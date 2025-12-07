Мои заказы

Филиппины: тур по островам с водными прогулками, активностями и пляжным отдыхом

Поплавать с черепахами и акулами, побывать в этнодеревне, совершить каньонинг и круизы по рекам
11 дней открытий и эмоций! Вы прогуляетесь по историческим улочкам Манилы, на которых ещё слышатся шаги европейских завоевателей.

Побываете на Палаване, где, по словам Жака-Ива Кусто, скрываются самые невероятные морские пейзажи


Земли. Увидите подземную реку Пуэрто-Принцесы — одно из чудес света. Здесь сама природа разыгрывает игру света и тени. Насладитесь райскими лагунами Эль-Нидо.

На Себу заглянете в старинные церкви и крепости, встретитесь с китовыми акулами, а танец сардин в океане станет незабываемым шоу. Мы покорим каньоны Кавасана и окажемся среди легендарных Шоколадных холмов на Бохоле. Прокатимся на лодке по реке Лобок среди джунглей и встретимся с очаровательными долгопятами.

Белоснежные пляжи, бирюзовое море, вкуснейшие морепродукты и приключения, которые невозможно забыть, сделают это путешествие главным событием года!

Описание тура

Организационные детали

Менеджеры помогают с подбором удобных рейсов. Все рекомендации и список необходимых вещей предоставляются в общем чате участников.

Питание. В стоимость включены завтраки и 6 обедов. Ужины оплачиваются дополнительно.

Транспорт. Минивэн с кондиционером, паром, внутренние авиаперелёты.

Возраст участников. 14-65 лет.

Виза. Не требуется для граждан РФ.

Уровень сложности. Умеренный. В программе предусмотрены смена локаций и пешие прогулки, не требуются специальные навыки, но нужна хорошая физическая форма. Есть водные активности: дайвинг, снорклинг, плавание с китовыми акулами и сардинами, зиплайн, каньонинг, водопады. Всё необходимое снаряжение предоставляется.

Программа тура по дням

1 день

Встреча, размещение в отеле, отдых, прогулка по вечерней Маниле

Встречаемся в столице Филиппин — городе контрастов, где сияющие огни и нескончаемый шум соседствуют с аутентичными кварталами. Доедем до отеля: вы разместитесь и отдохнёте после перелёта.

Вечером прогуляемся по Маниле. Посмотрим на небоскрёбы рядом с трущобами, вдохнём ароматы уличной еды и погрузимся в ритм мегаполиса. После поужинаем в ресторане национальной кухни.

2 день

Экскурсия по Маниле

Этот день будет посвящён культуре, истории и архитектуре. Экскурсия по старейшему району Интрамурос погрузит вас в атмосферу колониального прошлого. В крепости Форт Сантьяго вы услышите о ключевых событиях филиппинской истории, а церковь Сан-Агустин, объект ЮНЕСКО, раскроет величие духовного наследия. Древние улицы, по которым когда-то ходили конкистадоры, теперь становятся сценой для ярких фото.

Вечером — традиционные блюда на ужин.

3 день

Перелёт на Палаван, пляжный отдых

Сегодня совершим короткий перелёт и окажемся на Палаване (Эль-Нидо), одном из самых живописных островов мира. Местные лагуны с прозрачной водой, белоснежные пляжи и скалы словно сошли с открытки.

Вас ждёт отдых на пляже Лас Кабанас, единение с природой и великолепный закат. А ужин под шум прибоя превратит этот день в настоящую сказку.

4 день

Эль-Нидо: острова и лагуны

После завтрака отправимся в тур по главным чудесам Палавана. Вас ждут Большая и Малая лагуны, секретный пляж и коралловые рифы с яркой морской жизнью. Снорклинг подарит встречу с разноцветными рыбами, а скрытая лагуна — уединение. И всё это — в окружении пейзажей с известняковыми скалами и белоснежным песком.

5 день

Лагуна Кадлао и пляжи

В этот день мы посетим лагуну Кадлао, пляжи Букал, Натнат, Пасандиган, Парадайз и Ипил. Каждый уголок уникален: от уединённых бухт до пляжей, словно созданных для фотосессий. Приготовьтесь к атмосфере абсолютного релакса и чувству восторга от каждой минуты отдыха.

