- Кафе «Фарша» на рифе Рас Ум Сид
- Пляж Эль Фанар
- Площадь Сохо
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Вечером в Шарм-эль-Шейхе начинается настоящая жизнь. Этот город оживает после захода солнца, и вы можете почувствовать уникальную атмосферу места. Прогулка по вечерним улицам Шарма позволит вам погрузиться в разнообразие религий и увидеть, как традиционный восток гармонично переплетается с элементами современности. Известные достопримечательности, освещенные яркой иллюминацией, приобретают вечернюю магию и могут завораживать своей красотой. Что вас ждет:• Мечеть Эль Мустафа потрясёт вас своей грандиозностью. До постройки мечети Эль Сахаба именно Эль Мустафа была самой большой мечетью города. К сожалению, зайти внутрь не получится, но вы сможете сделать отличные фото снаружи — Эль Мустафа по вечерам волшебно подсвечивается. А ещё узнаете больше об исламе в целом и о его особенностях в Египте.
- Коптская церковь Сама Ин. У неё много различий с привычными вам православными храмами — как в архитектуре, так и в богослужении. Вы сможете зайти внутрь и даже увидеть службу, а заодно познакомитесь с нюансами христианской религии в Египте.
- Олд маркет в Старом городе. Огромный, самый старый и самый дешёвый рынок в Шарме. Именно сюда стоит идти за колоритом настоящего восточного базара. И обязательно — азартно торговаться с продавцами, чтобы проникнуться этим видом искусства.
- На концертной площадке в центре Олд маркета можно посмотреть на восточные танцы или яркое шоу заклинателей змей. А также полюбоваться новой мечетью Эль Сахаба — самой большой и нарядной в городе. Затем мы отправимся в красивое место, откуда полюбуемся панорамой Шарм-эль-Шейха и увидим, как солнце спускается за горизонт.
- Кафе «Фарша» на рифе Рас Ум Сид. Кафе построено на скале, и отсюда с любой точки открывается потрясающий вид на залив. «Фарша» — арабское слово, которое означает оконную раму или дверной проём. Внутри вы попадёте в атмосферу Древнего Египта и сможете покурить кальян.
- Пляж Эль Фанар. Здесь красиво и на рассвете, и с заходом солнца, и глубокой ночью. Плеск моря о камни, отражение луны, свет маяка — волшебство и романтика.
- Площадь Сохо. Пожалуй, самое европеизированное место в восточном городе со множеством симпатичных локаций для красивых кадров — интересных скульптур, фонтанов с цветомузыкой, яркой подсветки. Магазины предлагают ненавязчивый сервис, что редкость в Шарме, однако и цены в них повыше, чем в Старом городе. Важная информация:• Профессиональный гид прекрасно владеет русским языком.
- В стоимость входит трансфер из вашего отеля и обратно.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер на кофортабельном автомобиле из вашего отеля и обратно
- Услуги профессионального гида(прекрасно владеющего русским языком)
- Соки, вода, чай
- Что не входит
- Дополнительные расходы — только на личные нужды
- Место начала и завершения?
- в отеле
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Важная информация
- Пожалуйста
- Сообщите название вашего отеля
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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