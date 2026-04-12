25 отзывов оставили туристы

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Морская история Таллина, или Океан приключений в Лётной гавани

Загляните в глубины морской истории Таллина с экскурсией в Лётную гавань, полной удивительных открытий и морских секретов
Индивидуальная экскурсия по Лётной гавани в Таллине - это погружение в удивительный мир морской истории.

Вместе с опытным гидом вы узнаете, как строились ангары для гидропланов, осмотрите древние лодки и первую
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в Эстонии деревянную подводную лодку.

Вас ждет встреча с легендарной подводной лодкой «Лембит», а также с возможностью управлять моделями кораблей и совершить виртуальный полет на симуляторе.

Вас ожидает не только знакомство с историческими экспонатами, но и интерактивное участие в морских приключениях.

Путешествие по музею обещает быть насыщенным и захватывающим, а уникальные экспозиции и истории, рассказанные гидом, оставят незабываемые впечатления

5
34 отзыва

6 причин купить эту экскурсию

  • 🛳 Уникальные экспонаты морского музея
  • 🦭 Возможность увидеть древние лодки-долбленки
  • 🛠 Интерактивные игры и тесты для всех возрастов
  • 🚁 Полет на симуляторе патрульного самолета
  • 🌊 Путешествие на «Желтой подводной лодке»
  • 🔭 Захватывающий вид с купола музея

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Посещение музея в Лётной гавани в Таллине идеально в любое время года, так как большинство экспонатов находится в помещении. Интерактивные развлечения и уникальные исторические объекты доступны круглый год.
Сейчас август — это идеальное время.
Морская история Таллина, или Океан приключений в Лётной гавани
Морская история Таллина, или Океан приключений в Лётной гавани
Морская история Таллина, или Океан приключений в Лётной гавани

Что можно увидеть

  • Гидропланы
  • Лодки-долбленки
  • Железная коза
  • Подводная лодка «Лембит»
  • Паровой ледокол
  • Старинный гидросамолет

Описание экскурсии

Гавань Леннусадам была построена в 1916 году как часть оборонительных морских сооружений «Крепости Петра I», когда Германская империя наращивала мощь, а Санкт-Петербургу нужна была программа обороны. Сам император Николай II приезжал сюда закладывать краеугольный камень, так важны были эти сооружения.

Программа

Я расскажу:

  • по какой уникальной технологии строились ангары для гидропланов
  • какие всемирно известные объекты были построены по этой же технологии
  • о древних лодках-долбленках, которые строили 5 000 лет назад и покажу их современных сестер
  • о старинном способе рыбалки с помощью «железной козы» и об охоте на балтийских тюленей
  • об удивительной первой еще деревянной подводной лодке в Эстонии и покажу ее копию
  • о легендарной подводной лодке «Лембит», построенной для Эстонии в Великобритании в 1935
  • о старинном паровом ледоколе, которому уже больше 100 лет, и мы попадем в его механическое «сердце»
  • Мы совершим путешествие на “Желтой подводной лодке“
  • Вы познакомитесь с орудиями противовоздушной обороны и узнаете, что такое «электронное ухо»
  • Совершите полет на симуляторе патрульного самолета, проведете воздушную разведку и удачно приземлитесь
  • Для самых маленьких есть возможность управления моделями морских судов на воде небольшого бассейна
  • И, конечно же, спустимся через грузовой отсек в старейшую подводную лодку, находившуюся на плаву до 2011 года.
  • С самыми смелыми поднимемся по дугообразному мосту под купол музея к точной копии старинного гидросамолета (это возможно только в сопровождении гида). Отсюда открывается захватывающий фантастический вид на всю обширную экспозицию. Впечатления незабываемые!

Организационные детали

Оплачивается отдельно входной билет в музей: семейный (2 взрослых и дети до 17 лет) — 28 евро, взрослый — 14 евро, детский — 7 евр

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина
Ирина — ваш гид в Таллине
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2013 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 6278 туристов
Здравствуйте, уважаемые путешественники и гости нашего города. Буду рада познакомить вас с городом, у которого есть свой особый дух и свое особое очарование, которое постараюсь вам передать. Чтобы узнать Таллинн, нужно заглянуть
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в его укромные, потайные уголки. И тогда перед вами откроются его удивительные тайны. А особую атмосферу города создают ароматные запахи всевозможных кафе и миндальных орешков с корицей и многое другое. Приезжайте к нам и убедитесь сами.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 34 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Отличная экскурсия в Морской музей Таллинна «Океан приключений» в Лётной гавани!

