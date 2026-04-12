25 отзывов оставили туристы

Индивидуальная экскурсия по Лётной гавани в Таллине - это погружение в удивительный мир морской истории.Вместе с опытным гидом вы узнаете, как строились ангары для гидропланов, осмотрите древние лодки и первую

в Эстонии деревянную подводную лодку. Вас ждет встреча с легендарной подводной лодкой «Лембит», а также с возможностью управлять моделями кораблей и совершить виртуальный полет на симуляторе. Вас ожидает не только знакомство с историческими экспонатами, но и интерактивное участие в морских приключениях. Путешествие по музею обещает быть насыщенным и захватывающим, а уникальные экспозиции и истории, рассказанные гидом, оставят незабываемые впечатления

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Посещение музея в Лётной гавани в Таллине идеально в любое время года, так как большинство экспонатов находится в помещении. Интерактивные развлечения и уникальные исторические объекты доступны круглый год.

Сейчас август — это идеальное время.