Эта индивидуальная экскурсия предлагает уникальное путешествие по Таллину. Гости увидят Домский собор, Ратушу и средневековые купеческие дома. Затем, на автомобиле, они отправятся в парк Кадриорг, Певческое поле и другие интересные места. Экскурсия охватывает историю города, включая времена Петра I и Олимпиаду 1980 года. Это идеальный способ узнать, почему Таллин так разнообразен и интересен
5 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Увидеть средневековый Старый город
- 🚗 Комфортное путешествие на авто
- 🎶 Узнать о песенных фестивалях
- 🏞 Посетить парк Кадриорг
- 🏖 Открыть пляжный район Пирита
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00
Что можно увидеть
- Домский собор
- Ратуша
- Замок Тоомпеа
- Собор Святого Александра Невского
- Парк Кадриорг
- Певческое поле
- Таллинская телебашня
Описание экскурсии
Топ-места Старого города:
- Домский собор и Ратуша.
- Средневековые купеческие дома.
- Замок Тоомпеа, где расположен Парламент.
- Собор Святого Александра Невского.
- Старейшие аптека и кафе города.
Интересные места за пределами исторического центра:
- Барочный парк Кадриорг.
- Певческое поле.
- Жилой район Ласнамяэ.
- Таллинская телебашня.
- Пляжный район Пирита с центром парусного спорта.
Я расскажу:
- Где и почему появился Таллин.
- Чем отличаются нижняя и верхняя части Старого города.
- Где проживали власти страны, а где купцы и ремесленники.
- Почему город имел разные названия.
- Какие важные светские и церковные здания появились в Таллине за 800 лет.
Организационные детали
- Тайминг: 1,5 часа пешком и 1,5 часа на авто.
- Транспорт: Kia Sportage 2021 г. в.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В удобном вам месте
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваш гид в Таллине
Дорогие гости, я коренная таллинка и профессиональный гид с многолетним опытом работы. Провожу экскурсии на эстонском, русском и английском языках. С радостью познакомлю вас с главными и тайными местами любимого города.Задать вопрос
Похожие экскурсии из Таллина
Индивидуальная
до 10 чел.
Таллин: старый, молодой и вечно недостроенный
Откройте для себя многогранный Таллин: от древних крепостей до современных кварталов. Узнайте, как город рос и менялся на протяжении веков
Начало: На Ратушной площади
Завтра в 10:00
19 мар в 10:00
€60 за всё до 10 чел.
Квест
до 4 чел.
Загадки Старого Таллина: квест-путешествие по историческому центру
Загадки Старого Таллина: приключение с историческими загадками, сувенирами и весельем в сердце Эстонии
Начало: На Ратушной площади
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€70 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Экскурсия Вокруг Старого Таллина: путешествие по скрытым уголкам
Погрузитесь в историю Таллина с экскурсией «Вокруг Старого Таллина», где прошлое встречается с настоящим
Начало: У Вируских ворот
Сегодня в 11:00
19 мар в 11:00
€55 за всё до 8 чел.