91 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

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  3. Финская десятка — самое лучшее в Хельсинки и о нём

Истории о 10 достопримечательностях, 10 легендарных личностях и 10 лакомствах финской кухни

Irin
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Irin – ваш гид
Приготовьтесь к интересному открытию Хельсинки: вас ждёт все самое-самое.

Вы не только увидите главные достопримечательности и узнаете историю города, но и познакомитесь с необыкновенными финскими традициями и гастрономией.

Почему на главной площади города стоит памятник русскому императору, за что сыр прозвали скрипучим и кто сидит на хвосте русалки, — ответы на эти и многие другие вопросы я раскрою вам на экскурсии.
85 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 6 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 7 человек
Можно с детьми
Встреча в вестибюле отеля Marski
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У этой экскурсии91 отзыв
4.85
Финская десятка — самое лучшее в Хельсинки и о нём
Финская десятка — самое лучшее в Хельсинки и о нём

Что вас ожидает

Парки, скверы и памятники
Маршрут пройдёт по историческому центру города, где вам встретятся живописные парки и скверы, разбитые садовником Сванте Олссон, и скульптурные композиции Виктора Янссона. Вы увидите два необычных памятника, посвященных его дочери — знаменитой сказочнице Туве Янссон. Конечно, я расскажу вам о её жизни и связи с Хельсинки. И мы обязательно вспомним очаровательных муми-троллей!

Из Петербурга с любовью
Ампирный центр города, вдохновленный архитектурой Санкт-Петербурга, встретит вас Кафедральным собором. Вы узнаете историю жизни Карла Людвига Энгеля и причину, по которой он (будучи немцем) попал в сборник «Ста замечательных финнов». Увидите бывший Императорский дворец и караульные помещения с их двухвековой историей. А также пройдёте мимо Рыцарского дома и Сейма: здесь я расскажу много интересного о шведском правлении и современной государственности Финляндии.

Типичная Финляндия
Экскурсия не обойдётся без рассказов об удивительном финском народе! Вы познакомитесь с культурой и традициями этой страны, узнаете, как работают и отдыхают жители Хельсинки. Кроме того, вы откроете для себя финскую кухню: услышите историю пирожного «Рунебергин торту», названного в честь финского Пушкина, и узнаете, чем надо смазывать местный сыр.

Организационные детали

Программа экскурсии может быть изменена с учётом ваших пожеланий (например, вы можете узнать о 10 спортивных историях Хельсинки или найти 10 необычных скульптур).

Финская десятка — самое лучшее в Хельсинки и о нём
Финская десятка — самое лучшее в Хельсинки и о нём
Финская десятка — самое лучшее в Хельсинки и о нём
Финская десятка — самое лучшее в Хельсинки и о нём
Финская десятка — самое лучшее в Хельсинки и о нём
Финская десятка — самое лучшее в Хельсинки и о нём
Финская десятка — самое лучшее в Хельсинки и о нём
Финская десятка — самое лучшее в Хельсинки и о нём
Финская десятка — самое лучшее в Хельсинки и о нём
Финская десятка — самое лучшее в Хельсинки и о нём

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура в вестибюле отеля Marski.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Irin
Irin
Здравствуйте! Меня зовут Ирина, профессиональный гид по Хельсинки и турлидер по Финляндии. Живу в Финляндии более 20 лет. Многолетние экскурсии на финском языке для коренного населения внесли много интересных фактов касательно истории, культуры, обычаев этого удивительного народа. Хотите узнать их — приходите на обзорные и тематические экскурсии.
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91 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

17 марта 2020
Прекрасная экскурсия. Несмотря на то, что нас пришло только 2, Ирина очень полно и подробно рассказала об истории Хельсинки, показала очень многое. Большое спасибо за организацию.
8 марта 2020
Отличная экскурсия! Интересная и легкая подача материала, благодаря гиду узнали много о стране, населении, местах. Нам с сестрой понравилось.
27 февраля 2020
Прекрасная, очень познавательная, но, к сожалению, короткая экскурсия. Увы, у нас было мало времени в Хельсинки. Но наша замечательная гид Ирочка так увлекла нас своими рассказами, что расставаться не хотелось. Город аскетичен, но очень интересен, атмосфера необычайно тёплая, Ирина очень располагает! Экскурсию рекомендуем!!!
25 февраля 2020
Хельсинки встретил нас проливным дождем, шквалистым ветром и прекрасным экскурсоводом Ириной. Два часа мы летали по городу, впитывая информацию, наслаждаясь суровой и нежной красотой города, запоминая информацию от Ирины, которая, кстати, преподносилась с таким энтузиазмом, что никакой ветер не смог выдуть ее из наших с мужем голов. Бесконечно благодарна за доставленное удовольствие!!!
25 февраля 2020
Эта наша не первая поездка в Хельсинки, но надо заметить,что Финляндия сумела нас зацепить с первого раза. Ирина- изумительный гид. Она так тонко чувствует каждого туриста, подстраивается под характер компании, умеет моментально свои знания адаптировать именно под вас. Под ваши восприятия, чтобы вам не было скучно. Она показала и рассказала нам столько разных фишечек, после чего Финляндия окончательно завоевало моё сердце. А в библиотеке,в которую она нас привела, я просто не выдержала- разрыдалась от переполнявших меня чувств. А к вечеру, сама от себя не ожидала, я пришла к выводу: Финляндия - моя любимая страна. Хотя бывала во многих странах. Я точно знаю, что когда в следующий раз приеду в Финляндия (а это точно), то обязательно встречусь с Ириной. Уверена, ей ещё есть чем меня удивить.
СПАСИБО!!!
12 января 2020
Замечательно организованная экскурсия. Ирина приятный и очень дисциплинированный человек. С нами были дети и она постаралась оптимизировать процесс экскурсии так, чтобы было интересно всем. Крайне рекомендую, не пожалеете.
11 января 2020
Экскурсия прошла живо и динамично, рекомендую!
7 января 2020
Ирина прекрасный эрудированный экскурсовод с потрясающей энергетикой провела нас по современной и исторической части города. С нами был маленький ребенок (5 лет), так он с открытым ртом слушал Ирину. А в конце экскурсии мы все обнимались, будто мы знаем друг друга много лет! Суперская экскурсия! Всем рекомендую!
5 января 2020
Изложение простое и доступное. Мы первый раз в Финляндии, но информации вполне достоточно чтобы иметь представление о стране. Простой и привлекательной
28 декабря 2019
Irin профессионально и интересно провела экскурсию, была вежлива и любезна
Ещё 81 отзыв

Irin проводит ещё 2 экскурсии

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