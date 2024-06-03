🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 20 отзывов Индивидуальная экскурсия «Таллин сквозь столетия» - погрузитесь в историю Познайте средневековый Таллин: от Верхнего города до готических шедевров и смотровых площадок Начало: На Ратушной площади € 54 за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4 часа 110 отзывов Таллин за один день: индивидуальная экскурсия по достопримечательностям Погрузитесь в уникальную атмосферу Таллина, открывая его сокровища в увлекательной пешеходной и автомобильной экскурсии € 105 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 71 отзыв Путешествие в прошлое: уникальная экскурсия по средневековому Таллину Загляните в удивительный мир средневекового Таллина, где каждый камень хранит истории прошлого Начало: Ратушная площадь, у здания Ратуши, под часами € 60 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 96 отзывов Легенды Таллина при свете фонаря Вечерняя экскурсия по Старому городу для взрослых и детей Начало: Ратушная площадь € 60 за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 35 отзывов Таллин: старый, молодой и вечно недостроенный Погрузитесь в историю Таллина, от средневековых кварталов до современных районов, узнайте о развитии города и его креативных местах Начало: На Ратушной площади € 60 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 311 отзывов С улыбкой по Старому Таллину: путешествие в прошлое Погрузитесь в атмосферу Старого Таллина, узнайте о его разделении и почему его называют «Рыцарем» Балтийского моря Начало: На Ратушной площади € 70 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Квест 2 часа 34 отзыва Загадки Старого Таллина: квест-путешествие по историческому центру Загадки Старого Таллина: приключение с историческими загадками, сувенирами и весельем в сердце Эстонии Начало: На Ратушной площади € 70 за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3.5 часа 23 отзыва Таллин - город контрастов: старый и новый город, природа и история Таллин - город контрастов. Экскурсия по старинным улицам и современным районам откроет вам тайны эстонской столицы € 145 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 143 отзыва Путешествие в прошлое: Жизнь средневекового Таллина Погрузитесь в атмосферу средневековья, пройдя по узким улочкам Таллина с профессиональным гидом Начало: Ратушная площадь, у здания ратуши € 70 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 2 часа 14 отзывов Наш Таллин в вашей компании: путешествие по страницам истории Погрузитесь в атмосферу средневекового Таллина, его тайны и современные реалии в компании опытного гида Начало: На Ратушной площади Расписание: в пятницу и субботу в 12:00, в воскресенье в 10:00 € 25 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 53 отзыва Легенды средневекового Таллина: экскурсия в мир призраков Загадочный Таллин раскроет свои тайны в увлекательной прогулке по историческим местам с легендами и призраками Начало: Площадь Свободы - Vabaduse väljak € 75 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1 час 26 отзывов Таллин - первое свидание: погружение в средневековье Вас ждет увлекательное путешествие по знаковым местам Таллина, где каждый камень хранит истории веков Начало: Ратушная площадь в Таллине € 38 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 35 отзывов Мистика вечернего Таллина: погружение в таинственные истории города Вечерний Таллин открывает свои мистические тайны. Прогулка по Нижнему и Верхнему городу с захватывающими легендами и видами на средневековые улицы Начало: Ворота Виру € 75 за всё до 8 чел.

Индивидуальная 2 часа 44 отзыва Таллин за пределами Старого города: путешествие на авто Погрузитесь в уникальную атмосферу Таллина, узнайте его историю и современность в комфортной авто-экскурсии € 60 за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Фотопрогулка 2 часа 15 отзывов Фотоэкскурсия «Город романтиков» - незабываемые впечатления в Таллине Погрузитесь в атмосферу средневекового Таллина и увековечьте свои моменты с любимым человеком € 180 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 13 отзывов Тайны городской ратуши Таллина: путеводитель в историю Погрузитесь в атмосферу средневековья, исследуя величественную Таллинскую ратушу с личным гидом € 60 за всё до 5 чел.

Индивидуальная 1.5 часа 28 отзывов Морская история Таллина: погружение в мир мореплавания Загляните в глубины морской истории Таллина с экскурсией в Лётную гавань, полной удивительных открытий и морских секретов € 60 за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 28 отзывов Таллин из трамвайного окна Открыть все самые главные городские красоты и истории с необычного ракурса Начало: У церкви на площади Свободы (Vabaduse väljak) € 60 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 7 отзывов Уличное искусство Таллина: граффити и секреты Теллискиви Погрузитесь в мир уличного искусства Таллина, где каждый рисунок расскажет свою уникальную историю Начало: У Балтийского рынка € 72 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 9 отзывов По Таллину не спеша: путешествие по душе старинного города Приглашаем на увлекательную прогулку по Таллину, где каждый шаг раскрывает страницы истории и культуры Начало: У Ворот Виру € 75 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Квест 2 часа 63 отзыва Детский квест «Стражи Старого Таллина» - образовательное приключение Ваш ребенок станет героем собственной истории, путешествуя по знаковым местам Таллина в захватывающем квесте Начало: У Собора Александра Невского € 65 за всё до 5 чел.

