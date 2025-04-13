Описание тура
На территории Старого Каира вы сможете посетить удивительные храмы и исторические места, которые оставят незабываемые впечатления.
Висячая церковь
Церковь Святой Девы Марии, известная также как Подвешенная или Висячая церковь, расположена в верхней части Водяных Ворот. Внутри вас встретит старинный иконостас, выполненный из древесины ливанского кедра и инкрустированный слоновой костью. Узнайте, как церковь получила своё уникальное название!
Церковь святых Сергия и Вакха
Считается, что именно здесь, в Египте, укрывалось святое семейство — Дева Мария, Иосиф Плотник и младенец Иисус, спасаясь от царя Ирода. На этом месте когда-то стояла их скромная хижина, где Иосиф обеспечивал семью, работая в близлежащей крепости Вавилон.
Главная достопримечательность храма — крипта, представляющая собой грот, где жила семья Богомладенца. Вход в грот расположен в часовне, с левой стороны алтарной части, и ведут к нему каменные ступени. К 2000-летию рождения Христа грот был отреставрирован, однако спускаться в него могут только священники. Это место привлекает многочисленных христианских паломников со всего мира.
Еврейская синагога Бен-Эзры
Синагога была построена на месте, где, согласно преданиям, дочь фараона нашла маленького Моисея в корзине у родника. Здесь также говорится, что Моисей молился перед встречей с фараоном, когда просил вывести еврейский народ из Египта. У входа в синагогу находится камень, на котором, по преданию, Моисей молился.
Интересно, что во времена правления калифов в Египте многие синагоги были разрушены, но синагога Бен-Эзры осталась нетронутой.
Монастырь Святого Симона Таннера
Эта уникальная «Пещерная церковь» построена в стенах пещеры в глубине горы Мукаттам. Монастырь был возведён заббалинами — местными жителями, занимающимися сбором и утилизацией мусора. Они проживают в христианском квартале на окраине Каира, известном как Город Мусорщиков.
Парк Эль-Азхар
Этот парк — одно из чудес современного Каира, охватывающее 30 тысяч гектаров зелени, цветов и аллей в самом центре города. Несмотря на то, что парк не входит в число популярных туристических маршрутов, по своей красоте и уникальности он ничем не уступает знаменитым египетским пирамидам.
Важная информация
Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь, чтобы наслаждаться всеми красотами и историей этого удивительного места!
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Ответы на вопросы
Что включено
- Индивидуальный трансфер из/в отеля до аэропорта
- Авиабилеты
- Обед
- Входные билеты во все указанные исторические места,
- Русскоговорящий лицензированный гид, Не входит:
Что не входит в цену
- В обед напитки оплачиваются отдельно
- Внимание, оплата полной стоимости за 2 дня до проведения, количество участников можно увеличить доплата за каждого 260€
Где начинаем и завершаем?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Важная информация
- Пожалуйста
- Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь