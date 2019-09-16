45 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

С радостью разрушу в течение нашей экскурсии стереотип о том, что Хельсинки — скучный и неинтересный город.

Если вы любите историю — я покажу Вам, как сочетаются в городе разные эпохи, стили и направления, если вы любите спорт — мы сможем осмотреть олимпийские объекты (ведь Хельсинки был столицей 15-х олимпийских игр) и, например, покататься на велосипеде.

Для поклонников дизайна — целый квартал магазинчиков, студий, антикварных салонов, для любителей вкусно поесть — рестораны с национальной кухней или отмеченные звездами Мишлена.

А также — все интересные мероприятия, происходящие в момент Вашего приезда, будь то концерт мировой звезды, парусная регата, художественная выставка и любое другое значимое событие городского календаря.

С удовольствием спланирую программу и маршрут с учетом именно Ваших интересов, будь то история, архитектура, природа, дизайн или что-либо еще.

Кому подойдет экскурсия

Тем, кто приехал в город первый раз и хочет понять его, а также тем, кто был в городе, но не успел составить целостное впечатление.