Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы

Эта индивидуальная экскурсия предлагает уникальное путешествие по Таллину. Гости увидят Домский собор, Ратушу и средневековые купеческие дома. Затем, на автомобиле, они отправятся в парк Кадриорг, Певческое поле и другие интересные места. Экскурсия охватывает историю города, включая времена Петра I и Олимпиаду 1980 года. Это идеальный способ узнать, почему Таллин так разнообразен и интересен