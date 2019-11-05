3 отзыва оставили туристы

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Дворец для Золушки. Кадриорг

Cамый грандиозный дворцово-парковый ансамбль в Эстонии

5
3 отзыва
Дарья
Дарья – Гид из Таллина
Вы познакомитесь с одной из самых известных достопримечательностей 🏛️ Таллина — дворцово-парковым ансамблем Кадриорг.

Это место было названо в честь супруги Петра I, Екатерины, а сам дворец интересен тем, в отличие от многих других построенных императором резиденций, сохранил первоначальный облик, воплощённый архитекторами по его задумке.

Я расскажу вам множество интересных фактов о строительстве и благоустройстве парка, а изюминкой экскурсии 🧭 станет история 📖 о Золушке и ее дворце в Ревеле.
Задать вопросОбычно отвечает за 47 мин.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🏛История и архитектура
  • 🕐Длительность 1.5 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • €65 за экскурсию

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Дворец для Золушки. Кадриорг
Дворец для Золушки. Кадриорг

Что вас ожидает

«Долина Екатерины» — императорский подарок
После осады город 🏙️ Ревель капитулировал и Россия получила выход к морю. Северная война продолжалась, и из гавани выходили военные корабли, чтобы одержать победу над шведами, теперь уже на море 🌊. А неподалёку от города под глинтовым уступом началось строительство летней резиденции. С обрыва можно было видеть и шпили Старого города, и мачты боевых кораблей. Здесь, в Фоннентале Петр Первый купил земли пяти поместий для осуществления задуманного. Позже прибыл вместе с архитектором Николо Микетти и определил «где палатам и огороду быть». Место это назвали в честь супруги Екатерины Первой — Катериненталь или Кадриорг, что по-эстонски означает «долина Екатерины».

История строительства и благоустройства Кадриорга
Сегодня дворец предстаёт перед нами во всей своей красе. Но за свою 300-летнюю историю 📖 он немало повидал. Вы услышите о временах запустения и процветания парка и летней резиденции императорских особ. Увидите «малый» дворец в роще при Ревеле. Узнаете, что выращивала Екатерина Первая для супруга на огороде, зачем во дворце построили дополнительную кухню 🥧, куда подевались прекрасные статуи, украшавшие каналы в парке 🌳 и почему Кадриорг так полюбился Петру. Вы осмотрите современную резиденцию президента Эстонии, посетите верхний и нижний сад, прогуляетесь 👣 по тенистым аллеям к Лебединому пруду, посетите сам дворец Кадриорг, где сейчас расположен художественный музей 🖼 и непременно узнаете историю Золушки и ее дворца в Ревеле! Во дворце расположена постоянная экспозиция, посвященная зарубежному искусству, с которой вы также познакомитесь.

В следующем году дворцово-парковый ансамбль отмечает своё 300-летие. Юбилейные торжества уже начинаются, поспешите!

Организационные детали

Входные билеты 🎫 оплачиваются отдельно.

Начало и место завершения
🚩 у инфопункта парка Кадриорг
Дворец для Золушки. Кадриорг
Дворец для Золушки. Кадриорг

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Дарья
Дарья
Здравствуйте! Меня зовут Дарья. Первый раз я побывала в Таллине в 2000 году. Теперь я живу здесь и работаю гидом. Люблю этот город и не променяю ни на какой другой. Мне интересно все, что связано с Таллином: его история, культура и люди, живущие в нем. Признаюсь честно, я не очень увлекаюсь легендами и считаю, что подлинные истории гораздо интереснее вымышленных. Город хранит немало тайн и загадок. Стоит потянуть за ниточку, и можно размотать целый клубок историй!
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3 отзыва оставили туристы

5 ноября 2019
Все прекрасно, получили удовольствие
20 июля 2019
Благодарю за увлекательный экскурс в историю искусства и архитектуры Таллинн, компетентные ответы. Творческих успехов!!!!
23 декабря 2018
Экскурсию провела экскурсовод Ольга, спасибо, все было замечательно.

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