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- и остались очень довольны. Квартал Ротермана хоть и находится совсем рядом со старым городом, сами мы туда бы наверное не попали, или даже если и попали, не обратили внимания на то, как потрясающе он переделан из промзоны. Мы были с 14-летней дочкой, очень любознательной, но как любой ребенок, не очень настроенной прослушать длинную лекцию по истории и архитектуре, и надо сказать, что в 2-часовой экскурсии Александра как раз соблюден баланс между историческими сведениями и практическими интересными моментами, такими как симпатичные кафе и тому подобное. Очень рекомендуем.