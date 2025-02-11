Влюбиться в Шарм-эль-Шейх

Шарм-эль-Шейх - это не только пляжи, но и вечерние огни, старинные улочки и современные рестораны. Узнайте больше с русскоязычным гидом
Экскурсия "Влюбиться в Шарм-эль-Шейх" предлагает уникальную возможность погрузиться в атмосферу этого удивительного города.

Участники прогуляются по старинным улочкам, посетят рынок с изделиями ручной работы и полюбуются мечетью Эль-Сахаба.

В Наама Бэй можно
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будет насладиться оживленной атмосферой центральной улицы, а на площади Сохо - танцующим фонтаном и парком аттракционов. Завершит путешествие визит в кафе "Фарша" с видом на залив. Экскурсия проводится с русскоязычным гидом и перемещением на микроавтобусе

5
3 отзыва

6 причин купить эту экскурсию

  • 🕌 Увидеть мечеть Эль-Сахаба
  • 🌆 Прогуляться по Наама Бэй
  • 🎡 Посетить площадь Сохо
  • ☕ Насладиться атмосферой кафе «Фарша»
  • 🚌 Комфортное перемещение на микроавтобусе
  • 🗣 Русскоязычный гид
Влюбиться в Шарм-эль-Шейх
Влюбиться в Шарм-эль-Шейх
Влюбиться в Шарм-эль-Шейх
Ближайшие даты:
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Время начала: 15:30, 19:30

Что можно увидеть

  • Старый город
  • Мечеть Эль-Сахаба
  • Наама Бэй
  • Площадь Сохо
  • Кафе «Фарша»

Описание экскурсии

Старый город. Попетляем по узким улочкам, заглянем на традиционный рынок, где можно приобрести изделия ручной работы, сувениры и сладости. А ещё вы увидит мечеть Эль-Сахаба с высокими минаретами — одну из самых впечатляющих мечетей города.

Наама Бэй. Прогуляемся по центральной и самой оживленной улице города, посмотрим на яркие вывески кафе, магазинов и кальянных. И расскажем вам, куда лучше сходить, что попробовать и что обязательно необходимо увидеть.

Площадь Сохо — настоящий квартал развлечений под открытым небом. Вы полюбуетесь удивительным танцующим фонтаном, пройдётесь по магазинам и исследуете инсталляции и фотозоны. А детям будет интересен небольшой парк аттракционов.

Кафе «Фарша». Вы окунётесь в неповторимую восточную атмосферу одного из самых известных кафе Шарм-эль-Шейха, полюбуетесь видом на залив и сможете остаться здесь, чтобы попробовать напитки или кальян.

Организационные детали

  • Между локациями мы перемещаемся на комфортабельном микроавтобусе
  • С вами будет русскоязычный гид
  • Вы можете остаться в кафе без гида после завершения экскурсии, заказ оплачивается отдельно

в понедельник, среду, пятницу и воскресенье в 19:30, во вторник, четверг и субботу в 15:30

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$15
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду, пятницу и воскресенье в 19:30, во вторник, четверг и субботу в 15:30
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Ольга
11 фев 2025
Отличная обзорная экскурсия! Гид Ради великолепен!
Намного интереснее чем предлагают операторы в отелях (была с ними и тут), локации и остановки впечатляющие, свободного времени достаточно, все рассказали показали, всю дорогу Гид отвечал на любые вопросы, интересно рассказал про страну и обычаи.
Спасибо огромное!
Отличная обзорная экскурсия! Гид Ради великолепен!Отличная обзорная экскурсия! Гид Ради великолепен!Отличная обзорная экскурсия! Гид Ради великолепен!Отличная обзорная экскурсия! Гид Ради великолепен!
А
14 янв 2025
Отличная экскурсия, всем рекомендую. Захватывает буквально все интересные места Шарма. Времени на каждой остановке достаточно чтобы ознакомиться с достопримечательностями. Все проходит неспеша, в комфортном ритме. Остались довольны. Спасибо
Ю
4 ноя 2024
На днях мы с Натальей отправились на вечернюю экскурсию и на экскурсию катание на лошадях! 🌟 Это было просто великолепно! Наталья — невероятно приятная и отзывчивая девушка, которая с искренней
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страстью относится к своему делу.
Наша группа состояла из 14 человек, и все мы остались в полном восторге от этого опыта. Мы не только насладились прекрасными моментами, но и получили ответы на все интересующие нас вопросы о жизни в Египте.
Время пролетело незаметно, и мы провели его интересно и непринужденно, наслаждаясь атмосферой и общением. Это было поистине незабываемое приключение! 🐴🌅

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