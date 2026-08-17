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Описание трансфер

Я создаю авторские путешествия уже 6 лет и знаю, какая должна быть программа для тотальной перезагрузки

Этот тур — идеальный баланс между яркими эмоциями и роскошным расслаблением на пляже. Обычно с нами едут активные девчонки и парни в возрасте 25–35 лет.

Мы продумали всё до мелочей: от безопасности до эстетики, чтобы вы могли просто расслабиться, быть собой в кругу единомышленников и зарядиться энергией на все 100%.

Главное преимущество нашего путешествия — это эксклюзивная камерная группа, в которой будет всего 9 человек.

Забудьте об огромных автобусах и долгих туристических сборах: такой мини-формат гарантирует максимум заботы лично от меня как организатора, безопасность и полную свободу.

Наша маленькая команда моментально превратится в близкую банду подруг, где царит атмосфера абсолютного комфорта, а домой вы вернетесь не просто отдохнувшими, а с новыми настоящими друзьями.

Программа выстроена на идеальном контрасте: вас ждет взрывной адреналин острова Себу и эстетичный пляжный чилл на лучшем побережье Филиппин.

Это путешествие подарит вам гигабайты роскошного контента для соцсетей.

Мы сделаем уникальные кадры, плавая на расстоянии вытянутой руки с огромными китовыми акулами, сделаем фото в миллионах сардин, устроим аквапарк на бирюзовых водопадах, а затем будем пить коктейли в красивых платьях и провожать розовые закаты на песке, похожем на муку.