Удивительный остров Себу: китовые акулы и чудотворная Симала
Исследовать подводный мир Филиппин, искупаться в водопаде и побывать в святом месте
Люди со всего мира прилетают на Филлипины, чтобы поплавать с удивительными китовыми акулами.
Сделать это сможете и вы! Мы выдадим всё необходимое для снорклинга, и вы отправитесь навстречу морским гигантам.
Сытный завтрак после погружения, прогулка до водопада Тумалог и посещение чудотворной церкви Симала — также в программе!
Описание экскурсии
Плавание с китовыми акулами — самая знаменитая туристическая активность острова Себу и Филиппин. У вас будет возможность увидеть самых больших в мире рыб на расстоянии вытянутой руки.
Посещение одного из самых высоких водопадов Себу —Тумалог. Вы искупаетесь и сделаете отличные фото на фоне дивной филиппинской природы. А мы расскажем, в какое время года водопад наиболее красив и полноводен и зачем в его воды хотят окунуться гости из восточных стран.
Прогулка по окрестностям чудотворной католической церкви Симала и по самому храму, где находится статуя Девы Марии, изливающая слёзы. Вы узнаете историю чудесных событий, связанных с ней.
Примерный тайминг
3:00–3:30 — выезд из отеля 7:00–8:00 — снорклинг и завтрак 9:00–10:00 — водопад Тумалог 10:00–13:00 — дорога в монастырь Симала 13:00–14:00 — экскурсия по Симале 14:00–17:00 — возвращение в отель
Организационные детали
Если вы не очень хорошо плаваете — есть возможность понаблюдать за акулами прямо с лодки
В стоимость включено: трансфер на минивэне, поездка на традиционных филиппинских лодках с соблюдением всех мер безопасности, завтрак после снорклинга, аренда масок и жилетов. Отдельно по желанию оплачивается видеосъёмка во время снорклинга — 550 песо
Для посещения церкви Симала необходима закрытая обувь и одежда — платья с закрытыми плечами либо брюки ниже колена
С вами поеду я или другой гид из нашей команды
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
