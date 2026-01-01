Водная прогулка
Активный день в Себу: снорклинг, каньонинг и водопады Кавасан
Поплавать с китовыми акулами, исследовать тропики и найти свой рай
Начало: У вашего отеля в г. Себу, Моалбоал, или о. Лапу-Ла...
Завтра в 03:00
20 янв в 03:00
$231 за всё до 12 чел.
Водная прогулка
Снорклинг, водопад Тумалог и остров Сумилон - из Себу
Поплавать с китовыми акулами, искупаться в природных бассейнах и прогуляться по песчаной косе
Начало: У вашего отеля в г. Себу, Моалбоал, или о. Лапу-Ла...
Завтра в 04:00
20 янв в 04:00
$231 за всё до 12 чел.
Водная прогулка
Незабываемый день на Себу: снорклинг с акулами, сардинами и черепахами
Погрузитесь в мир морских приключений на Себу! Снорклинг с китовыми акулами, сардинами и черепахами, а также посещение водопада Тумалог ждут вас
24 янв в 03:30
25 янв в 03:30
от $290 за человека
Водная прогулка
Незабываемый день на Себу - снорклинг с акулами, сардинами и черепахами
Начало: Город Себу или город Лапу-Лапу
Расписание: Экскурсия проводится ежедневно
21 янв в 03:30
22 янв в 03:30
$180 за человека
Индивидуальная
Удивительный остров Себу: китовые акулы и чудотворная Симала
Исследовать подводный мир Филиппин, искупаться в водопаде и побывать в святом месте
24 янв в 03:00
25 янв в 03:00
от $280 за человека
