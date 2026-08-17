Филиппины: 4 острова, китовые акулы, водопады, мегаполис и лучший пляж

Я создаю авторские путешествия уже 6 лет и знаю
Филиппины: 4 острова, китовые акулы, водопады, мегаполис и лучший пляжФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Филиппины: 4 острова, китовые акулы, водопады, мегаполис и лучший пляжФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Филиппины: 4 острова, китовые акулы, водопады, мегаполис и лучший пляжФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Описание трансфер

Я создаю авторские путешествия уже 6 лет и знаю, какая должна быть программа для тотальной перезагрузки

Этот туридеальный баланс между яркими эмоциями и роскошным расслаблением на пляже. Обычно с нами едут активные девчонки и парни в возрасте 25–35 лет.

Мы продумали всё до мелочей: от безопасности до эстетики, чтобы вы могли просто расслабиться, быть собой в кругу единомышленников и зарядиться энергией на все 100%.

Главное преимущество нашего путешествия — это эксклюзивная камерная группа, в которой будет всего 9 человек.

Забудьте об огромных автобусах и долгих туристических сборах: такой мини-формат гарантирует максимум заботы лично от меня как организатора, безопасность и полную свободу.

Наша маленькая команда моментально превратится в близкую банду подруг, где царит атмосфера абсолютного комфорта, а домой вы вернетесь не просто отдохнувшими, а с новыми настоящими друзьями.

Программа выстроена на идеальном контрасте: вас ждет взрывной адреналин острова Себу и эстетичный пляжный чилл на лучшем побережье Филиппин.

Это путешествие подарит вам гигабайты роскошного контента для соцсетей.

Мы сделаем уникальные кадры, плавая на расстоянии вытянутой руки с огромными китовыми акулами, сделаем фото в миллионах сардин, устроим аквапарк на бирюзовых водопадах, а затем будем пить коктейли в красивых платьях и провожать розовые закаты на песке, похожем на муку.

  • Эмоции, которые ты заберешь с собой из этого путешествия:
  • Чистый дофаминовый взрыв: В момент, когда ты окажешься в воде на расстоянии вытянутой руки от огромной китовой акулы и будешь улыбаться в маску от осознания масштаба происходящего.
  • Эстетический шок и космос: Когда миллионы сверкающих сардин закружат тебя в живом серебряном смерче, создавая идеальный кадр для твоих соцсетей, который сотрет границы реальности.
  • Дикий драйв и свободу: Во время каньонинга и прыжков в нереальную бирюзовую воду водопадов посреди диких тропических джунглей, где можно полностью отключить голову.
  • Абсолютный дзен и ленивый кайф: Когда ты будешь сидеть на белоснежном, как мука, песке с коктейлем в руке, слушать шум океана и провожать фантастический розовый закат, забыв о рабочих чатах.
  • Зажигательный вайб и легкость: На вечерних посиделках у побережья, когда можно громко петь любимые треки, танцевать босиком прямо на песке и просто наслаждаться моментом в кругу своих.
  • Ощущение, что ты нашел свою банду: Когда в конце трипа вы будете обниматься всей вашей маленькой компанией из 8 человек, понимая, что за эти дни стали настоящими близкими друзьями.

Программа тура по дням

1 день

Привет, Манила

  • Прибытие: Встреча участников в международном аэропорту Манилы.

  • Размещение: Размещение в отеле рядом с аэропортом и отдых

Привет, МанилаПривет, Манила
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
2 день

Телепорт на Себу, релакс и филиппинский дзен

  • Утро: Завтрак, выселение и трансфер на внутренний рейс до острова Себу.

  • Размещение: Заселение в стильный дизайн-отель с бассейном

  • Релакс: Время тотального ленивого кайфа у бассейна. Пьем коктейли, ловим первые лучи солнца, наслаждаемся отдыхом

  • Тот самый филиппинский массаж: Вечерний традиционный массаж — это не просто спа, а глубокая телесная практика, которая снимает мышечные зажимы от сидячей работы и перезагружает нервную систему.

