Вы побываете на четырёх заповедных островах за один день. Поплаваете среди кораллов Гилутунгана. Прогуляетесь по настилу над океаном на Налусуане. Увидите спокойную жизнь рыбацкого Каохагана.
А ещё отдохнёте на Панданоне, который не включают в стандартные программы — острове с белоснежным песком, бирюзовой водой и песчаной косой, уходящей в открытое море.
Описание экскурсии
8:00 — встретим вас у отеля в Себу или на о. Лапу-Лапу (Мактан) и доставим к берегу. Вы разместитесь в филиппинской лодке — бангке — и отправитесь на водную прогулку с остановками на островах
- Гилутунган — охраняемый морской заповедник. Вы отдохнёте, поплаваете с маской и полюбуетесь яркими кораллами и тропическими рыбами. Благодаря небольшой глубине место подходит для семейного отдыха
- Налусуан — маленький заповедный остров с деревянным настилом, уходящим в океан, пройтись по которому босиком — настоящее удовольствие. С одной стороны — бескрайняя синева, с другой — коралловые сады у поверхности воды
- Каохаган — тихий остров с рыбацкой деревней, не похожий на курортные места. Будет время прогуляться по песчаным тропинкам между домиками на сваях, познакомиться с жителями, заглянуть в мастерские и отдохнуть на белом песке в тени пальм под шелест листьев и плеск волн
- Панданон — уединённая жемчужина Филиппин в проливе между Себу и Бохолом. Бескрайний белоснежный пляж, мелководье цвета бирюзы и песчаная коса — вы искупаетесь в тёплой воде, позагораете и сделаете красивые кадры
17:00 — возвращение в отель
Организационные детали
- До лодки поедем на комфортабельном авто Toyota Vios или аналогичном
- Минимум за 48 часов до экскурсии нужно отправить гиду на английском языке: название отеля, имя и фамилию, а также дату рождения
- Трансфер с о. Лапу-Лапу входит в стоимость, трансфер из Себу за доплату — $20
- Экипаж лодки лицензированный, на борту есть спасательные жилеты
- Дополнительные расходы: входные билеты на острова (Каохаган — 150 песо, Налусуан — 250 песо, Хилутунган — 150 песо, Панданон — 350 песо). По желанию: обед — 650 песо с чел., снорклинг-снаряжение — 500 песо/комплект, фото- и видеосъёмка, активности вне программы
- Маршрут может меняться из-за погоды или форс-мажоров
- Предусмотрено удалённое русскоязычное сопровождение; капитан, команда и водитель англоговорящие
Можем провести прогулку для большего числа участников (только ваша компания):
- 4-5 чел. (трансфер на Toyota Avanza или аналоге) — $373
- 6-10 чел. (трансфер на Toyota Hiace или аналоге) — $392
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля в г. Себу или на о. Лапу-Лапу (Мактан)
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 8 часов
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваша команда гидов в Себу
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провели экскурсии для 536 туристов
Привет! Меня зовут Дмитрий. Я путешественник, организатор туров и гид, живущий на Филиппинах с 2020 года. Являюсь совладельцем лицензированного туристического агентства, открытого и работающего официально на Филиппинах. Ранее я много самостоятельно путешествовал по странам Европы и Азии и получил большой опыт в планировании поездок. Сейчас я сосредоточен на Филиппинах и готов поделиться своим опытом и знаниями с вами.
Входит в следующие категории Себу
