49 отзывов оставили туристы

Мои заказы

Детский квест «Стражи Старого Таллина»

Ваш ребенок станет героем собственной истории, путешествуя по знаковым местам Таллина в захватывающем квесте
Ищете увлекательное семейное развлечение в Таллине? Представляем квест "Стражи Старого Таллина", где маленькие исследователи отправятся в познавательное путешествие по историческому центру города.

Ваш ребенок встретится с загадками истории, узнает о знаменитых
читать дальшеуменьшить

зданиях и монументах, а также примет участие в интерактивных заданиях.

Проходя маршрут от Ратушной площади до Крепостной стены, каждый юный участник окунется в средневековую атмосферу и почувствует себя настоящим Стражем Старого Таллина.

Во время квеста дети не только получат новые знания, но и разовьют логическое мышление, внимательность и наблюдательность. Игра подходит для школьников разного возраста, а уровень сложности адаптируется под участников.

Сопровождающие могут включиться в игру или наблюдать за ходом приключения, а в конце всех ждут сладкие призы за успешное прохождение.

Не упустите шанс сделать прогулку по Таллину незабываемой - забронируйте квест "Стражи Старого Таллина" уже сегодня

4.9
68 отзывов

5 причин купить этот квест

  • 🗺️ Интересный маршрут по Старому городу
  • 🧩 Захватывающие ребусы и загадки
  • 🏰 Посещение средневековых достопримечательностей
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для всей семьи
  • 🎁 Возможность получить сладкие призы
Детский квест «Стражи Старого Таллина»
Детский квест «Стражи Старого Таллина»
Детский квест «Стражи Старого Таллина»

Что можно увидеть

  • Ратушная площадь
  • Улица Пикк
  • Улица Пикк-Ялг
  • Замок Тоомпеа
  • Крепостная стена
  • Надвратные башни
  • Домский собор

Описание квеста

Маршрут по Старому городу

Упустить из виду самые главные достопримечательности Таллина, увлёкшись игрой, невозможно — квест придуман именно по ним. Ребята пройдут по центральной Ратушной площади и улицам Пикк и Пикк-Ялг, увидят средневековый замок Тоомпеа, Крепостную стену и, конечно, надвратные башни. Потеряться не позволит карта, а заскучать — новая информация после каждого из заданий (их больше дюжины) и удовольствие от собственных догадок.

Ребусы, загадки и секундомер с сюрпризом

Во время квеста дети узнают, почему в городе так много датских флагов, когда исчезли рыцари, какие ещё были обязанности у городского палача, кроме общеизвестных, и многое другое. Иногда ответы на вопросы придётся давать на время. А сколько будет времени, решит мой необычный секундомер, который каждый раз даёт на раздумья разное количество секунд.

Кому подходит экскурсия

Игра ориентирована на детей младшего и среднего школьного возраста. Уровень сложности регулируется.

Организационные детали

  • На протяжении всего маршрута дети находятся под присмотром
  • При желании сопровождающие могут заранее купить сладкие призы для детей, которые я вручу им по окончании квеста за успешное прохождение

Дополнительные опции

  • Со школьниками старшего возраста можно также посетить Домский собор (билет стоит 2€ с человека).
  • С детьми любого возраста — Крепостную стену (билет стоит 1,5€ с человека для группы школьников и 2€ с каждого взрослого во все дни, кроме четверга).

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Собора Александра Невского
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дарья
Дарья — ваш гид в Таллине
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провела экскурсии для 1111 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Дарья. Первый раз я побывала в Таллине в 2000 году. Теперь я живу здесь и работаю гидом. Люблю этот город и не променяю ни на какой другой. Мне
читать дальшеуменьшить

интересно все, что связано с Таллином: его история, культура и люди, живущие в нем. Признаюсь честно, я не очень увлекаюсь легендами и считаю, что подлинные истории гораздо интереснее вымышленных. Город хранит немало тайн и загадок. Стоит потянуть за ниточку, и можно размотать целый клубок историй!

