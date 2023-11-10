Гастрономическое путешествие в арабский ресторан. Вкус Египта по-новому

Гастрономическое путешествие в арабский ресторан

Описание
Фото
Выбрать день
Ответы на вопросы
Попробуйте выйти за рамки отельного отдыха и погулять по старому городу как местные жители.

Мы посетим аутентичный арабский ресторан, попробуем национальную кухню в простом, но очень вкусном исполнении!
Гастрономическое путешествие в арабский ресторан. Вкус Египта по-новому
Гастрономическое путешествие в арабский ресторан. Вкус Египта по-новому
Гастрономическое путешествие в арабский ресторан. Вкус Египта по-новому
Гастрономическое путешествие в арабский ресторан. Вкус Египта по-новому
Гастрономическое путешествие в арабский ресторан. Вкус Египта по-новому
Гастрономическое путешествие в арабский ресторан. Вкус Египта по-новому
Гастрономическое путешествие в арабский ресторан. Вкус Египта по-новому
Ближайшие даты:
10
ноя
11
ноя
12
ноя
13
ноя
14
ноя
15
ноя
16
ноя
Ещё
даты

Что вас ожидает:

  • Старый город
  • Рынок
  • Мечеть Эль-Сахаба
  • Ресторан египетской кухни El Masrien
  • Традиционное арабское кафе
  • Кальянная
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Вкус Египта

Кулинарная экскурсия и гастрономическое путешествия это отличный способ узнать вкус настоящего Египта. В нашем гастрономическом туре не будет туристической версии отельной еды, мы расскажем Вам о Египте на более глубоком уровне, вы попробуете и узнаете о еде, которую предпочитают местные жители, традиционные египетские блюда, которыми гордятся и угощают с удовольствием только самых дорогих гостей. Попробуйте выйти за рамки отельного отдыха и погулять по старому городу как местные жители. Мы посетим аутентичный арабский ресторан, попробуем национальную кухню в простом, но очень вкусном исполнении! Далее отправимся осматривать мечеть Эль-Сахаба, затем зайдем в кафе и попробуем кальян, который курят местные и напоследок насладимся арабским кофе, приготовленным в самой известной кофейне старого города.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Индивидуальный трансфер для группы до 3 человек экскурсия проводится на комфортабельном легковом авто (входит в стоимость)
  • Для большего количества человек — на микроавтобусе, оснащенном кондиционером и всем необходимым (доплата обсуждается индивидуально).
  • Меню в ресторане египетской кухни El Masrien: традиционный праздничный египетский ужин состоит из жареного голубя, печени — гриль, тарбы, кофты (египетские говяжьи колбаски), таджина и Молохеи (так называют египетский шпинат), Баба гануш (Закуска из баклажанов),Макши, и конечно традиционные закуски и салаты. Всё меню обсуждается и возможно убрать / добавить то или иное блюдо. На каждого путешественника в заказе будет горячее блюдо, закуски, гарнир, сладости (возможно забрать с собой), напиток (вода, газировка), кофе
Что не входит
  • Алкоголь
Место начала и завершения?
Отель размещения
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Шарм-Эль-Шейха

Индивидуальные
Необычные
Гастрономические

Похожие туры из Шарм-Эль-Шейха

Цветной каньон Салама и Дахаб
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
26 отзывов
Цветной каньон Салама и Дахаб
Ваш отель
12 ноя
15 ноя
17 ноя
19 ноя
$24 за человека
Шарм-эль-Шейх: Исторический музей и Старый город с египтологом
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
9 отзывов
Популярное предложение
Шарм-эль-Шейх: Исторический музей и Старый город с египтологом
Погрузиться в богатое прошлое Египта, погулять по восточному базару и увидеть мечеть Эль Мустафа
Сегодня
Завтра
12 ноя
13 ноя
60 за всё до 3 чел.
Из Шарм-эль-Шейха - в Каир: однодневное путешествие с обаятельным гидом
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
33 отзыва
Из Шарм-эль-Шейха - в Каир: однодневное путешествие с обаятельным гидом
Увидеть столицу Египта, великие пирамиды и Каирский музей, полный древних артефактов
Завтра
12 ноя
13 ноя
14 ноя
350 за всё до 8 чел.
У нас ещё много экскурсий в Шарм-Эль-Шейхе. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Шарм-Эль-Шейхе
ХОРОШО
🧭
ТАМ