45 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Увидеть город с интересной вам стороны и убедиться в его многогранности

Ольга
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Ольга – ваш гид
Хельсинки — очень цельный, но разносторонний город.

Здесь есть на что посмотреть и любителям оригинального дизайна, и фанатам спорта и искусства, и просто любопытным путешественникам, которым важно знать, как сменяли друг друга исторические эпохи и архитектурные стили.

Вместе с вами мы выберем, к какой из сторон финской столицы обратиться, и отправимся гулять по Хельсинки, знакомясь с его улицами, кухней и ритмом жизни.
100 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 6 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии45 отзывов
4.98
Хельсинки для всех
Хельсинки для всех

Что вас ожидает

С радостью разрушу в течение нашей экскурсии стереотип о том, что Хельсинки — скучный и неинтересный город.

Если вы любите историю — я покажу Вам, как сочетаются в городе разные эпохи, стили и направления, если вы любите спорт — мы сможем осмотреть олимпийские объекты (ведь Хельсинки был столицей 15-х олимпийских игр) и, например, покататься на велосипеде.

Для поклонников дизайна — целый квартал магазинчиков, студий, антикварных салонов, для любителей вкусно поесть — рестораны с национальной кухней или отмеченные звездами Мишлена.

А также — все интересные мероприятия, происходящие в момент Вашего приезда, будь то концерт мировой звезды, парусная регата, художественная выставка и любое другое значимое событие городского календаря.

С удовольствием спланирую программу и маршрут с учетом именно Ваших интересов, будь то история, архитектура, природа, дизайн или что-либо еще.

Кому подойдет экскурсия

Тем, кто приехал в город первый раз и хочет понять его, а также тем, кто был в городе, но не успел составить целостное впечатление.

Организационные детали

Все входные билеты в музеи и на мероприятия оплачиваются дополнительно и самостоятельно.

Хельсинки для всех
Хельсинки для всех
Хельсинки для всех
Хельсинки для всех
Хельсинки для всех
Хельсинки для всех
Хельсинки для всех
Хельсинки для всех
Хельсинки для всех

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Ольга
Ольга
Здравствуйте! Моя основная работа связана с антиквариатом, отсюда и увлечение историей, культурой и искусством. Люблю Хельсинки, живу здесь 8 лет, не устаю открывать для себя все новые стороны этого прекрасного северного города и его окрестностей. Люблю делиться с путешественниками своими открытиями, общаться, делать жизнь радостнее и увлекательнее. Самая главная награда для меня, когда путешественники говорят: «Мы не ожидали, что город окажется ТАКИМ интересным!»
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45 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

16 сентября 2019
Ольга отличный рассказчик, отлично разбирается во всех тонкостях жизни современной Финляндии, а также в её прошлом. Активно ведёт беседу и отвечает на все вопросы, рекомендую!
4 июля 2019
Ольга, спасибо за экскурсию!
Читали про Хельсинки, но не думали, что в этом городе можно увидеть столько интересного! Город современный, но с богатой историей! А то, с какой душой Вы нам его представили, очень ценно!
19 мая 2019
Спасибо огромное Ольге за экскурсию! Вся семья получила массу впечатлений. Ольга сумела нас очаровать этим городом-интровертом!
4 мая 2019
Отлично. Несмотря на погоду мы не замёрзли и получили то, что хотели. Спасибо Ольге!
30 апреля 2019
При практически отсутствии достопримечательностей в городе, Ольге удалось держать нас в тонусе на протяжении всей прогулки. Все интересно, доступно и весело.
25 апреля 2019
Ольга молодец, мы очень познавательно провели время, отдельное спасибо за университетскую Библиотеку, желаю ей успехов в её научной работе
27 марта 2019
Экскурсия нам всем очень понравилась!Материал,подача,маршрут все максимально удобно,интересно,доступно и с душой. Ольга-прекрасный экскурсовод и очень приятный человек. Обязательно буду рекомендовать Ольгу всем друзьям и знакомым.
25 февраля 2019
Очень интересно; рекомендуем всем!
Михаил
25 февраля 2019
Экскурсовод для Хельсинки то что надо.
12 января 2019
Мы были семьей (3 человека) в Хельсинки с 1-5 января 2019 года. Хотелось посмотреть город в ходе индивидуальной экскурсии и Ольга нам замечательно в этом помогла. Экскурсия была очень интересной, мы узнали не только о самом городе, его истории, но и о простой жизни в Хельсинки, быте и традициях его жителей. Очень удачно был простроен маршрут. Экскурсия длилась чуть больше 2 часов. Было весьма прохладно и Ольга удачно находила места, где можно было погреться и одновременно вела свой рассказ. Нам все очень понравилось! :) После экскурсии Ольга посоветовала нам зайти и посмотреть библиотеку и посетить музей Синебрюховых. Мы посетили и остались очень довольны ее рекомендациями! Всем советуем этого гида! И прекрасного отдыха в Хельсинки!
Ещё 35 отзывов

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