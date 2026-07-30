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Наземные и подводные красоты нацпарка Рас-Мохаммед

Отправиться в насыщенное путешествие по национальному парку и отведать блюда из морепродуктов
Мы включили в программу самые интересные объекты заповедника, многие из которых не посещают на групповых автобусных экскурсиях.

Вы увидите монументальные Ворота Бога, разломы, образовавшиеся после землетрясения, озеро Желаний и мангровые рощи. Посетите смотровые площадки. Исследуете три самых красивых рифа для снорклинга. И пообедаете в известном рыбном ресторане.
5
132 отзыва
Наземные и подводные красоты нацпарка Рас-Мохаммед
Наземные и подводные красоты нацпарка Рас-Мохаммед
Наземные и подводные красоты нацпарка Рас-Мохаммед

Описание экскурсии

Наземная часть путешествия

Первый национальный парк Египта расположен на самой южной точке Синайского полуострова. Береговая линия образует рисунок, в котором можно увидеть профиль пророка Мохаммеда — отсюда название заповедника. Дорога из Шарм-эль-Шейха займёт примерно полчаса. По пути вы полюбуетесь пустыней.

Ворота Аллаха. На въезде в парк вы увидите монументальные ворота из каменных глыб. Мы расскажем, что они символизируют, и познакомим с историей дороги в Рас-Мохаммед.

Озеро Желаний, или Магический залив. Озеро образовано солёными источниками, концентрация соли в нём аналогична водам Мёртвого моря. Вы узнаете о целебных свойствах воды и сможете загадать желание, выполнив особый ритуал.

Следы древнего землетрясения. На территории заповедника вы также увидите геологические разломы земли, заполненные водой.

Роща мангровых деревьев. Вы полюбуетесь самими манграми, поразитесь их способности выживать в солёной воде среди пустыни. А ещё понаблюдаете за забавными крабиками и грациозными цаплями.

Морская часть путешествия

Мы выбрали для вас три красивейших рифа, которые не посещают на автобусных экскурсиях. Подводный мир оценят не только новички, но и бывалые «красноморцы». Во время снорклинга гид будет сопровождать вас и покажет лучшие уголки рифов.

Залив Марса Барека. Бухта залива образовывает великолепный песчаный пляж с очень удобным заходом в воду. Прозрачная вода открывает вид на сады, расположенные островками на дне. Также здесь можно и просто позагорать на чистом диком пляже.

Акулья обсерватория. Риф получил название от видовой площадки, которая возвышается над ним на скале. Увидеть здесь акулу вам вряд ли удастся, а вот множество видов рыб и кораллов — пожалуйста. По обилию и разнообразию фауны это один из лучших рифов заповедника. Миновав небольшое мелководье у берега, вы увидите колоссальную коралловую стену с выступами, пещерами и каньонами.

Риф Иоланда. Вы узнаете, как из-за крушения корабля в 1980 году потонувший груз стал частью причудливого подводного ландшафта. Увидеть его могут только дайверы. А мы с вами, плавая с маской и трубкой, рассмотрим заросли ярких кораллов и их обитателей — нарядных рыбок, грациозных мурен и, если повезёт, черепах.

Обед в рыбном ресторане

Знаменитый рыбный ресторан Fares Seafood хорош во всём. В заведении вкусно готовят и закуски, и супы, и второе. Чтобы вы не потонули в разнообразии ассортимента, мы составили для вас меню из классических проверенных блюд ресторана: салат-бар, холодные закуски (например, баба гануш и тахини), суп из морепродуктов, традиционный тёмный рис, рыба бури, креветки в соусе/на гриле, кальмары.

Организационные детали

  • В стоимость включено: трансфер на комфортабельном авто с кондиционером, сопровождение гида и обед
  • Необходимо иметь снаряжение для подводного плавания (ласты, маски, трубки, спасательные жилеты, по желанию фотоаппаратура для подводной съемки и т. д.). Если у вас его не будет, мы заедем в пункт проката.
  • После бронирования нужно отправить нам фото разворота паспорта для оформления разрешения на посещение заповедника
  • Дополнительные расходы: прокат снаряжения (маска, ласты по $5, жилет $5, гидрокостюм $10)
  • Сопровождать вас будет один из наших гидов, которые прекрасно говорят на русском и досконально знают все уголки Рас-Мохаммеда

