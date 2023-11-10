Гастрономическое путешествие в арабский ресторан
Попробуйте выйти за рамки отельного отдыха и погулять по старому городу как местные жители.
Мы посетим аутентичный арабский ресторан, попробуем национальную кухню в простом, но очень вкусном исполнении!
Мы посетим аутентичный арабский ресторан, попробуем национальную кухню в простом, но очень вкусном исполнении!
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Старый город
- Рынок
- Мечеть Эль-Сахаба
- Ресторан египетской кухни El Masrien
- Традиционное арабское кафе
- Кальянная
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Вкус ЕгиптаКулинарная экскурсия и гастрономическое путешествия это отличный способ узнать вкус настоящего Египта. В нашем гастрономическом туре не будет туристической версии отельной еды, мы расскажем Вам о Египте на более глубоком уровне, вы попробуете и узнаете о еде, которую предпочитают местные жители, традиционные египетские блюда, которыми гордятся и угощают с удовольствием только самых дорогих гостей. Попробуйте выйти за рамки отельного отдыха и погулять по старому городу как местные жители. Мы посетим аутентичный арабский ресторан, попробуем национальную кухню в простом, но очень вкусном исполнении! Далее отправимся осматривать мечеть Эль-Сахаба, затем зайдем в кафе и попробуем кальян, который курят местные и напоследок насладимся арабским кофе, приготовленным в самой известной кофейне старого города.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Индивидуальный трансфер для группы до 3 человек экскурсия проводится на комфортабельном легковом авто (входит в стоимость)
- Для большего количества человек — на микроавтобусе, оснащенном кондиционером и всем необходимым (доплата обсуждается индивидуально).
- Меню в ресторане египетской кухни El Masrien: традиционный праздничный египетский ужин состоит из жареного голубя, печени — гриль, тарбы, кофты (египетские говяжьи колбаски), таджина и Молохеи (так называют египетский шпинат), Баба гануш (Закуска из баклажанов),Макши, и конечно традиционные закуски и салаты. Всё меню обсуждается и возможно убрать / добавить то или иное блюдо. На каждого путешественника в заказе будет горячее блюдо, закуски, гарнир, сладости (возможно забрать с собой), напиток (вода, газировка), кофе
- Что не входит
- Алкоголь
- Место начала и завершения?
- Отель размещения
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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