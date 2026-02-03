20 отзывов оставили туристы

Лучшие месяцы для экскурсии - с мая по сентябрь. В это время можно максимально насладиться прогулками по историческому центру Таллина и увидеть все достопримечательности в их полном великолепии.

маршрута вас будут сопровождать вопросы из разных областей знаний, которые помогут узнать город под новым углом. С каждым правильным ответом вы будете набирать очки, а в финале экскурсии лучших знатоков ждут призы. Это не только новый способ увидеть столицу Эстонии, но и возможность для детей и взрослых учиться в игровой форме. Победитель будет награжден, и каждый участник получит сладкий сувенир в знак признания его усилий по познанию удивительного Таллина

Описание квеста

Средневековый Таллин — история и легенды

Мы встретимся на Ратушной площади, где вы найдете тайные и явные знаки разных эпох, пересчитаете позорные столбы, старинные шпили и щипцы, отыщете змей и драконов. Мы заглянем в старейшую действующую аптеку Европы, где я расскажу, что было любимым лекарством горожан 500 лет назад и для чего аптекарю крокодил. А еще покажу сушеных лягушек и червей в масле. По Булочному переулку мы дойдем до улицы Пикк — самой длинной и знаменитой артерии Старого города. Вы услышите, почему именно на ней в Средние века жили богачи и располагались здания купеческих и ремесленных гильдий. Следом мы посетим «самый сладкий» дом в городе, где вы увидите марципановую комнату и старейшее в Эстонии кафе.

Панорама города с высоты и подведение итогов

Во второй части экскурсии вы отправитесь на поиски сказочных существ, которые выступают из стен, смотрят из окон и гуляют по крышам. По улице Лошадиная голова мы пройдем к подножию холма Тоомпеа, на котором расположен Верхний город. Я покажу башню Длинная нога и маленький парк с бронзовой косулей на постаменте, расскажу легенду о датском короле. Вот мы уже в самом «привиденческом» месте Таллина, в окружении Девичьей и Юнкерской башен оборонной стены. Отсюда вы насладитесь видом черепичных крыш и покрытых медью киверов. В завершение мы посчитаем очки в уютной обстановке небольшого кафе и наградим победителя. Раскрою секрет: маленькие вкусные призы ждут всех участников!

Кому подойдет экскурсия

Прогулка-викторина рассчитана, прежде всего, на группы с детьми и подростками. Однако опыт показывает, что и взрослые участники с азартом вливаются в игру. Соревновательный дух обостряет внимание и позволяет не только «впитать» больше информации, но и лучше ее запомнить.