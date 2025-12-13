45 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Откройте для себя уникальный Хельсинки: исторические эпохи, дизайнерские кварталы, спортивные арены и национальную кухню
Хельсинки - очень цельный, но разносторонний город.
Здесь есть на что посмотреть и любителям оригинального дизайна, и фанатам спорта и искусства, и просто любопытным путешественникам, которым важно знать, как сменяли друг друга исторические эпохи и архитектурные стили.
Вместе с вами мы выберем, к какой из сторон финской столицы обратиться, и отправимся гулять по Хельсинки, знакомясь с его улицами, кухней и ритмом жизни
🍽 Вкусная национальная кухня и рестораны с Мишленовскими звездами
🎨 Квартал дизайнерских магазинов и студий
🎉 Возможность посетить значимые городские мероприятия
Лучшее время для посещения
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Лучшее время для посещения Хельсинки - летние месяцы июнь, июль и август. В это время город оживает, погода комфортная, а множество мероприятий проходит на открытом воздухе. Весной и осенью, в мае, сентябре и октябре, тоже приятно гулять, хотя может быть прохладнее. Зимой, с ноября по апрель, город предлагает уютные кафе и музеи, но погода может быть суровой, что ограничивает возможности для прогулок.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Олимпийские объекты
Квартал дизайнерских магазинов
Рестораны с национальной кухней
Описание экскурсии
С радостью разрушу в течение нашей экскурсии стереотип о том, что Хельсинки — скучный и неинтересный город.
Если вы любите историю — я покажу Вам, как сочетаются в городе разные эпохи, стили и направления, если вы любите спорт — мы сможем осмотреть олимпийские объекты (ведь Хельсинки был столицей 15-х олимпийских игр) и, например, покататься на велосипеде.
Для поклонников дизайна — целый квартал магазинчиков, студий, антикварных салонов, для любителей вкусно поесть — рестораны с национальной кухней или отмеченные звездами Мишлена.
А также — все интересные мероприятия, происходящие в момент Вашего приезда, будь то концерт мировой звезды, парусная регата, художественная выставка и любое другое значимое событие городского календаря.
С удовольствием спланирую программу и маршрут с учетом именно Ваших интересов, будь то история, архитектура, природа, дизайн или что-либо еще.
Кому подойдет экскурсия
Тем, кто приехал в город первый раз и хочет понять его, а также тем, кто был в городе, но не успел составить целостное впечатление.
Организационные детали
Все входные билеты в музеи и на мероприятия оплачиваются дополнительно и самостоятельно.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваш гид в Хельсинки
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2013 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провела экскурсии для 1251 туриста
Здравствуйте! Моя основная работа связана с антиквариатом, отсюда и увлечение историей, культурой и искусством. Люблю Хельсинки, живу здесь много лет, не устаю открывать для себя все новые стороны этого прекрасного читать дальшеуменьшить
северного города и его окрестностей. Люблю делиться с путешественниками своими открытиями, общаться, делать жизнь радостнее и увлекательнее. Самая главная награда для меня, когда путешественники говорят: «Мы не ожидали, что город окажется ТАКИМ интересным!»
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 63 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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А
Алексей
Были на экскурсии в апреле 2024 года, с ребёнком 8 лет. Экскурсия очень понравилась всей семье. Ольга — прекрасный гид, рассказывает увлекательно, понятно и живо. Хельсинки открылся с прекрасной стороны. читать дальшеуменьшить
Особенно ценно, что Ольга адаптировала экскурсию под нас, наши интересы и культурный уровень. Ребенку тоже было интересно, он слушал и задавал вопросы. Время пролетело незаметно. С удовольствием рекомендуем и с радостью сходили бы на экскурсию с Ольгой ещё раз
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И
Ирина
Спасибо огромное Ольге за прекрасную экскурсию по Хельсинки. Нестандартный подход, интересная подача материала, дружеское общение. Очень все понравилось. Обязательно приеду еще в этот замечательный город.
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Ж
Жандос
Ольга молодец. Спасибо!
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O
Olena
Вчера посетили экскурсию «Хельсинки для всех» с Ольгой, и это было просто потрясающе! Ольга – невероятно талантливый рассказчик, который с любовью и увлечением делится интереснейшими фактами о городе. Вся экскурсия читать дальшеуменьшить
прошла легко и увлекательно, мы узнали много нового и даже посмотрели на привычные вещи с другой стороны. Наши дети тоже слушали с удовольствием, Ольга сразу нашла с ними хороший контакт. Ольга не только профессионал своего дела, но и очень приятный и душевный человек, с которым приятно провести время. Всё было организовано на высшем уровне, мы остались в полном восторге! Спасибо большое за незабываемые впечатления!
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Т
Татьяна
Если вы хотите влюбиться в Хельсинки и в Финляндию, то обязательно посетите экскурсию с Ольгой! Замечательный рассказчик, интересный, лёгкий и приятный человек! Мы увидели Хельсинки с разных сторон: и историю читать дальшеуменьшить
города, и архитектуру, и современный Хельсинки. Ольга увлекательно рассказала нам, как живёт Финляндия сейчас, об этой замечательной стране, которая любит своих жителей и заботится о них. Мы увидели социальные объекты, например библиотеки города и до сих пор находимся под впечатлением, как будто побывали в будущем) Горячо рекомендую Ольгу как прекрасного гида и интересного собеседника!!
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К
Каролина
Была на экскурсии с подругой, нам понравилось абсолютно всё. Гид рассказала множество интересных фактов из повседневной жизни финнов - на контрасте со многими другими экскурсоводами, которые часто читают зазубренные исторические читать дальшеуменьшить
факты из Википедии и не отступают от программы ни на шаг, было классно. Ольга провела с нами больше времени, чем должна была по расписанию, и за это время успела показать чуть больше, чем планировалось - в частности, мы посмотрели городские библиотеки и получили много советов насчет того, куда можно сходить в городе. В целом, с ней оказалось очень просто найти общий язык, экскурсия была очень "неформальной", и под конец возникало ощущение, что гуляешь по городу с давней знакомой.