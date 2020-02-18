13 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Хельсинки для детей!

С пользой и интересом провести время в зоопарке, музее, океанариуме или на аттракционах

Приглашаю вас и ваших детей на познавательную прогулку по финской столице. Вас ждёт нескучное знакомство с достопримечательностями и интересными местами, до которых путешественники добираются реже. И конечно, детские развлечения на ваш выбор! Можно устроить пикник в зоопарке, поставить эксперимент в музее, восхититься подводным миром в океанариуме или отправиться на ферму в гости к пони.