Столица древнего Египта - Луксор (на самолете из Шарм-эш-Шейха)

Луксор на самолете из Шарм-эш-Шейха: экскурсия с обедом и всеми билетами в храмы
Посетите памятники Луксора во время экскурсии на самолете из Шарм-эш-Шейха. Побывайте в столице фараонов и полюбуйтесь её впечатляющим архитектурным наследием.
5
7 отзывов
Столица древнего Египта - Луксор (на самолете из Шарм-эш-Шейха)
Столица древнего Египта - Луксор (на самолете из Шарм-эш-Шейха)
Столица древнего Египта - Луксор (на самолете из Шарм-эш-Шейха)
Ближайшие даты:
Время начала: 04:00

Описание тура

Что вас ожидает: «Город живых» и «Город мертвых» Главные достопримечательности правого берега — Луксорский храм, Аллея сфинксов, храм Амона-Ра в Карнаке, Карнакский храмовый комплекс. На севере Луксор сливается с деревней Карнак. Здесь высится храмовый комплекс, который фараоны расширяли и достраивали с XX века до н. э. до того момента, как Египет покорился римлянам. До наших дней он дошел в полуразрушенном состоянии, но многие архитектурные формы уцелели и производят впечатление под стать пирамидам Гизы. Крупнейший храмовый комплекс Древнего Египта, главное государственное святилище Нового царства. Ансамбль включает храмы, посвящённые фиванской триаде — верховному богу Амону-Ра, его супруге Мут и сыну Хонсу. По пути к долине Царей мы увидим Колоссы Мемнона вы узнате почему памятники называют «поющими». Далее проследуем в Долину Царей,где Все стены расписаны «Книгой мёртвых», ловушки, переходы и саркофаги… Это лучше видеть самому! Минус только один: фотографировать запрещено. И наконец Храм Хатшепсут — настоящий шедевр дошедший до наших дней, вы узнайте почему его называют «святая святых» (Джесер-Джесеру). Посещение фабрики по производству алебастра, там вам расскажут как просто отличить настоящий алебастр от другого материала. Важная информация:
  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
  • Выезд из отеля в 04:00 утра в аэропорт вас отвезёт индивидуальный автомобиль.

Каждую среду в 4:00; каждую субботу в 4:00

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Индивидуальный автомобиль от/до отеля
  • Обед
  • Все билеты в храмы
Что не входит в цену
  • В случае большего количества участников экскурсии - Каждый дополнительный участник доплачивает 250$
  • Возможна прогулка по реке Нил
  • Напитки оплачиваются отдельно
Место начала и завершения?
Отель размещения
Когда и сколько длится?
Когда: Каждую среду в 4:00; каждую субботу в 4:00
Экскурсия длится около 1 дня
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Важная информация
  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
  • Выезд из отеля в 04:00 утра в аэропорт вас отвезёт индивидуальный автомобиль
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 7 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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10 мая 2024
Е
5 мая 2024
24 апреля мы с супругом были на индивидуальной экскурсии в Луксоре из Шарм-эль-Шейха. Рано утром нас Валид забрал из отеля и привёз в аэропорт/билеты им были приобретены заранее/. В 7
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утра нас в аэропорту Луксора встречал гид Шериф. Гид прекрасно говорит по русски. На комфортабельном минивене мы в течение дня посетили все запланированные объекты. У нас была прекрасная возможность погулять по храмам без толчеи и без ограничения по времени. Был перерыв на обед/включен в стоимость поездки/. Далее мы отправились в Карнакский комплекс и Луксорский храм. Это просто потрясающе, описать словами сложно, это надо видеть собственными глазами. Особая благодарность гиду за интересный рассказ, гостеприимство(у него замечательная семья), приятные подарки, внимательное отношение к туристам. По окончании экскурсии нас привезли в аэропорт и уже в 21-30 мы были в отеле. В общем мы остались очень довольны и программой и организацией. Спасибо огромное Валиду и Шерифу. И чисто практический совет- одевайтесь в одежду с длинными рукавами и полностью закрывайте ноги (жара, солнце печёт нещадно) или пользуйтесь солнцезащитным кремом, здесь моря нет и жара ощущается гораздо сильнее, чем в Шарм-эль-Шейхе.

А
2 мая 2024
Экскурсия очень понравилась! Все хорошо организовано по времени, посмотрели все самые яркие места и достопримечательности! Остались очень довольные! Спасибо)
Ю
15 апр 2024
Отличный тур, все лучшее в Луксоре показано четко, без очередей и толпы. Валид и его гид сопровождают всю поездку, внимательно относясь к пожеланиям туристов.
А
11 янв 2024
Прекрасная экскурсия! Гид очень хорошо говорит по русски. Нет никакой толпы, как в общих экскурсиях. Все внимание только нам. Комфортабельный трансфер. В ходе экскурсии учитывались все пожелания. В следующий раз посетим новые места.
А
7 дек 2023
6 декабря 2023 года для нас супругой был организован индивидуальный тур в Луксор из Шарм-эль-Шейха. Визу мы приобрели сразу по прилёту. Всё было очень грамотно спланировано. В 4 утра нас
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от отеля забрал Валид и привез в аэропорт (он сам приобрел билеты) и уже в 7, в аэропорту Луксора, нас с табличкой встречал гид Али. На комфортабельном мини автобусе нас повезли сначала в храм Амон Ра. Али прекрасно говорит по русски, много знает и так заразительно рассказывает, что хочется узнавать все исторические подробности. Так как мы приехали в Город Живых одними из первых, у нас была уникальная возможность погулять по храму без толчеи и скоплению людей. Потом мы посмотрели Колоссы Мемнона и пересекли Нил на лодочке, приехали на обед. После обеда сразу же отправились в Город Мертвых и посетили сначала Храм Хатшепсут и потом 3 гробницы. В завершении посетили великолепный Луксорский храм с колоссами Рамзеса и аллеей Сфинксов! Али очень много рассказывал и объяснял надписи и иероглифы, было очень интересно. По прилёту нас встретил Валид, и в 20 часов мы были уже в отеле. Экскурсия была познавательной, все билеты были включены, мы ничего не доплачивали. Обратно в самолёте мы возвращались с ребятами, кто брал групповую экскурсию, говорят, что им не особо зашло и посещенных исторических объектов оказалось меньше и зачем-то был банановый остров за допплату (к тому же им не очень понравился гид, не понимали они его) Так что по деньгам они выиграли не очень, а в качестве проиграли сильно.

В
20 мая 2023
Большое спасибо, за организацию такой замечательной экскурсии Валиду М! Им своевременно были приобретены все билеты на самолет и экскурсии, подобран грамотный, профессиональный гид (археолог), который хорошо владеет русским языком. Экскурсия была очень интересна и информативна, в тоже время не перегружена датами и незначительными фактами. При этом экскурсовод оставлял достаточное время для самостоятельного осмотра достопримечательностей.

Тур входит в следующие категории Шарм-Эль-Шейха

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