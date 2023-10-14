Новая жизнь старых кварталов Таллина

Познакомиться с районами, где создали современные арт-пространства и сохранили историческое наследие

Описание
Фото
О гиде
Выбрать день
Ответы на вопросы
Как слабость превратить в силу? Как это сделали молодые и талантливые эстонские архитекторы. За последние годы Таллин очень изменился. Строят дома, но и старые промышленные кварталы обретают вторую жизнь.

На экскурсии вы посетите три ярких квартала столицы, где реализовали успешные проекты, объединившие исторически ценное и креативное новое.
Новая жизнь старых кварталов Таллина
Новая жизнь старых кварталов Таллина
Новая жизнь старых кварталов Таллина
Новая жизнь старых кварталов Таллина
Новая жизнь старых кварталов Таллина
Новая жизнь старых кварталов Таллина
Новая жизнь старых кварталов Таллина
Новая жизнь старых кварталов Таллина
Новая жизнь старых кварталов Таллина
Новая жизнь старых кварталов Таллина
Ближайшие даты:
14
окт
15
окт
16
окт
17
окт
18
окт
19
окт
20
окт
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Квартал Ротерманна

На прогулке вы откроете квартал, где исторических зданий так же много, как и в Старом Таллине. Узнаете, как он выглядел в 19 веке, когда здесь основали промышленное производство, построили фабрики и заводы. Представите его в период полного запустения в советскую эпоху. Увидите улицы, где снимали некоторые сцены фильма «Сталкер» Андрея Тарковского. И оцените результат выдающегося проекта 2001 года, который архитектурно объединил старое и новое.

Ноблесснер

Также в нашей программе квартал, история которого началась в 1912 году, когда два петербургских коммерсанта — Эммануил Нобель и Артур Лесснер — построили здесь секретный завод по строительству подводных лодок. Почти сто лет район оставался закрытым, а сегодня стал новым культурным центром Таллина.

Теллискиви

Сейчас квартал занимает 11 зданий бывшего Таллинского Электротехнического завода им. Калинина. Предприятие когда-то было одним из самых мощных в Советском Союзе, а теперь это крупнейший арт-центр в Эстонии. Здесь расположились офисы креативных компаний: образовательных проектов, модных ателье, рекламных агентств, ресторанов и кафе.

Организационные детали

  • Возможны расходы на транспорт: городской автобус или такси
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Таллина

Индивидуальные
Пешеходные
История и архитектура
Летние

Похожие туры из Таллина

С улыбкой по Старому Таллину
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
307 отзывов
С улыбкой по Старому Таллину
Погрузиться в атмосферу очаровательного города, его историю и особенности современной жизни Эстонии
на Ратушной площади
Завтра
16 окт
17 окт
18 окт
60 за всё до 8 чел.
Легенды Таллина при свете фонаря
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
86 отзывов
Легенды Таллина при свете фонаря
Вечерняя экскурсия по Старому городу для взрослых и детей
Ратушная площадь
Сегодня
Завтра
16 окт
17 окт
60 за всё до 8 чел.
Весь Таллин за один день
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
101 отзыв
Весь Таллин за один день
Самое интересное в старой и новой частях столицы на автомобильно-пешеходной обзорной экскурсии
Сегодня
Завтра
16 окт
17 окт
105 за всё до 10 чел.
У нас ещё много экскурсий в Таллине. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Таллине
Хотите что-то спросить перед бронированием?
Задайте свой вопрос гиду
ХОРОШО
🧭
ТАМ