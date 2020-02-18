13 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Хельсинки – это он или она? Какой известный русский критик родился в Свеаборге? Какая связь между Хельсинки и крейсером “Аврора”? Где в Хельсинки можно увидеть лодки, вмещающие 100 человек сразу? Я отвечу на все вопросы и расскажу вам еще немало интересного. Вы увидите разный Хельсинки – и деревянные разноцветные домики, и кварталы с виллами богатых шведских купцов, и уникальные дома в стиле национального романтизма (финского модерна). Вы почувствуете соленое дыхание города у моря и свежий ветер просторных зеленых парков.
В течение всей прогулки я постараюсь познакомить вас с городом через детали, неприметные беглому взгляду, но подчас рассказывающие о городе и его жителях больше, чем самый обширный путеводитель. Городские легенды, местные традиции – все это тоже станет темой нашей экскурсии.
Кому подойдет экскурсия
Экскурсия подходит всем, кто активно интересуется не стандартными маршрутами, а хочет увидеть живую жизнь города и его жителей. Всем, кто открыт миру, всему новому и неизвестному. Готова и люблю работать с детьми!
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Здравствуйте! Моя основная работа связана с антиквариатом, отсюда и увлечение историей, культурой и искусством. Люблю Хельсинки, живу здесь 8 лет, не устаю открывать для себя все новые стороны этого прекрасного северного города и его окрестностей. Люблю делиться с путешественниками своими открытиями, общаться, делать жизнь радостнее и увлекательнее. Самая главная награда для меня, когда путешественники говорят: «Мы не ожидали, что город окажется ТАКИМ интересным!»
Теперь знаю, что делать в Хельсинки, когда идет дождь - гулять с Ольгой Корка по красивым кварталам, разглядывая причудливые детали особняков Северного модерна ,слушая интересные детали биографии знаковых жителей Хельсинки. Благодаря Ольге открыли для себя совершенно новый город, хоть и бывали в нем много раз. У Ольги в запасе еще много интересного ,ждем новых встреч!
Иван
28 января 2020
Ольга провела для нас прекрасную индивидуальную экскурсию (два взрослых и ребенок). Была очень внимательна к нам и тактична, с ней было легко и приятно общаться. Мы уже были в Хельсинки раньше, но Ольга показала нам то, что мы сами вряд ли бы разглядели, а так же рассказала много интересных деталей и подробностей из жизни финов, их традиций и финской архитерктуры. Мы попросили, чтобы экскурсия не была утомительной и перенасыщенной датами, именами, церквями и соборами, а так же углублениями в архитектурные стили. В итоге Ольга предложила нам прекрасный маршрут из которого сложилась отличная экскурсия по нетуристической части Хельсинки, мы узнали много нового из истории и архитектуры города, это было очень интересно и доступно для усваивания. Очень рады, что Ольга нашла для нас время в своём плотном графике. Без сомнения рекомендую обращаться к Ольге, если хотите получить запоминающуюся и интересную экскурсию.
Валентина
24 ноября 2018
Рассказ о городе с житейской точки зрения. Легенды и традиции - интересны.
Вера
5 марта 2018
Ольга - замечательный гид. Ей удалось показать нам Хельсинки, в котором мы много раз были до этого, с незнакомой нам, совершенно новой стороны. Хочется продолжить общение с ней и вернуться в этот город еще не раз, ведь осталось еще так много интересного и непознанного!
Елега
11 августа 2017
Брали экскурсию на 2 часа, недостаточно..
3-3,5 часа оптимально
Ольга
6 августа 2017
Я летела из Канады в Екатеринбург и у меня была стыковка 7,5ч. в Хельсинки. Я решила использовать это время с пользой. По интернету я нашла, интересующую меня , экскурсию. Экскурсоводом оказалась замечательная, образованная и эрудированная женщина. С Ольгой мне было очень приятно общаться. Она прокатила меня по достопримечательным местам Хельсинки, мы прогулялись по красивым улицам города, рассказала мне много интересных легенд, поведала о местных традициях. У меня остались самые добрые воспоминания о Хельсинки и красивые фотографии. Буду обязательно рекомендовать экскурсии с Ольгой своим друзьям! Спасибо, Олечка! Было очень приятно познакомиться!!!
Елена
13 июня 2017
Отличная экскурсия
Анна
16 февраля 2017
Мне было интересно, время пролетело незаметно. Думаю, при случае, снова воспользуюсь услугами Ольги.
Ольга
27 июля 2015
Все прошло четко, очень доброжелательно и душевно.
