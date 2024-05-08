1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Таллин: старый, молодой и вечно недостроенный
Погрузитесь в историю Таллина, от средневековых кварталов до современных районов, узнайте о развитии города и его креативных местах
Начало: На Ратушной площади
Завтра в 16:00
10 июня в 10:00
€60 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Тайны городской ратуши Таллина: путеводитель в историю
Погрузитесь в атмосферу средневековья, исследуя величественную Таллинскую ратушу с личным гидом
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
€60 за всё до 5 чел.
Квест
2 часа
Детский квест «Стражи Старого Таллина» - образовательное приключение
Ваш ребенок станет героем собственной истории, путешествуя по знаковым местам Таллина в захватывающем квесте
Начало: У Собора Александра Невского
Сегодня в 14:00
Завтра в 10:00
€65 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Индивидуальная экскурсия: Средневековый Таллин и его тайны
Исследуйте средневековый Таллин, открывая тайны его улиц и зданий в увлекательной индивидуальной прогулке
Начало: У Вирусских ворот
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
€45 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Прогулка по крепостной стене Таллинна: путешествие в средневековье
Погрузитесь в историю Таллинна, пройдя по древним башням и стенам, сохранившимся с 14 века
12 июня в 10:00
13 июня в 10:00
€65 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
История и культура Эстонии: живая экскурсия по музею Rocca al Mare
Погрузитесь в атмосферу прошлого Эстонии, открывая традиции и быт крестьян в уникальном музее под открытым небом
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€130 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Рокка-аль-Маре: живая история и традиции Эстонии в Таллине
Погрузитесь в уникальный мир эстонской культуры с экскурсией в Рокка-аль-Маре, где история оживает
15 июня в 10:00
16 июня в 10:00
€72 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Таллин православный
Познакомиться с историей ветви христианства в Эстонии и увидеть главные святыни
Завтра в 10:30
11 июня в 10:30
€65 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
7 часов
Путешествие в замок Раквере
Отправиться в средневековую крепость и увидеть Эстонию за пределами Таллина
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
€300 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Дворец для Золушки. Кадриорг
Cамый грандиозный дворцово-парковый ансамбль в Эстонии
Начало: У инфопункта парка Кадриорг
Завтра в 12:00
13 июня в 10:00
€65 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Новая жизнь старых кварталов Таллина: индивидуальная экскурсия
Откройте великолепие трансформации Таллина: от промышленного прошлого к культурному настоящему
Сегодня в 12:30
10 июня в 09:00
€60 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- IIlona8 мая 2024Дарья, спасибо большое за квест! Было интересно всем: и детям и взрослым
- OOlga31 марта 2024Квест увлекательный, время пролетело незаметно. Узнали много интересного, погрузились в историю города. Рекомендуем!
- ММария22 ноября 2023Это была лучшая экскурсия и лучший гид! Подача материала с юморов, с интересными фактами и сам материал очень структурирован. 2 часа пролетели незаметно. Алексей спасибо! Обязательно вернемся в Таллин на вторую вашу экскурсию
- ССветлана28 октября 2023С Дарьей мы прекрасно провели время. Все в игровой форме. Наш возраст от 2-55. И всем было интересно! Спасибо огромное!
- РРая11 октября 2023Нам ооочень понравилось экскурсия с Александром! Время пролетело незаметно, было очень интересно и информативно, но в то же время легко и с юмором! Мне кажется это беспроигрышная комбинация!:) Спасибо Александр!
- ЕЕлизавета4 августа 2023Из всех предлагаемых в Трипстере экскурсий по Таллину мы осознанно выбрали ту, где помимо старого города было затронуто что-то еще,
- ООльга4 ноября 2022Очень знающий и приятный гид
- ЕЕлена8 сентября 2022Виктория подстроилась под наши обстоятельства и мы гуляли не столько по стене, сколько прошли по нормальному обзорному маршруту. Нам с дочкой 10 лет было интересно, хорошая экскурсия и увлекательно рассказанная. С удовольствием приедем в Таллинн еще.
- AAleksandr9 апреля 2022Интересная экскурсия,1,5 пролетели незаметно.
- ИИрина22 марта 2020Мы объединили две экскурсии"Тайны городской ратуши" и"С улыбкой по Старому Таллину". Получилось очень здорово. За 3,5 часа узнали много нового
Ответы на вопросы от путешественников по Таллину в категории «История и архитектура»
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Сколько стоит экскурсия по Таллину в июне 2024
Сейчас в Таллине в категории "История и архитектура" можно забронировать 11 экскурсий и билетов от 45 до 300. Туристы уже оставили гидам 145 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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