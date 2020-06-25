25 отзывов оставили туристы

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Морская история Таллина, или океан приключений в Лётной гавани

Разобраться в историческом значении и устройстве экспонатов интерактивного морского музея

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 1.5 часа
  • 👥 Не более 10 человек
  • 👶Можно с детьми
  • Заказать экскурсию

45 за экскурсию

У этой экскурсии25 отзывов
4.76
Ирина
Задать вопросОбычно отвечает за 27 мин.
Ирина – Гид в Таллине
В Таллине находится настоящая сокровищница морской истории 📖 с уникальными ангарами для гидропланов.

Я помогу разобраться в сотне экспонатов морского музея в Летной гавани, их истории и значении.

У вас будет возможность посмотреть на огромный аквариум, отправиться в кругосветное путешествие или попробовать свои силы в разных играх и тестах — «под водой», на воде и в воздухе!
Морская история Таллина, или океан приключений в Лётной гавани
Морская история Таллина, или океан приключений в Лётной гавани

Гавань Леннусадам была построена в 1916 году как часть оборонительных морских сооружений «Крепости Петра I», когда Германская империя наращивала мощь, а Санкт-Петербургу нужна была программа обороны. Сам император Николай II приезжал сюда закладывать краеугольный камень, так важны были эти сооружения.

Программа

Я расскажу:

  • по какой уникальной технологии строились ангары для гидропланов
  • какие всемирно известные объекты были построены по этой же технологии
  • о древних лодках-долбленках, которые строили 5 000 лет назад и покажу их современных сестер
  • о старинном способе рыбалки с помощью «железной козы» и об охоте на балтийских тюленей
  • об удивительной первой еще деревянной подводной лодке в Эстонии и покажу ее копию
  • о легендарной подводной лодке «Лембит», построенной для Эстонии в Великобритании в 1935
  • о старинном паровом ледоколе, которому уже больше 100 лет, и мы попадем в его механическое «сердце»
  • Мы совершим путешествие на “Желтой подводной лодке“
  • Вы познакомитесь с орудиями противовоздушной обороны и узнаете, что такое «электронное ухо»
  • Совершите полет на симуляторе патрульного самолета, проведете воздушную разведку и удачно приземлитесь
  • Для самых маленьких есть возможность управления моделями морских судов на воде небольшого бассейна
  • И, конечно же, спустимся через грузовой отсек в старейшую подводную лодку, находившуюся на плаву до 2011 года.
  • С самыми смелыми поднимемся по дугообразному мосту под купол музея к точной копии старинного гидросамолета (это возможно только в сопровождении гида). Отсюда открывается захватывающий фантастический вид на всю обширную экспозицию. Впечатления незабываемые!

Организационные детали

Оплачивается отдельно входной билет в музей: семейный (2 взрослых и дети до 17 лет) — 28 евро, взрослый — 14 евро, детский — 7 евр

Морская история Таллина, или океан приключений в Лётной гавани
Морская история Таллина, или океан приключений в Лётной гавани
Морская история Таллина, или океан приключений в Лётной гавани
Морская история Таллина, или океан приключений в Лётной гавани
Морская история Таллина, или океан приключений в Лётной гавани
Морская история Таллина, или океан приключений в Лётной гавани
Морская история Таллина, или океан приключений в Лётной гавани
Морская история Таллина, или океан приключений в Лётной гавани
Морская история Таллина, или океан приключений в Лётной гавани
Морская история Таллина, или океан приключений в Лётной гавани
Морская история Таллина, или океан приключений в Лётной гавани
Морская история Таллина, или океан приключений в Лётной гавани
Морская история Таллина, или океан приключений в Лётной гавани
Морская история Таллина, или океан приключений в Лётной гавани

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Ирина
Ирина
Здравствуйте, уважаемые путешественники и гости нашего города. Буду рада познакомить вас с городом, у которого есть свой особый дух и свое особое очарование, которое постараюсь вам передать. Чтобы узнать Таллинн, нужно заглянуть в его укромные, потайные уголки. И тогда перед вами откроются его удивительные тайны. А особую атмосферу города создают ароматные запахи всевозможных кафе и миндальных орешков с корицей и многое другое. Приезжайте к нам и убедитесь сами.
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25 отзывов оставили туристы

25 июня 2020
Отличная экскурсия, экскурсовод замечательная рассказчица, ни одного вопроса не оставила без ответа! Очень интересно!
12 января 2020
Здравствуйте! Экскурсию проводила Ирина, отличный гид! Спасибо!!! Замечательная экскурсия!!! Рекомендуем!
9 января 2020
Экскурсия очень понравилась, Ирина хороший рассказчик, были довольны, были довольны, что пошли.
8 января 2020
Спасибо огромное Ирине! Экскурсия нам очень понравилась. Было интересно всем! Прекрасный гид и очень интересный музей!
2 января 2020
Спасибо нашему гиду Ирине за интересную экскурсию! Благодаря ей мы отлично провели первый день 2020 года!
25 декабря 2019
Нам, гостям из Латвии, очень понравилось. Много интересного. Даниил-просто в восторге! За время экскурсии узнали многое. Замечательное место, на наш взгляд.
23 ноября 2019
Спасибо Ирине за интересную экскурсию, приятное общение и чудесно проведённое воемя!! Рекомендую и сам музей у посещению (особенно с детьми 5+) и конечно Ирину, как профессионального гида, интеллигентного и очень приятного в общении человека!! Обратите внимание и на другие Экскурсии Ирины! Уверена - Они не менее интересны, атмосферны И увлекательны
14 ноября 2019
Познавательная экскурсия. Интересно и детям и взрослым. Экскурсовод, Ирина, рассказала о экспонатах музея, самостоятельно сложно получить столь информации. Мы очень довольны нашей экскурсией.
2 ноября 2019
Очень понравился сам музей и экскурсия.
31 октября 2019
ВСЕ ИНТЕРЕСТНО, ПОЗНАВАТЕЛЬНО, ДОСТУПНО ПОДОЙТИ К ЭКСПОНАТУ. ПОЧУВСТВОВАТЬ АТМОСФЕРУ ТОГО ВРЕМЕНИ. ОЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМ СОВЕРШИТЬ ЭКСКУРСИЮ В СОПРОВОЖДЕНИИ ГИДА
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