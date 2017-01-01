В начале 19 века Таллинн был известен как модный курорт, куда приезжали отдохнуть на взморье или поправить здоровье на "ревельских водах". Центром курортной жизни был Кадриорг, где в парке 🌳 и его окрестностях располагались водолечебницы, санатории, салоны и гостиницы. Залогом притягательности Кадриорга был и повышенный интерес царской фамилии к здешнему императорскому дворцу, который был построен по повелению Петра I для Императрицы Екатерины 1 в первой половине 18 века. На территории парка ещё находятся памятник "Русалка", посвящённый памяти затонувшему кораблю, домик Петра I и Певческое поле, где раз в 5 лет проводятся Праздники песни и танца.