  • Атмосфера вечера: Ужин в ресторане -знакомимся и празднуем начало новой главы.

Телепорт на Себу, релакс и филиппинский дзенТелепорт на Себу, релакс и филиппинский дзенТелепорт на Себу, релакс и филиппинский дзен
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
3 день

Легендарный Бохоль - водопады, холмы и долгопяты

  • Раннее отправление. Отправляемся на скоростном пароме на живописный остров Бохол

  • Каскадные водопады: Начинаем день с освежающего купания. Вас ждет кристально чистая бирюзовая вода на фоне тропической зелени, где получатся супер фото

  • Шоколадные холмы. Любуемся уникальным ландшафтом из сотен конусообразных холмов, которые в сухой сезон становятся точь-в-точь как шоколадные трюфели.

  • В гости к долгопятам. Посещаем заповедник, чтобы увидеть самых маленьких и милых приматов планеты с огромными глазами.

  • Обед-круиз по реке Лобок. Наслаждаемся сытным шведским столом на плавучем ресторане, неторопливо скользящем сквозь густые дикие джунгли под живую музыку.

  • Заселение и ужин. Возвращаемся в отель, сбрасываем рюкзаки и делимся впечатлениями за вкусным ужином.

Легендарный Бохоль - водопады, холмы и долгопятыЛегендарный Бохоль - водопады, холмы и долгопятыЛегендарный Бохоль - водопады, холмы и долгопяты
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
4 день

Акулы, сардины и водопады

  • Встреча с китовыми акулами. Ранний выезд к побережью ради главного экстремального опыта. Плаваем с маской в паре метров от нереальных, величественных морских гигантов.

  • Стая сардин в Моалбоале. Погружаемся в воду прямо у берега. Оказываемся в центре гигантского живого облака из миллионов серебряных рыб, которые синхронно кружат вокруг вас.

  • Каньонинг на водопадах Кавасан. Отправляемся в невероятный природный аквапарк среди диких джунглей. Прыгаем со скал разной высоты, катимся по природным водным горкам и плаваем в глубоких лагунах.

  • Едем в отель ужинаем местными деликатесами и отдыхаем после самого активного дня поездки.

Акулы, сардины и водопадыАкулы, сардины и водопадыАкулы, сардины и водопады
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
5 день

Борокай, жди

  • Трансфер в аэропорт. Ранний выезд, прощаемся с островом и отправляемся на регистрацию.

  • Перелет на Боракай. Короткий перелет к одному из самых красивых и знаменитых курортных островов мира.

  • Прибытие в отель. Проходим быстрый чек-ин, сбрасываем вещи и меняем одежду на купальники.

  • Выход на Белый пляж. Ступаем на знаменитый мучной песок Боракая, который вообще не нагревается на солнце.

  • Пляжный отдых. Купаемся в идеально прозрачной воде, загораем под пальмами и никуда не спешим.

  • Ужин у кромки воды. Провожаем культовый огненный закат Боракая в уютном ресторане на берегу с морепродуктами и живой музыкой.

Борокай, ждиБорокай, ждиБорокай, жди
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
6 день

Пляжный свободный день

Эти дни созданы для полной перезагрузки, а проходят они обычно очень весело и тусовочно — к этому моменту группа становится уже как родная!

Как всё будет устроено:

  • Полная свобода. Никаких жестких таймингов и обязательных подъемов. Вы сами решаете, как провести свой идеальный день в раю.

  • Точки сборки. Для каждого свободного дня мы заранее обозначим классную точку встречи на пляже, время для совместных прогулок по острову, а также проверенные рестораны для обедов и ужинов.

  • Всё по желанию. Если у вас будет настроение — просто присоединяйтесь к группе в любой момент, чтобы вместе ворваться в пляжное веселье, проводить закат или потанцевать.

Пляжный свободный день
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
7 день

Пляжный свободный день

Эти дни созданы для полной перезагрузки, а проходят они обычно очень весело и тусовочно — к этому моменту группа становится уже как родная!

