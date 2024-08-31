49 отзывов оставили туристы

Ваш ребенок станет героем собственной истории, путешествуя по знаковым местам Таллина в захватывающем квесте
Ищете увлекательное семейное развлечение в Таллине? Представляем квест "Стражи Старого Таллина", где маленькие исследователи отправятся в познавательное путешествие по историческому центру города.
Ваш ребенок встретится с загадками истории, узнает о знаменитых читать дальшеуменьшить
зданиях и монументах, а также примет участие в интерактивных заданиях.
Проходя маршрут от Ратушной площади до Крепостной стены, каждый юный участник окунется в средневековую атмосферу и почувствует себя настоящим Стражем Старого Таллина.
Во время квеста дети не только получат новые знания, но и разовьют логическое мышление, внимательность и наблюдательность. Игра подходит для школьников разного возраста, а уровень сложности адаптируется под участников.
Сопровождающие могут включиться в игру или наблюдать за ходом приключения, а в конце всех ждут сладкие призы за успешное прохождение.
Не упустите шанс сделать прогулку по Таллину незабываемой - забронируйте квест "Стражи Старого Таллина" уже сегодня
Упустить из виду самые главные достопримечательности Таллина, увлёкшись игрой, невозможно — квест придуман именно по ним. Ребята пройдут по центральной Ратушной площади и улицам Пикк и Пикк-Ялг, увидят средневековый замок Тоомпеа, Крепостную стену и, конечно, надвратные башни. Потеряться не позволит карта, а заскучать — новая информация после каждого из заданий (их больше дюжины) и удовольствие от собственных догадок.
Ребусы, загадки и секундомер с сюрпризом
Во время квеста дети узнают, почему в городе так много датских флагов, когда исчезли рыцари, какие ещё были обязанности у городского палача, кроме общеизвестных, и многое другое. Иногда ответы на вопросы придётся давать на время. А сколько будет времени, решит мой необычный секундомер, который каждый раз даёт на раздумья разное количество секунд.
Кому подходит экскурсия
Игра ориентирована на детей младшего и среднего школьного возраста. Уровень сложности регулируется.
Организационные детали
На протяжении всего маршрута дети находятся под присмотром
При желании сопровождающие могут заранее купить сладкие призы для детей, которые я вручу им по окончании квеста за успешное прохождение
Дополнительные опции
Со школьниками старшего возраста можно также посетить Домский собор (билет стоит 2€ с человека).
С детьми любого возраста — Крепостную стену (билет стоит 1,5€ с человека для группы школьников и 2€ с каждого взрослого во все дни, кроме четверга).
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Собора Александра Невского
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дарья — ваш гид в Таллине
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провела экскурсии для 1111 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Дарья. Первый раз я побывала в Таллине в 2000 году. Теперь я живу здесь и работаю гидом. Люблю этот город и не променяю ни на какой другой.
Мне читать дальшеуменьшить
интересно все, что связано с Таллином: его история, культура и люди, живущие в нем.
Признаюсь честно, я не очень увлекаюсь легендами и считаю, что подлинные истории гораздо интереснее вымышленных.
Город хранит немало тайн и загадок. Стоит потянуть за ниточку, и можно размотать целый клубок историй!
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 68 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Екатерина
Нам очень понравилось! Я хорошо знаю Таллинн, но Дарья увлекла не только детей но и меня)))
Моя детская команда осталась довольна и за два часа вообще не ныли, что редкость))) большое спасибо!
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Нина
Очень интересная форма знакомства с городом!
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J
Jelena
Очень понравилось,дети были заинтересованы,отгадывали загадки,искали подсказки,запомнили много интересной информации,весело,интересно,познавательно,спасибо большое Дарье,успехов!
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Юлия
Очень хотелось попасть именно на квест с детьми 7ми лет, поэтому выбрала именно эту экскурсию. Но мои дети почему-то застеснялись, хотя Дарья очень старалась их заинтересовать. Сама экскурсия очень понравилась, читать дальшеуменьшить
загадки и ребусы решали не только дети, но и взрослые! К сожалению, нам не повезло и мы не смогли попасть в несколько мест, случился форс мажор… и возможно поэтому время нашей Экскурсии сократилось до 1,5 часов. Конец Экскурсии на мой взгляд был каким то скомканный. Но в конце квеста дети получили заслуженную награду - сундучок с конфетами, что из очень обрадовало. Спасибо Дарьи за возможность погрузиться в историю города и получить много интересной информации. Экскурсия интересная, очень хороша для первого знакомства города.
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Ю
Юля
Вчера были на экскурсии "Стражи старого города" в компании из 5 человек(младшей всего 1,5 года, поэтому она с папой частично выпадала из маршрута). А вот остальные(я и ещё наши двое читать дальшеуменьшить
детей 12 и 8 лет) были полностью погружены в программу. До самого конца они с интересом разгадывали ребусы и загадки, а потом донесли до папы очень много фактов, которые закрепились в их головах. На следующий день уже спланировали маршрут прогулки по тем местам, в которые не попали, но о которых упоминали! Спасибо огромное за волшебные впечатления, яркие эмоции и удивительную память о Таллине! Обязательно вернёмся и обязательно в Вашей компании!!!
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Ольга
Экскурсию в форме квеста выбрали, чтобы заинтересовать дочь, уставшую от частых поездок и серьезных экскурсий для взрослых. Сами были в Таллине впервые и переживали, что может не хватить информации, раз читать дальшеуменьшить
экскурсия детская. Но Дарья рассказала нам многое, пока дочь решала загадки и выполняла интересные задания. Вся семья осталась довольна. И в уставшей детской голове отложилась информация, что мы ясно поняли, когда, не заметив, прошли мимо памятника косуле, давшей название города, а дочь заметила, вспомнила и вернула нас обратно, напомнив историю, услышанную от гида. Спасибо Дарье за приятную и познавательную прогулку!
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