Совсем еще недавно фотография была не так популярна, как портреты. Одним из самых известных портретистов 19-го века был русский художник, В. И. Гау, придворный портретист, работавший в этом жанре более 30 лет.

Его изумительные акварельные портреты восхищают своим мастерством, нежностью, легкостью и правдивостью.

Одним из известнейших портретов был образ Авроры Демидовой (ур. Шернваль). Кто же она. Аврора Шернваль, женщина, которой восхищались и молодые, и не совсем молодые кавалеры не только Петербургского света, но и многих европейских дворов.

Безнадежно влюбленный Баратынский, восхищенный ее красотой Пушкин, графы и принцы, правители восхищались красотой «Северной Авроры», а простые люди добрым нравом « своей доброй феи Финляндии».

Женщина необыкновенной судьбы, сделавшая так много, пионер благотворительной деятельности России и Финляндии и так незаслуженно забытая. С жизнью Авроры мы познакомим вас на экскурсии 🧭, посвященной памяти этой необыкновенной женщины 19-го века, нашей богине Северной зари и доброй фее Хельсинки.