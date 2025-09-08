Очень запоминающаяся экскурсия по водопадам, интересный маршрут до самого водопада на лодке по бурлящей реке, а после купание в самом читать дальше
водопаде. Так же побывали на смотровой площадке с видом на вулкан, пообедали в отличном ресторане с местной кухней с террасой и видом на этот же вулкан. Хорошая организация, комфортный автомобиль и приятная компания Тахира
Спасибо Евгению за обзорную экскурсию по достопримечательностям Манилы и не только по ним! Непринужденное общение, комфортная машина и интересная историческая читать дальше
информация (без перегруза) сделали нашу поездку увлекательной и приятной! Также было здорово, что мы поменяли маршрут, заехали на кофейную плантацию и попили вкусный филиппинский кофе. И спасибо за общение на разные темы о жизни на Филиппинах. Однозначно рекомендуем экскурсии с Евгением и желаем процветания его бизнесу!
Огромный респект нашему гиду Евгению за потрясный и интересный экскурс по загадочной Маниле!! Было здорово, очень познавательно и увлекательно! День читать дальше
пролетел как одно незабываемое мгновение! Мы успели много-несколько крутых локаций совсем не заставили нас скучать! История, культура, религия, традиции и колорит серьезно расширяют кругозор! Мы приехали довольные и отдохнувшие! С Женей было комфортно, легко и интересно! От души, душевно, в душу 😁желаем профессионального развития, побольше заманчивых экскурсий и довольных и счастливых туристов! Спасибо 🌏✈️🏝️
Отличная экскурсия с Тохирджоном, нам очень понравилась, получили много информации о Филиппинах, филиппинцах, Маниле. Тохирджон отлично подает на русском языке читать дальше
информацию. Поездка на его машине была приятной и комфортной, он старался всегда пойти нам на встречу и регулировал экскурсию под наши потребности. Подготовился, угостил нас замечательным филиппинским кофе в поездке. Очень приятный молодой человек! Всем рекомендуем)
Огромная благодарность Евгению за увлекательное путешествие! Прилетела в Манилу в командировку, был только один день на экскурсии. Взяла поездку по читать дальше
Лусону. Все отлично прошло. Евгений с комфортом прокатил по острову, рассказал о стране и народе, показал самые интересные и красивые места. Прекрасные пляжи, парки, вулкан. Устрицы, лобстеры и вкуснейший кофе… Отличная поездка! Надежный, знающий и отзывчивый гид! Рекомендую!
Путешествовали с Евгением. Очень понравилось! Остров Лусон открылся нам очень разнообразным на достопримечательности и интересные места. Евгений предлагал нам выбрать читать дальше
маршруты по вкусу. Во время путешествия рассказал много интересных вещей о стране и людях, поделился своим взглядом. Мы посетили поистине прекраснейшие места, воспоминания о которых будут ещё долго греть душу!
Хочу оставить отзыв о своём путешествии, которое случилось благодаря Евгению. Евгений очень быстро вышел на связь и ура!! Он был русскоязычный!! читать дальше
Вся информация про оплату была максимально прозрачной! Нам была интересна флора острова и Евгений быстро сориентировался и построил персональный маршрут. В чётко назначенное время он приехал за нами и мы поехали в мини путешествие!! Гид отличный водитель!!! В нашем путешествие понравилось то, что Евгений сам становится участником и включается в интересы клиента. Евгений останавливался там, где мы просили чтобы сделать фотографии. Благодаря этому мы увидели местный, рыбный рынок, который находился у самого моря. Увидели восход солнца,фруктовые деревья, экзотические цветы. И вот мы у первой, большой остановки-водопады. Мощь и красота,все в одном. Мы сделали много фото, нас никто не подгонял, как это бывает в групповых поездках. Дальше по плану была пещера. Вокруг пещеры расположен дивный красоты сад, за которым ухаживает семья. В пещере вода, тёплая, мягкая, там такая волшебная атмосфера!!! Одной из наших просьб была попробовать местную кухню, и Евгений нас отвёз в маленькое кафе, со словами:" тут нереально вкусно кормят". И он оказался прав. Морепродукты в блюдах национальной кухни и смузи из свежих фруктов восхитительны. Завершилась поездка посещением пляжа, где мы и встретили закат … В заключение хочу поблагодарить Евгения за индивидуальный подход и за то, что благодаря ему мы за короткое время узнали и увидели столько красоты!!!
Как же классно, когда можешь в далёкой стране общаться с человеком на родном языке, спросить его о чем угодно по читать дальше
ходу экскурсии и получить ответ!
Кроме того, немаловажно, что Евгений - очень приятный в общении и доброжелательный человек, с ним очень комфортно находиться и общаться.
Гид учёл наши пожелания в ходе экскурсии, постарался подобрать наиболее удобные для нас, не самых быстрых туристов, пути. Рассказал много интересных вещей о стране и людях, поделился "взглядом изнутри". Это было очень интересно!
Мы очень вкусно покушали в весьма аутентичных кафе и попили кофе за приятной беседой.
Ну и самое главное - благодаря Евгению мы посетили поистине прекраснейшие места, воспоминания о которых будут ещё долго греть душу!
Евгений, очень хочется снова с Вами покататься по Маниле и окрестностям! Вернуться в эти места и снова прогуляться в вашей компании, теперь уже, кажется, доброго друга. Надеюсь, так и случится. Спасибо!
