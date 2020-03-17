91 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

Что вас ожидает

Парки, скверы и памятники

Маршрут пройдёт по историческому центру города, где вам встретятся живописные парки и скверы, разбитые садовником Сванте Олссон, и скульптурные композиции Виктора Янссона. Вы увидите два необычных памятника, посвященных его дочери — знаменитой сказочнице Туве Янссон. Конечно, я расскажу вам о её жизни и связи с Хельсинки. И мы обязательно вспомним очаровательных муми-троллей!

Из Петербурга с любовью

Ампирный центр города, вдохновленный архитектурой Санкт-Петербурга, встретит вас Кафедральным собором. Вы узнаете историю жизни Карла Людвига Энгеля и причину, по которой он (будучи немцем) попал в сборник «Ста замечательных финнов». Увидите бывший Императорский дворец и караульные помещения с их двухвековой историей. А также пройдёте мимо Рыцарского дома и Сейма: здесь я расскажу много интересного о шведском правлении и современной государственности Финляндии.

Типичная Финляндия

Экскурсия не обойдётся без рассказов об удивительном финском народе! Вы познакомитесь с культурой и традициями этой страны, узнаете, как работают и отдыхают жители Хельсинки. Кроме того, вы откроете для себя финскую кухню: услышите историю пирожного «Рунебергин торту», названного в честь финского Пушкина, и узнаете, чем надо смазывать местный сыр.