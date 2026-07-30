Мы включили в программу самые интересные объекты заповедника, многие из которых не посещают на групповых автобусных экскурсиях. Вы увидите монументальные Ворота Бога, разломы, образовавшиеся после землетрясения, озеро Желаний и мангровые рощи. Посетите смотровые площадки. Исследуете три самых красивых рифа для снорклинга. И пообедаете в известном рыбном ресторане.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Наземная часть путешествия

Первый национальный парк Египта расположен на самой южной точке Синайского полуострова. Береговая линия образует рисунок, в котором можно увидеть профиль пророка Мохаммеда — отсюда название заповедника. Дорога из Шарм-эль-Шейха займёт примерно полчаса. По пути вы полюбуетесь пустыней.

Ворота Аллаха. На въезде в парк вы увидите монументальные ворота из каменных глыб. Мы расскажем, что они символизируют, и познакомим с историей дороги в Рас-Мохаммед.

Озеро Желаний, или Магический залив. Озеро образовано солёными источниками, концентрация соли в нём аналогична водам Мёртвого моря. Вы узнаете о целебных свойствах воды и сможете загадать желание, выполнив особый ритуал.

Следы древнего землетрясения. На территории заповедника вы также увидите геологические разломы земли, заполненные водой.

Роща мангровых деревьев. Вы полюбуетесь самими манграми, поразитесь их способности выживать в солёной воде среди пустыни. А ещё понаблюдаете за забавными крабиками и грациозными цаплями.

Морская часть путешествия

Мы выбрали для вас три красивейших рифа, которые не посещают на автобусных экскурсиях. Подводный мир оценят не только новички, но и бывалые «красноморцы». Во время снорклинга гид будет сопровождать вас и покажет лучшие уголки рифов.

Залив Марса Барека. Бухта залива образовывает великолепный песчаный пляж с очень удобным заходом в воду. Прозрачная вода открывает вид на сады, расположенные островками на дне. Также здесь можно и просто позагорать на чистом диком пляже.

Акулья обсерватория. Риф получил название от видовой площадки, которая возвышается над ним на скале. Увидеть здесь акулу вам вряд ли удастся, а вот множество видов рыб и кораллов — пожалуйста. По обилию и разнообразию фауны это один из лучших рифов заповедника. Миновав небольшое мелководье у берега, вы увидите колоссальную коралловую стену с выступами, пещерами и каньонами.

Риф Иоланда. Вы узнаете, как из-за крушения корабля в 1980 году потонувший груз стал частью причудливого подводного ландшафта. Увидеть его могут только дайверы. А мы с вами, плавая с маской и трубкой, рассмотрим заросли ярких кораллов и их обитателей — нарядных рыбок, грациозных мурен и, если повезёт, черепах.

Обед в рыбном ресторане

Знаменитый рыбный ресторан Fares Seafood хорош во всём. В заведении вкусно готовят и закуски, и супы, и второе. Чтобы вы не потонули в разнообразии ассортимента, мы составили для вас меню из классических проверенных блюд ресторана: салат-бар, холодные закуски (например, баба гануш и тахини), суп из морепродуктов, традиционный тёмный рис, рыба бури, креветки в соусе/на гриле, кальмары.

Организационные детали