Описание трансфер
Я создаю авторские путешествия уже 6 лет и знаю, какая должна быть программа для тотальной перезагрузки
Этот тур — идеальный баланс между яркими эмоциями и роскошным расслаблением на пляже. Обычно с нами едут активные девчонки и парни в возрасте 25–35 лет.
Мы продумали всё до мелочей: от безопасности до эстетики, чтобы вы могли просто расслабиться, быть собой в кругу единомышленников и зарядиться энергией на все 100%.
Главное преимущество нашего путешествия — это эксклюзивная камерная группа, в которой будет всего 9 человек.
Забудьте об огромных автобусах и долгих туристических сборах: такой мини-формат гарантирует максимум заботы лично от меня как организатора, безопасность и полную свободу.
Наша маленькая команда моментально превратится в близкую банду подруг, где царит атмосфера абсолютного комфорта, а домой вы вернетесь не просто отдохнувшими, а с новыми настоящими друзьями.
Программа выстроена на идеальном контрасте: вас ждет взрывной адреналин острова Себу и эстетичный пляжный чилл на лучшем побережье Филиппин.
Это путешествие подарит вам гигабайты роскошного контента для соцсетей.
Мы сделаем уникальные кадры, плавая на расстоянии вытянутой руки с огромными китовыми акулами, сделаем фото в миллионах сардин, устроим аквапарк на бирюзовых водопадах, а затем будем пить коктейли в красивых платьях и провожать розовые закаты на песке, похожем на муку.
- Эмоции, которые ты заберешь с собой из этого путешествия:
- Чистый дофаминовый взрыв: В момент, когда ты окажешься в воде на расстоянии вытянутой руки от огромной китовой акулы и будешь улыбаться в маску от осознания масштаба происходящего.
- Эстетический шок и космос: Когда миллионы сверкающих сардин закружат тебя в живом серебряном смерче, создавая идеальный кадр для твоих соцсетей, который сотрет границы реальности.
- Дикий драйв и свободу: Во время каньонинга и прыжков в нереальную бирюзовую воду водопадов посреди диких тропических джунглей, где можно полностью отключить голову.
- Абсолютный дзен и ленивый кайф: Когда ты будешь сидеть на белоснежном, как мука, песке с коктейлем в руке, слушать шум океана и провожать фантастический розовый закат, забыв о рабочих чатах.
- Зажигательный вайб и легкость: На вечерних посиделках у побережья, когда можно громко петь любимые треки, танцевать босиком прямо на песке и просто наслаждаться моментом в кругу своих.
- Ощущение, что ты нашел свою банду: Когда в конце трипа вы будете обниматься всей вашей маленькой компанией из 8 человек, понимая, что за эти дни стали настоящими близкими друзьями.
Программа тура по дням
Привет, Манила
Прибытие: Встреча участников в международном аэропорту Манилы.
Размещение: Размещение в отеле рядом с аэропортом и отдых
Телепорт на Себу, релакс и филиппинский дзен
Утро: Завтрак, выселение и трансфер на внутренний рейс до острова Себу.
Размещение: Заселение в стильный дизайн-отель с бассейном
Релакс: Время тотального ленивого кайфа у бассейна. Пьем коктейли, ловим первые лучи солнца, наслаждаемся отдыхом
Тот самый филиппинский массаж: Вечерний традиционный массаж — это не просто спа, а глубокая телесная практика, которая снимает мышечные зажимы от сидячей работы и перезагружает нервную систему.
Атмосфера вечера: Ужин в ресторане -знакомимся и празднуем начало новой главы.
Легендарный Бохоль - водопады, холмы и долгопяты
Раннее отправление. Отправляемся на скоростном пароме на живописный остров Бохол
Каскадные водопады: Начинаем день с освежающего купания. Вас ждет кристально чистая бирюзовая вода на фоне тропической зелени, где получатся супер фото
Шоколадные холмы. Любуемся уникальным ландшафтом из сотен конусообразных холмов, которые в сухой сезон становятся точь-в-точь как шоколадные трюфели.
В гости к долгопятам. Посещаем заповедник, чтобы увидеть самых маленьких и милых приматов планеты с огромными глазами.
Обед-круиз по реке Лобок. Наслаждаемся сытным шведским столом на плавучем ресторане, неторопливо скользящем сквозь густые дикие джунгли под живую музыку.
Заселение и ужин. Возвращаемся в отель, сбрасываем рюкзаки и делимся впечатлениями за вкусным ужином.
Акулы, сардины и водопады
Встреча с китовыми акулами. Ранний выезд к побережью ради главного экстремального опыта. Плаваем с маской в паре метров от нереальных, величественных морских гигантов.
Стая сардин в Моалбоале. Погружаемся в воду прямо у берега. Оказываемся в центре гигантского живого облака из миллионов серебряных рыб, которые синхронно кружат вокруг вас.
