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Описание тура

Самый популярный наш маршрут, проживание 4+, самые топовые локации ничего лишнего.

Забудьте про скучные лежаки. Мы собрали три острова в один активный тур.

Себу: плавание китовыми акулами, Водопады. Бохоль: шоколадные холмы, ручные долгопяты, река Лобок. Финал: белоснежный песок Боракая. Вы его заслужили.

Вы не посмотрите Филиппины. Вы их проживёте. Вы с нами?

Вылет может быть из разных городов. В основном перелеты через Китай. Чаще всего мы собираемся в Москве и вместе летим до Манилы.