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В вашем отеле
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Махмуд
Махмуд — ваша команда гидов в Шарм-эш-Шейхе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 3553 туристов
Я — лицензированный гид-египтолог и организатор индивидуальных экскурсий премиум-класса в Египте. Окончил магистратуру по туризму в Южном федеральном университете (Россия), живу и работаю в Шарм-эль-Шейхе. Моя специализация — экскурсии индивидуального и
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VIP-формата с полностью продуманной логистикой, комфортным транспортом и вниманием к деталям. Лично контролирую организацию каждого маршрута и работаю только с проверенными водителями и профессиональными гидами. О моей работе писали в СМИ, меня приглашали на египетское телевидение как эксперта и сопровождающего VIP-гостей и официальных делегаций. На моих экскурсиях вы увидите Египет спокойно, красиво и без спешки, узнаете историю легко и интересно, а главное — почувствуете максимальный комфорт и заботу. Моя цель — чтобы каждая поездка была не просто экскурсией, а приятным путешествием с теплом, вниманием и уважением к вашим желаниям.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 132 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
132
4
3
2
1
А
Отличная экскурсия! Очень хорошо организована без толп туристов. Посетили главные локации заповедника Рас-Мохаммед, поплавали с ластами и масками, поныряли. Снорклинг в заповеднике классный, кораллы очень красивые! Отдельное спасибо за обед из морепродуктов, было очень вкусно! Спасибо огромное Махмуду за экскурсию! 100% рекомендую!
Отличная экскурсия! Очень хорошо организована без толп туристов. Посетили главные локации заповедника Рас-Мохаммед, поплавали с ластами
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О
Сразу скажу - отличная поездка, которая заняла почти целый день и была насыщенна впечатлениями, как от наземных красот, так и подводных!
Были втроем с дочкой 6 лет.
Махмуд забрал нас в заранее
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обговоренное время в отеле (договорились ехать чуть пораньше, чтобы было меньше людей). По дроге рассказывал много интересного и не только непосредственно о заповеднике и деталях нашей экскурсии. Посетили сначала наземные локации, затем поныряли в двух местах.
Хочется отметить огромный плюс, что время не ограничено - гуляй и плавай где нравится хоть до ночи))) но так как мы были с дочкой, да и в целом очень насыщенная программа - уже ближе к 15.00 мы запросились в ресторан)) который и был завершением нашей классной поездки.
Надо сказать, что обед был очень вкусным (с супом из морепродуктов, креветками и прочими вкусностями), для ребенка также предусмотрели картошку фри, нагетсы (как без них)).
И затем довольные и сытые мы вернулись в отель с большой благодарностью Махмуду за такой чудесный день!
Очень рекомендую всем и обязательно при очередной поездке посетим что-то еще в сопровождении такого профессионально гида и в то же время приятного человека!

Сразу скажу - отличная поездка, которая заняла почти целый день и была насыщенна впечатлениями, как от наземных красот, так и подводных!
Сразу скажу - отличная поездка, которая заняла почти целый день и была насыщенна впечатлениями, как от наземных красот, так и подводных!
Сразу скажу - отличная поездка, которая заняла почти целый день и была насыщенна впечатлениями, как от наземных красот, так и подводных!
Сразу скажу - отличная поездка, которая заняла почти целый день и была насыщенна впечатлениями, как от наземных красот, так и подводных!
Сразу скажу - отличная поездка, которая заняла почти целый день и была насыщенна впечатлениями, как от наземных красот, так и подводных!
Сразу скажу - отличная поездка, которая заняла почти целый день и была насыщенна впечатлениями, как от наземных красот, так и подводных!
Сразу скажу - отличная поездка, которая заняла почти целый день и была насыщенна впечатлениями, как от наземных красот, так и подводных!
Сразу скажу - отличная поездка, которая заняла почти целый день и была насыщенна впечатлениями, как от наземных красот, так и подводных!+1
Сразу скажу - отличная поездка, которая заняла почти целый день и была насыщенна впечатлениями, как от наземных красот, так и подводных!
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Илья
Отличная вышла экскурсия! Гид пунктуальный, всё рассказывал интересно и по делу. И главное— грамотно рассчитал время: мы везде были первыми, никаких толп туристов, полное ощущение персонального заповедника!
Мангровые деревья поразили своими
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необычными корнями, там мы высматривали крабов и видели, как соль выступает на листьях.
На Солёном озере можно было потрогать воду и увидеть кристаллы соли.
И, конечно, панорамная площадка стала хитом: вид на залив как на ладони, скалы и море, и мы были там одни. Завершил день вкуснейший рыбный обед

