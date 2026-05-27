Из Себу и Лапу-Лапу к 4 островам на традиционной филиппинской лодке

От коралловых рифов до белоснежных пляжей
Вы побываете на четырёх заповедных островах за один день. Поплаваете среди кораллов Гилутунгана. Прогуляетесь по настилу над океаном на Налусуане. Увидите спокойную жизнь рыбацкого Каохагана.

А ещё отдохнёте на Панданоне, который не включают в стандартные программы — острове с белоснежным песком, бирюзовой водой и песчаной косой, уходящей в открытое море.
Из Себу и Лапу-Лапу к 4 островам на традиционной филиппинской лодке

Описание экскурсии

8:00 — встретим вас у отеля в Себу или на о. Лапу-Лапу (Мактан) и доставим к берегу. Вы разместитесь в филиппинской лодке — бангке — и отправитесь на водную прогулку с остановками на островах

  • Гилутунган — охраняемый морской заповедник. Вы отдохнёте, поплаваете с маской и полюбуетесь яркими кораллами и тропическими рыбами. Благодаря небольшой глубине место подходит для семейного отдыха
  • Налусуан — маленький заповедный остров с деревянным настилом, уходящим в океан, пройтись по которому босиком — настоящее удовольствие. С одной стороны — бескрайняя синева, с другой — коралловые сады у поверхности воды
  • Каохаган — тихий остров с рыбацкой деревней, не похожий на курортные места. Будет время прогуляться по песчаным тропинкам между домиками на сваях, познакомиться с жителями, заглянуть в мастерские и отдохнуть на белом песке в тени пальм под шелест листьев и плеск волн
  • Панданон — уединённая жемчужина Филиппин в проливе между Себу и Бохолом. Бескрайний белоснежный пляж, мелководье цвета бирюзы и песчаная коса — вы искупаетесь в тёплой воде, позагораете и сделаете красивые кадры

17:00 — возвращение в отель

Организационные детали

  • До лодки поедем на комфортабельном авто Toyota Vios или аналогичном
  • Минимум за 48 часов до экскурсии нужно отправить гиду на английском языке: название отеля, имя и фамилию, а также дату рождения
  • Трансфер с о. Лапу-Лапу входит в стоимость, трансфер из Себу за доплату — $20
  • Экипаж лодки лицензированный, на борту есть спасательные жилеты
  • Дополнительные расходы: входные билеты на острова (Каохаган — 150 песо, Налусуан — 250 песо, Хилутунган — 150 песо, Панданон — 350 песо). По желанию: обед — 650 песо с чел., снорклинг-снаряжение — 500 песо/комплект, фото- и видеосъёмка, активности вне программы
  • Маршрут может меняться из-за погоды или форс-мажоров
  • Предусмотрено удалённое русскоязычное сопровождение; капитан, команда и водитель англоговорящие

Можем провести прогулку для большего числа участников (только ваша компания):

  • 4-5 чел. (трансфер на Toyota Avanza или аналоге) — $373
  • 6-10 чел. (трансфер на Toyota Hiace или аналоге) — $392

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля в г. Себу или на о. Лапу-Лапу (Мактан)
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий
Дмитрий — ваша команда гидов в Себу
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провели экскурсии для 536 туристов
Привет! Меня зовут Дмитрий. Я путешественник, организатор туров и гид, живущий на Филиппинах с 2020 года. Являюсь совладельцем лицензированного туристического агентства, открытого и работающего официально на Филиппинах. Ранее я много самостоятельно путешествовал по странам Европы и Азии и получил большой опыт в планировании поездок. Сейчас я сосредоточен на Филиппинах и готов поделиться своим опытом и знаниями с вами.

