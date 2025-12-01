читать дальше

Вся информация про оплату была максимально прозрачной! Нам была интересна флора острова и Евгений быстро сориентировался и построил персональный маршрут. В чётко назначенное время он приехал за нами и мы поехали в мини путешествие!! Гид отличный водитель!!!

В нашем путешествие понравилось то, что Евгений сам становится участником и включается в интересы клиента. Евгений останавливался там, где мы просили чтобы сделать фотографии.

Благодаря этому мы увидели местный, рыбный рынок, который находился у самого моря. Увидели восход солнца,фруктовые деревья, экзотические цветы.

И вот мы у первой, большой остановки-водопады. Мощь и красота,все в одном. Мы сделали много фото, нас никто не подгонял, как это бывает в групповых поездках.

Дальше по плану была пещера. Вокруг пещеры расположен дивный красоты сад, за которым ухаживает семья. В пещере вода, тёплая, мягкая, там такая волшебная атмосфера!!!

Одной из наших просьб была попробовать местную кухню, и Евгений нас отвёз в маленькое кафе, со словами:" тут нереально вкусно кормят". И он оказался прав. Морепродукты в блюдах национальной кухни и смузи из свежих фруктов восхитительны.

Завершилась поездка посещением пляжа, где мы и встретили закат …

В заключение хочу поблагодарить Евгения за индивидуальный подход и за то, что благодаря ему мы за короткое время узнали и увидели столько красоты!!!