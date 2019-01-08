5 отзывов оставили туристы

Лучшее время для посещения Морского музея - с мая по сентябрь, когда погода в Таллине наиболее комфортная для прогулок. В эти месяцы вы сможете насладиться не только экспозициями внутри, но и уличными выставками. В зимние месяцы, с октября по апрель, музей также открыт, и вы сможете насладиться экспонатами в помещении, избегая зимней стужи.

Вас ждет захватывающее путешествие в Морском музее Таллина. Здесь можно посетить подводную лодку "Лембит", увидеть морские пушки Канэ и полюбоваться гидропланом Short 184. Узнайте, как обезвреживают морские мины и загляните в сердце ледокола "Суур Тылль". Это уникальная возможность пройтись по морскому дну и испытать себя в морских сражениях. Погружение в историю станет не только увлекательным, но и познавательным

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Вы сможете совершить кругосветное путешествие на Жёлтой субмарине, побывать на самой настоящей подводной лодке, носящей гордое имя эстонского национального героя «Лембит», увидеть мощные морские пушки Канэ, когда-то защищавшие западные границы Российской Империи, а позже — Эстонской республики, полюбуетесь на висящий под куполом ангара гидроплан Short 184.

Я расскажу, как устроены морские мины и каким образом обезвреживают это оружие пассивной войны. Вы узнаете, в чём заключается уникальность ангаров для гидропланов — этих «железобетонных сараев». Именно так они назывались в 1916 году, когда началось их постройка.

В музее есть возможности попробовать свои силы в морских сражениях и на воде, и в воздухе. В уличной экспозиции вы сможете посетить самый настоящий паровой ледокол «Суур Тылль», заглянуть в самое сердце ледокола, побывать во многих его каютах.

Я с удовольствием проведу вас по всем трём стихиям и сделаю так, чтобы ваше морское приключение стало насыщенным не только эмоциями, но и полезными знаниями.

Организационные детали

Дополнительно оплачиваются входные билеты в музей: взрослый — €20, детский (9-17 лет)/студенты — €10, семейный — €40.