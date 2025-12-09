Люди со всего мира прилетают на Филлипины, чтобы поплавать с удивительными китовыми акулами. Сделать это сможете и вы! Мы выдадим всё необходимое для снорклинга, и вы отправитесь навстречу морским гигантам. Сытный завтрак после погружения, прогулка до водопада Тумалог и посещение чудотворной церкви Симала — также в программе!

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос организатору

Описание экскурсии

Плавание с китовыми акулами — самая знаменитая туристическая активность острова Себу и Филиппин. У вас будет возможность увидеть самых больших в мире рыб на расстоянии вытянутой руки.

Посещение одного из самых высоких водопадов Себу —Тумалог. Вы искупаетесь и сделаете отличные фото на фоне дивной филиппинской природы. А мы расскажем, в какое время года водопад наиболее красив и полноводен и зачем в его воды хотят окунуться гости из восточных стран.

Прогулка по окрестностям чудотворной католической церкви Симала и по самому храму, где находится статуя Девы Марии, изливающая слёзы. Вы узнаете историю чудесных событий, связанных с ней.

Примерный тайминг

3:00–3:30 — выезд из отеля

7:00–8:00 — снорклинг и завтрак

9:00–10:00 — водопад Тумалог

10:00–13:00 — дорога в монастырь Симала

13:00–14:00 — экскурсия по Симале

14:00–17:00 — возвращение в отель

Организационные детали