Ульяна В. проводит ещё 3 экскурсии

Эстония издавна знаменита традициями изготовления всевозможных алкогольных напитков.

Ведь недаром, самый крепкий спирт в истории 📖 человечества был произведён в Таллинне.

Во время полуторачасовой экскурсии 🧭 по алкоисторическим местам Таллинна, вы узнаете, как много в нашем городе связано с изготовлением и конечно, употреблением различных веселящих и горячительных напитков!

Как и где варили и пили пиво горожане, как производили водку остзейские бароны, и как, уже в прошлом веке появились известные всем эстонские ликёры.

Ликер Старый Таллинн – Vana Tallinn

Едешь в Таллинн? – привези бутылочку ликёра Старый Таллинн. Эти слова привыкли слышать все люди направляющиеся в Эстонию. Сладкий и крепкий эстонский ликёр завоевал всеобщую популярность, начиная с 60-х годов 20 века и до сих пор остаётся одним из символов Эстонии. Как появился этот напиток и что делает его таким популярным, вы узнаете во время нашей экскурсии.

Ликер Петух на пеньке – Kannu Kukk

Самый старый и наиболее элитный эстонский ликёр, появившись более 70 лет назад, воплотив в себе старинные традиции приготовления ликёров, этот ликёр выпускался и в советское время, но не получил такой популярности, как Старый Таллинн, по причине высокой цены и выпуска ограниченными партиями. Каков вкус этого загадочного эликсира, нам предстоит узнать.

Ликер Башня Кийу – Kiiu Torn

В самом начале 90 годов в Эстонии начало развиваться предпринимательство. На одном из новых ликероводочных заводов по патентованной технологии было начато производство яичного ликёра названого по имени самого маленького вассального замка в северной Европе – башни Кийу. Ликёр производится из натуральных компонентов, содержит 16% алкоголя и обладает удивительно приятным вкусом, что нам и предстоит оценить.

Экскурсия закончится в уютном ресторане, где специалист расскажет Вам, историю появления различных напитков, и, конечно же, мы устроим дегустацию некоторых из них!