Встречаемся в столице Филиппин — городе контрастов, где сияющие огни и нескончаемый шум соседствуют с аутентичными кварталами. Доедем до отеля: вы разместитесь и отдохнёте после перелёта.

Вечером прогуляемся по Маниле. Посмотрим на небоскрёбы рядом с трущобами, вдохнём ароматы уличной еды и погрузимся в ритм мегаполиса. После поужинаем в ресторане национальной кухни.