1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Финская десятка: культурное и гастрономическое путешествие по Хельсинки
Погрузитесь в удивительный мир Хельсинки: от исторических памятников до финских кулинарных традиций
Начало: В вестибюле отеля Marski
Сегодня в 18:00
Завтра в 08:00
€85 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Знакомство с Хельсинки: от старого города до финских деликатесов
Погрузитесь в атмосферу Хельсинки: исторические районы, уникальный финский дизайн и национальная кухня ждут вас
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€105 за всё до 6 чел.
Фотопрогулка
2.5 часа
Самые красивые места Хельсинки: индивидуальная фото-прогулка
Приглашаем вас на увлекательную фото-прогулку по Хельсинки. Местный гид-фотограф покажет самые живописные уголки города и сделает для вас незабываемые снимки
Начало: Центральный железнодорожный вокзал города Хельсинк...
Завтра в 09:30
10 июня в 16:30
€118 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Каллио - богемный уголок Хельсинки: история, архитектура и сауны
Погрузитесь в атмосферу самого креативного района Хельсинки, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю
Завтра в 12:00
10 июня в 10:00
€100 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Русское прошлое Хельсинки: путешествие по историческим местам
Погрузитесь в историю русского наследия Хельсинки, узнайте о влиянии русских персоналистей на культуру и архитектуру города
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
€100 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Нетуристический Хельсинки: экскурсия по скрытым сокровищам города
Погрузитесь в атмосферу настоящего Хельсинки, открывая его скрытые районы и культурные сокровища в компании опытного гида
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€100 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Вечерний Хельсинки: индивидуальная экскурсия по знаковым местам
Теплый вечер, легкий ветерок и хорошая компания - идеальные условия для прогулки по вечернему Хельсинки. Узнайте больше о городе
Начало: по согласованию
Сегодня в 18:00
Завтра в 15:00
€100 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Экскурсия по Хельсинки: истории, легенды и финские лакомства
Приготовьтесь к увлекательному путешествию по Хельсинки! Вас ждут 10 достопримечательностей, 10 легендарных личностей и 10 лакомств финской кухни
Начало: Вестибюль отеля Marski, Mannerheimintie 10
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
€89 за всё до 5 чел.
Фотопрогулка
2 часа
Аудиоэкскурсия «Такой разный Хельсинки: имперский, инновационный и инстаграмный»
Прогулка по Хельсинки раскроет его имперскую стать, инновационность и историческую элегантность. Удобная обувь - ваш билет в путешествие
Начало: Памятник Людвигу Рунебергу (Pohjoisesplanadi, 29)
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€12.20 за человека
Индивидуальная
1 час
Мото-прогулка по Хельсинки: эксклюзивный тур на мотоцикле
Почувствуйте дух Хельсинки, исследуя его улицы и набережные на мотоцикле. Эта индивидуальная экскурсия подарит вам незабываемые эмоции
Начало: По договорённости
Расписание: по договоренности
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
€60 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина3 июня 2024Мы прекрасно провели время. Ирина чудесный экскурсовод. Она отвечает на все вопросы и учитывает пожелание клиента. И главное: Ирина чувствует
- LLena20 мая 2024Большое спасибо за очень интересную экскурсию по городу Хельсинки. Мы узнали много интересного не только об истории Финляндии но и жизни, обычиях финнов. Мы очень рекомендуем этого замечательного гида.
- ЛЛена22 апреля 2024Спасибо за фотографии, провели хорошо время.
- KKatsiaryna18 марта 2024Ирина - очень хороший, интересный экскурсовод, с индивидуальным подходом. Всем рекомендую, остались очень довольны. Были в Хельсинки до этого несколько раз, не впечатлялись, а с ней город открылся с новых разных сторон
- ННаталья8 января 2024Экскурсия прошла замечательно. Несмотря на холодную погоду, Ирина грамотно организовала наш маршрут. Зашли в библиотеку Хельсинки, увидели современную архитектуру. Отличный гид и экскурсию рекомендуем.
- ААнтон17 декабря 2023Прекрасная экскурсия по основным достопримечательностям города. Денис показал и неизвестные уголки так и самые значимые места. В качестве бонуса - прекрасные профессиональные фотографии.
- ССветлана12 сентября 2023Отличная экскурсия. Как раз то, что мы хотели, будучи в городе впервые и только на один день.
- ЭЭфраим14 августа 2023Только что вернулись с чудесной экскурсии. Неизбитый маршрут, множество интересной информации и лёгкий, непринуждённый стиль общения- вот что характеризует экскурсию Андрея. Рекомендую всем!
- AAleksandr2 мая 2023Все прошло отлично, гуляли по городу 2.5 часа, получили классные рекомендации по тому куда сходить с ребенком
- ООльга9 апреля 2023Денис - хороший рассказчик, который знает город, не только достопримечательности, но и "вкусные" места, которые дают возможность увидеть город, например,
Ответы на вопросы от путешественников по Хельсинки в категории «Необычные»
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