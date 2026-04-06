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Филиппины, мы летим! 3 острова

Забудьте про скучные лежаки. Мы собрали три острова в один активный тур
Филиппины, мы летим! 3 островаФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Филиппины, мы летим! 3 островаФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Филиппины, мы летим! 3 островаФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Описание тура

Самый популярный наш маршрут, проживание 4+, самые топовые локации ничего лишнего.

Забудьте про скучные лежаки. Мы собрали три острова в один активный тур.

Себу: плавание китовыми акулами, Водопады. Бохоль: шоколадные холмы, ручные долгопяты, река Лобок. Финал: белоснежный песок Боракая. Вы его заслужили.

Вы не посмотрите Филиппины. Вы их проживёте. Вы с нами?

Вылет может быть из разных городов. В основном перелеты через Китай. Чаще всего мы собираемся в Москве и вместе летим до Манилы.

  • Себу: плавание с китовыми акулами, снорклинг с черепахами, прыжки с водопадов.
  • Бохоль: шоколадные холмы на квадроциклах или баги, ручные долгопяты, река Лобок, а ещё — дельфины.
  • Финал: белоснежный песок Боракая

Программа тура по дням

1 день

Москва Шереметьево терминал С

  • сбор группы в Аэропорту Шереметьево для начала нашего путешествия

  • летим Китайские авиалиниями также Etihad Airways (12:10) вылет в 16:20, багаж включен 23кг

2 день

Манила

  • прилет в аэропорт Манилы, нас ждет перелет на остров Бохоль вылет 15:40, до этого регистрируемся на внутренний рейс и выходим прогуляться до вылета

  • остров Бохоль, прибытие на остров и трансфер в отель на берегу самого популярного пляжа Алона Бич Best Western Plus The Ivywall Resort-Panglao

  • для нас уже готовы номера, заселяемся, обедаем, купаемся и нас 16:00 ждет трансфер - посещение и плавание в пещере Хинагданан Hinagdanan Cave).

  • фруктовый рынок

  • обзорная экскурсия по острову

  • Ужин в отеле

Манила
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
3 день

Бохоль - Дельфины, черепахи

в 11:00 Посадка на лодку и тут начинается самое интересное морское приключение

  • Наблюдение за дельфинами.

  • Снорклинг с черепахами на острове Памилакан.

  • Снорклинг с сардинами (о. Бохол).

  • по дороге заплываем на остров с косой которая идет на сотни метров белым песком для фотосесии

  • Ужин в отеле

4 день

Нас ждут Долгопяты, шоколадные холмы водопады

обширная экскурсия индивидуальная по нашей группе выезд в 10:00

  • Водопады, долгопяты, прогулка по реке Лобок с обедом, пещеры, шоколадные холмы, по желанию шоколадные холмы на квадроциклах или багги.

  • Ужин в отеле

Нас ждут Долгопяты, шоколадные холмы водопады
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
5 день

Себу к китовым акулам

  • встаем рано 6:00 нас ждет трансфер в порт для погрузки на паром и мы с Вами плывем на остров Себу

  • заселяемся в отель, свободное время прогулка, по набережной для ужина

6 день

Невероятное погружение в морской мир Себу

Выезд в 4:30 ч. утра. Выезжаем из отеля на встречу с акулами.

  • Снорклинг с китовыми акулами.

  • Отправьтесь в уникальное приключение, поплавав рядом с китовыми акулами в Ослобе. Эти величественные гиганты, несмотря на свои размеры, совершенно безопасны и грациозно двигаются в кристально чистой воде. Незабываемые эмоции гарантированы!

  • Далее едем на водопад Тумалонг, один из впечатляющих водопадов на острове Себу высотой 100 метров

Невероятное погружение в морской мир СебуНевероятное погружение в морской мир Себу
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
7 день

Активное водное приключение в Себу

  • Себу — водопад Кавасан

активное водное приключение, будем очень мокрыми - но счастливыми

8 день

Боракай мы летим

  • день трансфер в аэропорт

  • всей нашей отличной группой мы летим на остров Боракай вылет 7:30 до Катиклана

  • На острове Боракай нас ждет отличный отель Henann Regency Resort and Spa 4, в котором мы будем жить 4 дня, наслаждаясь, отличной погодой, красивым закатом, и вкусной едой

  • Прилет на о. Боракай трансфер в отель Henann Regency Resort and Spa 4

  • море, пляж, закат

  • Ужин в отеле все включено

9 день

Отдыхаем вы это заслужили

  • завтрак в отеле

  • свободное время в отеле Henann Regency Resort and Spa 4

  • вечерняя прогулка на паруснике на закат

  • Ужин в отеле все включено

10 день

Пляжи Боракая

Завтрак

Henann Regency Resort and Spa 4

  • Ужин в отеле все включено

Пляжи БоракаяПляжи Боракая
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
11 день

День прощания

  • завтрак в отеле

  • утром не спеша встаем и наслаждаемся последним днем на острове Боракай

  • выселение из отеля 12:00

  • трансфер в аэропорт Катиклана для вылета в Манилу 14:20

  • Прилет в Манилу регистрация на рейс до Москвы (Новосибирска) вылет в 03:45

  • Едем в самый большой мол Манилы - шопинг

12 день

Мы дома

прилет на рейсе в 12:00 аэропорт Шереметьево для Москвы

Прилет в Толмачево для Новосибирска

Варианты проживания

1-местный номер

2-x местный номер

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что включено
  • Завтраки (шведский стол)
  • Ужины по все включено (Бохоль и Боракай)
  • Трансферы по программе
  • Внутренние перелеты
  • Паром
  • Отели с завтраками
  • Экскурсии на Бохоле
  • Плавание с китовыми акулами
  • Гид
Что не входит в цену
  • Перелет из Москвы до Манилы и обратно - от 52 000 руб
  • Прогулка на квадроциклах - от 1200 до 2000 песо с человека (в зависимости от выбранного маршрута)
  • Сувенирная продукция дополнительные трансферы, мероприятия и экскурсии, не входящие в программу
О чём нужно знать до поездки

рекомендуем рейсы из Москвы, Новосибирска, поможем найти лучший вариант на хороших условиях China Southern Airlines, Etihad Airways с тайм лимитом до 5 суток от 49 000 с человека

Визы

мы соблюдаем все правила въезда в страну авторского тура всем участникам тура оформляется куар код на въезд на Филиппины

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Артем
Артем — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
«География души: 25 лет в туризме и 40 стран за плечами» Мой путь в индустрии путешествий начался 25 лет назад с простой истины: «чудеса не происходят, мы создаём их сами». Пройдя
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тернистый путь от рядового менеджера, который часами бронировал отели и решал логистические головоломки, до признанного автора эксклюзивных туров, я превратил свою жизнь в карту непроторенных дорог. За моей спиной — более 40 удивительных стран. Но дело не в количестве штампов в паспорте, а в умении увидеть магию там, где турист видит лишь галочку в гайде. Сегодня я не просто продаю поездки — я дарю ключи к новым мирам. Мои авторские туры — это симбиоз экспедиции и вдохновения, где каждый маршрут выверен до мельчайших деталей: от аутентичного ужина в доме местного старейшины до тайного пляжа, которого нет на картах. 25 лет опыта и 40 культур в багаже позволяют мне знать о путешествиях почти всё. И я горжусь тем, что мои клиенты возвращаются не просто с сувенирами, а с историями, которые переворачивают душу.

Тур входит в следующие категории Себу

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