91 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

Лучшие месяцы для экскурсии - с мая по сентябрь. В это время года можно насладиться всеми достопримечательностями Хельсинки в комфортных условиях, включая прогулки по паркам и скверам.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Кафедральный собор
Императорский дворец
Рыцарский дом
Сейм
Скульптуры Туве Янссон
Описание экскурсии
Парки, скверы и памятники
Маршрут пройдёт по историческому центру города, где вам встретятся живописные парки и скверы, разбитые садовником Сванте Олссон, и скульптурные композиции Виктора Янссона. Вы увидите два необычных памятника, посвященных его дочери — знаменитой сказочнице Туве Янссон. Конечно, я расскажу вам о её жизни и связи с Хельсинки. И мы обязательно вспомним очаровательных муми-троллей!
Из Петербурга с любовью
Ампирный центр города, вдохновленный архитектурой Санкт-Петербурга, встретит вас Кафедральным собором. Вы узнаете историю жизни Карла Людвига Энгеля и причину, по которой он (будучи немцем) попал в сборник «Ста замечательных финнов». Увидите бывший Императорский дворец и караульные помещения с их двухвековой историей. А также пройдёте мимо Рыцарского дома и Сейма: здесь я расскажу много интересного о шведском правлении и современной государственности Финляндии.
Типичная Финляндия
Экскурсия не обойдётся без рассказов об удивительном финском народе! Вы познакомитесь с культурой и традициями этой страны, узнаете, как работают и отдыхают жители Хельсинки. Кроме того, вы откроете для себя финскую кухню: услышите историю пирожного «Рунебергин торту», названного в честь финского Пушкина, и узнаете, чем надо смазывать местный сыр.
Организационные детали
Программа экскурсии может быть изменена с учётом ваших пожеланий (например, вы можете узнать о 10 спортивных историях Хельсинки или найти 10 необычных скульптур).
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В вестибюле отеля Marski
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваш гид в Хельсинки
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провела экскурсии для 1439 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Ирина, профессиональный гид по Хельсинки и турлидер по Финляндии. Живу в Финляндии более 20 лет. Многолетние экскурсии на финском языке для коренного населения внесли много интересных фактов касательно истории, культуры, обычаев этого удивительного народа. Хотите узнать их — приходите на обзорные и тематические экскурсии.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 157 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Ekaterina
Было очень интересно, экскурсия проходила у нас как диалог. Ирина поделилась неожиданными фактами и вдохновила почитать больше о Хельсинки и Финляндии.
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Mikhail
Мне очень понравилась экскурсия с Ириной по городу Хельсинки. Это было увлекательно, ненапряженно, и очень приятно, что Ирина прислушивалась к моим вопросам, к моим пожеланиям и строила маршрут, исходя из, читать дальшеуменьшить
собственно, моих запросов. Мы побывали в различных знаковых местах города. Я узнал, как живут и как себя чувствуют жители Хельсинки, в том числе и те, кто туда перед недавно или давно переехал. И я узнал об истории города и страны именно то, что меня больше всего интересовало - получил ответы на свои вопросы. Очень важно, что Ирина живет в этом городе уже очень давно, и сама имеет опыт работы в финских компаниях. То есть о жизни финнов знает не понаслышке. Я конечно же рекомендую Ирину как гида!
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И
Ирина
The tour was very interesting, informative, and truly heartfelt. Both adults and children enjoyed it a lot. The guide was engaging, knowledgeable, and made the experience fun and memorable for читать дальшеуменьшить
everyone. We especially appreciated the friendly atmosphere and the way everything was explained so clearly. Highly recommended!
Экскурсия была очень интересной, познавательной и по-настоящему трогательной. И взрослым, и детям она очень понравилась. Гид был увлекательным, знающим и сделал экскурсию веселой и запоминающейся для всех. Особенно нам понравилась дружелюбная атмосфера и то, как все было объяснено. Настоятельно рекомендуем!
Ирина
Ответ организатора:
It was a great pleasure for me to go on a walk with you! The children were curious, and we читать дальшеуменьшить
walked together as a team.
Мне было очень приятно прогуляться с вами! Дети были любопытны, и мы гуляли вместе, как одна команда.
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СЕРГЕЙ
Несколько раз заказывал экскурсию для себя одного на этой платформе и каждый раз были они разного качества и содержания. Однако в этот раз экскурсия и проводившая её экскурсовод превзошли мои читать дальшеуменьшить
ожидания. Конечно сложно за 2 часа рассказать и показать, что интересного есть в столице Финляндии - в Хельсинки. Но Ирина смогла уместить в этой пешеходной экскурсии много интересных и нужных моментов. Сразу, в начале, мы договорились что меня больше интересует и она следовала моим пожеланиям. Показала много нужных мест и дала практические советы на дальнейший осмотр города. Так что не пожалеет тот, кто закажет у Ирины экскурсию! И ещё стоит отметить, что вместо двух положенных часов экскурсия заняла 2 часа 15 минут. Ирина старалась в эти сжатые сроки показать и показать как можно больше!
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Т
Татьяна
Благодарим Ирину за очень интересную и познавательную экскурсию. Индивидуальный подход к пожеланиям клиентов, приятно удивил и порадовал.
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Ольга
Всё прошло отлично, много интересных фактов, Хельсинки стал единым целым. наилучшие рекомендации.
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