6 день

Подземная река Пуэрто-Принсеса

Сегодня отправимся в путешествие к Пуэрто-Принсеса, самой длинной подземной реке в мире, признанной одним из новых чудес природы. Уникальная система пещер протянулась на 8 км. В её залах — фантастические сталактиты, сталагмиты и колонии летучих мышей. А любители адреналина смогут прокатиться по зиплайн-трассе над морем с головокружительными видами.

7 день

Перелёт в Себу, знакомство с достопримечательностями

В этот день совершим перелёт в Себу, колыбель христианства на Филиппинах. По прибытии прогуляемся по Сада Сирао — живописному «цветочному раю». Затем познакомимся с памятниками колониального периода. Увидим старейший испанский форт Сан-Педро, величественный храм Леи и базилику Санто Ниньо — древнейшую католическую церковь страны.

Завершим день ужином — вы сможете отведать свежайшие морепродукты.

8 день

Плавание в акулами, каньонинг, снорклинг с сардинами и черепахами

Приготовьтесь к впечатлениям, которые запомнятся навсегда — утром будем плавать с китовыми акулами, неопасными для людей. Далее нас ждёт каньонинг в Кавасан: прыжки в речные чаши, полёты на тарзанках, прогулки по мостам над ущельями и водопад Тумалог.

После поныряем среди облаков сардин и морских черепах. Миллионы рыб создают движущуюся завесу, превращая подводный мир в фантастическое шоу.

9 день

Отдых на Панглао

Сегодня паром доставит нас на Панглао. Оставшееся время посвятим отдыху: релаксу на пляжах, купанию в прозрачном море и наслаждению полной гармонией. Вечером — ужин в ресторане местной кухни.

10 день

Бохол: круиз по реке, Шоколадные холмы, долгопяты и этническая деревня

После завтрака отправимся на Бохол. Совершим круиз по реке Лобок на плавучем ресторане — в окружении джунглей, с песнями и традиционными танцами. Прогуляемся по Шоколадным холмам среди пейзажей, похожих на сказочные. Встреча с долгопятами — редкими миниатюрными приматами — наполнит день умилением. Также в программе — посещение этнической деревни и ужин на пляже.

11 день

Перелёт в Манилу, завершение тура

Сегодня совершим обратный перелёт в столицу. Затем у вас будет свободное время для прогулок, покупок и последних снимков. После — трансфер в аэропорт. До новых встреч!

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$2770
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки и 6 обедов в кафе и ресторанах
  • Групповой трансфер из аэропорта и обратно (в рекомендованное время)
  • Трансферы по программе
  • Билеты на паромы
  • Все внутренние перелёты (кроме одного из Манилы в Палаван)
  • Экскурсионная программа и входные билеты
  • Услуги русскоязычных гидов
  • Активные развлечения: зиплайн, плавание с акулами, сардинами, каньонинг, снорклинг
  • Информационная поддержка 24/7
  • Фото/видео отчёт
Что не входит в цену
  • Перелёт до Манилы и обратно в ваш город
  • Внутренний перелёт Манила-Палаван
  • Багаж на внутренних перелётах
  • Ужины и обеды вне программы
  • Страховка
  • Активности вне программы
  • Доплата за 1-местное размещение
Где начинаем и завершаем?
Начало: Манила, до 16:00
Завершение: Манила, аэропорт, 12:00 (возможна корректировка)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму.
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Олеся
Олеся — ваш гид в Маниле
Провела экскурсии для 26 туристов
Я создаю авторские путешествия от Кавказа до Африки. Одинаково люблю море и горы, активный отдых и спокойные дни на пляже — всегда на одной волне с вами! Однажды мне стало тесно
читать дальше

в офисе, и, несмотря на успешную карьеру и высокую зарплату, я всё оставила ради любимого дела — фитнеса и путешествий. Опыт управленца помогает тщательно планировать маршруты и организовывать группы по интересам. В турах комфортная атмосфера, программа насыщена живописными локациями, активностями и отдыхом, и при этом всё продумано для вашей безопасности. Люблю людей, общение и с радостью делюсь своим опытом и энергией. Солнце светит всем, а особенно ярко — в хорошей компании. Тебя ждёт программа впечатлений, которая станет одной из самых запоминающихся не только благодаря вкусной еде, горным вершинам, тёплому солнцу, колоритным городам и островам мечты, но и невероятной атмосфере вокруг. Если хочешь охватить самое главное в путешествиях — присоединяйтесь!

