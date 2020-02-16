20 отзывов оставили туристы

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Загадки Старого Таллина

Познакомиться с главными достопримечательностями города на увлекательной экскурсии-викторине

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 2 часа
  • 👥 Не более 5 человек
  • 👶Можно с детьми
  • 🚩Встреча на Ратушной площади
  • Заказать экскурсию

55 за экскурсию

У этой экскурсии20 отзывов
5
Ella
Задать вопросОбычно отвечает за 38 мин.
Ella – Гид в Таллине
Приглашаю на обзорную прогулку 👣 по историческому центру в интерактивном формате.

Вы увидите знаковые улицы, площади, башни и храмы эстонской столицы.

Я буду задавать интересные вопросы из разных областей знаний, а вы — получать очки за правильные ответы.

В финале мы наградим победителя, и каждый поймёт, что лучше узнал сказочный Таллин!
Загадки Старого Таллина
Загадки Старого Таллина

Что вас ожидает

Средневековый Таллин — история и легенды
Мы встретимся на Ратушной площади, где вы найдете тайные и явные знаки разных эпох, пересчитаете позорные столбы, старинные шпили и щипцы, отыщете змей и драконов. Мы заглянем в старейшую действующую аптеку Европы, где я расскажу, что было любимым лекарством горожан 500 лет назад и для чего аптекарю крокодил. А еще покажу сушеных лягушек и червей в масле. По Булочному переулку мы дойдем до улицы Пикк — самой длинной и знаменитой артерии Старого города. Вы услышите, почему именно на ней в Средние века жили богачи и располагались здания купеческих и ремесленных гильдий. Следом мы посетим «самый сладкий» дом в городе, где вы увидите марципановую комнату и старейшее в Эстонии кафе.

Панорама города с высоты и подведение итогов
Во второй части экскурсии вы отправитесь на поиски сказочных существ, которые выступают из стен, смотрят из окон и гуляют по крышам. По улице Лошадиная голова мы пройдем к подножию холма Тоомпеа, на котором расположен Верхний город. Я покажу башню Длинная нога и маленький парк с бронзовой косулей на постаменте, расскажу легенду о датском короле. Вот мы уже в самом «привиденческом» месте Таллина, в окружении Девичьей и Юнкерской башен оборонной стены. Отсюда вы насладитесь видом черепичных крыш и покрытых медью киверов. В завершение мы посчитаем очки в уютной обстановке небольшого кафе и наградим победителя. Раскрою секрет: маленькие вкусные призы ждут всех участников!

Кому подойдет экскурсия

Прогулка-викторина рассчитана, прежде всего, на группы с детьми и подростками. Однако опыт показывает, что и взрослые участники с азартом вливаются в игру. Соревновательный дух обостряет внимание и позволяет не только «впитать» больше информации, но и лучше ее запомнить.

Загадки Старого Таллина
Загадки Старого Таллина
Загадки Старого Таллина
Загадки Старого Таллина
Загадки Старого Таллина

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Место встречи для начала на Ратушной площади.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Ella
Ella
Здравствуйте, дорогие путешественники. Меня зовут Элла, я сертифицированный гид с 2008 года, и за время работы провела сотни экскурсий. Каждая из них стала для меня настоящим праздником — я не перестаю получать удовольствие от работы и стараюсь найти ключ и подход к каждому путешественнику. Судя по отзывам, мне это удается!
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20 отзывов оставили туристы

