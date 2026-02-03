20 отзывов оставили туристы

Загадки Старого Таллина: приключение с историческими загадками, сувенирами и весельем в сердце Эстонии
Интерактивная квест-экскурсия «Загадки Старого Таллина» приглашает вас и вашу семью на обзорную прогулку по историческому центру Таллина. Вас ждет увлекательное путешествие по знаковым улицам, площадям, башням и храмам.
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маршрута вас будут сопровождать вопросы из разных областей знаний, которые помогут узнать город под новым углом.
С каждым правильным ответом вы будете набирать очки, а в финале экскурсии лучших знатоков ждут призы.
Это не только новый способ увидеть столицу Эстонии, но и возможность для детей и взрослых учиться в игровой форме.
Победитель будет награжден, и каждый участник получит сладкий сувенир в знак признания его усилий по познанию удивительного Таллина
Лучшие месяцы для экскурсии - с мая по сентябрь. В это время можно максимально насладиться прогулками по историческому центру Таллина и увидеть все достопримечательности в их полном великолепии.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Ратушная площадь
Старейшая аптека Европы
Булочный переулок
Улица Пикк
Марципановая комната
Холм Тоомпеа
Башня Длинная нога
Девичья башня
Юнкерская башня
Описание квеста
Средневековый Таллин — история и легенды
Мы встретимся на Ратушной площади, где вы найдете тайные и явные знаки разных эпох, пересчитаете позорные столбы, старинные шпили и щипцы, отыщете змей и драконов. Мы заглянем в старейшую действующую аптеку Европы, где я расскажу, что было любимым лекарством горожан 500 лет назад и для чего аптекарю крокодил. А еще покажу сушеных лягушек и червей в масле. По Булочному переулку мы дойдем до улицы Пикк — самой длинной и знаменитой артерии Старого города. Вы услышите, почему именно на ней в Средние века жили богачи и располагались здания купеческих и ремесленных гильдий. Следом мы посетим «самый сладкий» дом в городе, где вы увидите марципановую комнату и старейшее в Эстонии кафе.
Панорама города с высоты и подведение итогов
Во второй части экскурсии вы отправитесь на поиски сказочных существ, которые выступают из стен, смотрят из окон и гуляют по крышам. По улице Лошадиная голова мы пройдем к подножию холма Тоомпеа, на котором расположен Верхний город. Я покажу башню Длинная нога и маленький парк с бронзовой косулей на постаменте, расскажу легенду о датском короле. Вот мы уже в самом «привиденческом» месте Таллина, в окружении Девичьей и Юнкерской башен оборонной стены. Отсюда вы насладитесь видом черепичных крыш и покрытых медью киверов. В завершение мы посчитаем очки в уютной обстановке небольшого кафе и наградим победителя. Раскрою секрет: маленькие вкусные призы ждут всех участников!
Кому подойдет экскурсия
Прогулка-викторина рассчитана, прежде всего, на группы с детьми и подростками. Однако опыт показывает, что и взрослые участники с азартом вливаются в игру. Соревновательный дух обостряет внимание и позволяет не только «впитать» больше информации, но и лучше ее запомнить.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Ратушной площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Элла — ваш гид в Таллине
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 1626 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники. Меня зовут Элла, я сертифицированный гид с 2008 года, и за время работы провела сотни экскурсий. Каждая из них стала для меня настоящим праздником — я не перестаю получать удовольствие от работы и стараюсь найти ключ и подход к каждому путешественнику. Судя по отзывам, мне это удается!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 48 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
48
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Ирина
Наша группа осталась очень довольна прогулкой по старому городу Таллина. Маршрут был хорошо продуман, рассказ - интересный и понятный. Элла - отличный гид, который легко и приятно рассказывает об истории и культуре города, обращая внимание на детали и нюансы, которые сами бы мы точно не заметили.
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Т
Татьяна
Элла огромное вам спасибо. Благодаря интересным вопросам экскурсия получилась познавательной и веселой. Мы как будто бы вернулись в детство и Таллин показался особенно сказочным. Огромное спасибо за призы и внимание 🤗🤗🤗
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Rihards
Спасибо за отлично и очень оригинально проведенное время! Были вчетвером, все остались очень довольны, получили много новой информации и конфет. 😃 Очень рекомендуем!
Элла
Ответ организатора:
Спасибо большое за отзыв, я очень рада, что наше маленькое путешествие по Старому Таллинну пришлось по душе вашей замечательной компании! Надеюсь на новые встречи)) Всех вам благ и удачи!
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Айгуль
Мы взяли персональную экскурсию на нашу семью в формате квеста, и это было лучшим решением! Было интересно всем: и нам с мужем, и нашим сыновьям 10 и 12 лет
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е
евгения
Шикарная интерактивная экскурсия-понравилась абсолютно всем участникам от 11 лет до 50ти. Элла рассказывала очень интересно, ответила на все заданные вопросы. Очень рекомендуем!
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Ольга
Выбирала экскурсию для детей 5 и 7 лет, эта подошла отлично. Искали зверей на домах, обращали внимание на детали, заходили в кондитерскую, аптеку с крокодилом. Элла одарила нас эстонскими сладостями за правильные ответы, приятно общается, завлекает всех в квест. Для взрослых исторической информации маловато, скорее это экскурсия для удовольствия и погружения в быт Таллинна. Нам понравилось, спасибо.