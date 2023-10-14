Как слабость превратить в силу? Как это сделали молодые и талантливые эстонские архитекторы. За последние годы Таллин очень изменился. Строят дома, но и старые промышленные кварталы обретают вторую жизнь. На экскурсии вы посетите три ярких квартала столицы, где реализовали успешные проекты, объединившие исторически ценное и креативное новое.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Квартал Ротерманна

На прогулке вы откроете квартал, где исторических зданий так же много, как и в Старом Таллине. Узнаете, как он выглядел в 19 веке, когда здесь основали промышленное производство, построили фабрики и заводы. Представите его в период полного запустения в советскую эпоху. Увидите улицы, где снимали некоторые сцены фильма «Сталкер» Андрея Тарковского. И оцените результат выдающегося проекта 2001 года, который архитектурно объединил старое и новое.

Ноблесснер

Также в нашей программе квартал, история которого началась в 1912 году, когда два петербургских коммерсанта — Эммануил Нобель и Артур Лесснер — построили здесь секретный завод по строительству подводных лодок. Почти сто лет район оставался закрытым, а сегодня стал новым культурным центром Таллина.

Теллискиви

Сейчас квартал занимает 11 зданий бывшего Таллинского Электротехнического завода им. Калинина. Предприятие когда-то было одним из самых мощных в Советском Союзе, а теперь это крупнейший арт-центр в Эстонии. Здесь расположились офисы креативных компаний: образовательных проектов, модных ателье, рекламных агентств, ресторанов и кафе.

Организационные детали