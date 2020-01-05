5 отзывов оставили туристы

Что вас ожидает

Вы сможете совершить кругосветное путешествие на Жёлтой субмарине, побывать на самой настоящей подводной лодке, носящей гордое имя эстонского национального героя «Лембит», увидеть мощные морские пушки Канэ, когда-то защищавшие западные границы Российской Империи, а позже — Эстонской республики, полюбуетесь на висящий под куполом ангара гидроплан Short 184.

Я расскажу, как устроены морские мины и каким образом обезвреживают это оружие пассивной войны. Вы узнаете, в чём заключается уникальность ангаров для гидропланов — этих «железобетонных сараев». Именно так они назывались в 1916 году, когда началось их постройка.

В музее есть возможности попробовать свои силы в морских сражениях и на воде, и в воздухе. В уличной экспозиции вы сможете посетить самый настоящий паровой ледокол «Суур Тылль», заглянуть в самое сердце ледокола, побывать во многих его каютах.

Я с удовольствием проведу вас по всем трём стихиям и сделаю так, чтобы ваше морское приключение стало насыщенным не только эмоциями, но и полезными знаниями.