Таллин пешком и на авто

Познакомьтесь с Таллином, прогуливаясь по его историческим улицам и исследуя окрестности на автомобиле. Уникальная возможность увидеть город с разных сторон
Эта индивидуальная экскурсия предлагает уникальное путешествие по Таллину. Гости увидят Домский собор, Ратушу и средневековые купеческие дома. Затем, на автомобиле, они отправятся в парк Кадриорг, Певческое поле и другие интересные места. Экскурсия охватывает историю города, включая времена Петра I и Олимпиаду 1980 года. Это идеальный способ узнать, почему Таллин так разнообразен и интересен

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏰 Увидеть средневековый Старый город
  • 🚗 Комфортное путешествие на авто
  • 🎶 Узнать о песенных фестивалях
  • 🏞 Посетить парк Кадриорг
  • 🏖 Открыть пляжный район Пирита
Таллин пешком и на авто
Таллин пешком и на авто
Таллин пешком и на авто
Ближайшие даты:
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Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00

Что можно увидеть

  • Домский собор
  • Ратуша
  • Замок Тоомпеа
  • Собор Святого Александра Невского
  • Парк Кадриорг
  • Певческое поле
  • Таллинская телебашня

Описание экскурсии

Топ-места Старого города:

  • Домский собор и Ратуша.
  • Средневековые купеческие дома.
  • Замок Тоомпеа, где расположен Парламент.
  • Собор Святого Александра Невского.
  • Старейшие аптека и кафе города.

Интересные места за пределами исторического центра:

  • Барочный парк Кадриорг.
  • Певческое поле.
  • Жилой район Ласнамяэ.
  • Таллинская телебашня.
  • Пляжный район Пирита с центром парусного спорта.

Я расскажу:

  • Где и почему появился Таллин.
  • Чем отличаются нижняя и верхняя части Старого города.
  • Где проживали власти страны, а где купцы и ремесленники.
  • Почему город имел разные названия.
  • Какие важные светские и церковные здания появились в Таллине за 800 лет.

Организационные детали

  • Тайминг: 1,5 часа пешком и 1,5 часа на авто.
  • Транспорт: Kia Sportage 2021 г. в.

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В удобном вам месте
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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