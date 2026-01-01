Мои заказы

Развлечения в Себу

Найдено 5 экскурсий в категории «Развлечения» в Себу на русском языке, цены от $180. Расписание для бронирования на январь, февраль и март 2026 г.
Активный день в Себу: снорклинг, каньонинг и водопады Кавасан
На машине
13 часов
18 отзывов
Водная прогулка
Поплавать с китовыми акулами, исследовать тропики и найти свой рай
Начало: У вашего отеля в г. Себу, Моалбоал, или о. Лапу-Ла...
Завтра в 03:00
20 янв в 03:00
$231 за всё до 12 чел.
Снорклинг, водопад Тумалог и остров Сумилон - из Себу
На машине
13 часов
10 отзывов
Водная прогулка
Поплавать с китовыми акулами, искупаться в природных бассейнах и прогуляться по песчаной косе
Начало: У вашего отеля в г. Себу, Моалбоал, или о. Лапу-Ла...
Завтра в 04:00
20 янв в 04:00
$231 за всё до 12 чел.
Незабываемый день на Себу: снорклинг с акулами, сардинами и черепахами
На машине
13 часов
1 отзыв
Водная прогулка
Погрузитесь в мир морских приключений на Себу! Снорклинг с китовыми акулами, сардинами и черепахами, а также посещение водопада Тумалог ждут вас
24 янв в 03:30
25 янв в 03:30
от $290 за человека
Незабываемый день на Себу - снорклинг с акулами, сардинами и черепахами
14 часов
2 отзыва
Водная прогулка
Начало: Город Себу или город Лапу-Лапу
Расписание: Экскурсия проводится ежедневно
21 янв в 03:30
22 янв в 03:30
$180 за человека
Удивительный остров Себу: китовые акулы и чудотворная Симала
На машине
13 часов
Индивидуальная
Исследовать подводный мир Филиппин, искупаться в водопаде и побывать в святом месте
24 янв в 03:00
25 янв в 03:00
от $280 за человека

Сколько стоит экскурсия по Себу в январе 2026
Сейчас в Себу в категории "Развлечения" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 180 до 290. Туристы уже оставили гидам 31 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
