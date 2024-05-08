Экскурсии Таллина об истории и архитектуре

Найдено 11 экскурсий в категории «История и архитектура» в Таллине на русском языке, цены от €45. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Таллин: старый, молодой и вечно недостроенный
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
35 отзывов
Таллин: старый, молодой и вечно недостроенный
Погрузитесь в историю Таллина, от средневековых кварталов до современных районов, узнайте о развитии города и его креативных местах
Начало: На Ратушной площади
Завтра в 16:00
10 июня в 10:00
60 за всё до 10 чел.
Тайны городской ратуши
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
13 отзывов
Тайны городской ратуши Таллина: путеводитель в историю
Погрузитесь в атмосферу средневековья, исследуя величественную Таллинскую ратушу с личным гидом
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
60 за всё до 5 чел.
Детский квест «Стражи Старого Таллина»
🚶 Пешая
Квест
2 часа
63 отзыва
Детский квест «Стражи Старого Таллина» - образовательное приключение
Ваш ребенок станет героем собственной истории, путешествуя по знаковым местам Таллина в захватывающем квесте
Начало: У Собора Александра Невского
Сегодня в 14:00
Завтра в 10:00
65 за всё до 5 чел.
Радости и горести жизни в Средневековье
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
21 отзыв
Индивидуальная экскурсия: Средневековый Таллин и его тайны
Исследуйте средневековый Таллин, открывая тайны его улиц и зданий в увлекательной индивидуальной прогулке
Начало: У Вирусских ворот
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
45 за всё до 10 чел.
Прогулка вдоль крепостной стены
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
5 отзывов
Прогулка по крепостной стене Таллинна: путешествие в средневековье
Погрузитесь в историю Таллинна, пройдя по древним башням и стенам, сохранившимся с 14 века
12 июня в 10:00
13 июня в 10:00
65 за всё до 6 чел.
История и культура Эстонии
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
История и культура Эстонии: живая экскурсия по музею Rocca al Mare
Погрузитесь в атмосферу прошлого Эстонии, открывая традиции и быт крестьян в уникальном музее под открытым небом
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
130 за всё до 4 чел.
Рокка-аль-Маре: история, культура и быт Эстонии
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Рокка-аль-Маре: живая история и традиции Эстонии в Таллине
Погрузитесь в уникальный мир эстонской культуры с экскурсией в Рокка-аль-Маре, где история оживает
15 июня в 10:00
16 июня в 10:00
72 за всё до 10 чел.
Таллин православный
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Таллин православный
Познакомиться с историей ветви христианства в Эстонии и увидеть главные святыни
Завтра в 10:30
11 июня в 10:30
65 за всё до 10 чел.
Путешествие в замок Раквере
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
1 отзыв
Путешествие в замок Раквере
Отправиться в средневековую крепость и увидеть Эстонию за пределами Таллина
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
300 за всё до 7 чел.
Дворец для Золушки. Кадриорг
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
4 отзыва
Дворец для Золушки. Кадриорг
Cамый грандиозный дворцово-парковый ансамбль в Эстонии
Начало: У инфопункта парка Кадриорг
Завтра в 12:00
13 июня в 10:00
65 за всё до 10 чел.
Новая жизнь старых кварталов Таллина
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Новая жизнь старых кварталов Таллина: индивидуальная экскурсия
Откройте великолепие трансформации Таллина: от промышленного прошлого к культурному настоящему
Сегодня в 12:30
10 июня в 09:00
60 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • I
    Ilona
    8 мая 2024
    Детский квест «Стражи Старого Таллина»
    Дарья, спасибо большое за квест! Было интересно всем: и детям и взрослым
  • O
    Olga
    31 марта 2024
    Детский квест «Стражи Старого Таллина»
    Квест увлекательный, время пролетело незаметно. Узнали много интересного, погрузились в историю города. Рекомендуем!
  • М
    Мария
    22 ноября 2023
    Таллин: старый, молодой и вечно недостроенный
    Это была лучшая экскурсия и лучший гид! Подача материала с юморов, с интересными фактами и сам материал очень структурирован. 2 часа пролетели незаметно. Алексей спасибо! Обязательно вернемся в Таллин на вторую вашу экскурсию
  • С
    Светлана
    28 октября 2023
    Детский квест «Стражи Старого Таллина»
    С Дарьей мы прекрасно провели время. Все в игровой форме. Наш возраст от 2-55. И всем было интересно! Спасибо огромное!
  • Р
    Рая
    11 октября 2023
    Таллин: старый, молодой и вечно недостроенный
    Нам ооочень понравилось экскурсия с Александром! Время пролетело незаметно, было очень интересно и информативно, но в то же время легко и с юмором! Мне кажется это беспроигрышная комбинация!:) Спасибо Александр!
  • Е
    Елизавета
    4 августа 2023
    Таллин: старый, молодой и вечно недостроенный
    Из всех предлагаемых в Трипстере экскурсий по Таллину мы осознанно выбрали ту, где помимо старого города было затронуто что-то еще,
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    - и остались очень довольны. Квартал Ротермана хоть и находится совсем рядом со старым городом, сами мы туда бы наверное не попали, или даже если и попали, не обратили внимания на то, как потрясающе он переделан из промзоны. Мы были с 14-летней дочкой, очень любознательной, но как любой ребенок, не очень настроенной прослушать длинную лекцию по истории и архитектуре, и надо сказать, что в 2-часовой экскурсии Александра как раз соблюден баланс между историческими сведениями и практическими интересными моментами, такими как симпатичные кафе и тому подобное. Очень рекомендуем.

  • О
    Ольга
    4 ноября 2022
    Таллин православный
    Очень знающий и приятный гид
  • Е
    Елена
    8 сентября 2022
    Прогулка вдоль крепостной стены
    Виктория подстроилась под наши обстоятельства и мы гуляли не столько по стене, сколько прошли по нормальному обзорному маршруту. Нам с дочкой 10 лет было интересно, хорошая экскурсия и увлекательно рассказанная. С удовольствием приедем в Таллинн еще.
  • A
    Aleksandr
    9 апреля 2022
    Прогулка вдоль крепостной стены
    Интересная экскурсия,1,5 пролетели незаметно.
  • И
    Ирина
    22 марта 2020
    Тайны городской ратуши
    Мы объединили две экскурсии"Тайны городской ратуши" и"С улыбкой по Старому Таллину". Получилось очень здорово. За 3,5 часа узнали много нового
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    о Таллине и его жителях. Действительно интересно. Ирина пунктуальный, знающий и любящий свой город гид, а так же приятный и лёгкий в общении человек. Уже после экскурсии, в следующие дни посетили несколько мест, которые она нам порекомендовала. Спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Таллину в категории «История и архитектура»

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  1. Таллин: старый, молодой и вечно недостроенный
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  3. Детский квест «Стражи Старого Таллина»
  4. Радости и горести жизни в Средневековье
  5. Прогулка вдоль крепостной стены
Какие места ещё посмотреть в Таллине
9 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Старый город
  3. Домский собор
  4. Вируские ворота
  5. Ратуша
  6. Монастырь Святой Бригитты
  7. Морской музей
  8. Музей Леннусадам
  9. Замок Раквере
Сколько стоит экскурсия по Таллину в июне 2024
Сейчас в Таллине в категории "История и архитектура" можно забронировать 11 экскурсий и билетов от 45 до 300. Туристы уже оставили гидам 145 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Экскурсии на русском языке в Таллине (Эстония 🇪🇪) – у нас можно купить 11 экскурсий на 2024 год по теме «История и архитектура», 145 ⭐ отзывов, цены от €45. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Эстонии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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