45 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Сейчас август — это идеальное время.

Лучшее время для посещения Хельсинки - летние месяцы июнь, июль и август. В это время город оживает, погода комфортная, а множество мероприятий проходит на открытом воздухе. Весной и осенью, в мае, сентябре и октябре, тоже приятно гулять, хотя может быть прохладнее. Зимой, с ноября по апрель, город предлагает уютные кафе и музеи, но погода может быть суровой, что ограничивает возможности для прогулок.

Хельсинки - очень цельный, но разносторонний город. Здесь есть на что посмотреть и любителям оригинального дизайна, и фанатам спорта и искусства, и просто любопытным путешественникам, которым важно знать, как сменяли друг друга исторические эпохи и архитектурные стили. Вместе с вами мы выберем, к какой из сторон финской столицы обратиться, и отправимся гулять по Хельсинки, знакомясь с его улицами, кухней и ритмом жизни

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

С радостью разрушу в течение нашей экскурсии стереотип о том, что Хельсинки — скучный и неинтересный город.

Если вы любите историю — я покажу Вам, как сочетаются в городе разные эпохи, стили и направления, если вы любите спорт — мы сможем осмотреть олимпийские объекты (ведь Хельсинки был столицей 15-х олимпийских игр) и, например, покататься на велосипеде.

Для поклонников дизайна — целый квартал магазинчиков, студий, антикварных салонов, для любителей вкусно поесть — рестораны с национальной кухней или отмеченные звездами Мишлена.

А также — все интересные мероприятия, происходящие в момент Вашего приезда, будь то концерт мировой звезды, парусная регата, художественная выставка и любое другое значимое событие городского календаря.

С удовольствием спланирую программу и маршрут с учетом именно Ваших интересов, будь то история, архитектура, природа, дизайн или что-либо еще.

Кому подойдет экскурсия

Тем, кто приехал в город первый раз и хочет понять его, а также тем, кто был в городе, но не успел составить целостное впечатление.

Организационные детали

Все входные билеты в музеи и на мероприятия оплачиваются дополнительно и самостоятельно.