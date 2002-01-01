Индивидуальная пешеходная экскурсия ⛳ на русском языке проводится мистическая экскурсия! Хотите услышать теребящие душу истории 📖 о призраках и приведениях, поселившихся в Хельсинки? Тогда приходите к нам!

Центр города Хельсинки основан на месте бывшего кладбища, тюрьма, просуществовавшая до 2002 года в одном из самых престижных районов, таит в себе много трагических судеб.

Во время экскурсии 🧭 мы подведём рассказы о призраках под исторический контекст, чтобы попытаться понять, что держит души несчастных на земле, не давая им успокоиться и после смерти.

Наши рассказы основаны на исследованиях, проведенных историками, любителями паранормальных явлений, а также на свидетельстве очевидцев.