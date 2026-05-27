Здесь природа становится ближе: львы отдыхают в тени деревьев, жирафы неспешно прогуливаются по саванне, а экзотические птицы наполняют тишину вокруг яркими голосами. Всё это — про самый большой сафари-парк Филиппин, куда мы с вами и отправимся.
Вы сможете познакомиться с более чем 120 видами животных, птиц и рептилий, а обо всём остальном позаботимся мы.
Вы сможете познакомиться с более чем 120 видами животных, птиц и рептилий, а обо всём остальном позаботимся мы.
Описание экскурсии
8:00 — выезд из Себу
Комфортный трансфер из вашего отеля. По дороге — утренние пейзажи острова.
9:30–12:30 — знакомство с Cebu Safari and Adventure Park
Погружение в мир дикой природы: вы увидите более 120 видов животных — от жирафов и зебр до экзотических птиц. Гид расскажет интересные факты и проведёт по самым впечатляющим локациям.
12:30 — обед в парке
Перерыв на отдых и перекус в комфортной обстановке среди зелёных пейзажей.
13:00–14:00 — свободное время в парке
Чтобы ещё раз насладиться любимыми локациями и сделать фото.
14:00 — выезд в отель
Возвращение ориентировочно в 16:00.
Организационные детали
- В стоимость входит: трансфер на микроавтобусе, входные билеты в парк, обед
- С вами будет один из русскоговорящих гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — ваша команда гидов в Себу
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провели экскурсии для 20 туристов
Я живу на Филиппинах много лет, хорошо знаю и люблю эту страну. Моя команда и я будем рады организовать вам незабываемое путешествие и подарить только положительные впечатления от наших экскурсий!
Входит в следующие категории Себу
Похожие экскурсии на «Сафари-парк Себу: день среди дикой природы»
Индивидуальная
Экзотика острова Бохол
Погрузитесь в мир Бохола: реки, леса и холмы. Узнайте о легендах и жизни местных племён, наслаждаясь природой и культурой
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
от $410 за человека
Индивидуальная
Незабываемый день на Себу: снорклинг с акулами, сардинами и черепахами
Погрузитесь в мир морских приключений на Себу! Снорклинг с китовыми акулами, сардинами и черепахами, а также посещение водопада Тумалог ждут вас
29 мая в 03:30
30 мая в 03:30
от $353 за человека
Индивидуальная
Три природных чуда Себу за один день
Увидеть китовых акул, дружелюбных обезьян и каскадные водопады Агуинид
29 мая в 04:00
30 мая в 04:00
от $340 за человека
Индивидуальная
Знакомьтесь, Себу
Автопешеходная экскурсия по старейшему городу на Филиппинах и по филиппинской провинции
Завтра в 08:00
29 мая в 08:00
от $250 за человека
от $347 за человека