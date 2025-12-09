Увидеть китовых акул, дружелюбных обезьян и каскадные водопады Агуинид
Если хотите побывать в трёх мирах — морском, земном и горном — всего за один день, этот маршрут станет идеальным выбором.
Мы устроим для вас погружение в живой мир Себу: вы поплаваете рядом с китовыми акулами, покормите обезьян в заповеднике, и подниметесь по каскадным водопадам среди джунглей. А уезжать будете с чувством, будто совершили сразу три путешествия!
Описание экскурсии
Эта экскурсия — шанс всего за один день побывать в трёх по-настоящему удивительных местах острова Себу. Вас ждут:
встреча с китовыми акулами — гигантами, поражающими своим спокойствием и грацией
поездка в заповедник, где обезьянки с удовольствием примут угощение из ваших рук
каскадные водопады Агуинид — идеальное место для лёгкого хайкинга и короткого побега от цивилизации
Как пройдёт ваш день
4:00 — ранний выезд из отеля
Возьмите с собой ланчбокс (это бесплатная услуга, главное — заранее предупредите ресепшн).
7:00 — обезьяний заповедник
Здесь вас встретят почти ручные макаки — любопытные, умные и по-настоящему обаятельные. Сможете угостить их бананами и понаблюдать за повадками — с безопасного расстояния и под присмотром сопровождающих.
8:00 — снорклинг с китовыми акулами
Вы окажетесь лицом к лицу с морскими великанами, не нарушая естественного ритма их жизни. Это самые крупные рыбы на планете — и при этом абсолютно мирные. Плавание рядом с ними оставит неизгладимое впечатление.
9:00 — завтрак на берегу моря в аутентичной беседке
11:00 — водопады Агуинид
Дорога по ним пролегает через живописные пейзажи, окружённые тропической зеленью. Это часовой хайкинг по нескольким уровням каскадного водопада. Здесь почти нет туристов, и это добавляет прогулке особую прелесть — можно остаться наедине с природой и почувствовать её мощь.
15:00 — возвращение в отель
Что вы узнаете во время экскурсии
Как появилось популярное плавание с китовыми акулами и почему оно не наносит вреда животным
Откуда пришли обезьянки в заповедник и какие условия для них созданы
Почему вода в филиппинских источниках и водопадах считается особенно чистой
Организационные детали
Путешествие будет проходить на комфортабельном автомобиле с одним из опытных русскоговорящих гидов нашей команды, долгое время живущим на Филиппинах
Завтрак включён в стоимость
Вам будет нужна одежда, комфортная для плавания с акулами и для прогулки по водопаду, полотенца, сменная одежда
Маски и жилеты для снорклинга с акулами предоставляются на месте, но при желании можно взять и свои
За дополнительную плату в 550 песо можно заказать видеосъёмку плавания с акулами
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваша команда гидов в Себу
Провели экскурсии для 21 туриста
Живу на острове Себу более 10 лет и за это время хорошо узнала и полюбила Филиппины. В непринужденной дружеской обстановке наших экскурсий мы покажем вам именно настоящие Филиппины и вам обязательно захочется вернуться в эту замечательную страну!
С нами работают профессиональные русскоязычные гиды и проверенные водители.