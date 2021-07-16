1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
По легендам Старой Нарвы
Обзорная интерактивная экскурсия с профессиональным историком
Завтра в 08:00
10 июня в 17:00
€75 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Нарва-Йыэсуу - по старинным открыткам из Гунгербурга
Прогулка по самому знаменитому северному курорту Российской империи
Завтра в 08:00
10 июня в 17:00
€75 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Расписание: по договоренности: будни после 17:00, выходные — в любое время
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€65 за всё до 50 чел.
Индивидуальная
2 часа
Расписание: по договоренности: будни после 17:00, выходные — в любое время.
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€65 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Расписание: по договоренности: будни после 17:00, выходные — в любое время.
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€65 за всё до 50 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Расписание: по договоренности: будни после 17:00, выходные — в любое время.
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€65 за всё до 50 чел.
Индивидуальная
2 часа
Расписание: по договоренности: будни после 17:00, выходные — в любое время
21 июня в 14:00
21 июля в 14:00
€65 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Тайна «Персидского дома» и другие истории нарвских подземелий
Начало: Pimeaia 1, Narva, 20306 Ida-Viru Maakond, Eesti
Расписание: по договоренности: будни после 17:00, выходные — в любое время
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€65 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Расписание: по договоренности: будни после 17:00, выходные — в любое время.
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€65 за всё до 50 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- EEllen16 июля 2021Замечательная, запоминающаяся, познавательная экскурсия! Александр великолепный рассказчик, 2 часа пролетели незаметно. Очень советую всем, кто интересуется историей города. После экскурсии другими
- AAnastasia3 июля 2021Нам очень понравился гид, интересно рассказывал, рекомендую.
- ИИнгрид4 июня 2021Восторг! Интересно, познавательно, с юмором и очень эмоционально. Такая богатая история у небольшого эстонского городка. Александр, ещё раз спасибо. Нам очень понравилось!
- ЕЕлена12 октября 2020Прекрасный гид, очень доступно рассказывает материал.
- ТТатьяна20 июля 2020Получили огромное удовольствие от экскурсии! СПАСИБО!
- ММария3 марта 2020Александр прекрасный гид, 2 часа пролетели не заметно. Очень интересный рассказ о Нарве и ее жителях. Всем рекомендую, а Александру огромное спасибо.
Ответы на вопросы от путешественников по Нарве в категории «Пешеходные»
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