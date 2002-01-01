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Мистический Хельсинки

5
1 отзыв
Russianguides H.
Russianguides H. – Гид из Хельсинки
Вы любите страшные истории 📖 о духах и приведениях? Хотите посмотреть Хельсинки? Тогда эта экскурсия ⛳ вам понравится.

Вы увидите Хельсинский университет и Православное Ильинское кладбище.

Днем это воплощение умиротворения, но по ночам здесь неспокойно.

Вы услышите легенды об Александровском театре и вилле Пуотила, где разгуливает призрак молодой Бригитты.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • €100 за экскурсию

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Мистический Хельсинки
Мистический Хельсинки

Что вы увидите

  • Центральный вокзал, откуда и начнется экскурсия.
  • Эспланада и Булевард
  • район Камппи и бывшего кладбища
  • и другие места. связанные с тематикой экскурсии.
Индивидуальная пешеходная экскурсия ⛳ на русском языке проводится мистическая экскурсия! Хотите услышать теребящие душу истории 📖 о призраках и приведениях, поселившихся в Хельсинки? Тогда приходите к нам!
Центр города Хельсинки основан на месте бывшего кладбища, тюрьма, просуществовавшая до 2002 года в одном из самых престижных районов, таит в себе много трагических судеб.
Во время экскурсии 🧭 мы подведём рассказы о призраках под исторический контекст, чтобы попытаться понять, что держит души несчастных на земле, не давая им успокоиться и после смерти.
Наши рассказы основаны на исследованиях, проведенных историками, любителями паранормальных явлений, а также на свидетельстве очевидцев.
Что входит
  • услуги гида
Что не входит
  • личные расходы
Начало и место завершения
🚩 По договоренности
Мистический Хельсинки
Мистический Хельсинки
Мистический Хельсинки
Мистический Хельсинки
Мистический Хельсинки
Мистический Хельсинки
Мистический Хельсинки

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Russianguides H.
Russianguides H.
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