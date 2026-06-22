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Каньонинг в Себу

Найдено 3 экскурсии в категории «Каньонинг» в Себу на русском языке, цены от $220. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь 2026 г.
Активный день в Себу: снорклинг, каньонинг и водопады Кавасан
На машине
13 часов
37 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Активный день в Себу: снорклинг, каньонинг и водопады Кавасан
Поплавать с китовыми акулами, исследовать тропики и найти свой рай
Начало: У вашего отеля в г. Себу, Моалбоал, или о. Лапу-Ла...
«В стоимость входит трансфер от вашего отеля и обратно на автомобиле Toyota Vios, русскоязычное сопровождение онлайн, обед после каньонинга, англоязычный водитель (местный житель)»
21 июл в 04:00
22 июл в 04:00
от $244 за всё до 10 чел.
Китовые акулы и каньонинг на водопаде Кавасан (всё включено)
На машине
13 часов
1 отзыв
Индивидуальная
Китовые акулы и каньонинг на водопаде Кавасан (всё включено)
Насладитесь уникальной возможностью поплавать с китовыми акулами и отправиться в каньонинг на водопаде Кавасан в Себу. Всё включено для вашего комфорта
«11:00–11:30 — прибытие к началу маршрута каньонинга»
Завтра в 06:30
21 июл в 03:00
от $372 за человека
Южный Себу: водопады, акулы, каньонинг и снорклинг с сардинами
На машине
13 часов
Индивидуальная
Южный Себу: водопады, акулы, каньонинг и снорклинг с сардинами
От умиротворения тропического леса до адреналина в бирюзовых каньонах за один день (всё включено)
«В стоимость включено: трансфер, входные билеты, снорклинг с китовыми акулами, каньонинг Кавасан, снорклинг с сардинами в Моалбоале, обед, аренда необходимого снаряжения»
Завтра в 08:00
21 июл в 03:00
от $220 за человека

Последние отзывы на экскурсии

Наталья
Активный день в Себу: снорклинг, каньонинг и водопады Кавасан
Русскоязычных сопровождающих с вами не будет, но это в целом не критично. Каньонинг однозначно рекомендую, где-то чуть словите адреналин, посмотрите
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красивую природу (небесного и бирюзового цвета вода, стремящиеся вверх каменистые своды, зелень), попрыгаете, поплаваете, зарядитесь энергией. Но, врят ли подходит как написано для детей с 5 лет. Кроме того, если есть проблемы с ногами (ушибы, вывихи и тд)- нужно быть предельно осторожными. Брала так же зип-лайн, прикольно, хороший способ сократить путь до каньона. Плавание с китовыми акулами тоже понравилось. А вот брать съемку с ними не рекомендую, снимают на гоу-про местные сопровождающие ребята, качество оставляет желать лучшего. В целом, получился насыщенный и передвижениями и эмоциями день. К сожалению, почему-то не могу загрузить фотографии с этой экскурсии

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М
Активный день в Себу: снорклинг, каньонинг и водопады Кавасан
Огромное спасибо за столь увлекательное путешествие. Нам очень понравилось плавать с китовыми акулами (нам повезло и их было штук 5-6).
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Организовано все прекрасно - водитель вовремя забрал у отеля, представитель организатора за ручку нас провела до лодки, все объяснила, помогла.

После этого мы отправились на остров, правда там было не очень понятно куда бежать, где можно переодеться, куда убрать вещи на пляже.

Далее был каньонинг. Мы не планировали идти на зип лайн (так как буквально накануне пробовали зип лайн и вцелом нам были достаточно), но тут нам объяснили что без зип лайн до ближайшего прыжка 30 мин хоть бы и тут то я решила поинтересоваться какова же длина всего маршрута 🤣🤣🤣 (спойлер 6 или 7 км). Дети у меня спортсмены и для них это было из прогулкой, мы подустали больше (поэтому предложенный зип лайн рекомендую брать).

В каньонинге нас сопровождало аж 4 гида (это мега круто), одна девушка постоянно снимала нас на фото и видео на мой телефон - очень круто, вторая заменила детям аниматора, помимо того что следила за их безопасностью (это было мега круто, они резвились, плескались обливались, шутили по пути и мы вообще за детей не переживали).

Дочка в одном месте побоялась прыгать с обрыва, но это не стало какой либо проблемой, её легко провели другим путем.

Гиды страховали каждый наш шаг. Огромная им за это благодарность.

Маршрут не супер сложный, но на утро мышцы о себе напомнили. Обед после каньонинга был тоже вкусный, но количество еды даже с перебором - мы осилили половину.