Как всё будет устроено:

  • Полная свобода. Никаких жестких таймингов и обязательных подъемов. Вы сами решаете, как провести свой идеальный день в раю.

  • Точки сборки. Для каждого свободного дня мы заранее обозначим классную точку встречи на пляже, время для совместных прогулок по острову, а также проверенные рестораны для обедов и ужинов.

  • Всё по желанию. Если у вас будет настроение — просто присоединяйтесь к группе в любой момент, чтобы вместе ворваться в пляжное веселье, проводить закат или потанцевать.

Пляжный свободный день
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
8 день

Пляжный свободный день

Эти дни созданы для полной перезагрузки, а проходят они обычно очень весело и тусовочно — к этому моменту группа становится уже как родная!

Как всё будет устроено:

  • Полная свобода. Никаких жестких таймингов и обязательных подъемов. Вы сами решаете, как провести свой идеальный день в раю.

  • Точки сборки. Для каждого свободного дня мы заранее обозначим классную точку встречи на пляже, время для совместных прогулок по острову, а также проверенные рестораны для обедов и ужинов.

  • Всё по желанию. Если у вас будет настроение — просто присоединяйтесь к группе в любой момент, чтобы вместе ворваться в пляжное веселье, проводить закат или потанцевать.

Пляжный свободный день
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
9 день

Мегаполис Манила

  • Перелет в Манилу. Прощаемся с белоснежными пляжами Боракая и вылетаем в столицу Филиппин.

  • Охота за брендами. Отправляемся в топовые торгово-развлекательные центры столицы, где можно найти всё: от мировых люксовых брендов до уникальных местных сувениров, качественного жемчуга и экзотических манговых сладостей.

  • Бар на крыше. Завершаем наше грандиозное путешествие в стильном руфтоп-баре на высоте птичьего полета.

Мегаполис Манила
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
10 день

Пока, Филиппины

  • Вылет домой

Варианты проживания

2-x местный номер

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что включено
  • Комфортное проживание: Отели уровня 4 и 5 звезд с бассейнами и вкусными завтраками каждый день
  • Индивидуальные трансферы: Все перемещения по маршруту на комфортабельном личном минивэне только для нашей мини-группы
  • Расслабляющий SPA-день: Сеанс аутентичного филиппинского массажа, чтобы снять усталость после перелета или активного дня
  • Насыщенная экскурсионная программа: Все входные билеты по маршруту, включая поездку к акулам, сардинам, долгопятам и Шоколадным холмам
  • Забота и поддержка: Постоянное сопровождение организатора и профессионального местного гида в течение всех экскурсионных дней
  • Крутой контент: Профессиональная подводная съемка на Go-Pro, чтобы у вас остались роскошные кадры с акулами и сардинами
  • Гастрономический опыт: Один атмосферный праздничный обед на плавучем ресторане во время круиза по тропической реке
Что не входит в цену
  • Авиаперелеты: Международный перелет до Филиппин, а также внутренние перелеты между островами (я помогу подобрать и купить самые удобные и выгодные билеты под наше время). Питание:
  • Обеды и ужины в кафе и ресторанах (кроме завтраков в отелях и одного праздничного обеда на плавучем ресторане) - мы будем ходить в классные инстаграмные места и пробовать местную кухню
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 9 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Дарья
Дарья — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Привет! Меня зовут Дарья, и я уже 5 лет создаю незабываемые авторские туры. Ранее работала турагентом, поэтому точно знаю, как сделать путешествие не только комфортным и доступным, но и насыщенным
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эмоциями! Наша команда организует туры по Дагестану, Осетии, Армении и Мальдивам. Мы предлагаем: - Опытных гидов, которые поделятся местными традициями и культурой. -Насыщенные программы с увлекательными экскурсиями. -Забронированное проверенное жилье с отзывами выше 4,7 из 5. -Интересные мастер-классы для всех желающих. Самое главное для нас — чтобы люди кайфовали в путешествии, погружались в колорит новой страны и получали яркие эмоции!

Тур входит в следующие категории Себу

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