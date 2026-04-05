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Индивидуальная Вечерняя прогулка по Шарм-эль-Шейху

Вечером в Шарм-эль-Шейхе начинается настоящая жизнь. Этот город оживает после захода солнца, и вы можете почувствовать уникальную атмосферу места.

Прогулка по вечерним улицам Шарма позволит вам погрузиться в разнообразие религий и увидеть, как традиционный восток гармонично переплетается с элементами современности.

Известные достопримечательности, освещенные яркой иллюминацией, приобретают вечернюю магию и могут завораживать своей красотой.
5
47 отзывов
Индивидуальная Вечерняя прогулка по Шарм-эль-Шейху
Индивидуальная Вечерняя прогулка по Шарм-эль-Шейху
Индивидуальная Вечерняя прогулка по Шарм-эль-Шейху

Описание экскурсии

Что вас ждет:• Мечеть Эль Мустафа потрясёт вас своей грандиозностью. До постройки мечети Эль Сахаба именно Эль Мустафа была самой большой мечетью города. К сожалению, зайти внутрь не получится, но вы сможете сделать отличные фото снаружи — Эль Мустафа по вечерам волшебно подсвечивается. А ещё узнаете больше об исламе в целом и о его особенностях в Египте.
  • Коптская церковь Сама Ин. У неё много различий с привычными вам православными храмами — как в архитектуре, так и в богослужении. Вы сможете зайти внутрь и даже увидеть службу, а заодно познакомитесь с нюансами христианской религии в Египте.
  • Олд маркет в Старом городе. Огромный, самый старый и самый дешёвый рынок в Шарме. Именно сюда стоит идти за колоритом настоящего восточного базара. И обязательно — азартно торговаться с продавцами, чтобы проникнуться этим видом искусства.
  • На концертной площадке в центре Олд маркета можно посмотреть на восточные танцы или яркое шоу заклинателей змей. А также полюбоваться новой мечетью Эль Сахаба — самой большой и нарядной в городе. Затем мы отправимся в красивое место, откуда полюбуемся панорамой Шарм-эль-Шейха и увидим, как солнце спускается за горизонт.
  • Кафе «Фарша» на рифе Рас Ум Сид. Кафе построено на скале, и отсюда с любой точки открывается потрясающий вид на залив. «Фарша» — арабское слово, которое означает оконную раму или дверной проём. Внутри вы попадёте в атмосферу Древнего Египта и сможете покурить кальян.
  • Пляж Эль Фанар. Здесь красиво и на рассвете, и с заходом солнца, и глубокой ночью. Плеск моря о камни, отражение луны, свет маяка — волшебство и романтика.
  • Площадь Сохо. Пожалуй, самое европеизированное место в восточном городе со множеством симпатичных локаций для красивых кадров — интересных скульптур, фонтанов с цветомузыкой, яркой подсветки. Магазины предлагают ненавязчивый сервис, что редкость в Шарме, однако и цены в них повыше, чем в Старом городе. Важная информация:• Профессиональный гид прекрасно владеет русским языком.
  • В стоимость входит трансфер из вашего отеля и обратно. Обратите внимание! Для группы до 4 человек будет предоставлен седан, для группы 5+ человек микроавтобус.

