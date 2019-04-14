1 отзыв оставили туристы

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Задержитесь в Маниле на денек!

Все грани филиппинской столицы на автомобильной экскурсии

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 🚗На автомобиле
  • Продолжительность 8 часов
  • 👥 Не более 3 человек
  • 👶Можно с детьми
  • Заказать экскурсию

$200 за экскурсию

У этой экскурсии1 отзыв
5
Яна
Задать вопросОбычно отвечает за 7 ч.
Яна – Гид в Маниле
Манила — один из самых густонаселенных мегаполисов мира, шумный и противоречивый.

Для большинства путешественников это перевалочный пункт, из которого отправляются в курортные зоны островов.

Однако остановиться хотя бы ненадолго здесь стоит, ведь столица ярче всех демонстрирует реалии филиппинской жизни.

На экскурсии вы получите общее представление о том, как развивалась государство со времен его открытия Фернаном Магелланом.

Узнаете о влиянии испанского и американского периодов на облик Манилы, познакомитесь с мировоззрением и бытом местных жителей, а также попробуете традиционные блюда в аутентичном заведении.
Задержитесь в Маниле на денек!
Задержитесь в Маниле на денек!

Что вас ожидает

Какие они, филиппинцы?
Все, кто приезжает на острова, первым делом замечают, насколько открыты и дружелюбны местные жители. Мы поговорим об особенностях филиппинского менталитета, основных ценностях народа и быте этой солнечной страны. Вы узнаете, как и почему во времена средневековья в городском населении произошел внушительный социальный раскол, который сохранился по сей день. На прогулке по современной части увидите нетуристические улицы, где живут простые филиппинцы. В тематическом доме-музее осмотрите убранство зажиточной семьи 18 века. А в сувенирной лавке ремесел познакомитесь с традиционными изделиями: посудой из морских раковин, бамбуковыми предметами, экзотическими украшениями и другой продукцией.

Испанское наследие и американские небоскребы
Возле старинного форта поговорим о 4-вековом испанском господстве и неизбежных культурных трансформациях. На прекрасной панорамной площадке будет небольшой кофе-брэйк, во время которого я поделюсь с вами своими впечатлениями от жизни в Маниле. Затем вы прокатитесь по новому бизнес-кварталу в американском стиле, остановитесь в одном из крупнейших торговых центров столицы, где сможете купить сувениры домой. А в аутентичном испано-филиппинском ресторане, расположенном в центре города, я помогу вам с выбором блюд разнообразной и богатой южно-азиатской кухни.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле/минивэне с кондиционером.
  • Пробки в Маниле одни из худших в мире, поэтому поездка на качественном транспорте с профессиональным водителем — важный фактор благоприятного путешествия по городу.
  • В стоимость включен транспорт, все входные билеты и бутылка воды 0.33 на человека.
  • В стоимость не включен обед (10-20 $, в зависимости от выбранного заведения и пожеланий путешественников).
Задержитесь в Маниле на денек!
Задержитесь в Маниле на денек!
Задержитесь в Маниле на денек!
Задержитесь в Маниле на денек!
Задержитесь в Маниле на денек!
Задержитесь в Маниле на денек!
Задержитесь в Маниле на денек!
Задержитесь в Маниле на денек!
Задержитесь в Маниле на денек!
Задержитесь в Маниле на денек!
Задержитесь в Маниле на денек!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Яна
Яна
Здравствуйте! Меня зовут Яна, я родом из Сибири, немного путешествовала по Европе и Америке в послестуденческие годы. Активный образ жизни и тяга к солнцу занесли меня на Филиппинские острова. Так и живу здесь уже больше 5-ти лет. Страна покорила своей константной +30-градусной температурой, непосредственностью и морским бризом райских островов. Привыкла к азиатскому темпу жизни и чувствую себя как дома. Своим гостям стараюсь показать все прелести и контрасты манильской жизни. Программы экскурсий готовлю с учетом предпочтений туристов, могу порекомендовать как самые злачные забегаловки, так и фешенебельные рестораны и бары. Учусь фотографировать, часто беру с собой камеру, а потом отправляю снимки на память! Позитивна, открыта, общительна, всегда рада гостям разных возростов и из разных городов!
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1 отзыв оставили туристы

14 апреля 2019
экскурсия очень понравилась, всем рекомендую!

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