16 февраля 2020
Элла - великолепный гид! Дети (девочки 8 и 9 лет) и взрослые были в полном восторге! Экскурсия прошла на одном дыхании, время пролетело незаметно. Дети были полностью вовлечены, благодаря элементам квеста, интересным заданиям и вопросам от нашего гида. Были учтены все наши пожелания, маршрут составлен удобно для передвижения с детской коляской. Посетили несколько очень интересных мест, заходили в легендарные кафешки погреться и выпить чашечку кофе. А в конце экскурсии все получили много небольших памятных подарочков от Эллы, за что ей еще раз огромное спасибо! В следующий приезд опять к Элле уже на вечернюю экскурсию!
6 февраля 2020
Самый лучший отзыв - это цитата моей шестилетней дочки "вот это крутая у нас была прогулка!". Нам все понравилось. И замечательный экскурсовод. И викторины и сам город. Спасибо Элле за рассказ и подарки!
12 января 2020
Были на экскурсии с Эллой 11. 01. 20. Очень понравилось, как Элла преподносит информацию. Интересно, живо, познавательно. Два часа пролетели не заметно. Будем в Таллине обязательно выберем ещё одну из её экскурсий. Спасибо.
9 января 2020
Экскурсия нам очень понравилась, ходили семьей с двумя детьми 7 и 3 лет, гид очень интересно рассказывала, задавала вопросы, за правильные ответы давала конфеты, сын очень много запомнил из экскурсии, потом пересказывал друзьям, взрослым тоже было очень интересно. Так же понравилось, что гид учитывала, что мы с коляской при составлении маршрута. Советуем однозначно данную экскурсию!
4 января 2020
Очень признательны нашему гиду Элине за интересную экскурсию-викторину в первый день нового года. Нас было четверо, взрослые и ребенок, впервые в Таллине и частые гости - в восторге все! Приятно, когда в работу вложены не только знания и профессионализм, но доброта и тепло. Спасибо! И очень рекомендуем!
3 января 2020
Экскурсовод работает с энтузиазмом и способствует возникновению искреннего интереса у экскурсантов. Дети два часа были полностью вовлечены ( и ушли с подарками!)) - формат подачи материала подобран очень удачно. Элле ещё раз большое спасибо.
2 января 2020
Это была отличная экскурсия - Элла замечательный гид. Экскурсия была живая и веселая, полностью адаптированная для наших детей. Они искали интересные объекты, отвечали на вопросы Эллы, время пролетело незаметно. В конце экскурсии дети даже получили призы :) Даже младший ребенок, который еще маловат для экскурсий, потом с уверенностью отвечал, что экскурсия ему понравилась!
1 января 2020
Мы с Эллой гуляли и с этой, и с вечерней экскурсией 2 дня подряд. Остались в восторге. Никакой воды, рассказ по-настоящему увлекательный, 6 летний непоседа слушал и шагал с огромным удовольствием, еще и играл с Эллой, разгадывал загадки, собирал конфеты, задавал мильон вопросов и получал уважительные к возрасту ответы и пояснения. Вне всяких сомнений для нас Таллин открыла Элла, и это было чудесно. Помимо всего этого, Элаа оказалась чуткой ко всяким нашим обстоятельствам- на ходу изменяя немного маршрут, чтобы, не прерывая экскурсии, я могла покормить грудничка, или же по два раза по очереди рассказывала мужу и мне, чтобы мы не спускали коляску со спящим младенцем. Это лучший гид, заказывайте у нее экскурсии, не пожалеете точно.
29 декабря 2019
Доброго дня! Экскурсия прошла отлично. С нами был ребенок 2, 7 года и 2 часа пролетели незаметно. Маршрут очень интересный и познавательный. Мы были в Таллине первый раз и увидели в короткий промежуток времени основные достопримечательности. Экскурсия подойдет всем, т. к. гид умеет заинтересовать не только взрослых, но и маленьких детей. Буду рекомендовать гида знакомым и друзьям.
5 декабря 2019
Элла - прекрасный гид! Вся экскурсия - на одном дыхании пролетела. Будет интересно и детям и взрослым
Ещё 10 отзывов

Ella проводит ещё 1 экскурсию

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В поисках приключений мы пройдем по извилистым узким улицам, освещая дорогу огнем свечи, горящей в старинном фонаре. Вы услышите легенды и страшные истории, которыми славится Таллин, и погрузитесь в атмосферу магии и таинственности. Я покажу вам главные мистические достопримечательного Старого города и расскажу их историю: вы увидите Ратушу, дом с замурованным окном, церковь Нигулисте, сад с привидениями, древние башни и другие интересные места. Немного воображения — и сказки оживут на ваших глазах!

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