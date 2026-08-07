Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда погода тёплая и комфортная для прогулок. В это время можно насладиться открытыми террасами и уличными мероприятиями. Октябрь и апрель также подойдут для визита, но стоит учесть возможность дождей. Зимой, с ноября по март, экскурсия может быть менее комфортной из-за холода, но архитектурные объекты доступны круглый год.

Таллин меняется на глазах, и старые промышленные кварталы становятся центрами культурной жизни. Посетите Ротерманн, где история и современность соединились в архитектурных проектах. Узнайте о Ноблесснере, бывшем секретном заводе, ставшем культурным центром. Исследуйте Теллискиви, крупнейший арт-центр Эстонии, где креативные компании создают будущее. Эти места вдохновляют и показывают, как слабость можно превратить в силу

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Квартал Ротерманна

На прогулке вы откроете квартал, где исторических зданий так же много, как и в Старом Таллине. Узнаете, как он выглядел в 19 веке, когда здесь основали промышленное производство, построили фабрики и заводы. Представите его в период полного запустения в советскую эпоху. Увидите улицы, где снимали некоторые сцены фильма «Сталкер» Андрея Тарковского. И оцените результат выдающегося проекта 2001 года, который архитектурно объединил старое и новое.

Ноблесснер

Также в нашей программе квартал, история которого началась в 1912 году, когда два петербургских коммерсанта — Эммануил Нобель и Артур Лесснер — построили здесь секретный завод по строительству подводных лодок. Почти сто лет район оставался закрытым, а сегодня стал новым культурным центром Таллина.

Теллискиви

Сейчас квартал занимает 11 зданий бывшего Таллинского Электротехнического завода им. Калинина. Предприятие когда-то было одним из самых мощных в Советском Союзе, а теперь это крупнейший арт-центр в Эстонии. Здесь расположились офисы креативных компаний: образовательных проектов, модных ателье, рекламных агентств, ресторанов и кафе.

Организационные детали