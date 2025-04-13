Христианский Каир (индивидуальная паломническая программа на самолёте)

На поиски святости: тур по христианским местам Египта из Шарм-Эль-Шейха
Может показаться странным наличие христианских мест в арабской мусульманской стране, но не стоит забывать, что Иосиф и Мария после рождения Иисуса как раз бежали от Ирода в Египет по совету явившегося ангела, здешние христианские места не следствие миссионерской деятельности, а имеют реальную историческую, библейскую привязку.
Христианский Каир (индивидуальная паломническая программа на самолёте)
Христианский Каир (индивидуальная паломническая программа на самолёте)
Христианский Каир (индивидуальная паломническая программа на самолёте)
Ближайшие даты:
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Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00

Описание тура

На территории Старого Каира вы сможете посетить удивительные храмы и исторические места, которые оставят незабываемые впечатления.

Висячая церковь

Церковь Святой Девы Марии, известная также как Подвешенная или Висячая церковь, расположена в верхней части Водяных Ворот. Внутри вас встретит старинный иконостас, выполненный из древесины ливанского кедра и инкрустированный слоновой костью. Узнайте, как церковь получила своё уникальное название!

Церковь святых Сергия и Вакха

Считается, что именно здесь, в Египте, укрывалось святое семейство — Дева Мария, Иосиф Плотник и младенец Иисус, спасаясь от царя Ирода. На этом месте когда-то стояла их скромная хижина, где Иосиф обеспечивал семью, работая в близлежащей крепости Вавилон.

Главная достопримечательность храма — крипта, представляющая собой грот, где жила семья Богомладенца. Вход в грот расположен в часовне, с левой стороны алтарной части, и ведут к нему каменные ступени. К 2000-летию рождения Христа грот был отреставрирован, однако спускаться в него могут только священники. Это место привлекает многочисленных христианских паломников со всего мира.

Еврейская синагога Бен-Эзры

Синагога была построена на месте, где, согласно преданиям, дочь фараона нашла маленького Моисея в корзине у родника. Здесь также говорится, что Моисей молился перед встречей с фараоном, когда просил вывести еврейский народ из Египта. У входа в синагогу находится камень, на котором, по преданию, Моисей молился.

Интересно, что во времена правления калифов в Египте многие синагоги были разрушены, но синагога Бен-Эзры осталась нетронутой.

Монастырь Святого Симона Таннера

Эта уникальная «Пещерная церковь» построена в стенах пещеры в глубине горы Мукаттам. Монастырь был возведён заббалинами — местными жителями, занимающимися сбором и утилизацией мусора. Они проживают в христианском квартале на окраине Каира, известном как Город Мусорщиков.

Парк Эль-Азхар

Этот парк — одно из чудес современного Каира, охватывающее 30 тысяч гектаров зелени, цветов и аллей в самом центре города. Несмотря на то, что парк не входит в число популярных туристических маршрутов, по своей красоте и уникальности он ничем не уступает знаменитым египетским пирамидам.

Важная информация

Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь, чтобы наслаждаться всеми красотами и историей этого удивительного места!

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Индивидуальный трансфер из/в отеля до аэропорта
  • Авиабилеты
  • Обед
  • Входные билеты во все указанные исторические места,
  • Русскоговорящий лицензированный гид, Не входит:
Что не входит в цену
  • В обед напитки оплачиваются отдельно
  • Внимание, оплата полной стоимости за 2 дня до проведения, количество участников можно увеличить доплата за каждого 260€
Где начинаем и завершаем?
Начало: Отель размещения в г. Шарм-эш-Шейх
Завершение: Отель размещения
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 дня
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Важная информация
  • Пожалуйста
  • Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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