Отличная вышла экскурсия! Гид пунктуальный, всё рассказывал интересно и по делу. И главное— грамотно рассчитал время:
Отличная вышла экскурсия! Гид пунктуальный, всё рассказывал интересно и по делу. И главное— грамотно рассчитал время:
Отличная вышла экскурсия! Гид пунктуальный, всё рассказывал интересно и по делу. И главное— грамотно рассчитал время:
Отличная вышла экскурсия! Гид пунктуальный, всё рассказывал интересно и по делу. И главное— грамотно рассчитал время:
Отличная вышла экскурсия! Гид пунктуальный, всё рассказывал интересно и по делу. И главное— грамотно рассчитал время:
Отличная вышла экскурсия! Гид пунктуальный, всё рассказывал интересно и по делу. И главное— грамотно рассчитал время:
Отличная вышла экскурсия! Гид пунктуальный, всё рассказывал интересно и по делу. И главное— грамотно рассчитал время:
Отличная вышла экскурсия! Гид пунктуальный, всё рассказывал интересно и по делу. И главное— грамотно рассчитал время:
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Sergey
очень интересная и спокойная экскурсия. Объехали все значимые места национального парка, Махмуд очень интересно рассказал обо всех особенностях и достопримечательностях. На каждой остановке мы находились столько, сколько было нам нужно,
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никуда не торопились, гуляли и наслаждались красотами. Отдельно хочу отметить места для снорклинга и само купание. Махмуд организовал нам 2 стульчика, чтобы мы могли покупаться и позагорать и даже зонт от солнца! Риф в местах для купания выше всех ожиданий, белый песок и огромное количество рыб.
Вишенкой на торте стал обед в ресторане Fares. Отличные закуски и морепродукты. С удовольствием буду рекомендовать и организатора и экскурсию!
Махмуд, спасибо за классные впечатления!

очень интересная и спокойная экскурсия. Объехали все значимые места национального парка, Махмуд очень интересно рассказал обо
очень интересная и спокойная экскурсия. Объехали все значимые места национального парка, Махмуд очень интересно рассказал обо
очень интересная и спокойная экскурсия. Объехали все значимые места национального парка, Махмуд очень интересно рассказал обо
очень интересная и спокойная экскурсия. Объехали все значимые места национального парка, Махмуд очень интересно рассказал обо
очень интересная и спокойная экскурсия. Объехали все значимые места национального парка, Махмуд очень интересно рассказал обо
очень интересная и спокойная экскурсия. Объехали все значимые места национального парка, Махмуд очень интересно рассказал обо
очень интересная и спокойная экскурсия. Объехали все значимые места национального парка, Махмуд очень интересно рассказал обо
очень интересная и спокойная экскурсия. Объехали все значимые места национального парка, Махмуд очень интересно рассказал обо
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Елена
все прошло отлично! очень понравилась поездка, завораживающие виды заповедника и конечно же вкусный обед в ресторане. организация на высшем уровне! спасибо Махмуду и его команде!
все прошло отлично! очень понравилась поездка, завораживающие виды заповедника и конечно же вкусный обед в ресторане.
все прошло отлично! очень понравилась поездка, завораживающие виды заповедника и конечно же вкусный обед в ресторане.
все прошло отлично! очень понравилась поездка, завораживающие виды заповедника и конечно же вкусный обед в ресторане.
все прошло отлично! очень понравилась поездка, завораживающие виды заповедника и конечно же вкусный обед в ресторане.
все прошло отлично! очень понравилась поездка, завораживающие виды заповедника и конечно же вкусный обед в ресторане.
все прошло отлично! очень понравилась поездка, завораживающие виды заповедника и конечно же вкусный обед в ресторане.
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О
Индивидуальная экскурсия очень подойдёт тем, кто хочет насладиться видами заповедника и сделать красивые кадры без толпы других туристов.
В своём темпе мы объехали заповедник, затем был снорклинг и наблюдение за прекрасным
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коралловым рифом (мы делали одну остановку, но их может быть больше, это зависит от ваших желаний).
Обед в ресторане Fares завершил эту замечательную прогулку.
Спасибо Махмуду за доброжелательность и внимательность, за интересные факты не только о заповеднике, но о повседневной жизни Египта.

Индивидуальная экскурсия очень подойдёт тем, кто хочет насладиться видами заповедника и сделать красивые кадры без толпы других туристов.
Индивидуальная экскурсия очень подойдёт тем, кто хочет насладиться видами заповедника и сделать красивые кадры без толпы других туристов.
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