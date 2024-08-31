49 отзывов оставили туристы

зданиях и монументах, а также примет участие в интерактивных заданиях. Проходя маршрут от Ратушной площади до Крепостной стены, каждый юный участник окунется в средневековую атмосферу и почувствует себя настоящим Стражем Старого Таллина. Во время квеста дети не только получат новые знания, но и разовьют логическое мышление, внимательность и наблюдательность. Игра подходит для школьников разного возраста, а уровень сложности адаптируется под участников. Сопровождающие могут включиться в игру или наблюдать за ходом приключения, а в конце всех ждут сладкие призы за успешное прохождение. Не упустите шанс сделать прогулку по Таллину незабываемой - забронируйте квест "Стражи Старого Таллина" уже сегодня

Описание квеста

Маршрут по Старому городу

Упустить из виду самые главные достопримечательности Таллина, увлёкшись игрой, невозможно — квест придуман именно по ним. Ребята пройдут по центральной Ратушной площади и улицам Пикк и Пикк-Ялг, увидят средневековый замок Тоомпеа, Крепостную стену и, конечно, надвратные башни. Потеряться не позволит карта, а заскучать — новая информация после каждого из заданий (их больше дюжины) и удовольствие от собственных догадок.

Ребусы, загадки и секундомер с сюрпризом

Во время квеста дети узнают, почему в городе так много датских флагов, когда исчезли рыцари, какие ещё были обязанности у городского палача, кроме общеизвестных, и многое другое. Иногда ответы на вопросы придётся давать на время. А сколько будет времени, решит мой необычный секундомер, который каждый раз даёт на раздумья разное количество секунд.

Кому подходит экскурсия

Игра ориентирована на детей младшего и среднего школьного возраста. Уровень сложности регулируется.

Организационные детали

На протяжении всего маршрута дети находятся под присмотром

При желании сопровождающие могут заранее купить сладкие призы для детей, которые я вручу им по окончании квеста за успешное прохождение

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