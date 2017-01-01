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Таллинский Кадриорг – модный курорт 19 века

5
2 отзыва
Татьяна Ш.
Татьяна Ш. – Гид из Таллина
Ансамбль Кадриорг существует почти 300 лет.

Роскошный дворец и парк 🌳 появились по инициативе Петра I.

В прошлом сюда приезжали ради здравниц, чтобы поправить здоровье.

Сейчас комплекс считается одним из самых популярных среди туристов не только в Таллине, но и в Северной Европе.

Вы увидите дворец и дом-музей Петра Великого.

Я покажу вам широкое Певческое поле и памятник морякам, затонувшим на «Русалке».
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Таллинский Кадриорг – модный курорт 19 века
Таллинский Кадриорг – модный курорт 19 века

Что вы увидите

  • Дворцово-парковый ансамбль Кадриорг
  • дом-музей Петра I
  • Певческое поле
  • памятник «Русалка»
В начале 19 века Таллинн был известен как модный курорт, куда приезжали отдохнуть на взморье или поправить здоровье на "ревельских водах". Центром курортной жизни был Кадриорг, где в парке 🌳 и его окрестностях располагались водолечебницы, санатории, салоны и гостиницы. Залогом притягательности Кадриорга был и повышенный интерес царской фамилии к здешнему императорскому дворцу, который был построен по повелению Петра I для Императрицы Екатерины 1 в первой половине 18 века. На территории парка ещё находятся памятник "Русалка", посвящённый памяти затонувшему кораблю, домик Петра I и Певческое поле, где раз в 5 лет проводятся Праздники песни и танца.
Начало
🚩 Встречу вас в гостинице
Место завершения
🏁 Таллинский Кадриорг
Таллинский Кадриорг – модный курорт 19 века
Таллинский Кадриорг – модный курорт 19 века
Таллинский Кадриорг – модный курорт 19 века
Таллинский Кадриорг – модный курорт 19 века

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Татьяна Ш.
Татьяна Ш.
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2 отзыва оставили туристы

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