Кто такие эстонцы? Какова их история?

Ответы на эти вопросы мы поищем в историческом парке 🌳 Кадриорг и потрясающем по своей красоте Певческом поле.

Кадриорг поведает нам историю 📖 о прошлых веках, приглашая отправиться в прошлое, в те времена, когда дамы носили пышные платья, а джентельменам шел розовый цвет. Затем мы переместимся под козырек Певческого поля, чтобы послушать эхо национального пробуждения. Позже мы вернемся в современность, узнаем о том, как мировые войны сформировали воспоминания наших предков. Напоследок нас ждет приятная велопрогулка по побережью, справа будут бесконечные морские просторы, а прямо - силуэт Таллинна.

Продолжительность 3 часа. Прокат велосипеда и услуги гида входят в стоимость тура.