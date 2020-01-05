5 отзывов оставили туристы

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Морской музей: пушки и лодки обретают свое лицо

Узнать личные истории великих экспонатов, которые не прочитаешь на музейных табличках

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 1.5 часа
  • 👥 Не более 5 человек
  • 👶Можно с детьми
  • Заказать экскурсию

52 за экскурсию

У этой экскурсии5 отзывов
4.8
Ирина
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.
Ирина – Гид в Таллине
Мы посетим один из самых современных музеев Таллина — интерактивный Морской музей.

Здесь вы побываете и в воздухе, и в море 🌊, и даже походите по морскому дну.

Я помогу сориентироваться среди экспонатов, расскажу их историю 📖 и на что обратить внимание.

Музейные объекты, помимо официальной истории 📖, имеют и так называемые личные истории, которые не прочитать на музейных табличках.

Их вы, конечно, тоже узнаете.

Со мной простые «лодки» и «пушки» обретут свое истинное лицо и поразят вас своим величием.
Морской музей: пушки и лодки обретают свое лицо
Морской музей: пушки и лодки обретают свое лицо

Что вас ожидает

Вы сможете совершить кругосветное путешествие на Жёлтой субмарине, побывать на самой настоящей подводной лодке, носящей гордое имя эстонского национального героя «Лембит», увидеть мощные морские пушки Канэ, когда-то защищавшие западные границы Российской Империи, а позже — Эстонской республики, полюбуетесь на висящий под куполом ангара гидроплан Short 184.

Я расскажу, как устроены морские мины и каким образом обезвреживают это оружие пассивной войны. Вы узнаете, в чём заключается уникальность ангаров для гидропланов — этих «железобетонных сараев». Именно так они назывались в 1916 году, когда началось их постройка.

В музее есть возможности попробовать свои силы в морских сражениях и на воде, и в воздухе. В уличной экспозиции вы сможете посетить самый настоящий паровой ледокол «Суур Тылль», заглянуть в самое сердце ледокола, побывать во многих его каютах.

Я с удовольствием проведу вас по всем трём стихиям и сделаю так, чтобы ваше морское приключение стало насыщенным не только эмоциями, но и полезными знаниями.

Организационные детали

Дополнительно оплачиваются входные билеты в музей: взрослый — 14 евро, детский — 7 евро, семейный — 28 евро.

Морской музей: пушки и лодки обретают свое лицо
Морской музей: пушки и лодки обретают свое лицо
Морской музей: пушки и лодки обретают свое лицо
Морской музей: пушки и лодки обретают свое лицо
Морской музей: пушки и лодки обретают свое лицо
Морской музей: пушки и лодки обретают свое лицо
Морской музей: пушки и лодки обретают свое лицо
Морской музей: пушки и лодки обретают свое лицо
Морской музей: пушки и лодки обретают свое лицо
Морской музей: пушки и лодки обретают свое лицо
Морской музей: пушки и лодки обретают свое лицо
Морской музей: пушки и лодки обретают свое лицо

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Ирина
Ирина
Меня зовут Ирина. Я всегда очень любила путешествовать. Не даёт мне покоя жажда открытия "новых" мест на карте, нравится находить что-то новое в исхоженных вдоль и поперёк, знакомых уголках любимого Таллина. Оказалось ,что хочется ещё и поделиться тем ,что открыла, гуляя по нашему Старому городу ,изучая историю его основания и строительства .Очень интересно узнавать каким город был раньше и сопоставлять с тем ,что сохранилось до наших дней. Пусть мой город будет одним из любимых в вашей «копилке» путешествий.Я приглашаю подышать воздухом средневековья вместе со мной.
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5 отзывов оставили туристы

5 января 2020
Отличная экскурсия, интересный интерактивный музей, как для взрослых так и для детей. Рекомендуем данную экскурсию с гидом Ириной.
8 января 2019
Очень увлекательная и для детей, и для взрослых экскурсия. Много интерактивная - в музее все можно потрогать, покрутить, дети не хотели уходить ) Ирина очень позитивный гид, все было интересно и доступно. Несмотря на то, что ни я, ни дети, особо не интересовались мореплаванием, все отметили эту экскурсию, как одну из запоминающихся.
Наталья
2 марта 2018
Ирина очень приятный рассказчик. Было интересно. Единственное пожелание - было бы здорово, если бы гид на корабль вместе с нами сходила. На подлодке было очень увлекательно. А на корабле мы просто посозерцали...
Сергей
5 ноября 2017
Очень интересный музей. Экспонаты интересные и взрослым и детям. Очень понравилась подводная лодка и паровой ледокол. С детьми сходить можно. Есть интересные симуляторы: самолёт, гонки на кораблях.
29 июля 2016
Замечательная экскурсия по морскому музею. Понравилась интерактивность музея и интересные рассказы Ирины. Дочери понравился высокий мост с перекладинами, а мне подводная лодка. После сходили на отрекомендованный Ириной ледокол. Тоже очень интересно. Спасибо большое.

Ирина проводит ещё 4 экскурсии

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