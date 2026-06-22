Индивидуальная
до 10 чел.
Активный день в Себу: снорклинг, каньонинг и водопады Кавасан
Поплавать с китовыми акулами, исследовать тропики и найти свой рай
Начало: У вашего отеля в г. Себу, Моалбоал, или о. Лапу-Ла...
«В стоимость входит трансфер от вашего отеля и обратно на автомобиле Toyota Vios, русскоязычное сопровождение онлайн, обед после каньонинга, англоязычный водитель (местный житель)»
21 июл в 04:00
22 июл в 04:00
от $244 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
Китовые акулы и каньонинг на водопаде Кавасан (всё включено)
Насладитесь уникальной возможностью поплавать с китовыми акулами и отправиться в каньонинг на водопаде Кавасан в Себу. Всё включено для вашего комфорта
«11:00–11:30 — прибытие к началу маршрута каньонинга»
Завтра в 06:30
21 июл в 03:00
от $372 за человека
Индивидуальная
Южный Себу: водопады, акулы, каньонинг и снорклинг с сардинами
От умиротворения тропического леса до адреналина в бирюзовых каньонах за один день (всё включено)
«В стоимость включено: трансфер, входные билеты, снорклинг с китовыми акулами, каньонинг Кавасан, снорклинг с сардинами в Моалбоале, обед, аренда необходимого снаряжения»
Завтра в 08:00
21 июл в 03:00
от $220 за человека
Последние отзывы на экскурсии
Русскоязычных сопровождающих с вами не будет, но это в целом не критично. Каньонинг однозначно рекомендую, где-то чуть словите адреналин, посмотрите
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М
Огромное спасибо за столь увлекательное путешествие. Нам очень понравилось плавать с китовыми акулами (нам повезло и их было штук 5-6).
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Отлично организованная экскурсия на всех локациях, даже без серьёзного знания английского, очень насыщенная. Спасибо, Дмитрию и его команде.
+1
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А
все четко, рекомендую вещи можно оставлять в машине везде на каждой локации тебя ждут, на дайвинг сил не хватило, сразу предупреждаю каньонинг - это 3,5 часа ползанья по воде и горам, не все смогут пройти
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Р
Спасибо Дмитрию за организацию нашей активности. Все было четко и понятно. Водитель приехал в отель ровно в назначенное время. мы
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Н
конечно очень насыщенная экскурсия, но все быстро в плане организации нигде не задерживались. Нам понравилось, ждём следующую экскурсию послезавтра.
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И
самая лучшая экскурсия в моей жизни, это просто было невероятно!
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А
Крайне положительное впечатление от мероприятия. Пунктуальный выезд, спокойный лояльный к просьбам водитель, точное и чёткое сопровождение на точках маршрута, подготовленность
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А
все прошло отлично!
Дмитрий был на связи всегда, все подробно объяснил
с утра за нами приехала машина и довезла до первой точки
Дмитрий был на связи всегда, все подробно объяснил
с утра за нами приехала машина и довезла до первой точки
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Д
От данной экскурсии, только восторг! изначально ехали и в голове были только акулы:) Но в этой экскурсии, все прекрасно! организация
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Всего 38 отзывов в Себу в категории "Каньонинг"
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Ответы на вопросы от путешественников по Себу в категории «Каньонинг»
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Сколько стоит экскурсия по Себу в июле 2026
Сейчас в Себу в категории "Каньонинг" можно забронировать 3 экскурсии от 220 до 372. Туристы уже оставили гидам 38 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
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