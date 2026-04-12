25 отзывов оставили туристы

Индивидуальная экскурсия по Лётной гавани в Таллине - это погружение в удивительный мир морской истории.
Вместе с опытным гидом вы узнаете, как строились ангары для гидропланов, осмотрите древние лодки и первую
Вместе с опытным гидом вы узнаете, как строились ангары для гидропланов, осмотрите древние лодки и первую
6 причин купить эту экскурсию
- 🛳 Уникальные экспонаты морского музея
- 🦭 Возможность увидеть древние лодки-долбленки
- 🛠 Интерактивные игры и тесты для всех возрастов
- 🚁 Полет на симуляторе патрульного самолета
- 🌊 Путешествие на «Желтой подводной лодке»
- 🔭 Захватывающий вид с купола музея
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Посещение музея в Лётной гавани в Таллине идеально в любое время года, так как большинство экспонатов находится в помещении. Интерактивные развлечения и уникальные исторические объекты доступны круглый год.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Гидропланы
- Лодки-долбленки
- Железная коза
- Подводная лодка «Лембит»
- Паровой ледокол
- Старинный гидросамолет
Описание экскурсии
Гавань Леннусадам была построена в 1916 году как часть оборонительных морских сооружений «Крепости Петра I», когда Германская империя наращивала мощь, а Санкт-Петербургу нужна была программа обороны. Сам император Николай II приезжал сюда закладывать краеугольный камень, так важны были эти сооружения.
Программа
Я расскажу:
- по какой уникальной технологии строились ангары для гидропланов
- какие всемирно известные объекты были построены по этой же технологии
- о древних лодках-долбленках, которые строили 5 000 лет назад и покажу их современных сестер
- о старинном способе рыбалки с помощью «железной козы» и об охоте на балтийских тюленей
- об удивительной первой еще деревянной подводной лодке в Эстонии и покажу ее копию
- о легендарной подводной лодке «Лембит», построенной для Эстонии в Великобритании в 1935
- о старинном паровом ледоколе, которому уже больше 100 лет, и мы попадем в его механическое «сердце»
- Мы совершим путешествие на “Желтой подводной лодке“
- Вы познакомитесь с орудиями противовоздушной обороны и узнаете, что такое «электронное ухо»
- Совершите полет на симуляторе патрульного самолета, проведете воздушную разведку и удачно приземлитесь
- Для самых маленьких есть возможность управления моделями морских судов на воде небольшого бассейна
- И, конечно же, спустимся через грузовой отсек в старейшую подводную лодку, находившуюся на плаву до 2011 года.
- С самыми смелыми поднимемся по дугообразному мосту под купол музея к точной копии старинного гидросамолета (это возможно только в сопровождении гида). Отсюда открывается захватывающий фантастический вид на всю обширную экспозицию. Впечатления незабываемые!
Организационные детали
Оплачивается отдельно входной билет в музей: семейный (2 взрослых и дети до 17 лет) — 28 евро, взрослый — 14 евро, детский — 7 евр
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваш гид в Таллине
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2013 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 6278 туристов
Здравствуйте, уважаемые путешественники и гости нашего города. Буду рада познакомить вас с городом, у которого есть свой особый дух и свое особое очарование, которое постараюсь вам передать. Чтобы узнать Таллинн, нужно заглянуть
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 34 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
E
Отличная экскурсия в Морской музей Таллинна «Океан приключений» в Лётной гавани!
Музей расположен в уникальном здании старого самолётного ангара и наполнен интересным интерактивным материалом: управление морским движением, симулятор полёта на самолёте
Музей расположен в уникальном здании старого самолётного ангара и наполнен интересным интерактивным материалом: управление морским движением, симулятор полёта на самолёте
Вам был полезен этот отзыв?
Любим музеи. Летную гавань без сомнения отправляем в копилку с драгоценностями. Огромный вклад в это внесла Ирина, прекрасный рассказчик и проводник в истории. Без сомнения рекомендуем с дочерью 16 лет сначала пройтись по Летной гавани с Ириной, а потом самостоятельно.
Вам был полезен этот отзыв?
A
Отличный музей для посещения с детьми и подростками, есть анимационные моменты, прекрасное недорогое семейное кафе.
Вам был полезен этот отзыв?
Это была наша третья экскурсия с Ириной в прекрасном Таллине. (еще брали "Жизнь средневекового Таллина" и "С улыбкой по старому Таллину") Долго думала, надо ли брать экскурсию по музею, ведь
Вам был полезен этот отзыв?
И
Прекрасная экскурсия, однозначно рекомендую и детям и взрослым. Ирина - отличный гид, очень грамотно и интересно рассказывает, с удовольствием делится своими знаниями и личным опытом. Наши дети (13, 10, 8)
Вам был полезен этот отзыв?
А
Спасибо гиду Ирине. Давно собирались посетить морской музей, случайно, при планировании поездки в Таллин (мы из Питера) увидела, что в этот музей- экскурсии и отзывы только положительные, решили воспользоваться услугами
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Таллина
Похожие экскурсии на «Морская история Таллина, или Океан приключений в Лётной гавани»
Индивидуальная
до 4 чел.
Жизнь средневекового Таллина
Почувствовать себя жителями старинного города и узнать о жизни Таллина в средние века
Начало: Ратушная площадь, у здания ратуши
Завтра в 09:00
15 авг в 09:00
от €80 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Весь Таллин за один день
Так увлекательно, что даже известные достопримечательности открылись с новой стороны
Завтра в 08:00
15 авг в 08:00
от €130 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Таллин - первое свидание
Вас ждет увлекательное путешествие по знаковым местам Таллина, где каждый камень хранит истории веков
Начало: Ратушная площадь в Таллине
Завтра в 10:00
15 авг в 10:00
от €50 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
С улыбкой по Старому Таллину
Погрузитесь в атмосферу Старого Таллина, узнайте о его разделении и почему его называют «Рыцарем» Балтийского моря
Начало: На Ратушной площади
Завтра в 09:00
15 авг в 09:00
от €80 за всё до 4 чел.
от €60 за экскурсию