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Живописный велопоход по Кадриоргу

Anne A.
Anne A. – Гид из Таллина
Насыщенная экскурсия-велопрогулка по интересным и памятным местам прибрежья восточного Таллинна.

Кто такие эстонцы на самом деле и какова их история? Ответы на эти и другие вопросы мы отыщем в историческом парке 🌳 Кадриорг и на поразительном по своей красоте Певческом поле.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🗽Самое популярное
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🏆Активный отдых
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • €85 за экскурсию

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Живописный велопоход по Кадриоргу
Живописный велопоход по Кадриоргу

Что вы увидите

  • Парк Кадриорг и дворец / Резиденция Президента / KUMU художественный музей / Певческое поле / Мемориал Маарьямяэ / Русалка / Силуэт Таллина
Кто такие эстонцы? Какова их история?
Ответы на эти вопросы мы поищем в историческом парке 🌳 Кадриорг и потрясающем по своей красоте Певческом поле.
Кадриорг поведает нам историю 📖 о прошлых веках, приглашая отправиться в прошлое, в те времена, когда дамы носили пышные платья, а джентельменам шел розовый цвет. Затем мы переместимся под козырек Певческого поля, чтобы послушать эхо национального пробуждения. Позже мы вернемся в современность, узнаем о том, как мировые войны сформировали воспоминания наших предков. Напоследок нас ждет приятная велопрогулка по побережью, справа будут бесконечные морские просторы, а прямо - силуэт Таллинна.
Продолжительность 3 часа. Прокат велосипеда и услуги гида входят в стоимость тура.
Что входит
  • Велосипед
  • Шлем
  • Отражательный жилет
  • Вода
  • Услуги гида
Начало и место завершения
🚩 Kalaranna 2A, Tallinn
Живописный велопоход по Кадриоргу
Живописный велопоход по Кадриоргу
Живописный велопоход по Кадриоргу
Живописный велопоход по Кадриоргу

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Anne A.
Anne A.
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