Участники прогуляются по старинным улочкам, посетят рынок с изделиями ручной работы и полюбуются мечетью Эль-Сахаба.
В Наама Бэй можно
6 причин купить эту экскурсию
- 🕌 Увидеть мечеть Эль-Сахаба
- 🌆 Прогуляться по Наама Бэй
- 🎡 Посетить площадь Сохо
- ☕ Насладиться атмосферой кафе «Фарша»
- 🚌 Комфортное перемещение на микроавтобусе
- 🗣 Русскоязычный гид
Что можно увидеть
- Старый город
- Мечеть Эль-Сахаба
- Наама Бэй
- Площадь Сохо
- Кафе «Фарша»
Описание экскурсии
Старый город. Попетляем по узким улочкам, заглянем на традиционный рынок, где можно приобрести изделия ручной работы, сувениры и сладости. А ещё вы увидит мечеть Эль-Сахаба с высокими минаретами — одну из самых впечатляющих мечетей города.
Наама Бэй. Прогуляемся по центральной и самой оживленной улице города, посмотрим на яркие вывески кафе, магазинов и кальянных. И расскажем вам, куда лучше сходить, что попробовать и что обязательно необходимо увидеть.
Площадь Сохо — настоящий квартал развлечений под открытым небом. Вы полюбуетесь удивительным танцующим фонтаном, пройдётесь по магазинам и исследуете инсталляции и фотозоны. А детям будет интересен небольшой парк аттракционов.
Кафе «Фарша». Вы окунётесь в неповторимую восточную атмосферу одного из самых известных кафе Шарм-эль-Шейха, полюбуетесь видом на залив и сможете остаться здесь, чтобы попробовать напитки или кальян.
Организационные детали
- Между локациями мы перемещаемся на комфортабельном микроавтобусе
- С вами будет русскоязычный гид
- Вы можете остаться в кафе без гида после завершения экскурсии, заказ оплачивается отдельно
в понедельник, среду, пятницу и воскресенье в 19:30, во вторник, четверг и субботу в 15:30
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$15
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Намного интереснее чем предлагают операторы в отелях (была с ними и тут), локации и остановки впечатляющие, свободного времени достаточно, все рассказали показали, всю дорогу Гид отвечал на любые вопросы, интересно рассказал про страну и обычаи.
Спасибо огромное!