Ульяна В. проводит ещё 3 экскурсии

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Дегустация ликеров

Ульяна В.
Ульяна В. – Гид из Таллина
Вас ждет не только дегустация 5 алкогольных напитков на выбор и увлекательные рассказы о них.

Также вы сможете осмотреть самые интересные исторические места Таллина, неразрывно связанные с культурой производства и употребления алкоголя.
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  • 🎩Индивидуальная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🍤Можно и покушать
  • 🕐Длительность 1.5 часа
  • 👫 Для 1-15 человек

  • €28 за экскурсию

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Дегустация ликеров
Дегустация ликеров
Эстония издавна знаменита традициями изготовления всевозможных алкогольных напитков.
Ведь недаром, самый крепкий спирт в истории 📖 человечества был произведён в Таллинне.
Во время полуторачасовой экскурсии 🧭 по алкоисторическим местам Таллинна, вы узнаете, как много в нашем городе связано с изготовлением и конечно, употреблением различных веселящих и горячительных напитков!
Как и где варили и пили пиво горожане, как производили водку остзейские бароны, и как, уже в прошлом веке появились известные всем эстонские ликёры.
Ликер Старый Таллинн – Vana Tallinn
Едешь в Таллинн? – привези бутылочку ликёра Старый Таллинн. Эти слова привыкли слышать все люди направляющиеся в Эстонию. Сладкий и крепкий эстонский ликёр завоевал всеобщую популярность, начиная с 60-х годов 20 века и до сих пор остаётся одним из символов Эстонии. Как появился этот напиток и что делает его таким популярным, вы узнаете во время нашей экскурсии.
Ликер Петух на пеньке – Kannu Kukk
Самый старый и наиболее элитный эстонский ликёр, появившись более 70 лет назад, воплотив в себе старинные традиции приготовления ликёров, этот ликёр выпускался и в советское время, но не получил такой популярности, как Старый Таллинн, по причине высокой цены и выпуска ограниченными партиями. Каков вкус этого загадочного эликсира, нам предстоит узнать.
Ликер Башня Кийу – Kiiu Torn
В самом начале 90 годов в Эстонии начало развиваться предпринимательство. На одном из новых ликероводочных заводов по патентованной технологии было начато производство яичного ликёра названого по имени самого маленького вассального замка в северной Европе – башни Кийу. Ликёр производится из натуральных компонентов, содержит 16% алкоголя и обладает удивительно приятным вкусом, что нам и предстоит оценить.
Экскурсия закончится в уютном ресторане, где специалист расскажет Вам, историю появления различных напитков, и, конечно же, мы устроим дегустацию некоторых из них!
Что входит
  • Услуги гида
  • Дегустация 5 различных алкогольных напитков
Начало и место завершения
🚩 У здания городской Ратуши (под часами)
Дегустация ликеров
Дегустация ликеров
Дегустация ликеров
Дегустация ликеров

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Ульяна В.
Ульяна В.
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