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посетили 3 места: плавание с китовыми акулами, каньонинг и сардин. на тигровых акулах огромные толпы туристов уже в 7 утра, но встретившая нас слпровождающая от Дмитрия быстро провела нас по всем нужным точкам и вот минут через 20 мы уже плывем к акулом, пока остальные туристы сидят и ждут, когда придет их очередь и объявят их номер. плавание рядом с акулами впечатлило. Их было всего две, но организовано все так, что вы почти все время их наблюдаете.

каньонинг это то, ради чего мы ехали. оправдал наши ожидания на 200%. В целом там все сопровождающие были внимательными вокруг, но ребята, которые сопровождали нас были просто топовые. Мы прошли не только все обязательные точки, но и в отличие от остальных групп полазили через интересные проходы, в каждой локации совершили по несколько прыжком, сын так вообще по 3 раза прыгал. никто не торопил, при этом очень внимательно следили за безопасностью. здорово, что у нас было 2 сопровождающих. на сардин сил особо уже не было, но решили, что тк покупаться в отеле не успеем, то даже если они не зайду, то хотя бы поплаваем. В итоге тоже получили интересный опыт, наверное специально только на сардин ехать не стоит, но если рядом, то это интересно. советую брать услуги съемки на GoPro, особенно на сардинах ребята оч круто снимают.