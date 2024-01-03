Отправляйтесь в увлекательное путешествие по заповеднику Рас-Мохаммед, где вас ждут не только наземные достопримечательности, но и захватывающий мир под водой. Экскурсия начнется с посещения знаменитых Ворот Аллаха, символизирующих вход в этот уникальный уголок природы. Затем вы отправитесь к озеру Желаний, где сможете испытать целебные свойства его вод и загадать самое заветное желание. После этого вас ожидает встреча с мангровыми рощами, где вы узнаете о невероятной адаптации этих деревьев к суровым условиям пустыни. Морская часть экскурсии подарит вам незабываемые впечатления от снорклинга у трех живописных рифов, где вы в полной мере оцените красоту подводного мира Красного моря. И завершится ваше приключение посещением известного рыбного ресторана, где вы сможете отведать свежайшие морепродукты. Эта экскурсия станет одним из самых ярких воспоминаний о вашем отдыхе в Шарм-Эль-Шейхе

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Описание

Наземная часть путешествия

Первый национальный парк Египта расположен на самой южной точке Синайского полуострова. Береговая линия образует рисунок, в котором можно увидеть профиль пророка Мохаммеда — отсюда название заповедника. Дорога из Шарм-эль-Шейха займёт примерно полчаса. По пути вы полюбуетесь пейзажи пустыни.

Ворота Аллаха. На въезде в парк вы увидите монументальные ворота, выложенные из каменных глыб. Мы расскажем, что они символизируют, и познакомим с историей дороги в Рас-Мохаммед.

Озеро Желаний или Магический залив. Озеро образовано солёными источниками, концентрация соли в нём аналогична водам Мёртвого моря. Вы узнаете о целебных свойствах воды и сможете загадать желание, выполнив особый ритуал.

Следы древнего землетрясения. На территории заповедника вы также увидите геологические разломы земли, заполненные водой.

Роща мангровых деревьев. Вы полюбуетесь самими манграми, поразитесь их способности выживать в соленой воде среди пустыни. А ещё понаблюдаете за забавными крабиками и грациозными цаплями, высиживающими здесь своих птенцов.

Морская часть путешествия

Мы выбрали для вас три красивейших рифа, которые не посещают на автобусных экскурсиях. Красоту подводного мира оценят не только новички, но и бывалые «красноморцы». Во время снорклинга гид будет вас сопровождать и покажет самые красивые уголки рифов.

Залив Марса Барека. Бухта залива образовывает великолепный песчаный пляж с очень удобным заходом в воду. Прозрачная вода открывает вид на сады, расположенные островками на дне. Также здесь можно и просто позагорать на чистом диком пляже.

Акулья обсерватория. Риф получил название от видовой площадки, которая возвышается над ним на скале. Увидеть здесь акулу вам вряд ли удастся, а вот множество видов рыб и кораллов — пожалуйста. По обилию и разнообразию фауны это один из лучших рифов заповедника. Миновав небольшое мелководье у берега, вы увидите колоссальную коралловую стену с выступами, пещерами и каньонами.

Риф Иоланда. Вы узнаете, как из-за крушения корабля в 1980 году потонувший груз стал частью причудливого подводного ландшафта. Увидеть его могут только дайверы. А мы с вами, плавая с маской и трубкой, рассмотрим заросли ярких кораллов и их обитателей — нарядных рыбок, грациозных мурен и, если повезёт, черепах.

Обед в рыбном ресторане

Знаменитый рыбный ресторан Fares Seafood хорош во всём. В заведении вкусно готовят и закуски, и супы, и второе. Чтобы вы не потонули в разнообразии ассортимента, мы составили для вас меню из классических проверенных блюд ресторана: салат-бар, холодные закуски (например, баба гануш и тахини), суп из морепродуктов, традиционный тёмный рис, рыба бури, креветки в соусе/на гриле, кальмары.

Организационные детали