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Добрая фея Хельсинки, фрейлина императрицы, женщина-загадка

Russianguides H.
Russianguides H. – Гид из Хельсинки
В рамках экскурсии 🧭 вы побываете в одном из самых красивых 🤩 усадеб Хельсинки, которая выполнена в стиле ампир.

Осмотрите ее окрестности, узнаете где жила добрая фея Финляндии и кто она такая.
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  • 🎩Индивидуальная
  • ☃️Зимняя
  • ☀️Однодневная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • €85 за экскурсию

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Добрая фея Хельсинки, фрейлина императрицы, женщина-загадка
Добрая фея Хельсинки, фрейлина императрицы, женщина-загадка

Что вы увидите

  • Усадьба
  • Парковая зона
  • Основные места, связанные с жизнью героини
Совсем еще недавно фотография была не так популярна, как портреты. Одним из самых известных портретистов 19-го века был русский художник, В. И. Гау, придворный портретист, работавший в этом жанре более 30 лет.
Его изумительные акварельные портреты восхищают своим мастерством, нежностью, легкостью и правдивостью.
Одним из известнейших портретов был образ Авроры Демидовой (ур. Шернваль). Кто же она. Аврора Шернваль, женщина, которой восхищались и молодые, и не совсем молодые кавалеры не только Петербургского света, но и многих европейских дворов.
Безнадежно влюбленный Баратынский, восхищенный ее красотой Пушкин, графы и принцы, правители восхищались красотой «Северной Авроры», а простые люди добрым нравом « своей доброй феи Финляндии».
Женщина необыкновенной судьбы, сделавшая так много, пионер благотворительной деятельности России и Финляндии и так незаслуженно забытая. С жизнью Авроры мы познакомим вас на экскурсии 🧭, посвященной памяти этой необыкновенной женщины 19-го века, нашей богине Северной зари и доброй фее Хельсинки.
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Транспортные услуги
  • Стоимость входных билетов
Начало
🚩 По договоренности
Место завершения
🏁 В центре города.Место уточняется с заказчиком.
Добрая фея Хельсинки, фрейлина императрицы, женщина-загадка

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Russianguides H.
Russianguides H.
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