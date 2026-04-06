Описание тура
Самый популярный наш маршрут, проживание 4+, самые топовые локации ничего лишнего.
Забудьте про скучные лежаки. Мы собрали три острова в один активный тур.
Себу: плавание китовыми акулами, Водопады. Бохоль: шоколадные холмы, ручные долгопяты, река Лобок. Финал: белоснежный песок Боракая. Вы его заслужили.
Вы не посмотрите Филиппины. Вы их проживёте. Вы с нами?
Вылет может быть из разных городов. В основном перелеты через Китай. Чаще всего мы собираемся в Москве и вместе летим до Манилы.
- Себу: плавание с китовыми акулами, снорклинг с черепахами, прыжки с водопадов.
- Бохоль: шоколадные холмы на квадроциклах или баги, ручные долгопяты, река Лобок, а ещё — дельфины.
- Финал: белоснежный песок Боракая
Программа тура по дням
Москва Шереметьево терминал С
сбор группы в Аэропорту Шереметьево для начала нашего путешествия
летим Китайские авиалиниями также Etihad Airways (12:10) вылет в 16:20, багаж включен 23кг
Манила
прилет в аэропорт Манилы, нас ждет перелет на остров Бохоль вылет 15:40, до этого регистрируемся на внутренний рейс и выходим прогуляться до вылета
остров Бохоль, прибытие на остров и трансфер в отель на берегу самого популярного пляжа Алона Бич Best Western Plus The Ivywall Resort-Panglao
для нас уже готовы номера, заселяемся, обедаем, купаемся и нас 16:00 ждет трансфер - посещение и плавание в пещере Хинагданан Hinagdanan Cave).
фруктовый рынок
обзорная экскурсия по острову
Ужин в отеле
Бохоль - Дельфины, черепахи
в 11:00 Посадка на лодку и тут начинается самое интересное морское приключение
Наблюдение за дельфинами.
Снорклинг с черепахами на острове Памилакан.
Снорклинг с сардинами (о. Бохол).
по дороге заплываем на остров с косой которая идет на сотни метров белым песком для фотосесии
Ужин в отеле
Нас ждут Долгопяты, шоколадные холмы водопады
обширная экскурсия индивидуальная по нашей группе выезд в 10:00
Водопады, долгопяты, прогулка по реке Лобок с обедом, пещеры, шоколадные холмы, по желанию шоколадные холмы на квадроциклах или багги.
Ужин в отеле
Себу к китовым акулам
встаем рано 6:00 нас ждет трансфер в порт для погрузки на паром и мы с Вами плывем на остров Себу
заселяемся в отель, свободное время прогулка, по набережной для ужина
Невероятное погружение в морской мир Себу
Выезд в 4:30 ч. утра. Выезжаем из отеля на встречу с акулами.
Снорклинг с китовыми акулами.
Отправьтесь в уникальное приключение, поплавав рядом с китовыми акулами в Ослобе. Эти величественные гиганты, несмотря на свои размеры, совершенно безопасны и грациозно двигаются в кристально чистой воде. Незабываемые эмоции гарантированы!
Далее едем на водопад Тумалонг, один из впечатляющих водопадов на острове Себу высотой 100 метров
Активное водное приключение в Себу
Себу — водопад Кавасан
активное водное приключение, будем очень мокрыми - но счастливыми
Боракай мы летим
день трансфер в аэропорт
всей нашей отличной группой мы летим на остров Боракай вылет 7:30 до Катиклана
На острове Боракай нас ждет отличный отель Henann Regency Resort and Spa 4, в котором мы будем жить 4 дня, наслаждаясь, отличной погодой, красивым закатом, и вкусной едой
Прилет на о. Боракай трансфер в отель Henann Regency Resort and Spa 4
море, пляж, закат
Ужин в отеле все включено
Отдыхаем вы это заслужили
завтрак в отеле
свободное время в отеле Henann Regency Resort and Spa 4
вечерняя прогулка на паруснике на закат
Ужин в отеле все включено
Пляжи Боракая
Завтрак
Henann Regency Resort and Spa 4
Ужин в отеле все включено
День прощания
завтрак в отеле
утром не спеша встаем и наслаждаемся последним днем на острове Боракай
выселение из отеля 12:00
трансфер в аэропорт Катиклана для вылета в Манилу 14:20
Прилет в Манилу регистрация на рейс до Москвы (Новосибирска) вылет в 03:45
Едем в самый большой мол Манилы - шопинг
Мы дома
прилет на рейсе в 12:00 аэропорт Шереметьево для Москвы
Прилет в Толмачево для Новосибирска
Варианты проживания
1-местный номер
2-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Завтраки (шведский стол)
- Ужины по все включено (Бохоль и Боракай)
- Трансферы по программе
- Внутренние перелеты
- Паром
- Отели с завтраками
- Экскурсии на Бохоле
- Плавание с китовыми акулами
- Гид
Что не входит в цену
- Перелет из Москвы до Манилы и обратно - от 52 000 руб
- Прогулка на квадроциклах - от 1200 до 2000 песо с человека (в зависимости от выбранного маршрута)
- Сувенирная продукция дополнительные трансферы, мероприятия и экскурсии, не входящие в программу
О чём нужно знать до поездки
рекомендуем рейсы из Москвы, Новосибирска, поможем найти лучший вариант на хороших условиях China Southern Airlines, Etihad Airways с тайм лимитом до 5 суток от 49 000 с человека
Визы
мы соблюдаем все правила въезда в страну авторского тура всем участникам тура оформляется куар код на въезд на Филиппины