Здесь природа становится ближе: львы отдыхают в тени деревьев, жирафы неспешно прогуливаются по саванне, а экзотические птицы наполняют тишину вокруг яркими голосами. Всё это — про самый большой сафари-парк Филиппин, куда мы с вами и отправимся. Вы сможете познакомиться с более чем 120 видами животных, птиц и рептилий, а обо всём остальном позаботимся мы.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

от $347 за человека

Описание экскурсии

8:00 — выезд из Себу

Комфортный трансфер из вашего отеля. По дороге — утренние пейзажи острова.

9:30–12:30 — знакомство с Cebu Safari and Adventure Park

Погружение в мир дикой природы: вы увидите более 120 видов животных — от жирафов и зебр до экзотических птиц. Гид расскажет интересные факты и проведёт по самым впечатляющим локациям.

12:30 — обед в парке

Перерыв на отдых и перекус в комфортной обстановке среди зелёных пейзажей.

13:00–14:00 — свободное время в парке

Чтобы ещё раз насладиться любимыми локациями и сделать фото.

14:00 — выезд в отель

Возвращение ориентировочно в 16:00.

Организационные детали