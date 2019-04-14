1 отзыв оставили туристы

Что вас ожидает

Какие они, филиппинцы?

Все, кто приезжает на острова, первым делом замечают, насколько открыты и дружелюбны местные жители. Мы поговорим об особенностях филиппинского менталитета, основных ценностях народа и быте этой солнечной страны. Вы узнаете, как и почему во времена средневековья в городском населении произошел внушительный социальный раскол, который сохранился по сей день. На прогулке по современной части увидите нетуристические улицы, где живут простые филиппинцы. В тематическом доме-музее осмотрите убранство зажиточной семьи 18 века. А в сувенирной лавке ремесел познакомитесь с традиционными изделиями: посудой из морских раковин, бамбуковыми предметами, экзотическими украшениями и другой продукцией.

Испанское наследие и американские небоскребы

Возле старинного форта поговорим о 4-вековом испанском господстве и неизбежных культурных трансформациях. На прекрасной панорамной площадке будет небольшой кофе-брэйк, во время которого я поделюсь с вами своими впечатлениями от жизни в Маниле. Затем вы прокатитесь по новому бизнес-кварталу в американском стиле, остановитесь в одном из крупнейших торговых центров столицы, где сможете купить сувениры домой. А в аутентичном испано-филиппинском ресторане, расположенном в центре города, я помогу вам с выбором блюд разнообразной и богатой южно-азиатской кухни.