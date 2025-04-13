Может показаться странным наличие христианских мест в арабской мусульманской стране, но не стоит забывать, что Иосиф и Мария после рождения Иисуса как раз бежали от Ирода в Египет по совету явившегося ангела, здешние христианские места не следствие миссионерской деятельности, а имеют реальную историческую, библейскую привязку.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Описание тура

На территории Старого Каира вы сможете посетить удивительные храмы и исторические места, которые оставят незабываемые впечатления.

Висячая церковь

Церковь Святой Девы Марии, известная также как Подвешенная или Висячая церковь, расположена в верхней части Водяных Ворот. Внутри вас встретит старинный иконостас, выполненный из древесины ливанского кедра и инкрустированный слоновой костью. Узнайте, как церковь получила своё уникальное название!

Церковь святых Сергия и Вакха

Считается, что именно здесь, в Египте, укрывалось святое семейство — Дева Мария, Иосиф Плотник и младенец Иисус, спасаясь от царя Ирода. На этом месте когда-то стояла их скромная хижина, где Иосиф обеспечивал семью, работая в близлежащей крепости Вавилон.

Главная достопримечательность храма — крипта, представляющая собой грот, где жила семья Богомладенца. Вход в грот расположен в часовне, с левой стороны алтарной части, и ведут к нему каменные ступени. К 2000-летию рождения Христа грот был отреставрирован, однако спускаться в него могут только священники. Это место привлекает многочисленных христианских паломников со всего мира.

Еврейская синагога Бен-Эзры

Синагога была построена на месте, где, согласно преданиям, дочь фараона нашла маленького Моисея в корзине у родника. Здесь также говорится, что Моисей молился перед встречей с фараоном, когда просил вывести еврейский народ из Египта. У входа в синагогу находится камень, на котором, по преданию, Моисей молился.

Интересно, что во времена правления калифов в Египте многие синагоги были разрушены, но синагога Бен-Эзры осталась нетронутой.

Монастырь Святого Симона Таннера

Эта уникальная «Пещерная церковь» построена в стенах пещеры в глубине горы Мукаттам. Монастырь был возведён заббалинами — местными жителями, занимающимися сбором и утилизацией мусора. Они проживают в христианском квартале на окраине Каира, известном как Город Мусорщиков.

Парк Эль-Азхар

Этот парк — одно из чудес современного Каира, охватывающее 30 тысяч гектаров зелени, цветов и аллей в самом центре города. Несмотря на то, что парк не входит в число популярных туристических маршрутов, по своей красоте и уникальности он ничем не уступает знаменитым египетским пирамидам.

Важная информация

Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь, чтобы наслаждаться всеми красотами и историей этого удивительного места!