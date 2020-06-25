25 отзывов оставили туристы

Гавань Леннусадам была построена в 1916 году как часть оборонительных морских сооружений «Крепости Петра I», когда Германская империя наращивала мощь, а Санкт-Петербургу нужна была программа обороны. Сам император Николай II приезжал сюда закладывать краеугольный камень, так важны были эти сооружения.
Программа
Я расскажу:
по какой уникальной технологии строились ангары для гидропланов
какие всемирно известные объекты были построены по этой же технологии
о древних лодках-долбленках, которые строили 5 000 лет назад и покажу их современных сестер
о старинном способе рыбалки с помощью «железной козы» и об охоте на балтийских тюленей
об удивительной первой еще деревянной подводной лодке в Эстонии и покажу ее копию
о легендарной подводной лодке «Лембит», построенной для Эстонии в Великобритании в 1935
о старинном паровом ледоколе, которому уже больше 100 лет, и мы попадем в его механическое «сердце»
Мы совершим путешествие на “Желтой подводной лодке“
Вы познакомитесь с орудиями противовоздушной обороны и узнаете, что такое «электронное ухо»
Совершите полет на симуляторе патрульного самолета, проведете воздушную разведку и удачно приземлитесь
Для самых маленьких есть возможность управления моделями морских судов на воде небольшого бассейна
И, конечно же, спустимся через грузовой отсек в старейшую подводную лодку, находившуюся на плаву до 2011 года.
С самыми смелыми поднимемся по дугообразному мосту под купол музея к точной копии старинного гидросамолета (это возможно только в сопровождении гида). Отсюда открывается захватывающий фантастический вид на всю обширную экспозицию. Впечатления незабываемые!
Организационные детали
Оплачивается отдельно входной билет в музей: семейный (2 взрослых и дети до 17 лет) — 28 евро, взрослый — 14 евро, детский — 7 евр
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Здравствуйте, уважаемые путешественники и гости нашего города.
Буду рада познакомить вас с городом, у которого есть свой особый дух и свое особое очарование, которое постараюсь вам передать.
Чтобы узнать Таллинн, нужно заглянуть в его укромные, потайные уголки. И тогда перед вами откроются его удивительные тайны. А особую атмосферу города создают ароматные запахи всевозможных кафе и миндальных орешков с корицей и многое другое.
Приезжайте к нам и убедитесь сами.
Экскурсия очень понравилась, Ирина хороший рассказчик, были довольны, были довольны, что пошли.
Наталья
8 января 2020
Спасибо огромное Ирине! Экскурсия нам очень понравилась. Было интересно всем! Прекрасный гид и очень интересный музей!
Александра
2 января 2020
Спасибо нашему гиду Ирине за интересную экскурсию! Благодаря ей мы отлично провели первый день 2020 года!
Дмитрий
25 декабря 2019
Нам, гостям из Латвии, очень понравилось. Много интересного. Даниил-просто в восторге! За время экскурсии узнали многое. Замечательное место, на наш взгляд.
Ольга
23 ноября 2019
Спасибо Ирине за интересную экскурсию, приятное общение и чудесно проведённое воемя!! Рекомендую и сам музей у посещению (особенно с детьми 5+) и конечно Ирину, как профессионального гида, интеллигентного и очень приятного в общении человека!! Обратите внимание и на другие Экскурсии Ирины! Уверена - Они не менее интересны, атмосферны И увлекательны
Татьяна
14 ноября 2019
Познавательная экскурсия. Интересно и детям и взрослым. Экскурсовод, Ирина, рассказала о экспонатах музея, самостоятельно сложно получить столь информации. Мы очень довольны нашей экскурсией.
Ирина
2 ноября 2019
Очень понравился сам музей и экскурсия.
ЕЛЕНА
31 октября 2019
ВСЕ ИНТЕРЕСТНО, ПОЗНАВАТЕЛЬНО, ДОСТУПНО ПОДОЙТИ К ЭКСПОНАТУ. ПОЧУВСТВОВАТЬ АТМОСФЕРУ ТОГО ВРЕМЕНИ. ОЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМ СОВЕРШИТЬ ЭКСКУРСИЮ В СОПРОВОЖДЕНИИ ГИДА
Погрузиться в атмосферу очаровательного города, его историю и особенности современной жизни Эстонии
На прогулке по старинным улочкам Нижнего и Верхнего Таллина я расскажу легенды и интересные истории о людях, связанных с этими местами, и о жизни города. Вы узнаете, почему Старый Таллин был так разделен, кто жил в Нижнем, а кто в Верхнем городе. И поймете, почему Таллин называют «Рыцарем» Балтийского моря.
Почувствовать себя жителями старинного города и узнать о жизни Таллина в средние века
Узкие улочки Старого Таллина не изменились за сотни лет. Попадешь в них, и кажется, будто ты в средневековье. Мы прогуляемся по ним, представив себя жителями средних веков, я расскажу много интересного о жизни людей в ту эпоху, а в конце при желании вы сможете сфотографироваться в старинных костюмах.
Повторить маршрут ведущих популярной телепрограммы о путешествиях по Таллину разных эпох и культур
Таллин — удивительный город, в котором можно, как на машине времени, вернуться назад в прошлое. Это путешествие не только в далекие средние века, но и во время, когда эстонцы с русскими жили в одной стране — в Советском союзе. Эстония была самой «несоветской» республикой. На этой прогулке вы не только повторите маршрут известных телеведущих, но и узнаете, кроме прочего, чем же отличалась Эстония от других республик.
«...без пощады карай преступников, тем самым ты будешь полезен обществу»
«... ибо каков ты к другим — справедлив или несправедлив, — таким ты предстанешь перед господним судом». Таллинская ратуша — единственная сохранившаяся средневековая ратуша в Северной Европе. В наши дни она, как и прежде, вызывает восхищение, являясь шедевром архитектуры XV века, столь богатого замечательными памятниками.
Узнать личные истории великих экспонатов, которые не прочитаешь на музейных табличках
Мы посетим один из самых современных музеев Таллина — интерактивный Морской музей. Здесь вы побываете и в воздухе, и в море, и даже походите по морскому дну. Я помогу сориентироваться среди экспонатов, расскажу их историю и на что обратить внимание. Музейные объекты, помимо официальной истории, имеют и так называемые личные истории, которые не прочитать на музейных табличках. Их вы, конечно, тоже узнаете. Со мной простые «лодки» и «пушки» обретут свое истинное лицо и поразят вас своим величием.
Открыть значение старинной церкви в истории Таллина и познакомиться с наследием средневековых купцов
Нигулисте — очень интересный музей. Это церковь-крепость, которая очарует вас своей готической красотой снаружи и богатыми коллекциями средневековых шедевров внутри. Я помогу вам ощутить масштаб церкви и музея в истории Таллина и всей страны.