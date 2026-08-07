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Новая жизнь старых кварталов Таллина

Откройте для себя три квартала Таллина, где исторические здания обрели новую жизнь благодаря креативным проектам. Узнайте их историю и современность
Таллин меняется на глазах, и старые промышленные кварталы становятся центрами культурной жизни. Посетите Ротерманн, где история и современность соединились в архитектурных проектах. Узнайте о Ноблесснере, бывшем секретном заводе, ставшем культурным центром. Исследуйте Теллискиви, крупнейший арт-центр Эстонии, где креативные компании создают будущее. Эти места вдохновляют и показывают, как слабость можно превратить в силу

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏙️ Уникальные архитектурные проекты
  • 📜 Исторические здания и их новые функции
  • 🎨 Культурные центры и арт-пространства
  • 🌍 Погружение в историю и современность
  • 🚌 Удобный городской транспорт

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда погода тёплая и комфортная для прогулок. В это время можно насладиться открытыми террасами и уличными мероприятиями. Октябрь и апрель также подойдут для визита, но стоит учесть возможность дождей. Зимой, с ноября по март, экскурсия может быть менее комфортной из-за холода, но архитектурные объекты доступны круглый год.
Сейчас август — это идеальное время.
Новая жизнь старых кварталов Таллина
Новая жизнь старых кварталов Таллина
Новая жизнь старых кварталов Таллина

Что можно увидеть

  • Квартал Ротерманна
  • Ноблесснер
  • Теллискиви

Описание экскурсии

Квартал Ротерманна

На прогулке вы откроете квартал, где исторических зданий так же много, как и в Старом Таллине. Узнаете, как он выглядел в 19 веке, когда здесь основали промышленное производство, построили фабрики и заводы. Представите его в период полного запустения в советскую эпоху. Увидите улицы, где снимали некоторые сцены фильма «Сталкер» Андрея Тарковского. И оцените результат выдающегося проекта 2001 года, который архитектурно объединил старое и новое.

Ноблесснер

Также в нашей программе квартал, история которого началась в 1912 году, когда два петербургских коммерсанта — Эммануил Нобель и Артур Лесснер — построили здесь секретный завод по строительству подводных лодок. Почти сто лет район оставался закрытым, а сегодня стал новым культурным центром Таллина.

Теллискиви

Сейчас квартал занимает 11 зданий бывшего Таллинского Электротехнического завода им. Калинина. Предприятие когда-то было одним из самых мощных в Советском Союзе, а теперь это крупнейший арт-центр в Эстонии. Здесь расположились офисы креативных компаний: образовательных проектов, модных ателье, рекламных агентств, ресторанов и кафе.

Организационные детали

  • Возможны расходы на транспорт: городской автобус или такси
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталия
Наталия — ваша команда гидов в Таллине
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2013 года
Обычно отвечает за 1 час 10 минут
Провели экскурсии для 2908 туристов
Здравствуйте! Я и мои коллеги — профессиональные гиды в Таллине. Очень любим наш город и нашу страну, хотим принести и вам частичку этой любви. Представьте, что экскурсия по новым местам
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может быть совсем не такой, как вы привыкли. Нет утомительных и однообразных описаний, нет топтаний на одном месте. Есть много полезного, нового, неизвестного ранее, а также драйв, задор и улыбка! Есть профессиональные и увлекательные рассказы об Эстонии и Таллине. Они позволят вам стать частью описываемых событий, посмотреть на них изнутри, проникнуться духом исторического Таллина и современных его уголков.

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