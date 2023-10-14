Познакомиться с районами, где создали современные арт-пространства и сохранили историческое наследие
На экскурсии вы посетите три ярких квартала столицы, где реализовали успешные проекты, объединившие исторически ценное и креативное новое.
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даты
Описание
Что вас ожидает
Квартал Ротерманна
На прогулке вы откроете квартал, где исторических зданий так же много, как и в Старом Таллине. Узнаете, как он выглядел в 19 веке, когда здесь основали промышленное производство, построили фабрики и заводы. Представите его в период полного запустения в советскую эпоху. Увидите улицы, где снимали некоторые сцены фильма «Сталкер» Андрея Тарковского. И оцените результат выдающегося проекта 2001 года, который архитектурно объединил старое и новое.
Ноблесснер
Также в нашей программе квартал, история которого началась в 1912 году, когда два петербургских коммерсанта — Эммануил Нобель и Артур Лесснер — построили здесь секретный завод по строительству подводных лодок. Почти сто лет район оставался закрытым, а сегодня стал новым культурным центром Таллина.
Теллискиви
Сейчас квартал занимает 11 зданий бывшего Таллинского Электротехнического завода им. Калинина. Предприятие когда-то было одним из самых мощных в Советском Союзе, а теперь это крупнейший арт-центр в Эстонии. Здесь расположились офисы креативных компаний: образовательных проектов, модных ателье, рекламных агентств, ресторанов и кафе.
Организационные детали
- Возможны расходы на транспорт: городской автобус или такси
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.