5 отзывов оставили туристы

Откройте для себя Морской музей Таллина, где история оживает через интерактивные экспонаты и уникальные рассказы
Вас ждет захватывающее путешествие в Морском музее Таллина.
Здесь можно посетить подводную лодку "Лембит", увидеть морские пушки Канэ и полюбоваться гидропланом Short 184. Узнайте, как обезвреживают морские мины и загляните в сердце ледокола "Суур Тылль". Это уникальная возможность пройтись по морскому дну и испытать себя в морских сражениях. Погружение в историю станет не только увлекательным, но и познавательным
Лучшее время для посещения Морского музея - с мая по сентябрь, когда погода в Таллине наиболее комфортная для прогулок. В эти месяцы вы сможете насладиться не только экспозициями внутри, но и уличными выставками. В зимние месяцы, с октября по апрель, музей также открыт, и вы сможете насладиться экспонатами в помещении, избегая зимней стужи.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Подводная лодка «Лембит»
Морские пушки Канэ
Гидроплан Short 184
Ледокол «Суур Тылль»
Описание экскурсии
Вы сможете совершить кругосветное путешествие на Жёлтой субмарине, побывать на самой настоящей подводной лодке, носящей гордое имя эстонского национального героя «Лембит», увидеть мощные морские пушки Канэ, когда-то защищавшие западные границы Российской Империи, а позже — Эстонской республики, полюбуетесь на висящий под куполом ангара гидроплан Short 184.
Я расскажу, как устроены морские мины и каким образом обезвреживают это оружие пассивной войны. Вы узнаете, в чём заключается уникальность ангаров для гидропланов — этих «железобетонных сараев». Именно так они назывались в 1916 году, когда началось их постройка.
В музее есть возможности попробовать свои силы в морских сражениях и на воде, и в воздухе. В уличной экспозиции вы сможете посетить самый настоящий паровой ледокол «Суур Тылль», заглянуть в самое сердце ледокола, побывать во многих его каютах.
Я с удовольствием проведу вас по всем трём стихиям и сделаю так, чтобы ваше морское приключение стало насыщенным не только эмоциями, но и полезными знаниями.
Организационные детали
Дополнительно оплачиваются входные билеты в музей: взрослый — €20, детский (9-17 лет)/студенты — €10, семейный — €40.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваш гид в Таллине
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 2 часа 10 минут
Провела экскурсии для 1346 туристов
Меня зовут Ирина.
Я всегда очень любила путешествовать. Не даёт мне покоя жажда открытия "новых" мест на карте, нравится находить что-то новое в исхоженных вдоль и поперёк, знакомых уголках любимого Таллина.
Оказалось,что читать дальшеуменьшить
хочется ещё и поделиться тем,что открыла, гуляя по нашему Старому городу,изучая историю его основания и строительства. Очень интересно узнавать каким город был раньше и сопоставлять с тем,что сохранилось до наших дней. Пусть мой город будет одним из любимых в вашей «копилке» путешествий. Я приглашаю подышать воздухом средневековья вместе со мной.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Лия
Очень увлекательная и для детей, и для взрослых экскурсия. Много интерактивная - в музее все можно потрогать, покрутить, дети не хотели уходить) Ирина очень позитивный гид, все было интересно и доступно. Несмотря на то, что ни я, ни дети, особо не интересовались мореплаванием, все отметили эту экскурсию, как одну из запоминающихся.
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Ирина
Замечательная экскурсия по морскому музею. Понравилась интерактивность музея и интересные рассказы Ирины. Дочери понравился высокий мост с перекладинами, а мне подводная лодка. После сходили на отрекомендованный Ириной ледокол. Тоже очень интересно. Спасибо большое.
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Наталья
Ирина очень приятный рассказчик. Было интересно. Единственное пожелание - было бы здорово, если бы гид на корабль вместе с нами сходила. На подлодке было очень увлекательно. А на корабле мы просто посозерцали…
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Е
Елена
Отличная экскурсия, интересный интерактивный музей, как для взрослых так и для детей. Рекомендуем данную экскурсию с гидом Ириной.
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Сергей
Очень интересный музей. Экспонаты интересные и взрослым и детям. Очень понравилась подводная лодка и паровой ледокол. С детьми сходить можно. Есть интересные симуляторы: самолёт, гонки на кораблях.
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