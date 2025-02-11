Экскурсия "Влюбиться в Шарм-эль-Шейх" предлагает уникальную возможность погрузиться в атмосферу этого удивительного города.Участники прогуляются по старинным улочкам, посетят рынок с изделиями ручной работы и полюбуются мечетью Эль-Сахаба.В Наама Бэй можно

будет насладиться оживленной атмосферой центральной улицы, а на площади Сохо - танцующим фонтаном и парком аттракционов. Завершит путешествие визит в кафе "Фарша" с видом на залив. Экскурсия проводится с русскоязычным гидом и перемещением на микроавтобусе

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

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Описание экскурсии

Старый город. Попетляем по узким улочкам, заглянем на традиционный рынок, где можно приобрести изделия ручной работы, сувениры и сладости. А ещё вы увидит мечеть Эль-Сахаба с высокими минаретами — одну из самых впечатляющих мечетей города.

Наама Бэй. Прогуляемся по центральной и самой оживленной улице города, посмотрим на яркие вывески кафе, магазинов и кальянных. И расскажем вам, куда лучше сходить, что попробовать и что обязательно необходимо увидеть.

Площадь Сохо — настоящий квартал развлечений под открытым небом. Вы полюбуетесь удивительным танцующим фонтаном, пройдётесь по магазинам и исследуете инсталляции и фотозоны. А детям будет интересен небольшой парк аттракционов.

Кафе «Фарша». Вы окунётесь в неповторимую восточную атмосферу одного из самых известных кафе Шарм-эль-Шейха, полюбуетесь видом на залив и сможете остаться здесь, чтобы попробовать напитки или кальян.

Организационные детали