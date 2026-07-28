13 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Представьте себе прогулку по Хельсинки, где каждый уголок рассказывает свою историю, а каждый фасад хранит легенды прошлого.
Эта индивидуальная экскурсия предлагает уникальный взгляд на столицу Финляндии, открывая ее не только как
Эта индивидуальная экскурсия предлагает уникальный взгляд на столицу Финляндии, открывая ее не только как
6 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Уникальные архитектурные контрасты
- 🏡 Деревянные разноцветные домики
- 🌳 Просторные зеленые парки
- 📜 Интересные факты и городские легенды
- 👨👩👧👦 Подходит для всей семьи, включая детей
- 🏘️ Виллы богатых шведских купцов
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшие месяцы для экскурсии - с мая по сентябрь. В это время можно максимально насладиться прогулками по городу, увидеть его во всей красе и почувствовать атмосферу приморской столицы.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Деревянные разноцветные домики
- Виллы богатых шведских купцов
- Дома в стиле национального романтизма
Описание экскурсии
Все, что необходимо знать о Хельсинки
- Хельсинки – это он или она? Какой известный русский критик родился в Свеаборге? Какая связь между Хельсинки и крейсером “Аврора”? Где в Хельсинки можно увидеть лодки, вмещающие 100 человек сразу? Я отвечу на все вопросы и расскажу вам еще немало интересного. Вы увидите разный Хельсинки – и деревянные разноцветные домики, и кварталы с виллами богатых шведских купцов, и уникальные дома в стиле национального романтизма (финского модерна). Вы почувствуете соленое дыхание города у моря и свежий ветер просторных зеленых парков.
- В течение всей прогулки я постараюсь познакомить вас с городом через детали, неприметные беглому взгляду, но подчас рассказывающие о городе и его жителях больше, чем самый обширный путеводитель. Городские легенды, местные традиции – все это тоже станет темой нашей экскурсии.
Кому подойдет экскурсия
Экскурсия подходит всем, кто активно интересуется не стандартными маршрутами, а хочет увидеть живую жизнь города и его жителей. Всем, кто открыт миру, всему новому и неизвестному. Готова и люблю работать с детьми!
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваш гид в Хельсинки
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2013 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провела экскурсии для 1258 туристов
Здравствуйте! Моя основная работа связана с антиквариатом, отсюда и увлечение историей, культурой и искусством. Люблю Хельсинки, живу здесь много лет, не устаю открывать для себя все новые стороны этого прекрасного
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 24 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Ольга, большое спасибо за замечательную экскурсию! Было очень интересно и познавательно. Особенно впечатлили ваши глубокие знания истории и урбанистики Хельсинки — благодаря этому город раскрывается совершенно по-новому. Обязательно буду рекомендовать вас!
Вам был полезен этот отзыв?
M
Экскурсовод Ольга с правильным и красивым русским языком, с глубоким взглядом и современным пониманием жизненного уклада.
Рекомендую Ольгу для детального знакомства с Хельсинки.
Рекомендую Ольгу для детального знакомства с Хельсинки.
Вам был полезен этот отзыв?
И
Ольга провела для нас прекрасную индивидуальную экскурсию (два взрослых и ребенок). Была очень внимательна к нам и тактична, с ней было легко и приятно общаться. Мы уже были в Хельсинки
Вам был полезен этот отзыв?
О
Я летела из Канады в Екатеринбург и у меня была стыковка 7,5ч. в Хельсинки. Я решила использовать это время с пользой. По интернету я нашла, интересующую меня, экскурсию. Экскурсоводом оказалась
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Экскурсия очень понравилась. Отлично подходит для первого знакомства с Хельсинки. Мы ехали через него транзитом, и у нас было буквально полдня, чтобы что-то посмотреть. Прекрасная Ольга учла все наши пожелания
Вам был полезен этот отзыв?
Наша экскурсия с Ольгой была интересной,увлекательной,лёгкой. Ольга из тех людей с кем хочется подружиться и продолжать общение,потому что всегда тянешься к грамотным,порядочным и умным людям. Ольга нам показала Хельсинки с
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Хельсинки
Похожие экскурсии на «Хельсинки - городские легенды и местные традиции»
Индивидуальная
до 5 чел.
Хельсинки - первое знакомство
Познакомьтесь с Хельсинки через его ключевые достопримечательности и скрытые уголки. Идеально для всех возрастов и интересов
Начало: В центре города
Завтра в 14:00
19 авг в 14:00
от €110 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Все самое интересное о Хельсинки
Погрузитесь в историю Хельсинки с опытным гидом. Откройте для себя неоклассический центр, современные районы и уникальные достопримечательности
Начало: ВОЗМОЖНО обьединение заказов, мах 10 чел; место вс...
Завтра в 12:00
19 авг в 11:30
от €115 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Финская десятка - самое лучшее в Хельсинки и о нём
Погрузитесь в удивительный мир Хельсинки: от исторических памятников до финских кулинарных традиций
Начало: В вестибюле отеля Marski
21 авг в 08:00
22 авг в 08:00
от €95 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Вечерний Хельсинки
Теплый вечер, легкий ветерок и хорошая компания - идеальные условия для прогулки по вечернему Хельсинки. Узнайте больше о городе
Начало: по согласованию
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
от €115 за всё до 10 чел.
от €120 за экскурсию