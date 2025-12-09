Если хотите побывать в трёх мирах — морском, земном и горном — всего за один день, этот маршрут станет идеальным выбором. Мы устроим для вас погружение в живой мир Себу: вы поплаваете рядом с китовыми акулами, покормите обезьян в заповеднике, и подниметесь по каскадным водопадам среди джунглей. А уезжать будете с чувством, будто совершили сразу три путешествия!

Описание экскурсии

Эта экскурсия — шанс всего за один день побывать в трёх по-настоящему удивительных местах острова Себу. Вас ждут:

встреча с китовыми акулами — гигантами, поражающими своим спокойствием и грацией

— гигантами, поражающими своим спокойствием и грацией поездка в заповедник , где обезьянки с удовольствием примут угощение из ваших рук

, где обезьянки с удовольствием примут угощение из ваших рук каскадные водопады Агуинид — идеальное место для лёгкого хайкинга и короткого побега от цивилизации

Как пройдёт ваш день

4:00 — ранний выезд из отеля

Возьмите с собой ланчбокс (это бесплатная услуга, главное — заранее предупредите ресепшн).

7:00 — обезьяний заповедник

Здесь вас встретят почти ручные макаки — любопытные, умные и по-настоящему обаятельные. Сможете угостить их бананами и понаблюдать за повадками — с безопасного расстояния и под присмотром сопровождающих.

8:00 — снорклинг с китовыми акулами

Вы окажетесь лицом к лицу с морскими великанами, не нарушая естественного ритма их жизни. Это самые крупные рыбы на планете — и при этом абсолютно мирные. Плавание рядом с ними оставит неизгладимое впечатление.

9:00 — завтрак на берегу моря в аутентичной беседке

11:00 — водопады Агуинид

Дорога по ним пролегает через живописные пейзажи, окружённые тропической зеленью. Это часовой хайкинг по нескольким уровням каскадного водопада. Здесь почти нет туристов, и это добавляет прогулке особую прелесть — можно остаться наедине с природой и почувствовать её мощь.

15:00 — возвращение в отель

Что вы узнаете во время экскурсии

Как появилось популярное плавание с китовыми акулами и почему оно не наносит вреда животным

Откуда пришли обезьянки в заповедник и какие условия для них созданы

Почему вода в филиппинских источниках и водопадах считается особенно чистой

Организационные детали