Каньонинг на водопадах Кавасан. Отправляемся в невероятный природный аквапарк среди диких джунглей. Прыгаем со скал разной высоты, катимся по природным водным горкам и плаваем в глубоких лагунах.
Едем в отель ужинаем местными деликатесами и отдыхаем после самого активного дня поездки.
Борокай, жди
Трансфер в аэропорт. Ранний выезд, прощаемся с островом и отправляемся на регистрацию.
Перелет на Боракай. Короткий перелет к одному из самых красивых и знаменитых курортных островов мира.
Прибытие в отель. Проходим быстрый чек-ин, сбрасываем вещи и меняем одежду на купальники.
Выход на Белый пляж. Ступаем на знаменитый мучной песок Боракая, который вообще не нагревается на солнце.
Пляжный отдых. Купаемся в идеально прозрачной воде, загораем под пальмами и никуда не спешим.
Ужин у кромки воды. Провожаем культовый огненный закат Боракая в уютном ресторане на берегу с морепродуктами и живой музыкой.
Пляжный свободный день
Эти дни созданы для полной перезагрузки, а проходят они обычно очень весело и тусовочно — к этому моменту группа становится уже как родная!
Как всё будет устроено:
Полная свобода. Никаких жестких таймингов и обязательных подъемов. Вы сами решаете, как провести свой идеальный день в раю.
Точки сборки. Для каждого свободного дня мы заранее обозначим классную точку встречи на пляже, время для совместных прогулок по острову, а также проверенные рестораны для обедов и ужинов.
Всё по желанию. Если у вас будет настроение — просто присоединяйтесь к группе в любой момент, чтобы вместе ворваться в пляжное веселье, проводить закат или потанцевать.
Пляжный свободный день
Эти дни созданы для полной перезагрузки, а проходят они обычно очень весело и тусовочно — к этому моменту группа становится уже как родная!
Как всё будет устроено:
Полная свобода. Никаких жестких таймингов и обязательных подъемов. Вы сами решаете, как провести свой идеальный день в раю.
Точки сборки. Для каждого свободного дня мы заранее обозначим классную точку встречи на пляже, время для совместных прогулок по острову, а также проверенные рестораны для обедов и ужинов.
Всё по желанию. Если у вас будет настроение — просто присоединяйтесь к группе в любой момент, чтобы вместе ворваться в пляжное веселье, проводить закат или потанцевать.
Пляжный свободный день
Эти дни созданы для полной перезагрузки, а проходят они обычно очень весело и тусовочно — к этому моменту группа становится уже как родная!
Как всё будет устроено:
Полная свобода. Никаких жестких таймингов и обязательных подъемов. Вы сами решаете, как провести свой идеальный день в раю.
Точки сборки. Для каждого свободного дня мы заранее обозначим классную точку встречи на пляже, время для совместных прогулок по острову, а также проверенные рестораны для обедов и ужинов.
Всё по желанию. Если у вас будет настроение — просто присоединяйтесь к группе в любой момент, чтобы вместе ворваться в пляжное веселье, проводить закат или потанцевать.
Мегаполис Манила
Перелет в Манилу. Прощаемся с белоснежными пляжами Боракая и вылетаем в столицу Филиппин.
Охота за брендами. Отправляемся в топовые торгово-развлекательные центры столицы, где можно найти всё: от мировых люксовых брендов до уникальных местных сувениров, качественного жемчуга и экзотических манговых сладостей.
Бар на крыше. Завершаем наше грандиозное путешествие в стильном руфтоп-баре на высоте птичьего полета.
Пока, Филиппины
Вылет домой
Варианты проживания
2-x местный номер
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Ответы на вопросы
Что включено
- Комфортное проживание: Отели уровня 4 и 5 звезд с бассейнами и вкусными завтраками каждый день
- Индивидуальные трансферы: Все перемещения по маршруту на комфортабельном личном минивэне только для нашей мини-группы
- Расслабляющий SPA-день: Сеанс аутентичного филиппинского массажа, чтобы снять усталость после перелета или активного дня
- Насыщенная экскурсионная программа: Все входные билеты по маршруту, включая поездку к акулам, сардинам, долгопятам и Шоколадным холмам
- Забота и поддержка: Постоянное сопровождение организатора и профессионального местного гида в течение всех экскурсионных дней
- Крутой контент: Профессиональная подводная съемка на Go-Pro, чтобы у вас остались роскошные кадры с акулами и сардинами
- Гастрономический опыт: Один атмосферный праздничный обед на плавучем ресторане во время круиза по тропической реке
Что не входит в цену
- Авиаперелеты: Международный перелет до Филиппин, а также внутренние перелеты между островами (я помогу подобрать и купить самые удобные и выгодные билеты под наше время). Питание:
- Обеды и ужины в кафе и ресторанах (кроме завтраков в отелях и одного праздничного обеда на плавучем ресторане) - мы будем ходить в классные инстаграмные места и пробовать местную кухню