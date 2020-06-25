25 отзывов оставили туристы

«Орел и Решка» в Таллине

Повторить маршрут ведущих популярной телепрограммы о путешествиях по Таллину разных эпох и культур

Таллин — удивительный город, в котором можно, как на машине времени, вернуться назад в прошлое. Это путешествие не только в далекие средние века, но и во время, когда эстонцы с русскими жили в одной стране — в Советском союзе. Эстония была самой «несоветской» республикой. На этой прогулке вы не только повторите маршрут известных телеведущих, но и узнаете, кроме прочего, чем же отличалась Эстония от других республик.