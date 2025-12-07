Побываете на Палаване, где, по словам Жака-Ива Кусто, скрываются самые невероятные морские пейзажи
Описание тура
Организационные детали
Менеджеры помогают с подбором удобных рейсов. Все рекомендации и список необходимых вещей предоставляются в общем чате участников.
Питание. В стоимость включены завтраки и 6 обедов. Ужины оплачиваются дополнительно.
Транспорт. Минивэн с кондиционером, паром, внутренние авиаперелёты.
Возраст участников. 14-65 лет.
Виза. Не требуется для граждан РФ.
Уровень сложности. Умеренный. В программе предусмотрены смена локаций и пешие прогулки, не требуются специальные навыки, но нужна хорошая физическая форма. Есть водные активности: дайвинг, снорклинг, плавание с китовыми акулами и сардинами, зиплайн, каньонинг, водопады. Всё необходимое снаряжение предоставляется.
Программа тура по дням
Встреча, размещение в отеле, отдых, прогулка по вечерней Маниле
Встречаемся в столице Филиппин — городе контрастов, где сияющие огни и нескончаемый шум соседствуют с аутентичными кварталами. Доедем до отеля: вы разместитесь и отдохнёте после перелёта.
Вечером прогуляемся по Маниле. Посмотрим на небоскрёбы рядом с трущобами, вдохнём ароматы уличной еды и погрузимся в ритм мегаполиса. После поужинаем в ресторане национальной кухни.
Экскурсия по Маниле
Этот день будет посвящён культуре, истории и архитектуре. Экскурсия по старейшему району Интрамурос погрузит вас в атмосферу колониального прошлого. В крепости Форт Сантьяго вы услышите о ключевых событиях филиппинской истории, а церковь Сан-Агустин, объект ЮНЕСКО, раскроет величие духовного наследия. Древние улицы, по которым когда-то ходили конкистадоры, теперь становятся сценой для ярких фото.
Вечером — традиционные блюда на ужин.
Перелёт на Палаван, пляжный отдых
Сегодня совершим короткий перелёт и окажемся на Палаване (Эль-Нидо), одном из самых живописных островов мира. Местные лагуны с прозрачной водой, белоснежные пляжи и скалы словно сошли с открытки.
Вас ждёт отдых на пляже Лас Кабанас, единение с природой и великолепный закат. А ужин под шум прибоя превратит этот день в настоящую сказку.
Эль-Нидо: острова и лагуны
После завтрака отправимся в тур по главным чудесам Палавана. Вас ждут Большая и Малая лагуны, секретный пляж и коралловые рифы с яркой морской жизнью. Снорклинг подарит встречу с разноцветными рыбами, а скрытая лагуна — уединение. И всё это — в окружении пейзажей с известняковыми скалами и белоснежным песком.
Лагуна Кадлао и пляжи
В этот день мы посетим лагуну Кадлао, пляжи Букал, Натнат, Пасандиган, Парадайз и Ипил. Каждый уголок уникален: от уединённых бухт до пляжей, словно созданных для фотосессий. Приготовьтесь к атмосфере абсолютного релакса и чувству восторга от каждой минуты отдыха.
Подземная река Пуэрто-Принсеса
Сегодня отправимся в путешествие к Пуэрто-Принсеса, самой длинной подземной реке в мире, признанной одним из новых чудес природы. Уникальная система пещер протянулась на 8 км. В её залах — фантастические сталактиты, сталагмиты и колонии летучих мышей. А любители адреналина смогут прокатиться по зиплайн-трассе над морем с головокружительными видами.
Перелёт в Себу, знакомство с достопримечательностями
В этот день совершим перелёт в Себу, колыбель христианства на Филиппинах. По прибытии прогуляемся по Сада Сирао — живописному «цветочному раю». Затем познакомимся с памятниками колониального периода. Увидим старейший испанский форт Сан-Педро, величественный храм Леи и базилику Санто Ниньо — древнейшую католическую церковь страны.
Завершим день ужином — вы сможете отведать свежайшие морепродукты.
Плавание в акулами, каньонинг, снорклинг с сардинами и черепахами
Приготовьтесь к впечатлениям, которые запомнятся навсегда — утром будем плавать с китовыми акулами, неопасными для людей. Далее нас ждёт каньонинг в Кавасан: прыжки в речные чаши, полёты на тарзанках, прогулки по мостам над ущельями и водопад Тумалог.
После поныряем среди облаков сардин и морских черепах. Миллионы рыб создают движущуюся завесу, превращая подводный мир в фантастическое шоу.
Отдых на Панглао
Сегодня паром доставит нас на Панглао. Оставшееся время посвятим отдыху: релаксу на пляжах, купанию в прозрачном море и наслаждению полной гармонией. Вечером — ужин в ресторане местной кухни.
Бохол: круиз по реке, Шоколадные холмы, долгопяты и этническая деревня
После завтрака отправимся на Бохол. Совершим круиз по реке Лобок на плавучем ресторане — в окружении джунглей, с песнями и традиционными танцами. Прогуляемся по Шоколадным холмам среди пейзажей, похожих на сказочные. Встреча с долгопятами — редкими миниатюрными приматами — наполнит день умилением. Также в программе — посещение этнической деревни и ужин на пляже.
Перелёт в Манилу, завершение тура
Сегодня совершим обратный перелёт в столицу. Затем у вас будет свободное время для прогулок, покупок и последних снимков. После — трансфер в аэропорт. До новых встреч!
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$2770
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки и 6 обедов в кафе и ресторанах
- Групповой трансфер из аэропорта и обратно (в рекомендованное время)
- Трансферы по программе
- Билеты на паромы
- Все внутренние перелёты (кроме одного из Манилы в Палаван)
- Экскурсионная программа и входные билеты
- Услуги русскоязычных гидов
- Активные развлечения: зиплайн, плавание с акулами, сардинами, каньонинг, снорклинг
- Информационная поддержка 24/7
- Фото/видео отчёт
Что не входит в цену
- Перелёт до Манилы и обратно в ваш город
- Внутренний перелёт Манила-Палаван
- Багаж на внутренних перелётах
- Ужины и обеды вне программы
- Страховка
- Активности вне программы
- Доплата за 1-местное размещение