Ежедневно в 17:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Мечеть Эль Мустафа
  • Коптская церковь Сама Ин
  • Олд маркет в Старом городе
  • Кафе «Фарша» на рифе Рас Ум Сид
  • Пляж Эль Фанар
  • Площадь Сохо
Что включено
  • Трансфер на кофортабельном автомобиле из вашего отеля и обратно
  • Услуги профессионального гида (прекрасно владеющего русским языком)
  • Соки, вода, чай
Что не входит в цену
  • Дополнительные расходы - только на личные нужды
  • Возможно добавить ужин (море продукты) в самом вкусном рыбном ресторане Fares за 15$ за человека
Место начала и завершения?
В отеле
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 17:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 47 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
47
4
3
2
1
Н
Очень понравилась экскурсия с гидом Татьяной! Интересно, увлекательно и познавательно. Обязательно рекомендую
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Ж
Прекрасный гид. Всё вовремя, вежливо на отличном уровне. Подпортил впечатление ресторан, не вкусно, рекомендую просить другое место. Гид прекрасно говорит по русски, с удовольствием рассказывает про город и страну.
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Е
Спасибо большое Махмуду за очень насыщенную экскурсию, много интересной эксклюзивной информации и прекрасное владение русским языком!
Мы с семьей впервые поехали в Египет и были потрясены невероятной красотой этого города. За
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время экскурсии мы посетили ключевые места Шарм-эль-Шейха и посмотрели на то, за что его так любят туристы. Перемещались мы на комфортном автомобиле Махмуда, который он использует только на экскурсии. В салоне очень чисто, есть прохладительные напитки 👌.
В ходе экскурсии сначала мы посетили мечеть Аль-Мустафа. Далее была остановка около Коптской Христианской церкви. Мы прошли внутрь и Махмуд рассказал нам о художниках, которые расписывали фрески на стенах и куполах церкви. Это невероятно красиво. На закате Махмуд привез нас на секретную смотровую площадку с прекрасным видом на город и Красное море. Далее мы остановились в любимом месте отдыха жителей Шарм Эль Шейха, где расположен памятник голубям. Затем мы заехали в район Old Market, посмотрели мечеть Аль Сахаба и Махмуд угостил нас свежевыжатым соком из сахарного тростника. Следующая остановка знаменитое кафе Farsha. Очень сказочное место. Ну и вишенкой на торте стало посещение развлекательного пространства Соха или же «вечного нового года», места, где можно погулять, пошопиться, посмотреть на поющий фонтан и в целом приятно провести время. Это конечно же не все.
Советую посетить эту экскурсию, чтобы поближе познакомиться с историей города, его главными достопримечательностями и красотами!

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А
В Шарм-эль-Шейхе были впервые, хотелось познакомиться с достопримечательностями города. Выбрали индивидуальную вечернюю прогулку по городу с Махмудом и не пожалели. Понравилось, что экскурсия проходила именно в формате неспешной прогулки, не
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было ограничений по времени осмотра достопримечательностей. Посетили много интересных мест, в том числе те которые не посещают с групповыми экскурсиями. Махмуд подробно рассказывал нам о каждой посещаемой локации, об истории города, отвечал на все наши вопросы. Помимо этого, Махмуд сделал много отличных фотографий с прогулки на наш телефон, совершенно бесплатно. Нам очень понравилось! Однозначно рекомендую!

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Т
На экскурсии нас было четверо.
Наш гид Махмуд показал нам самые яркие и красивые места Шарм-эль-Шейх: мечеть Аль-Мустафа, коптская церковь, мечеть Ас-Сахаба и старый город, площадь Мира, площадь Sohо. Ещё мы
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посетили смотровую площадку на возвышенности, откуда открываля чудесный вид на старый город и на бухту Шарм-эль-Майя.
Пока перемещались между точками осмотра Махмуд рассказывал историю города и с удовольствием отвечал на все наши вопросы.
Однозначно рекомендуем для ознакомления с городом именно этого гида, поскольку человек и любит свою профессию, и совершенствуется в ней. И, что очень важно, наше путешествие было в малой группе и в темпе, который удобен нам, без навязывания посещений магазинов.
Махмуд, большое вам спасибо!)

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E
Заказала индивидуальную экскурсию по вечернему Шарму-Эль-Шейху с профессиональным гидом Махмудом. Экскурсия очень впечатлила, положительные эмоции просто захлестывали. Махмуд действительно профессионал в своем деле, очень много интересного рассказал о местном народе,
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об этом прекрасном городе. Хочу отметить, что Махмуд очень вежливый, тактичный человек. Экскурсию проводил размеренно, спокойно, ни куда не торопясь. Отдельное спасибо за прекрасную фотосессию на мой телефон) Фото получились великолепны, а какой заказ на фото - одно загляденье. Махмуд, вы профессионал не только как гид, но и как фотограф! Махмуд может показать те магазины, в которых цены такие же как и для местных жителей. Хочу отметить, что Махмуд просто отлично говорит на русском языке. Машина была предоставлена новая, очень комфортная, так же были прохладные напитки, соки и вода. Отзыв пишу на несколько дней позже, так как в отеле не очень хороший интернет. Экскурсия была 14.07.2024. Не смотря на жару, в комфортабельном автомобиле с кондиционером жара так сильно не ощущалась. Однозначно рекомендуют саму экскурсию и Махмуда, как профессионального гида и просто очень хорошего человека. Махмуд, спасибо огромное за тростниковый сок, он действительно очень вкусный!

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