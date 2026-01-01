Гранд-тур по островам Филиппин: райские пляжи, природные локации и активный отдых
Покататься на квадроциклах, устроить каньонинг к водопаду и поплавать с китовыми акулами
Начало: Аэропорт Манилы, терминал 3, зависит от рейса
«Мы отправимся в небольшой круиз, чтобы исследовать бухты и пляжи острова Боракай»
12 фев в 23:45
1 мар в 23:45
$4400 за человека
Филиппины: от райских пляжей до зиплайна и плавания с сардинами
Покататься на квадроцикле, увидеть долгопятов, удивиться пещерной реке и пообедать на плоту
Начало: Аэропорт Манилы, терминал 3, по времени рейса
«А также познакомимся с национальной кухней, традиционными танцами и песнями во время речного круиза на плоту-ресторане»
25 янв в 23:45
1 мар в 23:45
$3500 за человека
Филиппины: тур по островам с водными прогулками, активностями и пляжным отдыхом
Поплавать с черепахами и акулами, побывать в этнодеревне, совершить каньонинг и круизы по рекам
Начало: Манила, до 16:00
«Совершим круиз по реке Лобок на плавучем ресторане — в окружении джунглей, с песнями и традиционными танцами»
5 фев в 16:00
5 мар в 16:00
$2770 за человека