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на последних 30 из 68 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
62
4
4
3
1
2
1
1
Екатерина
Нам очень понравилось! Я хорошо знаю Таллинн, но Дарья увлекла не только детей но и меня)))

Моя детская команда осталась довольна и за два часа вообще не ныли, что редкость))) большое спасибо!
Нам очень понравилось! Я хорошо знаю Таллинн, но Дарья увлекла не только детей но и меня)))
Вам был полезен этот отзыв?
Нина
Очень интересная форма знакомства с городом!
Очень интересная форма знакомства с городом!
Вам был полезен этот отзыв?
J
Очень понравилось,дети были заинтересованы,отгадывали загадки,искали подсказки,запомнили много интересной информации,весело,интересно,познавательно,спасибо большое Дарье,успехов!
Вам был полезен этот отзыв?
Юлия
Очень хотелось попасть именно на квест с детьми 7ми лет, поэтому выбрала именно эту экскурсию. Но мои дети почему-то застеснялись, хотя Дарья очень старалась их заинтересовать. Сама экскурсия очень понравилась,
читать дальшеуменьшить

загадки и ребусы решали не только дети, но и взрослые! К сожалению, нам не повезло и мы не смогли попасть в несколько мест, случился форс мажор… и возможно поэтому время нашей Экскурсии сократилось до 1,5 часов. Конец Экскурсии на мой взгляд был каким то скомканный. Но в конце квеста дети получили заслуженную награду - сундучок с конфетами, что из очень обрадовало. Спасибо Дарьи за возможность погрузиться в историю города и получить много интересной информации.
Экскурсия интересная, очень хороша для первого знакомства города.

Вам был полезен этот отзыв?
Ю
Вчера были на экскурсии "Стражи старого города" в компании из 5 человек(младшей всего 1,5 года, поэтому она с папой частично выпадала из маршрута). А вот остальные(я и ещё наши двое
читать дальшеуменьшить

детей 12 и 8 лет) были полностью погружены в программу. До самого конца они с интересом разгадывали ребусы и загадки, а потом донесли до папы очень много фактов, которые закрепились в их головах. На следующий день уже спланировали маршрут прогулки по тем местам, в которые не попали, но о которых упоминали! Спасибо огромное за волшебные впечатления, яркие эмоции и удивительную память о Таллине! Обязательно вернёмся и обязательно в Вашей компании!!!

Вам был полезен этот отзыв?
Ольга
Экскурсию в форме квеста выбрали, чтобы заинтересовать дочь, уставшую от частых поездок и серьезных экскурсий для взрослых. Сами были в Таллине впервые и переживали, что может не хватить информации, раз
читать дальшеуменьшить

экскурсия детская. Но Дарья рассказала нам многое, пока дочь решала загадки и выполняла интересные задания. Вся семья осталась довольна. И в уставшей детской голове отложилась информация, что мы ясно поняли, когда, не заметив, прошли мимо памятника косуле, давшей название города, а дочь заметила, вспомнила и вернула нас обратно, напомнив историю, услышанную от гида. Спасибо Дарье за приятную и познавательную прогулку!

Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Таллина

Похожие экскурсии на «Детский квест «Стражи Старого Таллина»»

Жизнь средневекового Таллина
Пешая
2 часа
155 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Жизнь средневекового Таллина
Почувствовать себя жителями старинного города и узнать о жизни Таллина в средние века
Начало: Ратушная площадь, у здания ратуши
Сегодня в 09:00
Завтра в 13:30
от €80 за всё до 4 чел.
Таллин: старый, молодой и вечно недостроенный
Пешая
2 часа
50 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Таллин: старый, молодой и вечно недостроенный
Откройте для себя многогранный Таллин: от древних крепостей до современных кварталов. Узнайте, как город рос и менялся на протяжении веков
Начало: На Ратушной площади
Завтра в 10:00
13 авг в 10:00
от €60 за всё до 10 чел.
Загадки Старого Таллина
Пешая
2 часа
48 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Загадки Старого Таллина
Загадки Старого Таллина: приключение с историческими загадками, сувенирами и весельем в сердце Эстонии
Начало: На Ратушной площади
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от €80 за всё до 4 чел.
С улыбкой по Старому Таллину
Пешая
2 часа
326 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
С улыбкой по Старому Таллину
Погрузитесь в атмосферу Старого Таллина, узнайте о его разделении и почему его называют «Рыцарем» Балтийского моря
Начало: На Ратушной площади
Сегодня в 09:00
Завтра в 13:30
от €80 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Таллине. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Таллине
от €107 за экскурсию