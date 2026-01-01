Найдено 3 тура в категории « Водные развлечения » в Маниле на русском языке, цены от $2770. Расписание для бронирования на январь, февраль и март 2026 г.

1 чел. По популярности На машине На квадроциклах 14 дней 4 отзыва Гранд-тур по островам Филиппин: райские пляжи, природные локации и активный отдых Покататься на квадроциклах, устроить каньонинг к водопаду и поплавать с китовыми акулами Начало: Аэропорт Манилы, терминал 3, зависит от рейса «Мы отправимся в небольшой круиз, чтобы исследовать бухты и пляжи острова Боракай» $4400 за человека На машине На квадроциклах 10 дней 1 отзыв Филиппины: от райских пляжей до зиплайна и плавания с сардинами Покататься на квадроцикле, увидеть долгопятов, удивиться пещерной реке и пообедать на плоту Начало: Аэропорт Манилы, терминал 3, по времени рейса «А также познакомимся с национальной кухней, традиционными танцами и песнями во время речного круиза на плоту-ресторане» $3500 за человека Круизы 11 дней Филиппины: тур по островам с водными прогулками, активностями и пляжным отдыхом Поплавать с черепахами и акулами, побывать в этнодеревне, совершить каньонинг и круизы по рекам Начало: Манила, до 16:00 «Совершим круиз по реке Лобок на плавучем ресторане — в окружении джунглей, с песнями и традиционными танцами» $2770 за человека Все туры Манилы