Так что экскурсию рекомендую на 100%

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Сергей
Активный день в Себу: снорклинг, каньонинг и водопады Кавасан
Отлично организованная экскурсия на всех локациях, даже без серьёзного знания английского, очень насыщенная. Спасибо, Дмитрию и его команде.
Отлично организованная экскурсия на всех локациях, даже без серьёзного знания английского, очень насыщенная. Спасибо, Дмитрию и его команде.
Отлично организованная экскурсия на всех локациях, даже без серьёзного знания английского, очень насыщенная. Спасибо, Дмитрию и его команде.
Отлично организованная экскурсия на всех локациях, даже без серьёзного знания английского, очень насыщенная. Спасибо, Дмитрию и его команде.
Отлично организованная экскурсия на всех локациях, даже без серьёзного знания английского, очень насыщенная. Спасибо, Дмитрию и его команде.+1
Отлично организованная экскурсия на всех локациях, даже без серьёзного знания английского, очень насыщенная. Спасибо, Дмитрию и его команде.
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А
Активный день в Себу: снорклинг, каньонинг и водопады Кавасан
все четко, рекомендую вещи можно оставлять в машине везде на каждой локации тебя ждут, на дайвинг сил не хватило, сразу предупреждаю каньонинг - это 3,5 часа ползанья по воде и горам, не все смогут пройти
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Р
Активный день в Себу: снорклинг, каньонинг и водопады Кавасан
Спасибо Дмитрию за организацию нашей активности. Все было четко и понятно. Водитель приехал в отель ровно в назначенное время. мы
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посетили 3 места: плавание с китовыми акулами, каньонинг и сардин. на тигровых акулах огромные толпы туристов уже в 7 утра, но встретившая нас слпровождающая от Дмитрия быстро провела нас по всем нужным точкам и вот минут через 20 мы уже плывем к акулом, пока остальные туристы сидят и ждут, когда придет их очередь и объявят их номер. плавание рядом с акулами впечатлило. Их было всего две, но организовано все так, что вы почти все время их наблюдаете.
каньонинг это то, ради чего мы ехали. оправдал наши ожидания на 200%. В целом там все сопровождающие были внимательными вокруг, но ребята, которые сопровождали нас были просто топовые. Мы прошли не только все обязательные точки, но и в отличие от остальных групп полазили через интересные проходы, в каждой локации совершили по несколько прыжком, сын так вообще по 3 раза прыгал. никто не торопил, при этом очень внимательно следили за безопасностью. здорово, что у нас было 2 сопровождающих. на сардин сил особо уже не было, но решили, что тк покупаться в отеле не успеем, то даже если они не зайду, то хотя бы поплаваем. В итоге тоже получили интересный опыт, наверное специально только на сардин ехать не стоит, но если рядом, то это интересно. советую брать услуги съемки на GoPro, особенно на сардинах ребята оч круто снимают.

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Н
Активный день в Себу: снорклинг, каньонинг и водопады Кавасан
конечно очень насыщенная экскурсия, но все быстро в плане организации нигде не задерживались. Нам понравилось, ждём следующую экскурсию послезавтра.
конечно очень насыщенная экскурсия, но все быстро в плане организации нигде не задерживались. Нам понравилось, ждём следующую экскурсию послезавтра.
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И
Активный день в Себу: снорклинг, каньонинг и водопады Кавасан
самая лучшая экскурсия в моей жизни, это просто было невероятно!
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А
Активный день в Себу: снорклинг, каньонинг и водопады Кавасан
Крайне положительное впечатление от мероприятия. Пунктуальный выезд, спокойный лояльный к просьбам водитель, точное и чёткое сопровождение на точках маршрута, подготовленность
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к прибывшим гостям. Ценовая и денежная ситуация без сюрпризов, всё в рамках договорённостей.
Все 5 человек, участвовавших в заезде остались совершенно довольны:)
Очень рекомендую Дмитрия, как организатора досуга, в моём случае - на острове Себу.

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А
Активный день в Себу: снорклинг, каньонинг и водопады Кавасан
все прошло отлично!
Дмитрий был на связи всегда, все подробно объяснил

с утра за нами приехала машина и довезла до первой точки
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- плаванье с китовыми акулами! это фантастика

больше всего нам с женой конечно понравился каньонеринг, невероятная красота и веселье!

сардины вызвали у нас наибольший заряд эмоций, так как видео получились как из фильма!!

всем очень рекомендую, воспоминания на всю жизнь

все прошло отлично!
все прошло отлично!
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Д
Активный день в Себу: снорклинг, каньонинг и водопады Кавасан
От данной экскурсии, только восторг! изначально ехали и в голове были только акулы:) Но в этой экскурсии, все прекрасно! организация
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просмотра акул и сами акулы, каньонинг выше похвал, большая заслуга при этом, внимательных инструкторов, чудесные и красивые пейзажи природы, через которые продвигаешься к водопаду, но и уже на морально волевых, просмотр черепах и сардин! после каньонинга и водопада, вкусный Филиппинский обед. Нам все очень понравилось!

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Всего 38 отзывов в Себу в категории "Каньонинг"

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Ответы на вопросы от путешественников по Себу в категории «Каньонинг»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Себу
В июле 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Активный день в Себу: снорклинг, каньонинг и водопады Кавасан;
  2. Китовые акулы и каньонинг на водопаде Кавасан (всё включено);
  3. Южный Себу: водопады, акулы, каньонинг и снорклинг с сардинами.
Сколько стоит экскурсия по Себу в июле 2026
Сейчас в Себу в категории "Каньонинг" можно забронировать 3 экскурсии от 220 до 372. Туристы уже оставили гидам 38 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
Экскурсии на русском языке в Себу (Филиппины 🇵🇭) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2026 год по теме «Каньонинг», 38 ⭐ отзывов, цены от $220. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Филиппин. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь