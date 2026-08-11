91 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

Лучшие месяцы для экскурсии - с мая по сентябрь. В это время года можно насладиться всеми достопримечательностями Хельсинки в комфортных условиях, включая прогулки по паркам и скверам.

Приготовьтесь к увлекательному путешествию по Хельсинки, где вас ждут главные достопримечательности и необычные финские традиции.Узнайте, почему на главной площади стоит памятник русскому императору, за что сыр прозвали скрипучим и кто

сидит на хвосте русалки. Вас ждут живописные парки, скульптуры Туве Янссон и ампирный центр города, вдохновленный Санкт-Петербургом. Погрузитесь в культуру и гастрономию Финляндии, откройте для себя историю пирожного «Рунебергин торту» и секреты местного сыра

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Парки, скверы и памятники

Маршрут пройдёт по историческому центру города, где вам встретятся живописные парки и скверы, разбитые садовником Сванте Олссон, и скульптурные композиции Виктора Янссона. Вы увидите два необычных памятника, посвященных его дочери — знаменитой сказочнице Туве Янссон. Конечно, я расскажу вам о её жизни и связи с Хельсинки. И мы обязательно вспомним очаровательных муми-троллей!

Из Петербурга с любовью

Ампирный центр города, вдохновленный архитектурой Санкт-Петербурга, встретит вас Кафедральным собором. Вы узнаете историю жизни Карла Людвига Энгеля и причину, по которой он (будучи немцем) попал в сборник «Ста замечательных финнов». Увидите бывший Императорский дворец и караульные помещения с их двухвековой историей. А также пройдёте мимо Рыцарского дома и Сейма: здесь я расскажу много интересного о шведском правлении и современной государственности Финляндии.

Типичная Финляндия

Экскурсия не обойдётся без рассказов об удивительном финском народе! Вы познакомитесь с культурой и традициями этой страны, узнаете, как работают и отдыхают жители Хельсинки. Кроме того, вы откроете для себя финскую кухню: услышите историю пирожного «Рунебергин торту», названного в честь финского Пушкина, и узнаете, чем надо смазывать местный сыр.

Организационные детали

Программа экскурсии может быть изменена с учётом ваших пожеланий (например, вы можете узнать о 10 спортивных историях Хельсинки или найти 10 необычных скульптур).