Музей расположен в уникальном здании старого самолётного ангара и наполнен интересным интерактивным материалом: управление морским движением, симулятор полёта на самолёте
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и многое другое.

Особенно всех впечатлил рассказ гида о подводной лодке — когда мы сидели внутри её торпедного отсека, эмоции были незабываемые!

Гид Ирина — настоящий профессионал и замечательный рассказчик. У неё глубокие знания истории и технических аспектов (благодаря своему образованию), она всё объясняет спокойно, понятно и увлекательно. Даже детям 11–13 лет, для которых русский язык — иностранный, было комфортно и интересно слушать.

Детям экскурсия очень понравилась! Спасибо большое за чудесное время! ❤️

Отличная экскурсия в Морской музей Таллинна «Океан приключений» в Лётной гавани!
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Любовь
Любим музеи. Летную гавань без сомнения отправляем в копилку с драгоценностями. Огромный вклад в это внесла Ирина, прекрасный рассказчик и проводник в истории. Без сомнения рекомендуем с дочерью 16 лет сначала пройтись по Летной гавани с Ириной, а потом самостоятельно.
Любим музеи. Летную гавань без сомнения отправляем в копилку с драгоценностями. Огромный вклад в это внесла
Любим музеи. Летную гавань без сомнения отправляем в копилку с драгоценностями. Огромный вклад в это внесла
Любим музеи. Летную гавань без сомнения отправляем в копилку с драгоценностями. Огромный вклад в это внесла
Любим музеи. Летную гавань без сомнения отправляем в копилку с драгоценностями. Огромный вклад в это внесла
Любим музеи. Летную гавань без сомнения отправляем в копилку с драгоценностями. Огромный вклад в это внесла
Любим музеи. Летную гавань без сомнения отправляем в копилку с драгоценностями. Огромный вклад в это внесла
Любим музеи. Летную гавань без сомнения отправляем в копилку с драгоценностями. Огромный вклад в это внесла
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A
Отличный музей для посещения с детьми и подростками, есть анимационные моменты, прекрасное недорогое семейное кафе.
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Юлия
Это была наша третья экскурсия с Ириной в прекрасном Таллине. (еще брали "Жизнь средневекового Таллина" и "С улыбкой по старому Таллину") Долго думала, надо ли брать экскурсию по музею, ведь
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там есть аудиогиды и достаточно текстовой информации. Поскольку была с сыном 10 лет, решила взять. Так вот! Ни один аудиогид, ни один путеводитель не сравнится с эмоциональным рассказом живого человека:) Особенно если это Ирина: человек - профессионал своего дела, а Летная гавань - ее любимая экскурсия.
Ирина! Огромное спасибо Вам за все экскурсии в Вашем городе! Очень много интересной информации, и мы еще долго будем ее переваривать и вспоминать наши эмоции от встречи с Вами и вашим городом. Однозначно будем рекомендовать друзьям именно Вас!

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И
Прекрасная экскурсия, однозначно рекомендую и детям и взрослым. Ирина - отличный гид, очень грамотно и интересно рассказывает, с удовольствием делится своими знаниями и личным опытом. Наши дети (13, 10, 8)
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были в восторге, было очень интересно и увлекательно. Взрослым тоже очень понравилось. Ирина очень внимательная, старается учесть интересы и больших и маленьких туристов, с невероятным терпением отвечает на все многочисленные вопросы. После осмотра музея с гидом рекомендуем запланировать как минимум пару часов на самостоятельный осмотр и интерактивные развлечения.

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А
Спасибо гиду Ирине. Давно собирались посетить морской музей, случайно, при планировании поездки в Таллин (мы из Питера) увидела, что в этот музей- экскурсии и отзывы только положительные, решили воспользоваться услугами
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гида и не прогадали. Конечно, самостоятельно мы бы столько информации не получили. Получили большое удовольствие за информативный рассказ и позитив от Ирины. Приехали в 11.00, уехали в 15.30ч. Прекрасное общение, как -будто встреча со старым другом и дополнительно еще опробовали все аттракционы.

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