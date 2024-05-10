Посетите памятники Луксора во время экскурсии на самолете из Шарм-эш-Шейха. Побывайте в столице фараонов и полюбуйтесь её впечатляющим архитектурным наследием.
Ближайшие даты:
Время начала: 04:00
Описание тураЧто вас ожидает: «Город живых» и «Город мертвых» Главные достопримечательности правого берега — Луксорский храм, Аллея сфинксов, храм Амона-Ра в Карнаке, Карнакский храмовый комплекс. На севере Луксор сливается с деревней Карнак. Здесь высится храмовый комплекс, который фараоны расширяли и достраивали с XX века до н. э. до того момента, как Египет покорился римлянам. До наших дней он дошел в полуразрушенном состоянии, но многие архитектурные формы уцелели и производят впечатление под стать пирамидам Гизы. Крупнейший храмовый комплекс Древнего Египта, главное государственное святилище Нового царства. Ансамбль включает храмы, посвящённые фиванской триаде — верховному богу Амону-Ра, его супруге Мут и сыну Хонсу. По пути к долине Царей мы увидим Колоссы Мемнона вы узнате почему памятники называют «поющими». Далее проследуем в Долину Царей,где Все стены расписаны «Книгой мёртвых», ловушки, переходы и саркофаги… Это лучше видеть самому! Минус только один: фотографировать запрещено. И наконец Храм Хатшепсут — настоящий шедевр дошедший до наших дней, вы узнайте почему его называют «святая святых» (Джесер-Джесеру). Посещение фабрики по производству алебастра, там вам расскажут как просто отличить настоящий алебастр от другого материала. Важная информация:
- Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
- Выезд из отеля в 04:00 утра в аэропорт вас отвезёт индивидуальный автомобиль.
Каждую среду в 4:00; каждую субботу в 4:00
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Ответы на вопросы
Что включено
- Индивидуальный автомобиль от/до отеля
- Обед
- Все билеты в храмы
Что не входит в цену
- В случае большего количества участников экскурсии - Каждый дополнительный участник доплачивает 250$
- Возможна прогулка по реке Нил
- Напитки оплачиваются отдельно
Место начала и завершения?
Отель размещения
Когда и сколько длится?
Когда: Каждую среду в 4:00; каждую субботу в 4:00
Экскурсия длится около 1 дня
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Важная информация
- Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
- Выезд из отеля в 04:00 утра в аэропорт вас отвезёт индивидуальный автомобиль
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 7 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
N
Nikita
10 мая 2024
Е
Елена
5 мая 2024
24 апреля мы с супругом были на индивидуальной экскурсии в Луксоре из Шарм-эль-Шейха. Рано утром нас Валид забрал из отеля и привёз в аэропорт/билеты им были приобретены заранее/. В 7
А
Артем
2 мая 2024
Экскурсия очень понравилась! Все хорошо организовано по времени, посмотрели все самые яркие места и достопримечательности! Остались очень довольные! Спасибо)
Ю
Юлия
15 апр 2024
Отличный тур, все лучшее в Луксоре показано четко, без очередей и толпы. Валид и его гид сопровождают всю поездку, внимательно относясь к пожеланиям туристов.
А
Анастасия
11 янв 2024
Прекрасная экскурсия! Гид очень хорошо говорит по русски. Нет никакой толпы, как в общих экскурсиях. Все внимание только нам. Комфортабельный трансфер. В ходе экскурсии учитывались все пожелания. В следующий раз посетим новые места.
А
Александр
7 дек 2023
6 декабря 2023 года для нас супругой был организован индивидуальный тур в Луксор из Шарм-эль-Шейха. Визу мы приобрели сразу по прилёту. Всё было очень грамотно спланировано. В 4 утра нас
В
Владимир
20 мая 2023
Большое спасибо, за организацию такой замечательной экскурсии Валиду М! Им своевременно были приобретены все билеты на самолет и экскурсии, подобран грамотный, профессиональный гид (археолог), который хорошо владеет русским языком. Экскурсия была очень интересна и информативна, в тоже время не перегружена датами и незначительными фактами. При этом экскурсовод оставлял достаточное время для самостоятельного осмотра достопримечательностей.
Тур входит в следующие категории Шарм-Эль-Шейха
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