Ольга прислушивались к нашим пожеланиям, учла наши особенности: ребенок в коляске:) поэтому мы часто останавливались, искали туалеты, кафе и тд:)
Посмотрели достопримечательности и узнали много интересного об особенностях жизни в Хельсинки.
Спасибо!
Ирина
24 мая 2015
От экскурсии осталось море впечатлений и положительных эмоций! Вместе с Ольгой мы с удовольствием и энтузиазмом погружались как в славную историю города , так и в своеобразные реалии жизни современной Финляндии. Жаль, что были не в субботу 23 мая, но свой подарок от посещения блошиного рынка мы все-таки получили- чудесную маленькую медную кошку!
С пользой и интересом провести время в зоопарке, музее, океанариуме или на аттракционах
Приглашаю вас и ваших детей на познавательную прогулку по финской столице. Вас ждёт нескучное знакомство с достопримечательностями и интересными местами, до которых путешественники добираются реже. И конечно, детские развлечения на ваш выбор! Можно устроить пикник в зоопарке, поставить эксперимент в музее, восхититься подводным миром в океанариуме или отправиться на ферму в гости к пони.
Увидеть город с интересной вам стороны и убедиться в его многогранности
Хельсинки — очень цельный, но разносторонний город. Здесь есть на что посмотреть и любителям оригинального дизайна, и фанатам спорта и искусства, и просто любопытным путешественникам, которым важно знать, как сменяли друг друга исторические эпохи и архитектурные стили. Вместе с вами мы выберем, к какой из сторон финской столицы обратиться, и отправимся гулять по Хельсинки, знакомясь с его улицами, кухней и ритмом жизни.
Растительные мотивы, фольклорные элементы, стилизованные анималистические изображения, — всё это украшает большое количество зданий в финской столице. Я расскажу вам об особенностях национального романтизма и развитии городской архитектуры в начале 20 века, поделюсь заметками о жизни и судьбе самых интересных домов.
Узнать о связи двух народов и вообразить картину общего исторического прошлого
Хельсинки — это город, с которым связаны судьбы многих известных русских: писателей, зажиточных купцов и меценатов, выходцев из дворянских фамилий. Я поделюсь с вами их историями, покажу места, имеющие отношение к России или происшествиям с участием русских персонажей, и помогу вам взглянуть на Хельсинки как на очень «братский» город.
Знаковые места и тайные уголки финской столицы на обзорной экскурсии с профессиональным гидом
Вы увидите главные достопримечательности Хельсинки, услышите интересные факты из истории города и ощутите самобытную атмосферу финской столицы. Я помогу разобраться в особенностях местной жизни, покажу отличные обзорные площадки в неожиданных местах и поделюсь множеством полезных советов.
Обзорная экскурсия по городу: основные достопримечательности, традиции, легенды и местная кухня
Познакомьтесь со столицей Финляндии и узнайте самое главное о культуре финнов! Вы побываете на Торговой площади, увидите Кафедральный собор, услышите рассказ о Часовой башне на главном вокзале и попробуете продукты на Старом рынке, где сохранилась по-северному спокойная атмосфера. Помимо основных достопримечательностей я покажу менее известные, но не менее интересные места, расскажу о прошлом и настоящем города, посоветую, где провести свободное время и вкусно поесть.
Увидеть больше, чем на пешеходной — обзорная авто-экскурсия по исторической части города
В отличие от двухчасовой пешеходной прогулки на моей автомобильной экскурсии вы успеете не просто пройти по двум-трем улицам города и посетить пару важных исторических мест, но и осмотреть многие другие достопримечательности города.
Самые атмосферные места города на пешеходной прогулке
Эта экскурсия отлично подойдёт путешественникам для первого знакомства с Хельсинки. Я проведу вас по главным архитектурным памятникам города, помогу прочувствовать его атмосферу, расскажу о становлении Хельсинки и развитии финского дизайна. А затем пройдемся по Рыночной площади с её северными деликатесами, пряной выпечкой и бодрящим кофе. Начнем наше финское утро в хорошей компании!
Неутомительная экскурсия по главным и секретным местам финской столицы
Вы увидите все «визитные карточки» Хельсинки: Торговую и Сенатскую площади, памятник Сибелиусу, церковь в скале, Кафедральный и Успенский соборы и Дворец музыки. Я расскажу о культуре, истории, традициях и быте города. Помогу понять, почему Хельсинки — одна из самых прогрессивных и комфортных европейских столиц. А еще покажу то, что обычно не видят путешественники: дворы, новейшие торговые и культурные локации в бывших производственных районах и многое другое!
Во время экскурсии мы посетим основные достопримечательности города, я с удовольствием проведу свой рассказ о городе с учетом именно ваших интересов, будь то архитектура, дизайн, история или что-либо еще.