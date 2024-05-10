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от отеля забрал Валид и привез в аэропорт (он сам приобрел билеты) и уже в 7, в аэропорту Луксора, нас с табличкой встречал гид Али. На комфортабельном мини автобусе нас повезли сначала в храм Амон Ра. Али прекрасно говорит по русски, много знает и так заразительно рассказывает, что хочется узнавать все исторические подробности. Так как мы приехали в Город Живых одними из первых, у нас была уникальная возможность погулять по храму без толчеи и скоплению людей. Потом мы посмотрели Колоссы Мемнона и пересекли Нил на лодочке, приехали на обед. После обеда сразу же отправились в Город Мертвых и посетили сначала Храм Хатшепсут и потом 3 гробницы. В завершении посетили великолепный Луксорский храм с колоссами Рамзеса и аллеей Сфинксов! Али очень много рассказывал и объяснял надписи и иероглифы, было очень интересно. По прилёту нас встретил Валид, и в 20 часов мы были уже в отеле. Экскурсия была познавательной, все билеты были включены, мы ничего не доплачивали. Обратно в самолёте мы возвращались с ребятами, кто брал групповую экскурсию, говорят, что им не особо зашло и посещенных исторических объектов оказалось меньше и зачем-то был банановый остров за допплату (к тому же им не очень понравился гид, не понимали они его) Так что по деньгам они выиграли не очень, а в качестве проиграли сильно.