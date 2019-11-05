3 отзыва оставили туристы

Что вас ожидает

«Долина Екатерины» — императорский подарок

После осады город 🏙️ Ревель капитулировал и Россия получила выход к морю. Северная война продолжалась, и из гавани выходили военные корабли, чтобы одержать победу над шведами, теперь уже на море 🌊. А неподалёку от города под глинтовым уступом началось строительство летней резиденции. С обрыва можно было видеть и шпили Старого города, и мачты боевых кораблей. Здесь, в Фоннентале Петр Первый купил земли пяти поместий для осуществления задуманного. Позже прибыл вместе с архитектором Николо Микетти и определил «где палатам и огороду быть». Место это назвали в честь супруги Екатерины Первой — Катериненталь или Кадриорг, что по-эстонски означает «долина Екатерины».

История строительства и благоустройства Кадриорга

Сегодня дворец предстаёт перед нами во всей своей красе. Но за свою 300-летнюю историю 📖 он немало повидал. Вы услышите о временах запустения и процветания парка и летней резиденции императорских особ. Увидите «малый» дворец в роще при Ревеле. Узнаете, что выращивала Екатерина Первая для супруга на огороде, зачем во дворце построили дополнительную кухню 🥧, куда подевались прекрасные статуи, украшавшие каналы в парке 🌳 и почему Кадриорг так полюбился Петру. Вы осмотрите современную резиденцию президента Эстонии, посетите верхний и нижний сад, прогуляетесь 👣 по тенистым аллеям к Лебединому пруду, посетите сам дворец Кадриорг, где сейчас расположен художественный музей 🖼 и непременно узнаете историю Золушки и ее дворца в Ревеле! Во дворце расположена постоянная экспозиция, посвященная зарубежному искусству, с которой вы также познакомитесь.

В следующем году дворцово-парковый ансамбль отмечает своё 300-летие. Юбилейные торжества уже начинаются, поспешите!

Организационные детали

Входные билеты 🎫 оплачиваются отдельно.