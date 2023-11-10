Описание

Вкус Египта Кулинарная экскурсия и гастрономическое путешествия это отличный способ узнать вкус настоящего Египта. В нашем гастрономическом туре не будет туристической версии отельной еды, мы расскажем Вам о Египте на более глубоком уровне, вы попробуете и узнаете о еде, которую предпочитают местные жители, традиционные египетские блюда, которыми гордятся и угощают с удовольствием только самых дорогих гостей. Попробуйте выйти за рамки отельного отдыха и погулять по старому городу как местные жители. Мы посетим аутентичный арабский ресторан, попробуем национальную кухню в простом, но очень вкусном исполнении! Далее отправимся осматривать мечеть Эль-Сахаба, затем зайдем в кафе и попробуем кальян, который курят местные и напоследок насладимся арабским кофе, приготовленным в самой известной кофейне старого города.