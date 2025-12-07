Гранд-тур по островам Филиппин: райские пляжи, природные локации и активный отдых
Покататься на квадроциклах, устроить каньонинг к водопаду и поплавать с китовыми акулами
Начало: Аэропорт Манилы, терминал 3, зависит от рейса
7 дек в 23:45
28 дек в 23:45
$4400 за человека
Филиппины: от райских пляжей до зиплайна и плавания с сардинами
Покататься на квадроцикле, увидеть долгопятов, удивиться пещерной реке и пообедать на плоту
Начало: Аэропорт Манилы, терминал 3, по времени рейса
7 дек в 23:45
14 дек в 23:45
$3500 за человека
Путешествие по Филиппинским островам: треккинг, пляжный отдых и природные достопримечательности
Подняться на вершину горы Талинис, искупаться в водопадах острова Себу и увидеть Шоколадные холмы
Начало: Аэропорт Манилы, время зависит от времени вашего п...
11 дек в 08:00
23 дек в 08:00
205 000 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Маниле в категории «Комбинированные»
Самые популярные туры этой рубрики в Маниле
В ноябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
Сколько стоит тур в Маниле в ноябре 2025
Сейчас в Маниле в категории "Комбинированные" можно забронировать 3 тура от 3500 до 205 000. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Туры на русском языке в Маниле (Филиппины 🇵🇭) – у нас можно купить 3 тура на 2025 год по теме «Комбинированные», 5 ⭐ отзывов, цены от $3500. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Филиппин. Сегодня можно забронировать на 📅 ноябрь, декабрь и январь