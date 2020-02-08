49 отзывов оставили туристы

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Детский квест «Стражи Старого Таллина»

Узнаём историю города в ходе игры

  • 🤔Квесты для любителей загадок
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 2 часа
  • 👥 Не более 5 человек
  • 👶Можно с детьми
  • 🚩Встреча У Собора Александра Невского
  • Забронировать квест

65 за экскурсию

У этого квеста49 отзывов
4.86
Дарья
Задать вопросОбычно отвечает за 47 мин.
Дарья – Гид в Таллине
Проторенные туристические маршруты покажутся детям гораздо интереснее, если не праздно гулять 👣 по ним, а исследовать в процессе квеста.

Став участником игры "Стражи Старого города", ребята обойдут пешком весь центр Таллина, глубоко погрузятся в его историю 📖 и не заметят, как пролетело время.

Приходите всей семьёй, приготовьтесь много смотреть по сторонам и найдите главного Стража города.
Детский квест «Стражи Старого Таллина»
Детский квест «Стражи Старого Таллина»

Что вас ожидает

Маршрут по Старому городу
Упустить из виду самые главные достопримечательности Таллина, увлёкшись игрой, невозможно — квест придуман именно по ним. Ребята пройдут по центральной Ратушной площади и улицам Пикк и Пикк-Ялг, увидят средневековый замок Тоомпеа, Крепостную стену и, конечно, надвратные башни. Потеряться не позволит карта, а заскучать — новая информация после каждого из заданий (их больше дюжины) и удовольствие от собственных догадок.

Ребусы, загадки и секундомер с сюрпризом
Во время квеста дети узнают, почему в городе так много датских флагов, когда исчезли рыцари, какие ещё были обязанности у городского палача, кроме общеизвестных, и многое другое. Иногда ответы на вопросы придётся давать на время. А сколько будет времени, решит мой необычный секундомер, который каждый раз даёт на раздумья разное количество секунд.

Кому подходит экскурсия

Игра ориентирована на детей младшего и среднего школьного возраста. Уровень сложности регулируется.

Организационные детали

  • На протяжении всего маршрута дети находятся под присмотром
  • При желании сопровождающие могут заранее купить сладкие призы для детей, которые я вручу им по окончании квеста за успешное прохождение

Дополнительные опции

  • Со школьниками старшего возраста можно также посетить Домский собор (билет стоит 2€ с человека).
  • С детьми любого возраста — Крепостную стену (билет стоит 1,5€ с человека для группы школьников и 2€ с каждого взрослого во все дни, кроме четверга).
Детский квест «Стражи Старого Таллина»
Детский квест «Стражи Старого Таллина»
Детский квест «Стражи Старого Таллина»
Детский квест «Стражи Старого Таллина»
Детский квест «Стражи Старого Таллина»
Детский квест «Стражи Старого Таллина»
Детский квест «Стражи Старого Таллина»
Детский квест «Стражи Старого Таллина»

Выберите день для проведения квеста

  • Это индивидуальный квест, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Место встречи для начала У Собора Александра Невского.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы о квесте до оплаты.
Дарья
Дарья
Здравствуйте! Меня зовут Дарья. Первый раз я побывала в Таллине в 2000 году. Теперь я живу здесь и работаю гидом. Люблю этот город и не променяю ни на какой другой. Мне интересно все, что связано с Таллином: его история, культура и люди, живущие в нем. Признаюсь честно, я не очень увлекаюсь легендами и считаю, что подлинные истории гораздо интереснее вымышленных. Город хранит немало тайн и загадок. Стоит потянуть за ниточку, и можно размотать целый клубок историй!
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49 отзывов оставили туристы

Юлия
8 февраля 2020
Очень хотелось попасть именно на квест с детьми 7ми лет, поэтому выбрала именно эту экскурсию. Но мои дети почему-то застеснялись, хотя Дарья очень старалась их заинтересовать. Сама экскурсия очень понравилась, загадки и ребусы решали не только дети, но и взрослые! К сожалению, нам не повезло и мы не смогли попасть в несколько мест, случился форс мажор... и возможно поэтому время нашей Экскурсии сократилось до 1, 5 часов. Конец Экскурсии на мой взгляд был каким то скомканный. Но в конце квеста дети получили заслуженную награду - сундучок с конфетами, что из очень обрадовало. Спасибо Дарьи за возможность погрузиться в историю города и получить много интересной информации. Экскурсия интересная, очень хороша для первого знакомства города.
9 января 2020
Отлично провели время. Детям (6 и 9 лет) понравилось. Большое спасибо Дарье.
9 января 2020
Экскурсия понравилась, очень хорошая подача материала для детей. Ребёнок был увлечён и вовлечён, многое запомнил (7 лет). Единственное, что не понравилось, что гид опаздывала, потому что до нас на предыдущую экскурсию опоздали другие туристы. Хотя мы заранее говорили, что должны закончить в определённое время и не можем задерживаться.
7 января 2020
Ходили с тремя детьми 9, 10, 12. Остались очень довольны! Дарья очень хороший и интересный экскурсовод. Рекомендуем!
5 января 2020
Вчера были на экскурсии "Стражи старого города" в компании из 5 человек( младшей всего 1, 5 года, поэтому она с папой частично выпадала из маршрута). А вот остальные( я и ещё наши двое детей 12 и 8 лет) были полностью погружены в программу. До самого конца они с интересом разгадывали ребусы и загадки, а потом донесли до папы очень много фактов, которые закрепились в их головах. На следующий день уже спланировали маршрут прогулки по тем местам, в которые не попали, но о которых упоминали! Спасибо огромное за волшебные впечатления, яркие эмоции и удивительную память о Таллине! Обязательно вернёмся и обязательно в Вашей компании!!!
24 декабря 2019
В Таллинне есть очень крутое развлечение! Квест про Таллинн для детей и взрослых. Интересные вопросы, загадки и вы увидите старый город. Вы погрузитесь в историю. Вам расскажут что было на месте популярных кафе и заведений. Будет очень интерестно и познавательно. Вас ждут незабываемые приключения!
24 декабря 2019
Экскурсия нам очень понравилась! И несмотря на плохую погоду мы замечательно и познавательно провели время с Дарьей. Обязательно воспользуйтесь.
3 ноября 2019
Было очень интересно! Большое спасибо, Дарья, за отличную экскурсию.
22 октября 2019
Детям очень понравился эта экскурсия в форме квеста, и взрослым тоже было интересно!
9 августа 2019
Экскурсия понравилась. В форме квеста для детей информация доходит лучше. Спасибо экскурсоводу. Детям было 7 и 14 лет. Всем рекомендую.
Ещё 39 отзывов

Дарья проводит ещё 3 экскурсии

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