Индивидуальная 1.5 часа 5 отзывов Морской музей: пушки и лодки обретают свое лицо Узнать личные истории великих экспонатов, которые не прочитаешь на музейных табличках € 65 за всё до 5 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 13 отзывов Усадьба Фалль в Таллине: историческое наследие и романтика Вас ждет погружение в атмосферу старинной усадьбы Фалль, где каждый камень хранит истории прошлого € 160 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 21 отзыв Индивидуальная экскурсия: Средневековый Таллин и его тайны Исследуйте средневековый Таллин, открывая тайны его улиц и зданий в увлекательной индивидуальной прогулке Начало: У Вирусских ворот € 45 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 5 отзывов Прогулка по крепостной стене Таллинна: путешествие в средневековье Погрузитесь в историю Таллинна, пройдя по древним башням и стенам, сохранившимся с 14 века € 65 за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 1 отзыв История и культура Эстонии: живая экскурсия по музею Rocca al Mare Погрузитесь в атмосферу прошлого Эстонии, открывая традиции и быт крестьян в уникальном музее под открытым небом € 130 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 7.5 часов 1 отзыв Путешествие в Пюхтицкий монастырь: история, вера и традиции Эстонии Откройте для себя духовное наследие Эстонии в Пюхтицком монастыре. История, религия и жизнь монахинь ждут вас € 190 за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 1 отзыв Рокка-аль-Маре: живая история и традиции Эстонии в Таллине Погрузитесь в уникальный мир эстонской культуры с экскурсией в Рокка-аль-Маре, где история оживает € 72 за всё до 10 чел.

🚤 На катере Индивидуальная 2 часа 1 отзыв Морская прогулка по Таллину Открыть красоты Таллина с нового ракурса в увлекательном туре на катере с опытным капитаном € 270 за всё до 15 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 2 отзыва Романтическая прогулка по Таллину: путешествие в сердце города Откройте мир средневекового Таллина в романтической атмосфере. Узкие улочки и тайные дворики ждут вас Начало: у ворот Виру € 57 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Фотопрогулка 2 часа 3 отзыва Фотопрогулка по сказочному Таллину: история в каждом кадре Погрузитесь в атмосферу средневекового Таллина, запечатлевая каждый момент в компании опытного гида € 150 за всё до 5 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 1 отзыв Экскурсия: мудрые седины города Хаапсалу Удивительный Хаапсалу: морской променад, древний замок и легенды города ждут вас на индивидуальной экскурсии € 240 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4.5 часа 1 отзыв Путешествие к маякам Эстонии: Нижний Суурупи, Верхний Суурупи, Пакри Отправьтесь в уникальное путешествие к маякам Таллина. Узнайте истории старейших маяков и насладитесь потрясающими видами на заливы и обрывы € 180 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 1 отзыв Таллин православный Познакомиться с историей ветви христианства в Эстонии и увидеть главные святыни € 65 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 26 отзывов Экскурсия по Таллину «Орел и Решка»: история, культура, впечатления Путешествие по Таллину на основе популярного шоу: средневековье, советское наследие и секреты города Начало: Ратушная площадь, у здания ратуши € 70 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 1 отзыв Другой Таллин - Кремниевая долина Европы: от прошлого к будущему Погрузитесь в уникальное путешествие по Таллину, где исторические улицы соседствуют с инновациями и культурой стартапов Начало: на Ратушной площади € 53 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 5 отзывов Экскурсия Вокруг Старого Таллина: путешествие по скрытым уголкам Погрузитесь в историю Таллина с экскурсией «Вокруг Старого Таллина», где прошлое встречается с настоящим Начало: У Вируских ворот € 55 за всё до 8 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 7 часов 1 отзыв Путешествие в замок Раквере Отправиться в средневековую крепость и увидеть Эстонию за пределами Таллина € 300 за всё до 7 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 4 отзыва Дворец для Золушки. Кадриорг Cамый грандиозный дворцово-парковый ансамбль в Эстонии Начало: У инфопункта парка Кадриорг € 65 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 4 отзыва Еще одна кружечка пива, и всё: индивидуальная экскурсия по пивным традициям Таллина Погрузитесь в пивные традиции Таллина, попробуйте лучшие сорта крафтового пива и узнайте историю пивоварения в уютном ресторане города от € 75 за всё до 10 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 2 часа 2 отзыва Знакомьтесь - Таллин: путешествие от средневековья до наших дней Погрузитесь в атмосферу Таллина, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю. Откройте город с новой стороны € 90 за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 63 отзыва История Старого Таллина: погружение в средневековую атмосферу Загляните в прошлое Таллина, где каждый камень хранит вековые тайны и легенды старинного города Начало: у Ратуши € 75 за всё до 8 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 6 часов 2 отзыва Поездка в национальный парк Лахемаа и замок Раквере: погружение в историю Приглашаем вас в увлекательное путешествие по национальному парку Лахемаа и средневековому замку Раквере € 180 за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 8 отзывов Двенадцать рождественских историй: погружение в праздничный Таллин Приглашаем на уникальную прогулку по зимнему Таллину, где Рождество встречают дважды. Откройте для себя мир традиций, тайн и праздничных угощений Начало: Ворота Виру € 65 за всё до 10 чел.